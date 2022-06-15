Территория Героев...(17)

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Наборы оригинальных обоев
Наборы оригинальных обоев 2
Наборы оригинальных обоев 3
Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7
Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!
Зов
Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
https://t.me/mod_russia/16443
https://t.me/mod_russia/16445
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https://t.me/mod_russia/16468
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https://t.me/mod_russia/16695
https://t.me/mod_russia/16685.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Гвардии ефрейтор Данила Зудков
На одном из зданий в Орехово-Зуево Московской области появилось граффити с портретом Данилы Зудкова, военнослужащего костромского 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.
12 марта 2022 года гвардии ефрейтор Зудков погиб под Гостомелем во время выполнения боевого задания .
Данила был родом из Орехово-Зуева, здесь окончил школу, занимался в военно-патриотическом клубе «Русичи». Мечтая служить в элитных войсках ВДВ, он активно занимался спортом, был победителем многих военно-спортивных соревнований, отлично стрелял, ездил в поисковые экспедиции.
Выполняя свой воинский долг в ходе спецоперации на Украине гвардии ефрейтор Зудков попал с товарищами под обстрел. Как рассказали сослуживцы, он закрыл собой троих ребят, в результате спас их ценою собственной жизни.
Указом Президента Владимира Путина ефрейтор Зудков был награждён орденом Мужества посмертно.
В ходе боевых действий под Николаевым был убит командир 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ подполковник Сергей Дердуга.
https://t.me/boris_rozhin/52398
Анданов Владимир (Ваха)
В боях с украинскими националистами смертью храбрых пал легендарный ополченец Владимир Анданов, позывной "Ваха".
Владимир Анданов «Ваха» - бурятский доброволец, участвовавший в защите Донбасса ещё в 2014 году, служил в знаменитом спецподразделении ДНР под командованием «Ольхона».
В 2022 году снова отправился на Донбасс, чтобы помочь российским войскам в деле денацификации Украины.Старший лейтенант Егор Иконников
Егор Анатольевич Иконников, уроженец Читы, совершил подвиг в ходе специальной операции на Украине.
17 мая 2022 года группа разведчиков под командованием Егора столкнулась с превосходящими силами противника. Благодаря решительным и смелым действиям командира группа совершила обходной манёвр и вышла во фланг противника, нанеся ему огневое поражение. В ходе ожесточенного боя враг подтянул свежие резервы и открыл огонь из артиллерии. Грамотные действия офицера по управлению боем спасли разведчиков от окружения.
К сожалению, Егор Анатольевич получил тяжелое ранение, ставшее смертельным.
За проявленные мужество и героизм он был посмертно награждён Орденом Мужества.
Офицер навсегда оставил о себе память, как о мужественном и целеустремлённом человеке, добром и отзывчивом товарище.Сержант Адам Бисултанов
Боец Росгвардии погиб на Украине в бою с иностранными наёмниками, среди которых был сын британского парламентария Бен Грант
Военнослужащий Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб на Донбассе 6 мая в бою с группой наёмников из Великобритании и США. Бронетранспортёр, в котором он находился, получил три попадания из гранатомёта.
Диверсионная группа националистов, используя «зелёнку» лесного массива, решила пройти к населенному пункту, но напоролись на заслон Росгвардии и была обнаружена.
Смелым и решительным был Адам Бисултанов, настоящий профессионал военного дела.
Его товарищи говорят, что служба для него была делом чести. Он как настоящий военный и патриот любил свою страну. Теперь без отца осталось четверо детей, младшему скоро будет четыре.
Наша разведгруппа вытащила ребят из боя. Вынесли и Адама. Уже позже узнали, что боестолкновение было не с украинцами.
На кадрах хорошо слышно, как по-английски переговариваются. Оказываются наши ребята воевали с заокеанскими ЧВКашниками. Сами же британцы в своей газете написали об этом. В этом же видео и всплыл сын члена парламента Великобритании – Бен Грант.
Адама представили к ордену Мужества за смелые и решительные действия, к сожалению, посмертно…
https://cont.ws/@Starfire/2301103Сержант Жигалов Артур
https://t.me/radioARBAT/12603
Военнослужащий Кадргалиев Марат
Звание и медаль "Золотая звезда" сержант ВС РФ получил за самоотверженные подвиги, которые он совершил в ходе спецоперации по защите Донбасса. Рискуя жизнью, он спас своих раненых товарищей и командира в ходе боя.
Старший разведчик Дроздов Павел
Во время военной спецоперации на Украине погиб 31-летний Павел Дроздов, родившийся в Косинском районе Пермского края.
https://t.me/radioARBAT/12700
https://t.me/radioARBAT/12718
Старшина Прокопов Иван
В Севастополе простились с разведчиком Черноморского флота, старшиной Иваном Александровичем Прокоповым.
Старшина Прокопов принимал участие в специальной операции с первого дня.
Гвардии старшина Журавлёв Борис
Заместителю командира разведывательной группы 22-й гв. отдельной бригаде специального назначения ГУ Вооруженных сил России, гвардии старшине Борису Борисовичу Журавлеву указом президента России присвоено звание Героя России (посмертно).
Ему было 43 года. Старшина Журавлев погиб в марте.
Со слов участника тех событий: «Где-то в 14:50 мы двигались колонной, на трех машинах, я сидел в машине с Борисом, он как замкомандира группы сидел на пассажирском сиденье рядом с водителем. Попали в засаду, начали стрелять из-за домов. Мы открыли ответный огонь, они видимо не ожидали что мы начнем огрызаться огнем, и стали прятаться в застройке уже ведя огонь по нам оттуда. Борис принял решение отходить, сказал что нужно разворачиваться и занимать позиции перед мостом, чтобы ребят вытянуть на себя, прикрыть. Мы начали разворачиваться, отъезжать назад, проехали метров 10, и в сторону где сидел старшина Журавлев прилет. Он получил ранение в правую руку, его контузило. Я что помню это хлопок, дым, звон в ушах, на несколько секунд потерял сознание. Спасибо водителю «Тигра», который начал меня вытягивать с машины. Сам Борис также помогал остальным выбираться с машины. Мы очень верили в Бориса, он как человек прослуживший в армии больше 20 лет был очень уверен, не было у него какой-то паники, он четко знал что делать. При сам он получил тяжелое ранение (оторвало кисть), его оттянул назад наш командир отделения. Потом он повернул на меня голову, говорит дай гранату, заберай всех бойцов, и отходите. Он остался прикрывать нас.»
Старшина Журавлев огнем сумел уничтожить нескольких человек, после чего подорвал себя гранатой вместе с подошедшим противником.
На воинскую службу Сергей Куприянов был призван военным комиссариатом по городу Боготолу, Боготольскому и Тюхтетскому районов. Он служил в ракетных войсках в Алтайском крае. Продолжил военную службу по контракту в мотострелковых войсках в Самаре. Оттуда и отправился для участия в спецоперации на Украине. Но перед этим были еще Сирия, Карабах, Таджикистан и Дагестан. За неполные 5 лет он успел побывать во многих горячих точках.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
О гибели ефрейтора Константина Сизова сообщила администрация Куйтунского городского поселения Иркутской области. Ему было 38 лет.
Константин родился в поселке Куйтун и учился там до 6 класса, затем переехал с бабушкой в Красноярск.
После школы его призвали в армию, где он заключил контракт. Сообщается, что Константин Сизов проходил службу в Чеченской республике. Известно, что военнослужащий погиб в результате артиллерийского обстрела.
Похоронили ефрейтора на его малой родине – в поселке Куйтун.
Посмертно Константина Сизова наградили Орденом Мужества.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Погиб 14 апреля при исполнении служебного долга. Александр находился на военной службе по контракту.
Военнослужащий родился и вырос в Железногорске, окончил школу № 101. Молодой человек занимался легкой атлетикой: неоднократно становился победителем Первенства Красноярского края, Сибирского Федерального округа, призером Первенства России. Был включен в состав сборной команды России.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Андрей Дмитриев 1979 г.р. из Ужурского района погиб в Донбассе 17 апреля.
У Дмитриева остались двое сыновей и супруга.
https://tvk6.ru/publications/news/66042/
Рядовой Овчинников Никита
Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Свердловской области рядовой Никита Овчинников.
Никита служил в одной из частей Тоцкого гарнизона механик-водителем БМП.
Прощание с Никитой Овчинниковым состоялось в родном Петрокаменском в день его 24-летия.
Доброволец Котов Владимир (Кот)
В Подмосковье похоронили погибшего на Украине связиста из казачьего отряда «Дон» со всеми воинскими почестями, ружейными залпами в воздух, при звуках оркестра.
Смерть Котова не была напрасной — он погиб во время выполнения поручения командира отряда обеспечить вместе с другими бойцами взвода связи жизненно важные коммуникации находящегося на самом краю линии фронта подразделения.
Представлен к государственной награде (посмертно).
https://t.me/riafan_everywhere/10321
https://t.me/riafan_everywhere/10340
Доброволец Рустамов Руслан (Рустам)
Погиб при налаживании жизненно важной коммуникации вместе с Котовым Владимиром (Котом)
Представлен к государственной награде (посмертно).
https://riafan.ru/23473889-poslednii_put_dobrovol_tsa_kota_korrespondent_fan_rasskazal_o_podvige_geroya_iz_otryada_don
Генерал-майор Кутузов Роман (Туман)
В ходе боевых действий специальной военной операции погиб генерал-майор Кутузов Роман Владимирович, позывной "Туман". Трагедия произошла в посёлке Николаевка Попаснянского района ЛНР у трассы Артемовск-Лисичанск.
Настоящий боевой генерал, патриот своей Родины, погиб на фронте, защищая её.
Комкору Роману Кутузову посмертно присвоено звание генерал-лейтенанта.
https://t.me/strana_geroev/3526
https://t.me/Sladkov_plus/5643
Командир танковой роты "Белка"
Погиб легендарный командир танковой роты «Белка» 6-го Казачьего Полка.
Зубной техник до войны, ставший со своим экипажем героем штурма Попасной.
Журналист Сергей Твердохлеб
В боях за ДНР погиб журналист Сергей Твердохлеб.
«Сотрудник Министерства информации ДНР Сергей Эдуардович Твердохлеб 2 июня погиб при исполнении воинского долга в окрестностях села Нескучное Великоновоселковского района, получив очень тяжелое осколочное ранение в область печени», — отметили в Мининформации ДНР
https://t.me/c/1265038575/41305
Старший мичман Панин Максим
В Кронштадтском Морском соборе прошел воинский ритуал прощания с командиром боевого катера старшим мичманом Максимом Паниным, героически погибшим в морском бою в Черном море. За подвиг в своем последнем бою командир катера посмертно награжден орденом Мужества.
Военнослужащий Носов Владимир
Погиб на Украине в ходе специальной военной операции.
Носов Владимир Николаевич – родом из Усть-Цилемского района. Мечта стать военным появилась у него ещё в школе. В родном селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района он много лет был командиром школьного военно-патриотического клуба «Беркут», занимался спортом. Он поступил в Рязанское высшее командное училище воздушно-десантных войск – самое престижное военное учебное заведение страны.
Владимир Носов принимал участие в боевых операциях на территории Сирийской арабской республики.
https://vk.com/wall-22273840_68217
Военнослужащий Канев Алексей
Канев Алексей Игоревич родился в селе Ижма, затем переехал жить в деревню Захарвань Усинского района. До военной спецоперации служил по контракту в Мурманской области.
https://www.bnkomi.ru/data/news/142518/
Военнослужащий Долгодушев Максим
Указом Президента Российской Федерации Максим Долгодушев, погибший при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, награждён орденом Мужества (посмертно).
https://ok.ru/martadmin/topic/154302695568837
Военнослужащий Жуков Алексей
Указом Президента Российской Федерации Алексей Жуков, погибший при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, награждён орденом Мужества (посмертно).
https://ok.ru/martadmin/topic/154302695568837
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
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