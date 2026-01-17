Разгром Квантунской армии

Колонна танков Т-34-85 2-го Дальневосточного фронта в Маньчжурии

Стремительный удар армий Малиновского

В ночь на 9 августа 1945 г. советские войска перешли в наступление (Маньчжурский блицкриг Советской армии). Советские ВВС нанесли мощные удары по укрепленным районам, опорным пунктам, железнодорожным узлам, аэродромам и административно-промышленным центрам Харбин, Чанчунь, а также портам в Корее.

В первый же день наступления главные силы Забайкальского фронта, не встречая сильного сопротивления противника, продвинулись на 50 километров, а подвижные соединения — на 150 километров. То есть наши войска двигались со скоростью марша.

На правом фланге наши войска также быстро продвигались. Конно-механизированная часть Плиева на жэхэйском направлении взяла город Долоннор, а на калганском направлении 15 августа завязала бой за город Чжанбэй. Части 17-й армии взяли Дабаньшань.

Наибольшие трудности наши войска встретили в полосе наступления 36-й армии, на левом фланге Забайкальского фронта. Войска армии наступали по двум основным направлениям: главными силами из района Староцурухайтуй на Хайлар и из района Отпор на станцию Маньчжурия и город Чжалайнор. Здесь японцы имели два укрепленных района. Соединения ударной группировки армии успешно форсировали реку Аргунь и двинулись на Хайлар.

Сопротивления первоначально не было. Но у самого города Хайлар разгорелись упорные бои. Здесь японцы опирались на укрепленный район (УР), который имел несколько опорных пунктов. Подступы к ним были прикрыты минными полями, проволочными заграждениями, противотанковыми рвами и эскарпами. Укрепрайон защищал 3-тысячный японский гарнизон.

9-10 августа армейский передовой отряд штурмовал Хайларский УР, но существенных успехов не добился. Японцы ожесточённо сопротивлялись. Только к утру 11 августа наши войска смогли взять железнодорожную станцию, электростанцию и военный город. Днём упорные бои продолжались. Советские войска заняли несколько долговременных огневых точек, значительную часть города и аэродром. Японцы продолжали драться. 12-14 августа наши войска штурмовали основные узлы сопротивления Хайларского укрепрайона.

На правом фланге 36-й армии наши войска продвигались быстрее. Подавив сопротивление небольших групп противника, советские войска заняли станцию Маньчжурия, город Чжалайнор и двинулись на Хайлар, где приняли участие в ликвидации опорных пунктов вражеского УРа. Чтобы ускорить разгром противника, армейское командование 14 августа сформировало оперативную группу в составе 94-й и 293-й стрелковых дивизий, двух отдельных артиллерийско-пулеметных бригад, усиленных артиллерией. Эти войска довершили разгром хайларского гарнизона. 18 августа остатки японского гарнизона капитулировали. Танковые соединения Красной армии во время перехода через Большой Хинган. В кадре — танки Т-34-85, над колонной пролетает биплан По-2. Советские танки Т-34-85 и автомобили 21-й гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского танкового корпуса 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского фронта проходят по горному хребту Большой Хинган в Маньчжурии

Тем временем войска главной ударной группировки преодолевали Большой Хинган — большую горную преграду. Двигаться приходилось по бездорожью, в горах было много крутых подъемов и спусков. Солдатам нередко приходилось тянуть на себе технику и припасы. Дожди ухудшили проходимость местности, а жара изматывала людей. Несмотря на это, советские воины рвались вперёд. Передовые отряды 6-й гвардейской танковой армии уже 11 августа перевалили горы, вышли на его восточные склоны и к исходу дня взяли город Лубэй. Вскоре гвардейцы взяли город Таоань.

Большую поддержку нашим сухопутным войскам оказали летчики 12-й воздушной армии. Наши ВВС наносили удары по железнодорожным станциям, перегонам, мостам, парализовали движение на участках дорог Чанчунь — Улан-Хото (Ванъемяо) — Халун-Аршан, Харбин — Хайлар — Маньчжурия.

В результате японское командование не смогло перебросить оперативные резервы по железным дорогам и своевременно занять перевалы на Большом Хингане, что могло серьёзно затруднить наступление советских войск. Также японцы не смогли своевременно эвакуировать материальные ценности из приграничной зоны и вывести оттуда войска. Танкисты преодолевают хребет Большой Хинган. Маньчжурия, август 1945

Войска 39-й армии в течение двух суток преодолели Большой Хинган и стали развивать наступление на Солунь и Улан-Хото. По пути нашим войскам пришлось преодолеть яростное сопротивление отдельных частей японской армии в Халун-Аршанском укреплённом районе. Этот УР с дотами и дзотами занимал около 40 километров по фронту и был до 6 километров в глубину. Его оборонял полк 107-й японской пехотной дивизии и пограничный отряд.

12 августа наши войска взяли город Халун-Аршан. 13 августа советские войска, заняв Солунь и Улан-Хато, прорвались в центральную Маньчжурию. Однако отдельные разрозненные группы японских войск, бежавшие из этого УРа, а также части, отходившиеся в глубь Маньчжурии с западной границы, продолжали оказывать сопротивление в районе Улан-Хато и Халун-Аршан до конца месяца.

Таким образом, продвинувшись с 9 по 14 августа по территории Северо-Восточного Китая на 250-400 км, войска Забайкальского фронта прорвались в глубокий тыл противника и развернули наступление на крупнейшие административно-промышленные центры Маньчжурии — Калган (Чжанцзякоу), Жэхэ, Мукден, Чанчунь и Цицикар. Смертники

Стоит помнить, что солдаты и офицеры японской армии были храбрыми и дисциплинированными воинами. Дрались отчаянно. Многие солдаты, попав в окружение, дрались до последнего, в плен не сдавались, убивали себя. Активно использовались бойцы-смертники. Так, против советских танков использовались лётчики-камикадзе.

Герой Советского Союза гвардии капитан Дмитрий Лоза вспоминал:

«Первый самолет на малой высоте помчался к головному танку батальона и с полного хода врезался в его лобовую часть. Куски фюзеляжа разлетелись в разные стороны. Искореженный мотор рухнул под гусеницы, языки пламени заплясали на корпусе «Шермана». Десантники с первых трех танков кинулись к кирпичному зданию, чтобы укрыться в нем. Второй японский летчик направил свою машину в это строение, но, пробив крышу, она застряла на чердаке».

Борьбу с советскими танками вели и солдаты-смертники, которые располагались в засадах, подготовленных схронах, после чего, обвешанные взрывчаткой, внезапно бросались под советские бронемашины либо подталкивали мину под гусеницы с помощью длинного шеста.

Командарм Белобородов отмечал:

«Должен отметить, что в Маньчжурской операции наибольшие потери в танках мы понесли не на минных полях, не от огня японской артиллерии, но именно от действий этих смертников».

Командующий 1-го Дальневосточного фронта Мерецков писал в своих мемуарах:

«В Дуннинском укрепленном районе, где наступала 25-я армия, японские офицеры, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, приказывали своим солдатам сдаваться, однако последние не выполняли этих приказаний и расстреливали офицеров».

Захваченное японское 75-мм полевое орудие Тип 90, смонтированное в специальной бронебашенной установке. В Хутоусском укрепленном районе было две четырехорудийные батареи такого типа. Под башнями имелись обширные подземные сооружения, откуда боеприпасы по шахтам подавались к орудиям специальными подъемниками. Эти установки прикрывали подступы к УР и собственно территорию крепости. Сражались до самого конца штурма Хутоусского УР. Как минимум две башни были уничтожены огнём тяжелых гаубиц Б-4 с дистанции около 4 км. Хутоусский укрепленный район (Koto Fortress или крепость «Голова тигра») — это огромный комплекс укреплений, построенный японцами напротив города Иман (современный Дальнереченск). Растянутый примерно на сотню километров по фронту вдоль границы, с большим количеством долговременных огневых сооружений тяжелого типа с обширной системой подземных коммуникаций и имевший на вооружении большое количество артиллерии в казематах, включая орудия калибром 150, 240, 305 и 410 мм.

Штурм УРа осуществлялся силами 264-й стрелковой дивизии генерал-майора Виноградова и 109-го УРа (комендант — полковник Вавинас) с частями усиления, с 9 по 18 августа 1945 года. Практически весь японский гарнизон укрепрайона погиб в бою.

1-й Дальневосточный фронт

Успешно наступали и войска 1-го Дальневосточного фронта. Передовые отряды, воспользовавшись ночной темнотой и грозовым дождем, в час ночи атаковали укрепления противника, расположенные вдоль границы. Действия советских воинов были столь стремительны, что японцы не смогли оказать сильного сопротивления. Наши войска быстро захватили передовые укрепления, нарушили систему его обороны и создали благоприятные условия для развития наступления. В результате предусмотренная артиллерийская подготовка стала ненужной.

За передовыми отрядами в наступление перешли главные силы фронта. Войска 35-й армии форсировали реки Уссури и Сунгача и продвинулись на 10 километров. Действия советских войск были затруднены тем, что им приходилось наступать в тайге, при полном бездорожье. Для бронетехники, автотранспорта и артиллерии приходилось прокладывать пути, для устройства которых были сформированы специальные отряды. В них входило несколько танков, подразделения стрелков и сапёров. Танки прокладывали путь в лесу. Пехота расчищала его шириной до 5 метров. Затем специальные части совершенствовали колонные пути. Пикирующие бомбардировщики Пе-2 1-го Дальневосточного фронта идут на выполнение боевого задания

Советские войска обходили гарнизоны противника в узлах сопротивления и опорных пунктах, которые нельзя было взять с налёта. Их блокировали отдельные подразделения, усиленные артиллерией. Укреплённые районы врага громили с массированным участием артиллерии и авиации. Отдельные японские гарнизоны, используя долговременные фортификационные сооружения, сопротивлялись вплоть до 26 августа.

Главные же силы фронта в условиях труднопроходимой горно-лесистой местности в течение двух дней продвинулись на отдельных направлениях до 75 км. Были захвачены центры укрепленных районов Хутоу, Пограничная, Дуннин и другие населенные пункты.

Фронтовая авиация активно поддерживала сухопутные силы. Наши ВВС наносили массированные удары по городам Хутоу, Чанчунь и Муданьцзян. Советская истребительная авиация полностью контролировала небо. Экипаж советского бомбардировщика Пе-2 поздравляют с успешным выполнением боевого задания. 1-й Дальневосточный фронт.

Прорыв обороны Квантунской армии

Чтобы прикрыть подступы к Центральной Маньчжурии, японское командование сосредоточило усилия по удержанию рубежа рек Мулин, Муданьцзян и района города Муданьцзян. Здесь оборонялись войска 3-й японской армии в составе пяти пехотных дивизий, усиленных артиллерией. Подступы к Муданьцзяну были хорошо защищены, имели значительное число долговременных железобетонных сооружений, насыщенных пулеметно-артиллерийским вооружением.

Однако японцы не смогли остановить наступление соединений 1-й Краснознамённой и 35-й армии, которые с воздуха активно поддерживала бомбардировочная и штурмовая авиация. Наши лётчики наносили эффективные удары по узлам сопротивления противника, отступающим колоннам и подходящим к тыловым рубежам обороны резервам. 59-й стрелковый корпус 1-й КА (Краснознамённой армии) с 75-й танковой бригадой сломили упорное сопротивление противника и взяли крупный узел коммуникаций город Линькоу, отрезав Муданьцзян с севера.

26-й стрелковый корпус с 257-й танковой бригадой, уничтожая разрозненные группы противника, передовыми силами форсировал реку Муданьцзян и ворвался в город Муданьцзян. Одновременно войска 5-й армии прорвали сильно укрепленную оборону противника и взяли город Мулин, развивая наступление на Муданьцзян с востока.

Муданьцзян имел большое оперативно-стратегическое значение, поэтому японское командование продолжило усилия по укреплению его обороны. Японцы надеялись удержать город и воспрепятствовать прорыву советских войск в центральную Маньчжурию. Японское командование перегруппировало войска, усилив муданьцзянскую группировку. Только в полосе наступления 5-й советской армии действовало 10 артиллерийских и 11 минометных батарей. Оборона на подступах к городу была усилена.

Бои за Муданьцзян приняли напряженный характер. Ломая сопротивление японских войск, наши войска постепенно занимали город. Японцы неоднократно переходили в контратаки. Смертники атаковали бронетехнику, охотились за нашими офицерами.

Участник боев в Маньчжурии, подполковник Борис Деревянкин вспоминал:

«Бои за Муданьцзян шли очень страшные, ожесточенные, переходящие в рукопашные схватки. Обороняли его около пяти дивизий и два отряда смертников по 200 человек в каждом. Город переходил из рук в руки несколько раз. Погибло там много японцев, но и наших полегло тоже немало».

Командующий 1-й Краснознаменной армии Белобородов писал о сражении за Муданьцзян, который брала его армия:

«Уличные бои с первых часов приняли ожесточенный характер. Только в течение одного дня 9-й пулеметно-артиллерийский батальон, расстреливая из орудий прямой наводкой, подрывая толом или связками гранат, штурмом взял 38 дотов и дзотов! Задача для батальона, насчитывавшего пять-шесть сотен человек, прямо скажем, сверхтяжелая».

Сопротивление японских войск было настолько сильным, что под натиском превосходящих сил врага передовые части 26-го стрелкового корпуса были вынуждены покинуть город и отойти от него на 8-10 км. Советское командование перегруппировало силы и вынуждено было вторично организовать штурм Муданьцзяна. На левом фланге фронта 25-я армия развивала наступление на Ванцин. Часть сил армии 12 августа взяла корейский порт Расин.

Таким образом, за шесть дней непрерывных боев части 1-го Дальневосточного фронта прорвали мощную долговременную оборону Квантунской армии на восточных рубежах, продвинулись до 100 км в глубь Маньчжурии и начали штурм Муданьцзяна. Одновременно войска советского фронта создали благоприятные условия для наступления на южном направлении, в Корее, и для изоляции японских войск в Маньчжурии от корейской группировки. Солдаты 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта переходят границу с Маньчжурией

Наступление 2-го Дальневосточного фронта

Ночью противника атаковали и войска 2-го Дальневосточного фронта. Наступление велось в тяжёлых природных условиях. Проливные дожди, шедшие в июле и августе, вызвали наводнение. Амур вышел из берегов. Места, намеченные для сосредоточения войск, были затоплены, дороги размыло. Затопленные и заболоченные берега реки крайне затрудняли подход к ней и выбор места переправ.

Поэтому районы сосредоточения войск и пункты переправ пришлось выбирать заново. 15-ю армию усилили переправочными средствами: понтонными парками, баржами Амурского пароходства, амфибиями. Главную роль сыграли корабли Амурской флотилии. Они переправили основную массу войск и оружия к местам высадки, поддержали пулеметно-артиллерийским огнем высадку наших сил, подавляя береговые укрепления противника.

Швартовка друг к другу двух бронекатеров типа 1125 Амурской военной флотилии



Высадка десанта с монитора «Свердлов» (тип «Шквал») Амурской флотилии на реке Сунгари. 2-й Дальневосточный фронт.

Преодолевая сопротивление японцев, советские передовые отряды 9 августа захватили несколько островов на Амуре, плацдарм севернее города Тунцзян и разгромили гарнизон города Фуюань. Одновременно 5-й отдельный стрелковый корпус на жаохэйском направлении форсировал реку Уссури, взял опорный пункт Дуньань. Части советского корпуса захватили два плацдарма.

Разведывательные отряды 2-й Краснознамённой армии обнаружили, что противник оставил на берегу Амура только небольшие группы прикрытия и гарнизоны в отдельных опорных пунктах. Основные силы 4-й отдельной армии были отведены в глубь Маньчжурии. Командование фронта приняло решение о переходе в наступление основных сил.

В ночь на 10 августа началась переправа главных сил на сунгарийском направлении. В течение ночи корабли и транспорты Амурской флотилии переправили более 4 тыс. солдат с артиллерией, автотранспортом и боеприпасами. Утром 10 августа наши войска при поддержке штурмовой авиации взяли город Тунцзян.

Войска 15-й армии развили наступление на Цзямусы и Харбин. Ожесточённое сражение развернулось за Фуцзиньский укреплённый район и город Фуцзинь (Фугдин). На южной окраине города располагался хорошо укреплённый и подготовленный к обороне военный городок. Он имел противотанковый ров и вооружённые пулемётами доты и дзоты. В самом населённом пункте японцы создали целую сеть укреплений, вооружённых орудиями и пулемётами, замаскированных под жилые строения. Все они были соединены траншеями и ходами сообщения. Подступы к городу с севера и востока прикрывали несколько опорных пунктов. Оборонял УР гарнизон из трёх батальонов 134-й японской пехотной дивизии.

В ночь на 12 августа в Фуцзинь ворвались основные силы 361-й стрелковой дивизии и 171-й танковой бригады. С утра 13 августа советская пехота, поддержанная танками и корабельной артиллерией, ворвалась в военный городок. Японцы упорно отбивались и неоднократно переходили в контратаки, но выдержать натиск советских войск не смогли. Японский военный городок был взят. К исходу 14 августа ликвидация гарнизона Фуцзиньского укреплённого района была завершена. Путь на Цзямусы был открыт.

Войска 5-го стрелкового корпуса также успешно наступали. 10 августа, после того как японский гарнизон города Жаохэ отказался капитулировать, его разгромили и взяли населенный пункт. 14 августа наши войска взяли Баоцин.

Успешное наступление войск 15-й армии и 5-го корпуса на сунгарийском и жаохэйском направлениях позволило командованию 2-м Дальневосточным фронтом отдать приказ о переходе в наступление 2-й Краснознамённой армии. 9-10 августа передовые отряды армии совместно с моряками захватили плацдармы на берегу Амура южнее городов Благовещенск, Константиновка и Поярково. 11 августа 2-я Краснознамённая армия начала наступление на Цицикар.

В результате 2-й Дальневосточный фронт прорвал оборону противника и развил наступление в глубь Маньчжурии. Жители города в Маньчжурии приветствуют моряков Амурской военной флотилии

Капитуляция

В течение первых шести дней войны с Японией наши войска полностью прорвали систему обороны противника на границе, преодолели линию японских укреплённых районов, приблизившись к важнейшим жизненным центрам Маньчжурии — Харбину, Чанчуню и Мукдену. Японская армия понесла большие потери в людях и технике. Командование Квантунской армии не смогло оказать эффективное противодействие советскому наступлению, притормозить его и потеряло управление войсками.

Советская авиация полностью господствовала в воздухе, нанося удары по войскам и опорным пунктам противника, аэродромам, коммуникациям и другим важным объектам.

Местные жители встречали русских как освободителей, с огромной радостью, оказывали всяческое содействие. Долгое господство японцев привело к нищете местных жителей. Японцы обходились с китайцами и представителями других народностей как с рабами. Освобождённое население Северо-Восточного Китая старалось помочь в деле ремонта дорог, чтобы ускорить продвижение советских войск, вылавливало скрывающихся японцев. Сторожевой корабль Тихоокеанского флота «Метель» (тип «Ураган») принимает на борт десант из 13-й бригады морской пехоты

Поражение Квантунской армии поставило японское военно-политическое руководство перед катастрофой. План на затягивание войны полностью рухнул. 9 августа, как только в Токио узнали о вступлении СССР в войну, император приказал немедленно разработать план завершения войны. 14 августа 1945 г. совместное совещание высшего военного совета и правительства в присутствии императора приняло решение о капитуляции Японской империи.

15 августа 1945 года в 12 часов дня японские подданные впервые услышали голос императора Хирохито, который обратился к ним по национальному радио. Микадо («высокие ворота», титул для обозначения императора Японии) сообщил, что принимает условия Потсдамской конференции:

«Нашим добрым и верным подданным. После тщательного размышления об основных тенденциях в мире и при текущих условиях, которые сложились в нашей империи сегодня, мы приняли решение, что повлиять на существующую ситуацию могут только чрезвычайные меры. Мы приказали нашему правительству сообщить правительствам Соединенных Штатов, Великобритании, Китая и Советского Союза о том, что наша империя принимает условия их совместной декларации. Борьба за общее процветание и счастье всех наций, а также за безопасность и благосостояние наших подданных — это важная обязанность, завещанная нам нашими императорскими предками, которую мы принимаем близко к сердцу. … Ситуация в войне сложилась не в пользу Японии. Более того, противник применил новую бомбу невиданной разрушительной силы, которая погубила множество ни в чем не повинных людей. Если мы будем вести войну и дальше, это будет означать не только ужасную гибель и уничтожение японского народа, но также приведет к гибели всей человеческой цивилизации».

16 августа командующий Квантунской армии генерал Ямада Отодзо приказал своей армии сдаться после получения приказа от императора Хирохито. Однако японские войска ещё несколько дней продолжали сражение, а отдельные части и подразделения отказывались сдаваться.

Поэтому Генштаб СССР выступил со специальным разъяснением, где говорилось, что сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции. Японские вооруженные силы продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции Японии ещё нет. Поэтому советские войска на Дальнем Востоке продолжат наступление до того момента, когда японские силы прекратят сопротивление и сложат оружие. Красноармеец осматривает ствол японской 150-мм пушки тип 89, размещенный на ствольной повозке. На втором плане стоят японские 150-мм полевые гаубицы Тип 96. Снимок сделан после разоружения Квантунской армии.

Александр Самсонов

