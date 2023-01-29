И снова здАоровА

Хищение дополнили арестом за взятку

Замруководителя исполкома Бугульмы по инфраструктурному развитию Вахит Гарафутдинов 23 декабря арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что Гарафутдинов за взятку обещал компании-подрядчику покровительство и принятие работ, а потом приложил руку к распилу бюджета. Компания проработала всего год и исполнила всего один госзаказ, после чего закрылась. Ранее его уже обвинили в хищении порядка 7 млн рублей при строительстве очистных сооружений.

(https://www.kommersant.ru/doc/5759886)

Приобрел без экспертизы

Замглавы администрации Краснозерского района Новосибирской области Сергей Блинов арестован за заключение с матерью-одиночкой, которая воспитывает восемь детей, договора соцнайма на дом по завышенной стоимости. Выяснилось, что здание имело многочисленные дефекты и нуждалось в капремонте. Чиновника отправили под стражу на два месяца. Дом в аварийном состоянии был приобретен почти за 6 миллионов рублей.

(https://4s-info.ru/2023/01/05/zamestitel-glavy-administratsi...)

Задержали в феврале прошлого года

Суд в Новосибирске начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина , который обвиняется в получении взятки в размере 3 млн рублей; подсудимый признал свою вину.

Взятку, следует из дела, передал коммерсант Михаил Колмогоров за информирование о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении его знакомого и переквалификацию обвинения на менее тяжкую статью УК. Сам Колмогоров, находится в розыске.

(https://www.kommersant.ru/doc/5758900)

Продолжение "Суммы"

Хамовнический суд Москвы обратил (https://www.bfm.ru/news/516772) в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России (международное название — группа FESCO), — принадлежащие Зиявудину Магомедову. Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы осуждены (https://t.me/VersiaRu/20821) на 19 и 18 лет колонии строгого режима. Казус состоит в том, что по приговору, который еще не вступил в законную силу, у братьев уже изъяты принадлежащие им акций ДВМП.

В надзорном ведомстве утверждали, что для приобретения акций пароходства использовались коррупционные доходы, которые брат Зиявудина Магомедова Магомед Магомедов получил, являясь в 2002-2009 годах членом Совета Федерации от Смоленской области. По закону он не имел права заниматься коммерческой деятельностью.

Решение суд вынес около двух часов ночи. В полночь, адвокаты ответчиков в знак протеста покинули суд, а двое вызвали себе скорую в связи с плохим самочувствием. В этой связи они так и не высказали позицию по делу, а суд ограничился тем, что заслушал позицию прокуратуры.

Интерес к Fesco всегда проявляла (https://www.kommersant.ru/doc/4207416?from=main_3) группа «Дело» и один из ее акционеров — «Росатом». В 2020 году «Росатом» получил в управление Владивостокский морской торговый порт — главный актив Fesco.

Главврач - зять директора градообразующего предприятия

В Челябинской области арестован главврач больницы города Озерск (КБ № 71 ФМБА) Евгений Фомин. Его подозревают в получении 10% отката с 200-миллионного контракта на ремонт учреждения. Вместе с главой медучреждения задержана предпринимательница, которая, по версии следствия, сделала ему откат с крупного контракта.

Фомин является зятем директора ПО "Маяк" (одно из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса России) и до ареста жил в коттедже за 25 млн руб.

(https://74.ru/text/criminal/2023/01/08/71957054/?ysclid=lcrg...)

Злоупотребили полномочиями

К пяти и семи с половиной годам заключения могут быть приговорены действующий гендиректор АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимир Колмыков и бывший глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. Топ-менеджеры злоупотребили должностными полномочиями, работая в АО НПО "Энергомаш". Ущерб оценен в сумму более 662 млн руб.

Подсудимые утверждают, что в их действиях не было состава преступления.

(https://www.kommersant.ru/doc/5760649)

Молодой депутат варил мефедрон на даче

Потомственный мундеп из Ярославля и сын издателя журнала "Элитный квартал" Игоря Бортникова Александр получил "минималку" в 15 лет и 3 мес. за производство более 20 тыс. доз. Цех по изготовлению мефедрона младшенький и два его подельника развернули на даче дедушки Бортникова, в домишке в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Там нашли нехилую заготовку: 17 килограммов запрещенных веществ и 112 килограммов прекурсоров.

Бортников-старший также является президентом ярославского теннисного клуба. После задержания сына не стал баллотироваться на выборы в новый состав муниципалитета.

(https://76.ru/text/incidents/2023/01/11/71965946)

Деньги за услугу

Бывший замглавы Магнитогорска Валерий Измалков получил 4 года за взятки с арендаторов муниципальных земель. Деньги за «услугу» — полмиллиона рублей — Измалкову передавала посредница. По такой же схеме экс-замглавы получал деньги ещё несколько раз: ранее у него изъяли 2 млн 350 тысяч рублей по решению суда.

Валерия Измалкова задержали более года назад, в конце 2021 года. Его поместили в СИЗО, защитники подсудимого несколько раз пытались оспорить меру пресечения, однако апелляции оказались безуспешными.

Персонаж работал в администрации Магнитогорска с 2000-х гг., на пост заместителя главы города его назначил тогдашний мэр Евгений Тефтелев. В этом качестве он продолжал работать и в командах двух следующих градоначальников.

(http://www.magcity74.ru/news/74883-v-magnitogorske-vynesli-p...)

Взятка снегоходом и экипировкой

Глава Ачинского района Красноярского края Петр Хохлов арестован по подозрению в получении взятки снегоходом и экипировкой в 2020 году от нужного человека. Он помог с трудоустройством своему товарищу-чиновнику и получил за это материальную благодарность. Сейчас чиновник числится подозреваемым, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Осенью прошлого года Хохлова временно отстранили от работы и возбудили уголовное дело о халатности из-за того, что он не приказал убрать свалку — в итоге случился пожар, сгорело больше 50 домов.

(https://krasnoyarskmedia.ru/news/1432154/)

Неправомерная передача

Заммэра Владивостока Алексей Ляйфер арестованпо подозрению в неправомерной передаче земли в собственность и аренду частным лицам и получении взятки. Обвинение в незаконной реализации муниципальных земельных участков ранее уже предъявлено бывшему директору департамента земельных и имущественных отношений Наталье Соколовой и действующему сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.

(https://portamur.ru/news/detail/arestovan-zamestitel-mera-vl...)

Миллиардера объявили в розыск

Экс-акционер "Адаманта" Борис Берсон заочно арестован и объявлен в розыск по делу об уничтожении исторического особняка в Петербурге.

Поводом для расследования стал пожар 4 июня 2019 года в особняке Черкасского (Риттера), расположенном на Университетской набережной. Собственником большинства помещений в здании является Берсон. По версии обвинения, «своим преступным бездействием он нарушил требования по сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения». Ущерб для памятника оценивается в 39,1 млн руб.

Особняк Риттера изначально собрались реконструировать под гостиницу, затем, как писали СМИ, в нем планировали сделать элитное жилье и апартаменты. Предполагалось, что в особняке будет три квартиры с собственными саунами и бассейнами, пять гостевых номеров и подземная парковка. Однако, проект так и не был реализован.

(https://www.rbc.ru/spb_sz/17/01/2023/63c6707e9a79473b92d06f4...)

Задержали вице-мэра Миасса

Заммэра Миасса (Челябинская область) по имущественным вопросам Арсен Симонов задержан. По данным следствия, он получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания.

Симонов, кстати, по итогам декларационной кампании 2021 года считается самым богатым чиновником в городе. Он отчитался о почти 7 млн рублей дохода, двух земельных участках, жилом доме и двух квартирах.

(https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/vitse-mera-miassa-za...)

Крупных топ-менеджеров космической отрасли РФ осудили за махинации с поставками в США ракетных двигателей РД-180. Бывший генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев во время заседания Бабушкинского суда по избранию меры пресечения, 2020 год

Гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков отправится в колонию на три года, а экс-глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев — на шесть лет. 24 января Химкинский городской суд признал их виновными в "злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия" — следствие доказало, что ущерб от их действий составил 662,3 млн рублей.

Кроме того, Владимир Солнцев сейчас проходит подозреваемым еще по одному делу — о махинациях с поставками электронно-компонентной базы для МКС.

Подробности: https://iz.ru/1459348/iana-shturma-katerina-medvedeva/zlo-up...

Выписывал подчиненным повышенные премии

Ректор Воронежского госуниверститета Сергей Колодяжный начислял сотрудникам повышенные премии и часть забирал "на текущую деятельность" вуза. Так он выписал 58 млн руб. — на 5 лет колонии и штраф в 1 млн рублей. При этом ему засчитают периоды нахождения в изоляторе и под домашним арестом: один день в СИЗО — за 1,5 дня колонии, а один день под домашним арестом — за день колонии.Примерно будет зачтено 2,5 года.

Судья, правда, оставил без удовлетворения гражданский иск прокурора, просившего взыскать с Колодяжного все выписанные премии.

(https://riavrn.ru/news/eks-rektora-voronezhskogo-vuza-sergey...)

Вывел из банка

Экс-глава Русского торгового банка Игорь Сафонов получил восемь лет колонии за растрату. Он подписал договор о покупке банком у одного из участников организованной группы неликвидных ценных бумаг общей стоимостью более 2,5 миллиардов рублей. Кроме того, по его указанию задействованные в преступной схеме подконтрольные ИП получили кредиты более чем на 1,3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой. Помимо этого, РТБК приобрел право требования по кредитным обязательствам юридических лиц, являющихся заемщиками банка, для вывода их из актива более 816 миллионов рублей. Короче, вывел "взаймы" более 4 млрд.

А еще у пяти бывших топ-менеджеров банка по иску АСВ арестовано имущество на 6,6 млрд руб.

(https://1prime.ru/business/20230123/839551894.html)

Ущерб на 15 миллионов и взятки на 60 миллионов

Бывший прокурор Раменского за взятки, рэкет и мошенничество получил 15 лет строгого режима и штраф в 273 млн руб. Еще 12 фигурантов этого же дела суд приговорил к срокам от 4,5 до 10 лет лишения свободы и штрафам. Брал прокурор в основном недвижимостью.

Он и его соучастники, подделывая документы, незаконно получали право собственности на земельные участки в Московской области и затем продавали их по рыночным ценам. В январе 2022 года в Генпрокуратуре, комментируя дело, говорили о 240 участках в Подмосковье и двух квартирах в Москве. Кроме того, фигурантам вменяли получение взяток недвижимостью на сумму более 60 млн рублей.Еще Томбулов вместе с подельниками в 2017-2018 годах вымогал у предпринимательницы долю рыночной стоимостью более 28 млн рублей в фитнес-клубе, а также организовал хищение вверенной подчиненному ему сотруднику изъятой обувной продукции на общую сумму 50 миллионов рублей.

https://t.me/VersiaRu/21396

Видимость дела - В Чувашии глава Шумерлинского МО предоставлял детям-сиротам непригодное для жизни жилье

В СУ СКР по Чувашии на главу Шумерлинского муниципального округа Льва Рафинова завели новые уголовные дела. Чиновник, пользуясь служебным положением, неоднократно предоставлял детям-сиротам некачественное жилье. Следствие считает, что преступления чиновник совершал из карьерных соображений.

https://t.me/VersiaRu/21423