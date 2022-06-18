"Делай, как я..", - радировал своим экипажам полковник Хрустицкий и повел танки за собой на врага: чем закончился бой у села Волосово

Наверное, никто не будет сомневается в том, что грамотные действия любого командира, будь-то командир роты или командир танковой бригады – это залог победы над врагом.

Одним из таких командиров был командир 30-й отдельной гвардейской танковой бригады Ленинградского фронта Герой Советского Союза Владислав Владиславович Хрустицкий.

Владислав Владиславович Хрустицкий (1902 - 1944)

Из книги Николая Никулина «Воспоминания о войне»:

«Вспоминается судьба другого офицера, полковника, воевавшего рядом с ним. Полковник командовал танковой бригадой и славился тем, что сам шел в атаку впереди всех. Однажды в бою под станцией Волосово связь с ним была потеряна. Его танк искали много часов и наконец, нашли…

Не символична ли судьба двух этих полководцев? Не олицетворяют ли они извечную борьбу добра и зла, совести и бессовестности, человеколюбия и бесчеловечности? В конце концов, добро победило, война закончилась, но какой ценой? Время уравняло двух этих полководцев: в Санкт-Петербурге есть улица генерала и рядом с ней — улица полковника-танкиста».

Это все о Владиславе Хрустицком.

В январе 1944 года 30-ой отдельной гвардейской танковой бригаде, которой командовал полковник Владислав Хрустицкий, досталось, что называется, по полной.

Комбриг Хрустицкий в боях под Ленинградом действовал грамотно, слаженно и уверенно. Под его командованием танкисты ликвидировали Петергофско-Стрельнинскую группировку противника.

А когда пришла пора и ему самому вступить в смертельную схватку с противником, он, ни на минуту не сомневаясь, сделал это.

Хрустицкий В.В.

Командир лично повел своих танкистов в бой. Маневрируя и вводя противника в заблуждение, он тем самым сковал силы врага, нанося ему непоправимый урон. В итоге враг отступил.

К сожалению, танкисты заплатили высокую цену за эту победу.

Из воспоминаний начальника политотдела 30-й гвардейской танковой бригады Ф. К. Румянцева

«Комбриг радировал своим экипажам «Стоять насмерть!», а затем: «Делай, как я»… Первым рванулся на вражеские батареи сам Хрустицкий. Он давил орудия вместе с расчётами… На танке комбрига отказал повреждённый снарядом двигатель. Ещё удар по броне — машина загорелась. А потом в танке стали рваться боеприпасы. Комбриг погиб в пламени».

Несмотря на то, что командир погиб, танкисты 30-й гвардейской танковой бригады 27 января 1944 года освободили поселок Волосово.

Указом президиума верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 21 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» полковник Владислав Владиславович Хрустицкий удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.