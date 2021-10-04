Традиции деградации британских элит

Они пишут сборники «знаний об управлении», PMBOK, раздают MBA, вводят множество различных (зачастую откровенно идиотских) критериев оценки эффективности, включая тот самый KPI, «создают кейсы», собирают «бест практисес» и так далее.

А теперь давайте на практике посмотрим, как обстоят дела с хвалёным британским менеджментом.

Для начала небольшой (чуть больше столетия) и предельно краткий экскурс в историю. На примере военных действий, потому что в этом случае организация должна быть максимально эффективна, ибо от неё зависят тысячи человеческих жизней и, в конце концов, победа. Буквально тезисно.

Англо-бурская война. Вернее, даже две (первую Британия позорно проиграла). Во второй небольшую кучку бурского ополчения, вооружённую разношёрстным стрелковым оружием, давила британская «военная машина» (если это убожество можно было так назвать).

Бурское ополчение насчитывало 24 тысячи человек, к концу войны против них британцы развернули армию численностью в 450 тысяч человек (с пулемётами, кавалерией и артиллерией). Чтобы победить недисциплинированных фермеров, Британии понадобилось почти двадцатикратное численное превосходство. И большинство погибших в войне буров были гражданские, включая женщин и детей, которых уморили в концлагерях. Цитата: Находившиеся в Англии войска являлись или запасными частями, или очередной сменой для колониальных гарнизонов; заботы о поднятии их подготовки на европейский уровень встречали массу преград: нельзя было устраивать маневров, так как перегороженная местность Англии крайне затрудняет их производство и так как нельзя было требовать больших усилий в мирное время от английского солдата, что отрицательно сказалось бы на успехе вербовки. Лагерные поля были тесны, пехота и артиллерия были вынуждены в мирное время вести свои занятия порознь, к совместной боевой работе они почти не подготовлялись. Высшим пехотным соединением являлся батальон, так как батальоны одного и того же полка посменно пребывали то в Англии, то в колониях; английская бригада, сводимая из четырех батальонов, соответствовала континентальному полку, но без его традиций и сплоченности. Для быстрой поддержки колониальных гарнизонов предназначался корпус трехдивизионного состава (24 батальона, 18 батарей, 9 эскадронов, с корпусными и дивизионным тылами), в состав которого входили части, имевшие в данный момент наибольшую мобилизационную готовность; таким образом, корпус не представлял постоянного целого. Первая мировая. После бурской войны особого улучшения ситуации с организацией британской армии не произошло. Армия привыкла воевать против плохо вооружённых и недисциплинированных туземцев, зачастую просто бежавших в атаку с холодным оружием (это тоже цитата). И когда она столкнулась с обученной и прекрасно вооружённой германской армией, то поля Франции британцы просто завалили трупами (а потом это о нас рассказывают). Дюнкерк. Редкостный позор. Огромная армия, вооружённая и не испытывающая недостатка в боеприпасах и снабжении, просто коллективно струсила и сбежала, бросив массу вооружений. «Прекрасная организация» отступления заключалась в том, что перевозить массу деморализованных британских солдат отправили всё, что могло плавать. Немецкий флот был ощутимо слабее, не рискнул вступать в полномасштабную конфронтацию и просто решил не мешать этому процессу. При этом британцы бросили своих союзников и фактически открыли нацистам дорогу на Париж (немцы в своих мемуарах писали, что они просто не верили в такую трусость британцев и медлили, ожидая подвоха). Высадка в Нормандии. Опять же, ужасная организация. Огромные потери, бросили пехоту на укреплённые позиции, трупами завалили. Потери были бы ещё больше, если бы чешские части, охранявшие побережье и не горевшие желанием умирать за Гитлера, через несколько часов не отступили. После чего бравые англосаксы занимали уже пустующие укрепления. Война за Фолкленды. Это когда аргентинцы на допотопных этажерках бомбили и, что характерно, топили новенькие британские корабли не менее допотопными бомбами времён второй мировой. Итого минус два фрегата, два эсминца и два десантных корабля. В отместку британцы героически утопили четыре гражданских транспорта и рыболовное судно. Злоключения новейшего флагмана британского флота. Который то горит, то течёт, в результате чего уже дважды чуть не утонул. И это он ещё из порта не выходил, а что будет в открытом море…

Теперь о современности и делах гражданских – экономике и госуправлении.

«Железная леди» Маргарет Тэтчер, она же «Ведьма», в своё время добилась уничтожения угольной отрасли Великобритании. В результате целая отрасль пошла под нож, а примерно четверть миллиона человек остались без работы. Это почему-то всегда подавалось пропагандой, как достижение. Никогда не мог понять, почему (примерно как Дюнкерк, да). Потом британцы двадцать лет вписывались во все военные авантюры США. Экономической выгоды от этого им не было никакой, просто «чтобы крутиться рядом с крутыми пацанами» и раздувать щёки от собственной мнимой важности. Британские евроскептики решили провести референдум о выходе из ЕС. И, внезапно для всех, выиграли. Это привело к экономическим потерям, оцениваемым минимум в 77 миллиардов евро.

Плюс «брекзит» породил такие смешные штуки, когда теперь французы и британцы спорят о местах вылова рыбы с помощью манёвров боевых кораблей. При этом британцы массово (сотнями тысяч) выгнали из страны польских и других европейских мигрантов. Потом, тоже внезапно, оказалось, что подавляющее большинство водителей дальнобойщиков в стране были поляками. И в наличии свыше ста тысяч вакансий таких водителей, которых попросту некем заполнить. Странно, в компьютерных играх обычно человечки просто садятся и едут, а тут почему-то не получается. Армия смогла мобилизировать всего около 2 тысяч водителей. Отсутствие водителей, вообще неожиданно, вызвало проблемы с логистикой, которые уже вылились в пустые полки супермаркетов. Продукты и всё остальное просто некому завозить. Кроме того, возникли проблемы с бензином на заправках. Оказывается, его тоже нужно завозить в подземные хранилища, а не он там образуется волшебным образом. Вот где Гарри Поттер, когда он нужен?! Плюс озабоченное «зелёной повесткой» британское правительство понаставило в море ветряков, а традиционную генерацию урезало. А тут, внезапно-внезапно (никогда такого не было, вот просто никогда!) несколько недель стоит штиль. И ко всем бедам ещё и добавился дефицит электричества. Возросшие потребности в электричестве с материка заставили гнать его из Франции в усиленном режиме, в результате чего сгорел энергомост с материка. Да, единственный. Да, никто не озаботился дублирующей цепью и/или хотя бы запчастями. А починят теперь, это официально, «не раньше мая». А в это время на материке цены на газ превысили уже сумасшедшую цифру в 1200 долларов за тысячу кубометров. И даже не думают останавливаться. Кстати, последний металлургический комбинат в Британии готовится к банкротству. Тут бы начать жечь уголь, чтобы согреться и заместить возникший дефицит электричества, но см. пункт 1 – угольную отрасль угробила ещё «великая» Тэтчер.

Я ничего не пропустил? Одно непонятно: в каком месте начинать восхищаться выдающимися управленческими талантами британских элит? Это же «best practice» и «story of success», не?

P.S. Ах, да! Вместо того, чтобы выгнать на мороз слабоумного Борьку, а вместо него взять кого-то относительно вменяемого, способного разрулить ситуацию, они орут, что во всём виноват Путин. То есть продолжение следует…