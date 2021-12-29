Предновогодний Новосибирск — 2021

Подборка из 15 фотографий Новосибирска в преддверии нового 2022 года.

1. Театральный сквер, каток и главная городская ёлка. 2. Новая архитектурная подсветка краеведческого музея. 3. Октябрьская магистраль. 4. Мэрия Новосибирска. 5. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны. 6. Каток у оперного. 7. Площадь Ленина. 8. Ресторанный дворик возле здания гостиницы «Центральная». 9. Сквер S7 на улице Орджоникидзе. 10. Центр Новосибирска. 11. Правительство Новосибирской области с новогодней иллюминацией. 12. 13. Главная городская ёлка. 14. Красный проспект — главная улица города. 15. Новосибирский Краеведческий музей расположен в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк.

https://gelio.livejournal.com/266908.html