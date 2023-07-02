Первый день срединного месяца лета. А по традиции цветочный пост.«Аптекарский огород» - самый старый ботанический сад РоссииЭто были фото «Аптекарского огорода»- самый Когда цвела сирень Александровского садастарыйПросто не могла пройти мимоУдивительные по цвету там были тюльпаны.Буйство цикламенов! «Волны цветения» продолжают накатывать на Зарядье.Буйство цикламенов! «Волны цветения» продолжают накатывать на Зарядье.ВДНХЗацвели розыОчень красивой расцветки водосборДымное дерево в Ботаническом саду Дымное дерево в Ботаническом садуДымное дерево расцвело в Аптекарском огородеИрисы в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах.Ирисы в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах.Июнь — это люпиновое настроениеИюнь — это люпиновое настроениеКрасота в парке ГорькогоТам вовсю буйствуют пионыЛето в Ботаническом саду МГУЛето в Ботаническом саду МГУНевероятной красоты пионыЭто все сад МГУИ снова парк ГорькогоПионарий парка ГорькогоПионарий парка ГорькогоШалфей в парке 50 лет Октября.Шалфей в парке 50 лет Октября.Японский сад в ботсадеЯпонский сад в ботсадеНу еще немного розРозы в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах.И на сегодня все.
Лето красное пришло
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