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Предновогодний Новосибирск — 2021

Предновогодний Новосибирск — 2021Подборка из 15 фотографий Новосибирска в преддверии нового 2022 года.

1. Театральный сквер, каток и главная городская ёлка.Предновогодний Новосибирск — 20212. Новая архитектурная подсветка краеведческого музея.Предновогодний Новосибирск — 20213. Октябрьская магистраль.Предновогодний Новосибирск — 20214. Мэрия Новосибирска.Предновогодний Новосибирск — 20215. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны.Предновогодний Новосибирск — 20216. Каток у оперного.Предновогодний Новосибирск — 20217. Площадь Ленина.Предновогодний Новосибирск — 20218. Ресторанный дворик возле здания гостиницы «Центральная».Предновогодний Новосибирск — 20219. Сквер S7 на улице Орджоникидзе.Предновогодний Новосибирск — 202110. Центр Новосибирска.Предновогодний Новосибирск — 202111. Правительство Новосибирской области с новогодней иллюминацией.Предновогодний Новосибирск — 202112. Предновогодний Новосибирск — 202113. Главная городская ёлка.Предновогодний Новосибирск — 202114. Красный проспект — главная улица города. Предновогодний Новосибирск — 202115. Новосибирский Краеведческий музей расположен в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк.Предновогодний Новосибирск — 2021
https://gelio.livejournal.com/266908.html

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