Учебник русского языка для немцев "Ключи" - 2

Часть 1

Вот оно - это слово «КОНЕЧНО»!!!!! бутылку водки!!! Все усвоили, что русские никогда без БУТЫЛКИ ВОДКИ за стол не садятся? Думаю, что дочитав до конца этот учебник, даже я это усвою, хотя являюсь на сегодняшний день убеждённой трезвенницей!!!

А почему меню на русском читать трудно хорошо овладевшим языком немцам? По крайней мере, меню, приведённое в учебнике не такое уж и трудное, на мой взгляд, во многих ресторанах сегодня оно выглядит намного труднее, а здесь, похоже опять из 60-х… Ах! Ну да! В нём же не про жилищные условия и зарплату!

Прикольная приписочка в правом верхнем углу про тех, кто «ест из Вашей тарелки». Ох уж эти русские! И как же они этих едоков отслеживают, интересно? Никак, КГБ привлекают? И, конечно же, интересно, что пошли в ресторан гостиницы «Металлург», а попали в московский трактир «Ёлки-палки». Ну да ладно… Какая разница, где водку пить…



Видимо, ради вот этой последней фразы и создавался весь этот учебник! «Так жить нельзя!» Наверное, именно для этого они и язык учат, и выясняют, где и сколько у нас работает людей на металлургических заводах, чтобы приехать сюда и навести свои европейские порядки. А, может, нам выучить немецкий и съездить им рассказать, как можно и нужно жить? Что можно дружить и счастливо общаться, абсолютно не вдаваясь в жилищные условия и зарплаты своих друзей, не поучая их, и не кичась своей «культурой», которая нашими глазами выглядит, как обыкновенные высокомерие и лицемерие.

Если им интересен такой учебник, это говорит лишь об узости кругозора, замкнутого исключительно на примитивной бытовухе(((

Как можно в УЧЕБНИК помещать такие цифры, как стоимость мяса, зарплату и т.п. Это учебник по политэкономии на одну неделю? Вот приедут они сегодня в этот Липецк, зайдут в автобус и поедут «зайцами», скажут: «Так у нас в учебнике написано, что у вас тут городской транспорт бесплатный!» И оштрафуют их сегодня на 100 рублей, т.к. проезд стОит 12 рублей. А завтра это будут уже, наверняка, совсем другие цены!

А овощи и фрукты их «евростандарта» в подмётки не годится нашим овощам и фруктам с дачи! Пусть едят свой восковый пластилин и гордятся тем, что «так жить можно»!!!

И очень показательно, что заполняя следующую табличку, у русских будет одинаково, что он думает и что говорит, а вот у «господ»….

Надеюсь, что моего любимого кота можно причислить к русским по этому показателю)))

Ну, и опять про водку, а то уже даже в горле пересохло у авторов учебника, думаю…

Не пойму, русский всё же кот или нет? Где же водка-то? Замёрз поэтому, бедолага(((

Закрепляем:

Жирной красной стрелочкой указываем путь НЛП, не дай Бог, кто перепутает!!!

Проверяем, как закрепилось:

Так и хочется в тон учебнику спросить: Педантичный – это хорошо?

Добиваемся полной победы НЛП:





После этого хочется тоже спросить: а какие идеи вы проповедуете, что это за «НО…»

Показательны, конечно, определения для объектов Германии: «чистые, красивые, уютные, шикарные». Обязательно держим в памяти, что в России всё маленькое, убогенькое, грязненькое и тесненькое…

Ну, вот и определились с этой Инной, даже адресок имеется, только кто же такая (или такой) Карин?

Какую интересную и познавательную программу составила Татьяна Петровна:

причём, «Дядя Ваня» здесь явно диссонирует с общей направленностью маршрута. Кстати, а кто и где в последний раз видел кого-нибудь из профсоюзного комитета? Ну, для иностранной делегацию, думаю, их непременно найдут или хотя бы изобразят-подыграют… Интересно, а как они сейчас выглядят, что носят? Наверное, донашивают малиновые пиджаки…

Так… поиграем русскими словами.

Признаюсь, эта шарада мне показалась попроще, чем предыдущий кроссворд))), НО….. одного слова так и не добрала, посчитала и НАБОР, и НАБОРЩИК, и ЩИ ((( Осталось надеяться на помощь овладевших русским языком по учебнику «Ключи»

И этот ребус, мне показалось, сложноват… по крайней мере, 12 слов мне найти было сложно: БАБУШКА, ДЕДУШКА, ЖАРЕНЫЙ, НЕМЕЦКИЙ, ПОЗВОНИТЬ, РАБОТА, ЗАРПЛАТА, ПОДУШКА, ОБЗВОНИТЬ, БУТЫЛКА – вот те слова, которые, как мне кажется, должны были бы найти обучаемые, но их только 10. А вот другие слова, которые нашла я: ОБМЕТАТЬ, БУРЁНКА – не знаю, насколько они знакомы для обучающихся – в тексте учебника на эту тему нет ничего… Слова же: РЕНТА, ОБНЯТЬ, ПОНЯТЬ, ЖАБО, НЕБО, МЕНЯТЬ – составлены с пропуском одного из столбиков, так что для этих слов задание как бы некорректно.. Возможно, я что-то пропустила?

Уже как-то даже неожиданно прозвучала фраза про джаз и классическую музыку… Видимо, авторы сами это поняли и тут же вернули нас к фразе «Очень вкусно, но МЫ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕМ». Вот теперь всё встало на круги своя!

Ну, вот и мои любимые картинки.

Что это за Светлана, пока не понятно, но, судя по тому, как она проводит день, то это отроковица на каникулах. Мой любимый кот не выпускает ситуацию из-под контроля. Радует в картинках то, что хотя и в «крокодильской» манере, но всё же здесь явно угадывается, что, кроме таксиста, грузина в трамвае и кота))), все остальные женского пола. Конфеты, тортики и булочки с молоком перед сном, наверное, это тоже диета…

Да… немного взгрустнулось от пакета молока, мне кажется, даже в 90-х их уже не было (прямо, поностальгировала немного), когда же автор учебника в последний раз был в России? Премьера же «Титанника» в России была в 1998 году…. Надеюсь, к концу всё же разобраться в этом вопросе.

Отроковица, явно, не из бедных: к подруге на такси поехала. Но тогда не стыкуется чтение газет. Или я чего не понимаю в этой жизни, но всё же здесь должен быть хотя бы гламурный журнальчик…

Рекламка Липецкого ресторана (проверила, существует до сих пор). Интересно, авторы учебника берут с них что-то? Иначе, зачем она тут вообще?

Следующий набор картинок остался для меня неразгаданной тайной, особенно с таким заголовком:

Объявления. По обыкновению, на всех картинках сумасшедшая и неадекватная русская женщина, вызывающая у авторов учебника, чувствуется, особые эмоции: без конца либо пьющая-жрущая (кто из русских пробовал водку с тортом? в моём окружении за много лет таковых не было…), либо соблазняющая чужих «верных» мужей, либо рыдающая. Кстати, что-то этот дяденька в окне очень уж похож на того с эскалатора, нет?

Про рыдания выскажусь отдельно. В Европе уже давно дано название болезни, когда человек начинает плакать. Считается, что его тут же нужно начинать поить успокоительными таблетками – антидепрессантами. Думаете, просто так в России понастроили аптек? Это всё для нас – «неадекватов», которые плачут при расставании с родными и близкими. Даже плачущих детей при расставании с любимой мамой они признают больными. Так и хочется спросить: «А судьи кто?» Не является ли болезнью, причём в запущенном состоянии, отсутствие эмоционального всплеска в таких ситуациях?

Ну, и, конечно же, у таких, как мы, мам не может быть нормальных детей, а только вот такие - строящие рожи.

Далее очень «ценная» информация: размещение бланка декларации, которые меняются чуть ли не каждый месяц… Ну, ничего… пусть учат, зато быстрее в шок от страны посещения попадут, когда им другой бланк выдадут(((

И вот начинается та часть текста, после прочтения которой я точно решила, что буду писать вот этот пост!

Почему у авторов 8 марта связано с прощанием в детском саду остаётся только догадываться.

Видимо, прошло много времени, и у автора Людмилы Соколовой два детских утренника смешались в один. Возможно, она сама была ребёнком, когда жила в России, тогда уже это и вовсе простительно: ну, выучила девочка стишок и, возможно, читала его на обоих утренниках. Вот так и рождаются легенды о неадекватности России и её жителях.

Жалко, не могу лично пояснить уважаемой Людмиле, что с детским садом у нас прощаются в конце мая, что логично, т.к. большинство родителей забирает на лето детишек, увозя к родственникам в деревню или ещё куда, отдохнуть хорошенько перед первым в жизни Первым сентябрём. А вот 8 марта просто поздравляют мам и бабушек. Происходит всё очень трогательно, и если бы это не нравилось, то традиция бы не прижилась. А она даже ПЕРЕжила все революционные бури и продолжает существовать в наших детских садах до сих пор.

Теперь непосредственно о празднике. Вот, что я прочитала по запросу в поисковой системе: 8 марта в Германии (http://www.proshkolu.ru/user/OlJe/blog/222583/)

«А вот на родине заварившей кашу Цеткин, в Германии, где с женскими правами дела обстоят лучше, чем в России, и большинство фрау давно "сами с усами", про праздник почти забыли. В землях бывшей ФРГ активные представительницы прекрасной половины отмечают 8 марта под лозунгом "я сама" – феминистки выходят на малочисленные демонстрации, чтобы в очередной раз заявить о своих правах. Ну, а после пропустить кружку-другую традиционного пива за разговорами о своем, о женском. Лишь в бывшей ГДР еще остались воспоминания о том, что в этот день принято дарить женщинам цветы.»

Или ещё: (http://www.tupa-germania.ru/prazdniki/vosmoe-marta.html)

«В Германии на эту дату обычно назначаются различные феминистские акции. Но проходят они как-то вяло. Борются они в основном за одинаковые с мужчинами зарплаты или за то, чтобы девушки имели равные шансы с парнями на высшее образование. Мол, по статистике всё не в пользу женщин и надо это исправлять. Но никого особо такие лозунги не зажигают.»

На такую феминистическую лабуду у меня лично свой взгляд, который можно резюмировать одной типичной русской фразой: «За что боролись, на то и напоролись». Но, несмотря на информацию из Германии, где ясно говорится, что большой активности в поддержку этим феминисткам не наблюдается, тем не менее, ощущение такое, что учебник написан как раз одной из этих «борчих», причём где-то в подсознании у меня есть ощущение исходящей зависти к «неборящимся, а наслаждающимся своей принадлежностью к женскому полу».



Итак.

Стих покороче((((( Эти тупые завистницы даже не догадываются, что наши папы в принципе не касаются детских стихов. Уж если на то пошлО, то стихи бы с ними учили сами мамы, но этим обычно занимаются воспитатели детских садов, а уже со школы чаще поздравления выглядят в виде рисунков, вышивок, каких-то поделок на уроках Технологии (это сейчас так называется предмет в школе, который мы раньше называли простым словом Труд).

И вот это: «Уже собираем деньги….» Ага! В 3-ем классе… Пусть наши немчики не беспокоятся: деньги давно собраны, на первом родительском собрании, сразу на все праздники скопом, так что и цветы и конфеты наши милые учителя получат обязательно на зависть составителям этого пОшлого учебника.

Да и мужчины чаще на работе не СПРАШИВАЮТ, а скорее, уже ХВАЛЯТСЯ тем, что уже купили. А спрашивают и «прощупывают ситуацию» они осторожненько у своих любимых мам, жён, подруг и сотрудниц)))

Несколько упражнений.

Интересно, как ответят и как надо ответить на 7 вопрос?





На фильме «Титаник», явно, переклинило, но это же не цены в магазинах, здесь можно не напрягаться и всё обучение построить на единственном примере, может, поверят, что мы уже лет 20 в кинотеатрах только его и смотрим…

Дальше мне нравится подзаголовок «Подготовка», это, явно подготовка к восприятию праздника 8 Марта



Ну, картинка, как всегда (помним про НЛП?). Странно, что у нас компьютеры появились, наверное, именно для того, чтобы носки на них именно по одному сушить, а вращающиеся стулья для сушки кроссовок тоже по одному. Мальчик талантливый, наверное, т.к. судя по расположению мышки, он левша. Я, например, очень хорошо себе представляю нашу русскую маму, вошедшую к сыну в такой «бедлам», и что она ему скажет… по крайней мере не то, чтобы он сегодня вечером поменьше сидел у компа… Это характерно, скорее, для европейской мамы, которая всегда должна держать в памяти «права ребёнка» и наличие в их стране ювенальной полиции.

Вот такая у авторов учебника получилась скрещенная русскоевропейская мама. И она прощается с сыном, похоже, на сутки, хотя до работы всего 50 минут «хода». Это для Москвы вообще рядом, да и для Липецка, думаю, не очень далеко. Думаю, что катается эта мама всё-таки по Москве, т.к. за 40 минут на метро, подозреваю, Липецк можно раза три объехать.

Итак, утро 8 Марта…

Обратите внимание, какое гадкое стихотворение выбрано для учебника… Гаже, по-моему, только стихотворение про Деда Мороза – Борода из ваты…

Кстати, а почему же Дима учил стихотворение в школе, ведь ему папа хотел стишок подыскать? Или это они совместно с учительницей нашли стишок погаже?

Вся утренняя ситуация рассказывается в таких животрепещущих красках, что становится странно, почему этот день называется Праздником, скорее уж, Траур. Последняя фраза - вообще блеск: «Они покупают букет, как и каждый год 8 Марта» Действительно, что можно придумать для женщины омерзительнее, как покупку ей букета? Это ж надо, с какими удодами она живёт!!!

Кстати, была в Европе… там цветы тоже женщинам дарят. Вполне допускаю, что авторша учебника не удостоилась ни разу получить там цветочки, поэтому столько сарказма, сквозь который сквозит элементарнейшая бабья зависть.

Теперь об «отдыхе». Конечно, великий труд: ответить, где сосиски (кстати, а почему их нет в холодильнике?) и где деньги. Но про шампанское – это жесть! Такое даже я себе представить не могу… Кстати, откуда он его взял в итоге? Ну, и, конечно же, хочется авторам напомнить нашу классику: «Шампанское по утрам пьют только или аристократы, или дегенераты» («Бриллиантовая рука»). Среди моих знакомых таковых не имелось, скорее, это могло случиться уже 9-го, если 8-го хорошо посидели… Но чтобы завтрак так проходил, да ещё с детьми детсадовского и младшего школьного возраста… Да… Чего только не нафантазируешь для лучшего «обучения».

Рыдает она на трёх (!!!) листах! А Вы знаете хотя бы одну нашу женщину, рыдающую 8 марта? Возможно, это те, кто покинул страну и стал создавать этот учебник…

Среди моих знакомых мужья весь день 8 марта моют посуду, а цветы и подарки покупают заранее. Правда, если учесть, что это семья «дегенератов или аристократов», тогда, наверное, можно многое объяснить.

Небольшие упражнения на внимательность и понимание ситуации.







Обратили внимание? ГОРЬКО улыбается! Горе у женщины! Праздник пришёл – весь день теперь рыдать. Закрепляем именно ЭТО слово и именно это состояние глубокой внутренней скорби!!!

Не совсем понятно, почему же она «тронута»? Может головой тронута? Ведь такое горе, не мудрено!

Ещё одна трагедия разыгрывается на наших глазах именно в этот день, надо полагать. В общем, страшнее в нашей стране дня просто не существует!

Остаёмся заинтригованы, чем же всё-таки друг Игоря обидел Наташу, но видок у этой Наташи на картинке не говорит, что она станет у этого жалкого «обидевшего» паренька служанкой…

Ну, наконец, Веру Алексеевну «прорвало».

Здесь нам теперь хотя бы всё объяснили. Хочу отметить, что бОльшая часть русских женщин с ней не согласится. Они не только не рыдают от такой ситуации, а, напротив, их это даже устраивает. Не зря же, даже передача на заре перестройки была такая: «Я – сама!». В домашних делах мы, просто, не доверяем своим мужьям, переделываем после них всё по-своему. Ну, вот такие мы! И если мы и заплачем на 8 марта, то уж точно, исключительно от умиления. Со мной такое случалось на утренниках в детских садах, например. И не надо мне через немецкий учебник навязывать , что «Так жить нельзя!». Поверьте, ещё как можно! И быть при этом СЧАСТЛИВОЙ!!! Посмотрите-ка вы в лица европейских «равноправных» женщин. Много там счастливых лиц видели? Надменных – да, лицемерных – да, нарочито уродливых – да, а вот счастливых – единицы!

Ну, и теперь интересно, как же ответят обучающиеся?)))









А это, я подозреваю, дань тем, кто помог в финансировании создания этого «шедевра» под названием «Ключи»





Интересный заголовок для учебника по изучению языка: Можно предположить, что речь пойдёт о людях, которые средненько так изучили язык и хотят более основательного его освоения. Ан нет!!! Имеется в виду чисто ЭКОНОМИЧЕСКИЙ термин. Мне с моими русскими, неповреждёнными европейским образованием мозгами, сложно понять, зачем это здесь. Но, тем не менее, продолжим.

Вот прочитала, и погрузилась в полный ступор… Это ведь учебник. Люди читают это там сегодня и думают, что мы так вот и живём… Какая же ДУРИСТИКА!!!! Извините, вырвалось(((

А у Вас есть знакомые, мечтающие о холодильнике? Кстати о холодильниках. Думаю, холодильник самой Раисы Егоровны до сих пор работает и очень хорошо морозит. Фактически, его покупали на всю жизнь. Мы свой такой потеряли с переездом, не хотели тащить, а, наверное, зря… Старый ЗИЛ служил верой и правдой без всяких ремонтов и неожиданностей. Уверена, что холодильник Раисы Егоровны переживёт её, и тогда сбудется дочкина мечта о пусть не очень новом, но надёжном домашнем помощнике.

Закрепляется:

Все помнят, что высшая мечта – это холодильник? Не спутайте с институтом Гёте и работой(((

Интересное упражненьице предлагается дальше. Или у меня уже начинается приступ паранойи? Мы ещё и забывчивые очень, что ли?

Ну, надо думать, начинается знакомство с этим самым «средним классом»…





Анализ текста для меня убийствинен! Что есть средний класс? Кто такие доценты в институтах и бухгалтера на автозаводах? Да никто.. ниже плинтуса… А вот тупой впариватель пылесосов – это, КОНЕЧНО (!!!!) очень крупный специалист, который посещает брифинги и прочие тусовки, где им, я так понимаю, объясняют, как лучше впаривать больше. По нашему – обыкновенный продавец, замаскированный сегодня красивыми словами: менеджер, представитель и т.п. (по этому поводу есть замечательное выступление у Михаила Николаевича Задорнова, не буду с ним соревноваться…). Из данного текста я поняла, что средний класс, согласно этому учебнику, состоит исключительно из торгашей и товарок, постоянно находящихся в поисках лохов. И чем их, этих лохов, больше, тем и зарплата выше, и количество комнат больше, и марка машины круче.

Про то, что надо изучать язык, помню, наверное, уже только я. Остальные с калькуляторами и телефонами должны выполнять следующее задание.

Где же взять подсказку для ответа на вопрос 4-с? Как надо ответить, чтобы не выгнали с урока? Наверное, сказать, что так живёт меньше 1 %, а остальные живут так, как эти Горшковы жили раньше? Или посмотреть в эту справочку? Насколько нужна и интересна приведённая статистика? Тем более за 1999 год? А заучивать её требуется?

Ну, попробую выполнить урок. 1999 год, курс евро к рублю согласно Яндексу в среднем 26,5 рублей за 1 евро (разброс от 25 до 28, в зависимости от месяца). 1500 игоревых + 700 валентиновых, итого 2200 евриков. Помножаем на курс, имеем 58300 уже наших, в их понимании «деревянных», а, на мой взгляд, чисто «золотых и нефтяных», делим их на четверых (вспоминаем про Стаса с Дашей). Получаем 14575 рублей – доход на каждого члена семьи. Сверяемся с табличкой – состоятельные отдыхают на фоне наших Горшковых. Это тебе не Березовский с Абрамовичем. Не догадались они, дурачки, что надо было пылесосами «Сименса» торговать, а они АвтоВАЗом и нефтью перебивались…

Если теперь вспомнить название урока «Средний класс», то можно впасть в полный ступор. Утешает только то, что не зря в СМИ то и дело проскакивает информация, что в России средний класс так и не создан, т.е. НЕТ ЕГО!!! Тогда всё становится на свои места, и весь этот текст можно считать «сказкой про белого бычка», т.е. пиши, что хочешь про тех, кого в природе не существует(((

На вопрос 4-б ответить с калькулятором не получится, т.к. известна только з/плата Надежды Георгиевны в 1200 рублей, супруг же её, Николай Ефимович больше был озабочен наливанием в стаканы, и з/плата его осталась за кадром. Неизвестным осталось и наличие детей у этой дружной взаимопонимающей пары, женская половина которой постоянно смотрела в окно.

Теперь обратим взор на Хаузера. Что-то мало информации о бедном Мартине из бывшей ГДР. Он-то в какой квартире жил до «Сименса»? На какой машине катался? И почему его так далеко послали? Потому что из ГДР? А как же с новосибирскими горшковыми? Тем же тоже, наверное, надо квартиры с машинами поменять?

Проверяемся:

Да…. С 6 заданием справиться сложно… Да ещё и странную фотографию рядом прикрепили. Какая связь?... не пойму…

Следующая страница с загадочным словом «Подготовка» вдруг резко отправляет нас в Питер. Перегрелись, видимо, с калькуляторами, в культурный центр потянуло… Наконец-то!!!! И текст, в общем-то, понравился, на удивление. Только чья сестра будет, не поняла… Но это не очень важно, думаю, для изучения языка.

Так… расслабились на Питере? Пора вновь собраться

«Когда посмотрел квартиру» – это, конечно, вообще ТО, ради чего стОило ехать в Москву! А если бы они его в гостинице поселили и встречались бы в кафе и культурных местах? Тогда бы поездка пошла насмарку, надо полагать…

Вернисаж – купить… (опять продать-купить!) А просто познакомиться с городом? Нет! Надо тащить на базар-барахолку…

Подстаканники – это вообще шедевр! Они уже и у нас-то отошли, а бедные иностранцы должны заучивать это слово. Кстати, в первую очередь вспомнилась миниатюра из КВН Питерской команды «Двенадцать месяцев», где мачеха послала падчерицу в лес искать подстаканники. Так ей надо было в Измайлово её посылать, оказывается. Эх! Не по тем учебникам, видать, училась мачеха из питерской команды КВН…

«Только не Лебединое озеро в Большом театре , а ещё ХУЖЕ!!!!!!!!! опера» – прямо, хочется найти этих авторов и, НЕ глядя им в глаза, плюнуть!

Да уж! Культурный уровень Людмилы Соколовой оставляет желать лучшего. И уж никак нельзя было подпускать таких товарок для написания учебников, тем более для иностранцев. По её уровню, похоже, иностранцев надо вести в ресторан Измайлова в варьете. По крайней мере, в тот период, о котором постоянно идёт речь в учебнике (цены, политическая и социальная обстановка – явно, период «лихих 90-х»), это самое варьете в Измайловском ресторане было.

И вот тут вдруг вспоминается странная фотография с табличкой Щепкинского училища. БЕСПЛАТНЫЕ билеты!!!!! Халява бессмертна!!! Вот почему эти Горшковы оказались состоятельнее самых состоятельных из приведённой таблички!!! Им ещё можно посоветовать подработать на Хаузере… Пусть бесплатно посмотрит студентов, чтобы хватило денег на «дорогие подстаканники», как заострила внимание Валентина.

Да уж! Наши партийные боссы были трижды дураки на фоне горшковых и соколовых. Им в голову не приходило водить иностранцев на спектакли студентов. Как-то всё больше как раз на Лебединое и оперы… Оказывается, по мнению четы горшковых (а в действительности, по мнению авторов сего творения под названием «Учебник»), умение и энтузиазм у знаменитых актёров уже отсутствует. Так что ходить надо ТОЛЬКО на студентов!

«Снегурочка» за 40 долларов – пугнул так пугнул, разве наскребёшь потом на подстаканники?

Конечно, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо было ввести в учебник сленговое понятие «новые русские». Без этого вообще посещение страны невозможно. Это выражение уже у нас-то практически не используется, все теперь стали олигархами и депутатами.

И вот представляю я этих студентов, выучившихся языку по «Ключам». Приезжают, спрашивают: А где у вас тут новые русские? Что они сейчас покупают, смотрят в кино, театрах? Или как-то так… А им в ответ и не будешь знать, про кого говорить-то, кого к ним теперь можно причислить? Все «новые» уже давно стали «старыми», а учебник всё продолжает это преподавать(((

Действительно, можно вообще не знать Достоевского, Островского, Лермонтова, Суворова,… Третьяковку, Арбат, Кусково. Разве они могут пригодиться для посещения измайловской барахолки? Жалко, немецкого я не знаю, поэтому не смогла понять, как же авторы объясняют несчастным учащимся это сленговое выражение? Над вопросом: Зачем? и так понятно, что никто не задумывался

Здесь текст составлен так, что даже я, носительница языка не уверена, что правильно поняла, кто в этом диалоге какие слова говорит. Но читать противно((( по-любому… Радует то, что хотя бы не отвергается то, что Жуков освободил Берлин. Думаю, «Ключи» в очень скором времени заставят переписать с тем, чтобы ввести какого-нибудь другого освободителя из союзничков. Фраза «разве он освободил орденами» - смесь зависти, глупости и пошлости. «В наше время защищает на коне», «анахронизм» - из той же серии: не могу отрицать, так хоть обгажу.

Интересно, а если бы в наших учебниках немецкого языка мы бы начали обс…ть памятники Берлина? Например, порассуждали бы, почему одна из главных площадей Берлина названа в честь РУССКОГО царя Александра I, поразмышляли, не анахроничен ли там Нептун, надёжно ли он защищает эту самую Александерплац. Или поговорили бы о художественной ценности остатка Берлинской стены, попытались бы определить художественный стиль сего творения: соцреализм это или ещё чего…

У нас хватает и воспитания и такта не делать это ВООБЩЕ! не говоря уже о помещении таких текстов в УЧЕБНИКИ!!!!!!!!!! Лично для меня самое противное – это то, что одним из соавторов является женщина, по фамилии и имени очень похожей на мою соотечественницу (возможно и бывшую), что ещё больше вызывает презрение к ней(((

Ну, вот и матрёшечки… Хотя могли бы представить их поинтереснее, благо, сейчас каких только нет.

Кстати, лично могу свидетельствовать, что они вызывают большой и неподдельный интерес у иностранцев, что лично у меня вызывает чувство гордости. Считаю, что это, действительно, очень хороший и красивый сувенир. А вот про интерес к подстаканникам услышала впервые и, подозреваю, что в единственный и последний раз только из этого учебника. Не исключаю, что авторы имеют какой-то личный интерес в продвижении этого товара, как сувенира из России. Короче, я голосую за то, чтобы на второй вопрос упражнения 8 ответить положительно)))

И вот это – высший пилотаж (обращаем внимание на заголовок):



- культуру всей Москвы уложить в Островского и измайловскую барахолку!

Так… Картиночки… Выходной день, я так понимаю, в переводе на русский…

Валентина почитывает книжечку в то время как вся семья в делах. Ах!!! Это так по-русски)))))))))))))))) Сразу понятно, что написано европейцами, а скорее, европейками, которые наконец-то выиграли (а на мой взгляд, жестоко проиграли, или по-русски: "За что боролись, на то и напоролись") в своих феминистических сражениях.

Понятно, что в семье такого достатка, каковой нами был высчитан чуть выше, иметь кота, наверное, уже не престижно, а потому имеем голодного пса.

Ну, это, видимо, по мнению авторов, русский выходной, а вот иностранца надо везти на базар, чтобы он почувствовал праздник! Поехали…

Итак, подстаканники остались навязчивой идеей. Покупаем. В силу того, что авторы так настойчиво занимают нас цифрами и ценами, всё проверяю. Учебник был приобретён для изучения года 4 назад. Полагаю, что его рекомендуют до сих пор. За окном 2013 год. Самые дешёвые серебряные подстаканники сегодня обойдутся от 200$. Молодцы авторы, видно, хорошо подзаработали, накупив их в своё время по 24$. Не уверена, правда, что на этой барахолке им не втюхали вместо серебра какой-нибудь сплав. Но, к сожалению, узнать цену на них в 90-х (я сделала предположение, что автор именно тогда последний раз с блокнотиком побывал в России) у меня не получилось(((

Мартин смотрит на фотоаппараты и почему-то обращается именно к Вале ( :-о ) – «Горизонт» знают все!

Видимо, лично я не совсем ВСЕ!!!!! Слышала, конечно, что есть такой. Но всё же более знаменитыми считала (да и за границей в продаже их видела ещё при СССР, т.е. были экспортной продукцией) «Зенит», «Киев», «Зоркий», «ФЭД», а у нас самым распространённым был «Смена», а самым простеньким и забавным, конечно, «Школьник». Ну, что ж, горизонт так горизонт… Уже хотя бы фраза «знают все» радует)))

Художника, к сожалению, придумали, а очень хотелось узнать, что же это за такая интересная техника «при помощи лупы». Тем для картин других в этом учебнике и не ожидала, естественно, эротика и экология, т.е. эротика на траве или дереве, наверное, или с представителями Красной Книги… Извините, дальше страшно фантазировать(((

Да… Много воды утекло с момента написания учебничка… Нет на Тверской ресторана «Центральный», там теперь всё больше с европейскими названиями и такими же интерьерами((( Не то, что дореволюционное, даже советское в центре Москвы стараются разрушить. На днях прочитала, что в «Центральном детском мире» внутри всё порушили, оставили только стены. Теперь вместо былой роскошной лепнины сделают внутренности зеркально-стеклянные, чтобы у человека, не дай Бог, не сложилось впечатление о красоте или, ещё страшнее, величии Москвы. Стандартные материалы, стандартные интерьеры… В своё время Никита Хрущёв у нас этим занимался. Но то было от нищеты и в спальных районах. А нынешние всерьёз взялись за центры и исторические памятники. Да ещё с помощью вот таких, как авторы этого учебника, мы должны захлёбываться от радости, что они это делают.

Тут же вспомнилось, как на днях с мужем шли по улице своего городка и увидели плакат с огромными буквами: «Европейская одежда». Одновременно, вместе сказали: «ДА!!! Не дай Бог! Видели бы вы европеек в их одежде, в миг бы перешли на другую сторону улицы, чтобы случайно не забрести в этот магазин!» Ну, да ладно… Что-то я отвлеклась, видимо, уже старческое)))

А по поводу того, что Горшковы себе могут позволить и не только этот ресторан, мы уже подсчитывали и сверялись с табличкой выше))) Но до какой же всё-таки степени не по-русски звучит фраза: «Ресторан действительно дорогой, но мы себе можем позволить»… После такого приглашения бедный Мартин должен был себя, как минимум, почувствовать бедным родственником, очень похожим на собачку с картинки((( Не понятно только, что такой состоятельный Горшков за 2$ торгуется на Привозе, мог бы просто добавить Мартину, а уж ещё более по-русски было бы, если б он сам эти подстаканники ему купил в подарок на память о пребывании в России. Как-то вот так я думаю)))

Закрепляем, обращая внимание на дороговизну несуществующего ресторана: п.7



и п.6 + с, а также п.7 + a



Т.е. из 14 пунктов закрепления 3 пункта посвящены именно ДОРОГОВИЗНЕ ресторана!!! Да уж, учебник, явно, не для русских!!!

Объявления с интересным заданием: что понравится Мартину?

Учитывая то, что ему нравятся компьютеры и подстаканники, здесь ему, явно, ничего, особо, не понравится. Если только выбрать что-нибудь подешевле))) А ещё, наверное, его заинтересует предложение «купона на скидку»…

Васильева тут ещё ничего, не то, что последние её фото, когда она работает в связке с Садальским… но спектакль (для учебника всё-таки!!!) могли бы выбрать и поудачнее. Почему я так говорю, можно почитать здесь: http://www.smotr.ru/pressa/rec/master.htm#%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85 Но по рецензии понятно, что время более-менее угадали… 1999 год.

Ещё вчитываемся и пытаемся правильно ответить (больше всего смеялась над 10 вариантом – действительно, вот уж пригласили «себе на голову»):

Интересно, а какие варианты всё же предусматривают авторы учебника? Самый желательный, конечно, для всей Европы, думаю, 2 !

И всё-таки Жуков Георгий Константинович не оставляет в покое!



Чувствуют, что что-то не так они там сморозили в своём топике от лица этого Мартина. Вот и начинают замыливать: нравится – не нравится… критиковать - не критиковать…

На вопрос 12-го пункта хочется ответить: «Не должны! Думайте о Гитлере!»

На этой оптимистической ноте пока остановлюсь. Но это ещё не конец)))

https://cheshzhanna.livejournal.com/tag/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8