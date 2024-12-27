Лыжный праздник Нового года

Зимой в декабре, когда поля покрываются снегом, самое время отправляться в первый лыжный поход по снежным равнинам

Куда податься зимой в декабре горожанину, чтобы отдохнуть от огромного мегаполиса? Новая Москва так разбросила свои щупальца, что в радиусе 100 км одни пригороды или заборы коттеджных поселков.

Деваться некуда, надо выбираться в самые дальние углы Подмосковья.

Сегодня мы возьмем лыжи и поедем на разведку по Павелецкой дороге на 140 км на юг. На карте там сплошные поля. Вот поля-то нам и нужны. Зимой в декабре темно, а на полях светло, а главное, — просторно.

Садимся на электричку на Павелецком вокзале и через два с половиной часа слезаем в Богатищево.

Вокруг тихо и очень мало населенных пунктов. То, что надо.

Зима, декабрь, начало пасмурного дня. Расчехляю лыжи, встаю на них, отталкиваюсь палками ...

Покатились! Да так хорошо покатились.

Троекратное Ура!

Температура минус 2 градуса, снег мягкий и пушистый. Скольжение у моих лыж с насечкой великолепное.

Вокруг бескрайняя равнина. Здесь за рекой Окой во времена Ивана III была "государева украина" Московского княжества. Тут начиналась казацкая воля. Представьте себе жаворонка, заливающего от счастья в высокой небесной лазури в погожий весенний день.

Сейчас начало зимы, декабрь, пасмурно, низкое свинцово-темно-синее небо. Но лыжник ликует как весенняя птица. Новый лыжный год наступил!

Мы держим путь на северо-восток на Зарайск.

Через пару километров сворачиваю с обочины шоссе Богатищево-Зарайск направо на полевую дорогу к Журавне, и взбираюсь наверх вдоль посадки. Кто это сзади урчит?

Дерзкий жигуленок пытается взобраться на холм. Сначала у него не получается, и он скатывается вниз. Затем разгоняется и обгоняет меня, лишая девственности снежную пушистую дорогу.

С досады лыжник даже навернулся. Первый раз в этом новом лыжном году.

Когда-нибудь на месте этого поля будет сосновый бор. Вдали справа виднеется большое старое село Журавна с Преображенской церковью. В городе устал от цивилизации, поэтому этим декабрьским зимним днем решил обходить всякое жилье стороной.

Накануне, размышляя над спутниковой картой в поисках проселочных дорог, тщательно спланировал маршрут. Но увидев впереди привлекательную березовую аллею, решил отказаться от плана и поехал к ней. Кто же высадил такую красоту? Березы словно нарядные девицы хлебом-солью встречают.

С километр на лыжах по такой аллее, очень хорошо! Чудная аллея окончилась, от маршрута отклонился, что будем делать.

А не попробовать ли нам напрямик через поле.

Вот те на. По заснеженному полю в начале зимы в декабре, оказывается, катить на лыжах лучше, чем по дороге. Совсем как по насту. Вот она, свобода передвижения. Не надо придерживаться дорог, катим напрямик по полям! Из под снега под лыжами мыши-полевки с писком разбегаются, выпрыгивая и снова ныряя в снег.

Справа за речкой Журавкой в овраге виднеется деревня Федоровка. Ветер доносит запах печного дыма. Вдруг и дружно залаяли собаки. Видать, учуяли волка, крадущегося по полю.

В этих краях разнообразие деревьев и кустарников отмечается по долинам рек.

Вот долина маленькой речки Журавка. Зимой, когда деревья лишены листьев, они привлекают внимание своей формой. На кустах скромными украшениями висят плоды бешеного огурца. Переходим по дороге через речку Журавка. Из-за замерших комьев земли славяне когда-то называли это время грудень. Речка Журавка петляет, и мы снова пересекаем ее. Хорошо зимой на лыжах, лыжи — они же мостики, по которым легко переходить через небольшие водные преграды. Поля и перелески в окрестностях деревни Истоминка. Зимой в декабре полдень напоминает закат. От Истоминки к Иваньшево ведет грунтовая дорога, обсаженная березами. Через некоторое время мы сворачиваем на север в направлении Болотни.

Вокруг космическая равнина. Такие места производят очень сильное воздействие на человека.

Вот как описывают свои впечатления иностранцы:

" Эти огромные расстояния пугают и деморализуют солдат. Равнины, равнины, конца им нет и не будет. Именно это и сводит с ума".

«Россия ... ты ... поглощаешь нас, растворяя в своих неприветливых вязких просторах».

«Все здесь тонет в бескрайней дали».

(Из книги Роберта Кершоу. 1941 год глазами немцев: Березовые кресты вместо Железных).

А ведь точно сказано, утонуть в бескрайней дали. Особенно когда на снежную равнину опускается туман. Только при этом испытываешь не состояние ужаса, а бесконечного мистического восторга.

Туман рассеивается, на снежную равнину надвигается огромная синяя туча.

Редкая величественная картина: на горизонте туча своей синевой отражается в заснеженном поле. В районе деревня Болотня подул ураганный ветер и посыпал снег. Какая удача, ветер в спину! Тело лыжника превращается в парус, и лыжник несется вперед, влекомый вьюгой.

Что-то очень похожее на морскую стихию.

"Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..".

На самом пике снежного заряда с синего неба полился оранжевый свет.

Из снежной тучи вынырнул сокол и завис прямо надо мной в каких-нибудь пяти метрах. Сокол совершенно не двигал крыльями, только покачивался с крыла на крыло в восходящем потоке воздуха как воздушный змей. Можно было рассмотреть каждую черту его роскошных крыльев. Через минуту сокол исчез в падающем снеге. Что это было? Знамение Богов? Снег перестал падать, небо у горизонта было окрашено в мрачноватые слегка багровые тона. От деревни Болотня среди снежных полей в нужном направлении идет проселок в деревню Бровкино.

Вдоль дороги столбы стоят, столбы ...

Ничто не передает ощущение дороги так глубоко, как телефонные столбы.

Зима, декабрь воют ветром в проводах: у-у-у-у .... Зимой в декабре в деревне Бровкино тихо, ни один пес не лает. Только шиповник на берегу речки Незнанки напоминает о счастливых дачных днях. На середину деревни Бровкино указывает телефонная будка. Еще Павел Иванович Мельников-Печерский в середине 19 века указывал, что в степных районах на плодородных землях дома в деревнях гораздо беднее, чем в лесных скудных на землю, но богатых промыслами селениями. Старая больная ветла стоит памятником трагической судьбе Русской Деревни в 20 веке. От Бровкино нам на север к деревне Трасна.

Зима, декабрь, опускаются голубые сумерки. На исходе дня солнечный свет пытался прорваться сквозь тучи. Зимний декабрьский вечер. Среди бескрайней снежной равнины движется маленькая точка. Усталый путник возвращается домой.

Солнце так и не показалось из облаков. На самом закате оно лишь окрасило небо и снег в сиреневый цвет. Зима, декабрь, сумерки сгущаются. На снежных равнинах во тьме растворился прекрасный декабрьский день.

А дальше начались совпадения. Через три минуты к остановке подъехал автобус Озёры-Зарайск; через три минуты в Зарайске отъехал автобус до Коломны (Голутвина); в Коломне через три минуты тронулась электричка на Москву.

Пройдено 26 км.

Сергей Странник

http://www.strannik-sergey.ru/2013/4/2013-12-08-Bogatishevo/2013-13-08-Bogatishevo.html



Не знаю, как Вы? А я настолько прониклась настолько вкусно рассказанным походом, что захотелось ещё немного продолжить с привлечением уже художников?

Белый снег, пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо

Падает, ложится.

Иван Суриков. Зима

Друзья! Музеи собрались, чтобы показать вам нашу разнообразную зиму, запечатлённую на полотнах художниками России. Итак, знакомьтесь: 1) Яхругин А.И. Зима в городе Александрове.1978 г. 2) Лаворько В. В. «Брянский машиностроительный завод. Смена идёт». 1979 г. 3) Чинёнова В.Н. Чинёнов С.Л. «На Лососинской набережной» 2003 г. 4) Толстой О.В. "Дом Л.Н. Толстого в Хамовниках. Зима". 1988 г. 5) Лобанов В.П. «Кижские заборы. Виговка» 2011 г. 6) Титков И. В. «Река Лена». 7) Е. И. Дешалыт. Храм Христа Спасителя. 1900-е гг.

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Р. Благовещенский. Художественные открытки из набора «...И берег, милый для меня». СССР, Москва. 1975 г. «Дорога в Павловское» «Дом Вульфов в Бернове» «Старица» «Малинники. Часовня» «Гостиница Пожарского»

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