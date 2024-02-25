Территория Героев...(125)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Генерал-полковник Мордвичев Андрей Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич, командующий группировкой войск (сил) «Центр» Объединённой группировки российских войск на Украине.

Под его командованием оказались войска 41-й армии, 90-й гвардейской танковой дивизии, 114-й ОМСБр, 35-й ОМСБр, 55-й ОМПБр (г), 1-й ОМСБр, 15-й ОМСБр, и некоторых других частей и соединений, взявших Авдеевку.

https://t.me/oper_goblin/28242 Станислав учился в сыктывкарской школе №36, после срочной службы в армии окончил военное учебное заведение воздушно-десантных войск в Рязани. С первых дней принимал участие в СВО, цели и задачи которой поставил лично Президент России Владимир Владимирович Путин.

Станислав Кочев — настоящий герой нашего времени. Им гордится вся страна! Гордимся!

О том, что пришлось пережить ему на поле боя и какие планы на будущее, рассказал сам военнослужащий. См. видео по ссылке

https://t.me/specnazAlpha/21380

Младший лейтенант Девятов Максим Боец 3-й гвардейской бригады специального назначения - старший сержант Максим Вадимович Девятов удостоен звания Героя Российской Федерации.

Максим Вадимович родился 28.03.1987 г. в г Тихвин Ленинградской области в семье офицера.

С 1 по 3 класс учился в средней школе города Череповец, с 5 по 9 класс в средней школе г. Арсентьев Приморского края.

Потом работал...

Военную службу по призыву проходил с 2005 года в 81 гвардейском мотострелковом полку 2 Армии, п. Кряж, Самара.

Через 8 месяцев службы по призыву заключил контракт на 5 лет, уволился, работал в охране.

В 2013 году поступил на службу по контракту в 3 обрСпН.

Участвовал в проведении операции по возвращению Крыма в состав России.

Выполнял боевые задачи в командировках в дальнем зарубежье, (Сирия и др)...

С первых дней СВО непосредственно участвует в боевых действиях.

За мужество и отвагу удостоен высоких государственных наград:

Орден мужества;

Медаль ордена за заслуги перед Отечеством 1 степени с изображением мечей;

Медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени с изображением мечей;

Медаль Суворова.

Ряд ведомственных наград:

- медаль За боевые отличия;

- медаль За отличие в военной службе 3 степени;

- медаль участника специальной операции в САР;

- медаль За возвращение Крыма в состав России....

Множество подвигов совершил в ходе СВО работая в составе группы и лично, как по наведению артиллерии, так и непосредственно лично в боевых столкновениях с силами специальных операций противника, нанося колоссальный урон врагу.

В конце августа 2023, выполняя боевую задачу в составе пары "специалистов" на Лиманском направлении, услышал в радиоэфире тяжёлое положение нашей группы " М......а" , которую противник брал в кольцо. Поняв что у ребят заканчивается боекомплект и командир группы вызывает огонь своей артеллерии на себя, поспешил на помощь.

Около 800 метров перебежками по лесничеству, знакомые, исхоженные места, занял позицию и не раздумывая с 300 метров начал работать по противнику... Отработал более 10 целей, расчистив фланг группе и прикрыл её отход. Затем более 3 часов удерживал с напарником фронт под шквальным огнем минометов и сбросов с квадрокоптеров противника...

О себе не думал. Держал фронт, понимая что нельзя сдать позицию....

Спас 14 военнослужащих своими профессиональными и мужественными действиями.

Приказом Министра обороны РФ от 6.12.2023г гвардии старшему сержанту Девятову М.В. присвоено звание младший лейтенант.

https://81мсп.рф/novosti/prodolzhaya-slavnye-traditsii-polka-23/ Майор Дмитрий Кобцев награжден медалью Жукова за эвакуацию и восстановление поврежденной техники. Работать приходится по ночам, и в дождь, и в грязь. В общем, бойцам приходится попотеть. Но, как говорится, не бывает задач невыполнимых, бывают — сложные. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35520 «Тыл — это кровь армии!» — говорит прапорщик Юрий Мирошниченко. Он служил срочку в ВДВ, потом по контракту в морской пехоте. Поэтому поначалу расстраивался, что после мобилизации попал в роту материального обеспечения. Но когда началась работа — понял, насколько важно оперативное снабжение боеприпасами, ГСМ и продуктами.

За выполнение боевых задач Юрий награжден медалью Жукова. Дома его ждут дочка и 14-летний сын. Парень рвется помогать папе, не осознавая пока, что отец защищает право своих детей жить в мире без войны. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35654 «В Чечне все было гораздо проще». Старшина Игорь Жуков уже второй раз участвует в боевых действиях. Первый опыт был во время контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Игорь был призван в армию во время мобилизации, а до этого работал в сельскохозяйственной отрасли. За ним сохранили рабочее место вместе с зарплатой, с работы ему периодически передают гуманитарную помощь и помогают семье. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35690 «Опыт показывает: когда бой идет, кушать не хочется. Хочется пить, и чтобы БК был», — рассказывает капитан Иван Оголенко, командир 10-го отряда «Барс», который лично участвует со своими бойцами во всех штурмах.

Иван — уроженец Ставрополья. Как и трое его братьев, учился в Саратовском военном институте войск национальной гвардии РФ, служил во внутренних войсках. На момент начала спецоперации был на пенсии, но ушел на фронт добровольцем. Награжден высокими государственными наградами — двумя орденами «Мужества» и орденом Александра Невского. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35719 Под обстрелом врага эвакуировал двоих товарищей, получивших ранения от разрыва кассетного боеприпаса. Заместитель командира добровольческого отряда «Барс-1» Владимир Шурховецкий награжден медалью «За отвагу». Говорит, что награда не важна, а главное — то, что ребята живы и даже снова в строю.

Владимир Николаевич — подполковник ФСИН в отставке, но добровольно пришел в первый «БАРС» обычным бойцом. Его подразделение выполняет боевые задачи в Запорожской области, в районе Вербового. Позывной у него — «Чиж». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35811

Гвардии младший сержант Хисматуллин Станислав Старший наводчик боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган» гвардии младший сержант Станислав Хисматуллин выполнял огневую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений российских войск. Украинские боевики, продвигаясь по лесополосе, используя рельеф местности, предприняли попытку скрытно совершить маневр для удара во фланг наших войск с целью их окружения.

Благодаря профессиональным действиям подразделение артиллерийской разведки обнаружило скрытное передвижение противника, местоположение которого было оперативно передано на позицию реактивной артиллерии.

Хисматуллин, получив координаты, оперативно навел орудие и нанёс артиллерийский удар, уничтожив группу противника. Благодаря быстрой и четкой работе гвардии младшего сержанта Станислава Хисматуллина группа противника была уничтожена, а штурмовые группы подразделения российских войск продолжили выполнять задачу по освобождению населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/7565

Младший сержант Любимов Алексей Действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов.

Группа, попала под массированный артиллерийский обстрел. При очередном залпе контузию получил командир группы.

Любимов, проявляя мужество и самоотверженность, взял командование подразделением на себя. Оперативно организовав эвакуацию раненых, Алексей совершил отвлекающий маневр. Находясь под постоянным обстрелом, дождался эвакуации всех раненых, а затем вывел отвлекающую группу из-под огня. Благодаря опыту и грамотному руководству младшего сержанта Алексея Любимова были сохранены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7574

Гвардии сержант Алхасов Шамиль Расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии сержанта Шамиля Алхасова выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих подразделений российских мотострелков.

В ходе боев с вооруженными боевиками Шамиль, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы со стороны противника, прицельным огнем орудия поразил живую силу и уничтожил наблюдательный пункт боевиков.

Смелость и отвага сержанта Шамиля Алхасова позволили нанести существенный урон украинским вооруженным формированиям и обеспечить развитие наступления мотострелков на вражеские позиции.

https://t.me/rabotaembrat/7575

Майор Гужвиев Михаил Майор Михаил Гужвиев выполнял мероприятия по организации и обеспечению устойчивой связи.

Михаил в составе сводной колонны выдвинулся на один из опорных аэродромов для радиотехнического обеспечения и организации связи. Во время движения колонны организовал устойчивую бесперебойную связь в сети командира части и внутри колонны. На подъезде к аэродрому колонна Гужвиева подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, Михаил отдал указания водителям на совершение маневра. Продолжая управлять движением колонны, Гужвиев грамотными действия вывел колонну из под обстрела противника, не потеряв ни одной единицы вверенной ему техники.

Благодаря высокому профессионализму майора Михаила Гужвиева колонна прибыла на аэродром без потерь, что позволило в последующем организовать устойчивую и бесперебойную связь между пунктами управления и авиацией.

https://t.me/rabotaembrat/7564

Гвардии сержант Филатов Никита Водитель взвода управления реактивного артиллерийского дивизиона гвардии сержант Никита Филатов, действуя в составе расчета боевой машины, выполнял задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений.

При переходе с основной на запасную огневую позицию боевая машина командира дивизиона была обнаружена и подверглась атаке артиллерии противника. Никита Филатов, рискуя жизнью, вывел машину из-под шквального огня, что позволило своевременно развернуть комплекс и передать необходимую информацию огневым подразделениям.

Благодаря быстрым и решительным действиям гвардии сержанта Никиты Филатова, а также слаженной работе экипажей, батареей РСЗО «Ураган» был нанесен ответный удар по противнику и уничтожена боевая бронированная машина и до десяти боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7558

Майор Подвербный Андрей Майор Андрей Подвербный действовал в составе батальонной тактической группы.

Выполняя боевую задачу ночью, в районе одного из населенных пунктов, заметил выдвижение штурмовых групп противника. Оперативно доложил в вышестоящий штаб и передал координаты для нанесения артиллерийского удара по противнику. Продолжая наблюдать, Андрей выдвинулся на передний край позиций для корректировки огня артиллерии. Прибыв на место, уточнил координаты целей, майор Андрей Подвербный корректировал ведение артиллерийского огня.

В результате точного огня артиллерии контрнаступление противника было сорвано. Противник потерял значительную часть техники и живой силы. Было уничтожено около сорока украинских боевиков и две единицы бронированной техники.

https://t.me/rabotaembrat/7571

Сержант Абдрахманов Фидан Старший стрелок сержант Фидан Абдрахманов выполнял задачи по несению боевого дежурства и возведение фортификационных сооружений в районе одного из населенных пунктов.

В ходе ведения инженерных работ неоднократно подвергался минометно-артиллерийскому обстрелу противника. Во время несения боевого дежурства, с помощью антидронового ружья, подавил сигнал беспилотника противника, который вел видеосъемку строительства. Находясь на посту, дважды, с небольшим временным промежутком выявил и уничтожил из штатного оружия два беспилотника-камикадзе, которые атаковали личный состав, занимающийся установкой минно-заградительных полей на своем участке обороны.

На счету сержанта Фидана Абдрахманова четыре вражеских дрона. Своими точными действиями военнослужащий неоднократно спасал жизни своим сослуживцам.

https://t.me/rabotaembrat/7559

Сержант Пятков Виктор Подразделение, в составе которого выполнял боевую задачу наводчик-оператор боевой машины пехоты сержант Виктор Пятков, перешло в наступление в районе одного из населенных пунктов занятого украинскими боевиками.

Несмотря на артиллерийский обстрел Пятков точным огнем из штатного вооружения боевой машины подавлял огневые точки противника, прикрывая продвижение штурмовых групп российских войск.

Благодаря слаженной работе экипажа БМП боевая машина успешно прикрывала продвижение наших военнослужащих к укрепленным пунктам противника. Сержант Виктор Пятков в ходе боя уничтожил два пулеметных расчета противника, что позволило штурмовым группам без потерь продвинуться на выгодные рубежи и выбить противника с опорных пунктов.

https://t.me/rabotaembrat/7572

Рядовой Зайдулин Алик Пулеметчик рядовой Алик Зайдулин в составе своего подразделения занимался возведением фортификационных сооружений на стратегически важном участке фронта.

В ходе боевого дежурства на наблюдательном посту выполнял боевую задачу по непосредственному прикрытию мест проведения инженерных работ своего подразделения от ударов средств воздушного нападения противника. Ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством в заданном секторе, Зайдулин обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат. Удостоверившись на пункте управления подразделения, что российских беспилотников в воздушном пространстве нет, Зайдулин своевременно предупредил личный состав о появлении вражеского дрона над позициями, а затем, при попытке противника атаковать работающую спецтехнику и российских военнослужащих открыл огонь по цели из пулемета. Беспилотный дрон-камикадзе был поражен и рухнул, не причинив вреда личному составу и специальной технике.

Благодаря грамотным и уверенным действиям рядового Алика Зайдулина был уничтожен беспилотный летательный аппарат-камикадзе ВСУ, сохранены жизни российских военнослужащих и выполнена задача по укреплению периметра обороны подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/7582

Гвардии старший лейтенант Домрачев Денис Подразделение под командованием гвардии старшего лейтенанта Дениса Домрачева, действуя на важном стратегическом направлении, обеспечивало бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией между пунктом управления и подразделениями реактивной артиллерийской бригады.

При следовании подразделения в новый район развертывания, колонна техники, в которой следовал Домрачев, попала под интенсивный артиллерийский обстрел противника, в результате которого одна из станций спутниковой связи была выведена из строя. Домрачев задействовал резервные каналы связи и оперативно передал информацию о направлении обстрела вышестоящему командованию, вызвал огневую поддержку, а так же организовал бесперебойный обмен информацией с командованием бригады. Затем на полевом пункте управления Домрачев под артиллерийским огнём в кратчайшие сроки организовал развертывание комплекта многофункционального комплекса связи и продолжил нести дежурство в радиосети своего подразделения, продолжая вести обмен информацией.

Благодаря профессиональным действиям гвардии старшего лейтенанта Дениса Домрачева были оперативно восстановлены каналы связи, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями и не допустить потери управления бригадой. По вновь организованным каналам связи были поставлены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, по которым был нанесен ответный артиллерийский удар.

https://t.me/rabotaembrat/7586

Гвардии сержант Саренко Данила Расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии сержанта Данилы Саренко выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений, находящихся на важном рубеже обороны, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы украинских боевиков.

Руководя расчетом, Саренко обеспечил непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. Обеспечивая артиллерийскую поддержку российским подразделениям, находящимся в обороне, расчет орудия под командованием Саренко уничтожил два танка, шесть артиллерийских орудий, шесть единиц автомобильной техники, а также до 200 человек личного состава ВСУ.

Умелое руководство вверенным подразделением, профессионализм и отвага гвардии сержанта Данилы Саренко, а также слаженные действия его подчиненных, позволили российским подразделениям удержать занимаемые рубежи обороны, нанести серьезный урон украинским боевикам и, в дальнейшем, создать условия для прорыва обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/7583

Лейтенант Жирин Илья В ходе ведения боевых действий лейтенант Илья Жирин выполнял задачи по организации и обеспечению бесперебойной устойчивой связи между командными пунктами и подразделениями российских войск.

Противник, стремясь уничтожить командно-наблюдательный пункт, с которого командир управлял подчинёнными подразделением в бою, нанес по нему артиллерийский удар. В результате атаки часть оборудования и линий связи были выведены из строя. Действуя под артиллерийским огнем украинских боевиков, Жирин продолжил руководить подразделением связистов. Осознавая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно руководить действиями сил на поле боя, он вместе со своими подчинёнными незамедлительно приступил к устранению повреждений.

В кратчайшие сроки военным связистам удалось восстановить разрывы линий связи, произвести замену вышедших из строя блоков и агрегатов, что позволило обеспечить бесперебойную, устойчивую работу и обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7585

Ефрейтор Феоктистов Сергей Стрелок ефрейтор Сергей Феоктистов в ходе боевого дежурства на наблюдательном посту выполнял боевую задачу по контролю воздушного пространства для прикрытия позиций своего подразделения от ударов средств воздушного нападения противника.

Ведя визуальное наблюдение в заданном секторе, Феоктистов обнаружил над местом проведения фортификационных работ неустановленный беспилотный летательный аппарат. Удостоверившись по каналам связи, что российских беспилотников в воздушном пространстве нет, Феоктистов классифицировал воздушную цель, как беспилотный летательный аппарат-камикадзе, который вел разведку и ожидал подходящего момента для нанесения удара. Феоктистов своевременно оповестил личный состав, проводивший оборудование оборонительных позиций о появлении вражеского дрона. Затем, прицельным огнем из штатного оружия уничтожил цель.

Благодаря грамотным и уверенным действиям ефрейтора Сергея Феоктистова был уничтожен беспилотный летательный аппарат-камикадзе ВСУ, сохранены жизни российских военнослужащих и выполнены работы по укреплению периметра обороны подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/7590

Сержант Сеногноев Виктор В ходе ведения разведывательно-поисковых действий отделение под руководством сержанта Виктора Сеногноева обнаружило скопление техники и личного состава на одном из тактических направлений.

Продолжая вести наблюдение Сеногноев выяснил направление планируемой атаки противника. Оперативно определив удобные точки постановки минно-взрывных заграждений Виктор организовал наблюдение за противником и приступил к установке мин. За короткое время было установлено около тридцати мин. Противник перешел в наступление на оборонительные позиции российских войск, но бронегруппа и личный состав врага подорвались на установленных группой сержанта Сеногноева минно-взрывных заграждениях. После чего Виктор передал координаты для нанесения артиллерийского удара по остаткам атакующей группы. В результате точной корректировки огня вся атакующая группа украинских боевиков была уничтожена.

Благодаря навыкам и мужеству сержанта Виктора Сеногноева противник понес значительные потери в живой силе и техники и отступил.

https://t.me/rabotaembrat/7595

Ефрейтор Непорожний Владислав Старший наводчик ефрейтор Владислав Непорожний в составе гаубичной батареи выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений, действующих в обороне на важном стратегическом направлении.

Украинские националисты, пытаясь выбить российских военнослужащих с занимаемого рубежа, предпринял попытку атаковать позиции российских мотострелков силами пехоты и бронетехники. Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, российская гаубичная артиллерийская батарея открыла огонь. При выполнении огневой задачи по нанесению огневого поражения вражеской технике и живой силе, огневая позиция батареи Непорожнего подверглась ответному артиллерийскому огню. Владислав, несмотря на обстрел противника, оперативно получил координаты орудия противника и точным огнем подавил огонь вражеской артиллерии. Благодаря профессиональным навыкам Непорожнего, его умению безошибочно определять дальность до цели, выбирать точку прицеливания, точно наводить орудие и вести быстрый и меткий огонь, батареей было уничтожено два самоходных артиллерийских орудия западного производства и одна боевая машина пехоты.

Благодаря грамотным действиям ефрейтора Владислава Непорожнего российские войска нанесли значительный урон артиллерийским подразделениям противника, сорвали атаку боевиков и удержали занимаемый рубеж обороны.

https://t.me/rabotaembrat/7591

Рядовой Исаев Дмитрий Водитель-электрик рядовой Дмитрий Исаев выполняет задачи по обеспечению бесперебойной и устойчивой связи в батальонной тактической группе.

Его подразделение, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами украинских боевиков, удерживало занимаемые позиции. Наступая, боевики вели интенсивный минометный огонь, в результате которого специальная техника связи получила повреждения. Дмитрий, несмотря на разрывающиеся вокруг вражеские снаряды, рискуя жизнью, оперативно восстановил работоспособность связного модуля.

Благодаря профессионализму рядового Дмитрия Исаева поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило организовать взаимодействие для нанесения массированного авиационного и артиллерийского удара и обеспечить перегруппировку российских войск, не допустив потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/7596

Военнослужащий Статейко Виталий «Пока не победим, обратной дороги нет!»

Такой позиции твердо придерживается командир артиллерийского подразделения Виталий Статейко. В зоне спецоперации он находится больше года и уже не раз успел отличиться в бою, за что награжден медалью Жукова. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35204

Сержант Новак Андрей Командир разведывательного отделения сержант Андрей Новак в ходе выполнения боевой задачи по вскрытию позиций огневых средств противника скрытно выдвинулся к переднему краю обороны.

В районе предполагаемого размещения противника поднял в воздух БПЛА и начал вести разведку огневых позиций. В течение короткого времени Новак обнаружил противника и оперативно передал координаты обнаруженной позиции на пункт управления. Получив указание корректировать огонь артиллерии продолжил ведение наблюдения несмотря на угрозу быть обнаруженным. Благодаря оперативной и точной корректировке огня артиллерии вражеская позиция была оперативно поражена. Противник потерял до десяти военнослужащих и вооружение. После выполнения задачи сержант Новак также скрытно покинул позицию и выдвинулся в другой район, где благодаря навыкам и хорошему знанию местности навел огонь артиллерии на еще одну позицию тяжелого вооружения противника, которая также была уничтожена.

Благодаря навыкам и подготовке сержанта Андрея Новака противник понес значительные потери и утратил тяжелое вооружение на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/7604

Военнослужащий Гавричков Роман Что мотивирует людей подписывать контракт и отправляться в зону спецоперации?

Прежде всего – желание помочь жителям Донбасса, вернуть мирную жизнь в города и села. «Пришел сюда, осознавая, что Родину надо защищать», – рассказывает радиотелефонист Роман Гавричков, выполняющий задачи на Запорожском направлении. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35211

Старший лейтенант Воронин Дмитрий Старший лейтенант Дмитрий Воронин неоднократно с риском для жизни, находясь на передовых позициях, выполняет боевые задачи по управлению личным составом наблюдательного поста.

Воронин обеспечивает профессиональную работу оптико-электронных средствах разведки, что способствует своевременному получению информации о противнике и успешному выполнению поставленных задач. Так, в ходе ведения разведки, находясь под непрерывным артиллерийским огнем противника, Дмитрий выявил район сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков, готовящих наступление на оборонительные позиции подразделений российских войск. Оценивая обстановку, Воронин принял решение на уничтожение вражеской техники и передал координаты целей на позиции российской артиллерии.

Благодаря грамотному руководству старшего лейтенанта Дмитрия Воронина, был скорректирован огонь артиллерии, в ходе которого удалось уничтожить живую силу и технику противника и не допустить его выдвижения в направлении оборонительных позиций российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7605

Пожарный Ищенко Ярослав Ярослав Ищенко — пожарный из Донецка. Один из тех, кто ежедневно работает под постоянными обстрелами, рискуя собственной жизнью. См. видео по ссылке

Источник За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, государственные награды вручили бойцам 7-ой штурмовой Георгиевской бригады Добровольческого корпуса.

Ордена Мужества получили:

Лис - заместитель командира бригады, начальник артиллерии;

Депутат - замполит бригады;

Юган - командир артдивизиона "Юг".

Рева и Радай - бойцы артдивизиона "Юг" и Цатур (отряд Байкал) - им была вручена медаль за отвагу.

https://t.me/sddonbassa/29072 На Телеканале «Тува 24» вышел замечательный фильм

Сибиряки Герои России Z

https://w ww.youtube.com/watch?v=E7kUCRNsP7k

о четырех героях СВО из четырех сибирских регионов. О двоих из них у нас был материал на сайте. Это Мерген Донгак (Республика Тыва) – награжден медалью Героя России

и Аймир Миягашев (Республика Хакасия) – награжден медалью Героя России (посмертно).

А вот о других двоих смотрите в фильме, это:

Игорь Черников (Республика Алтай) – награжден медалью «За отвагу». Игорь - человек, у которого кардиостимулятор, является инвалидом 2-й группы, ему нельзя поднимать более 5 кг. Он взял с собой своего питомца - альбиноса питона. Подробности смотрите в фильме с 15-й мин до 30-й.

Никита Донов (Красноярский край) - награждён медалью Жукова. Минусинец Никита Донов был призван в июне 21 года на срочную службу. 16 марта 2022 года он заключил контракт и стал участником СВО. 24 июня в ходе боевых действий он получил контузию, после лечения завершил службу и вернулся домой. Ему ещё не исполнилось и 20 лет. Подробности смотрите в фильме с 30-й мин до 45-й.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Гвардии полковник Магомеджанов Магомедали Заместитель командующего 18-й армии гвардии полковник Магомед Магомеджанов скончался в госпитале в Севастополе от ранений, полученных в зоне СВО. В минувшую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов. На СВО он занимал должность замкомандующего 18-й армии. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал Магомеда Магомеджанова принципиальным человеком, мужественным, настоящим патриотом, посвятившим жизнь служению Отечества. Офицер сделал многое для мирной жизни своих земляков, подчеркнул глава республики. По его словам, полковник воспитал целую плеяду талантливых командиров, относился к своим подчиненным по-отечески и берег каждого из них. https://t.me/rabotaembrat/7594 Военнослужащий Кяпянов Евгений В ходе СВО погиб боец из Ленобласти Евгений Кяпянов служил наводчиком в штурмовой мотострелковой роте. Ему было 48 лет. Прощание с Евгением состоится завтра в деревне Казыченская Подпорожского района Ленобласти в местном ДК. https://t.me/sp_1703/56288 Гвардии сержант Князев Владимир Простились с гвардии сержантом Владимиром Князевым, погибшим во время военной операции Российской Федерации на Украине. Владимир Князев служил по контракту в разведывательной роте мотострелковой бригады. Он погиб 5 мая. Ему было 37 лет. У Владимира остались жена и двое детей: сын десяти лет и дочь трех лет. https://vk.com/wall-194331569_63109 Доброволец Ярков Николай Ярков Николай Викторович,

47 лет. Деревня Кекур Кудымкарского района. ЧВК «Вагнер». Погиб 9 апреля https://vk.com/wall-124979882_38396 Доброволец Мелюхин Георгий Мелюхин Георгий Михайлович, 35 лет. Село Курашим Пермского района. ЧВК «Вагнер» https://vk.com/wall-124979882_38396 Доброволец Калинин Виктор г. Чайковский. ЧВК «Вагнер» https://vk.com/wall-124979882_38396 Военнослужащий Емельянов Владимир Героически погиб уроженец Кармаскалинского района, старший стрелок мотострелкового отделения Емельянов Владимир Николаевич. Ему было 49 лет. Родился Владимир Николаевич в селе Ефремкино. В возрасте 6 лет с семьей переезжает во Владимирскую область. Позже, волею судьбы, он оказался в Уфе, где проживал с семьей - супругой и двумя детьми.

Трудился Владимир Николаевич водителем. Он - участник боевых действия в Чеченской республике. В сентябре 2022 года, до частичной мобилизации, Владимир Николаевич решил подписать контракт с Министерством обороны России. https://vk.com/wall-173018413_14331 Военнослужащий Егоров Сергей 22 февраля погиб Егоров Сергей Сергеевич - мобилизованный из хутора Выездинский Краснолиповского сельского поселения Фроловского района. Сергей родился 26 марта 2000 года, учился в Зеленовской средней школе. В зоне СВО был танкистом, оператором-наводчиком. Погиб в бою под г. Марьинка (Донецкая область). https://vk.com/wall-104043209_432222 Военнослужащий Ковалёв Сергей В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб соликамец Сергей Александрович Ковалев. Ему было 20 лет. Сергей Ковалев учился в школе №7, затем поступил в Соликамский технологический колледж. Он участвовал в волонтерской деятельности, являясь добровольцем волонтерского центра «Актив». Подробности службы и гибели бойца не приводятся. https://vk.com/wall-53038076_369617 Гвардии рядовой Цевун Иван Иван Цевун родился в 1998 году в селе Смелое Октябрьского района Амурской области. Среднюю школу окончил в соседнем селе Короли в 2016 году. В 2020 году успешно завершил обучение по специальности «производство летательных аппаратов» в филиале Дальневосточного федерального университета в г. Арсеньев Приморского края. В 2020 году был призван в армию на срочную военную службу в Хабаровском крае. После ее завершения перешёл служить по контракту в 163-й гвардейский танковый полк в составе 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. Механик-водитель танка Иван Цевун принимал участие в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса с первого дня. 7 марта 2022 года экипаж танка Т-72 Б1 в составе командира старшего лейтенанта Дамира Исламова, наводчика Дамира Гилемханова и механика-водителя Ивана Цевуна участвовал в штурме укрепрайона в окрестностях города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Прицельным огнём танк нанёс серьёзный урон укреплениям и живой силе противника. В бою танк Т-72 был подожжён зажигательной смесью. Выведя машину из-под вражеского огня, экипаж потушил огонь и вернулся к выполнению боевой задачи. Завязался неравный бой с пятью танками противника, танкисты уничтожили четыре из них. Пятый подбил наш Т-72 прямым попаданием – экипаж танка погиб. 25 марта 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга гвардии рядовой Иван Цевун был посмертно удостоен звания Герой Российской Федерации. Школе в с. Короли Амурской области присвоено имя Героя России И. Цевуна и открыта памятная доска в честь её Героя-выпускника, а в г. Благовещенске учреждён открытый детский чемпионат по вольной борьбе памяти Героя России Ивана Цевуна. https://vk.com/@through_thetime-kakim-byl-ivan-cevun Доброволец Никитин Сepгeй 1 октября в ходе специальной военной операции на Украине погиб бывший директор школы села Неверкинского района Пензенской области Сергей Никитин. На фронт 55-летний мужчина ушел добровольцем. Никитин Сергей Николаевич проработал в школе Неверкинского района Пензенской области 25 лет, в том числе 18 из них - директором. Он являлся примером для свои воспитанников, и погиб, защищая Родину, как герой. 1 октября 2022 года, выполняя боевую задачу, подразделение, в котором воевал доброволец, попало в окружение, и Сергей Никитин принял решение прикрыть отход отряда. Был ранен и, чтобы не попасть в плен, подорвал себя и врагов гранатой. За совершение данного подвига Сергей Никитин представлен к государственной награде (посмертно). https://vk.com/wall-214486361_4380 Доброволец Чистов Андрей В Туринске Свердловской области проводили Андрея Чистова, который отдал жизнь в бою. На траурном митинге 2 августа присутствовали близкие, а ветераны выстроили почётный караул. До СВО работал в такси. Дома остались три сына и супруга. https://dzen.ru/a/ZM2zZ-b39SUNTTMT Военнослужащий Рудаков Михаил В селе Никольское под Калугой простились с Михаилом Рудаковым. До мобилизации он жил с матерью, односельчане вспоминают его как простого русского парня с золотыми руками. Летом 2023 года Михаил погиб, выполняя боевые задачи. https://dzen.ru/a/ZM2zZ-b39SUNTTMT Доброволец Лепилин Алексей Алексей Лепилин был уроженцем станицы Слащевской в Волгоградской области. Больше года назад, задолго до мобилизации, он отправился на поле боя по зову сердца. В июле 46-летний помощник гранатомётчика героически погиб. Лепилин был удостоен ордена Мужества. https://dzen.ru/a/ZM2zZ-b39SUNTTMT Гвардии майор Ковриков Александр Ковриков Александр Сергеевич 05.07.1985 года рождения, начальник пункта управления в/ч 54229 из Черняховска, погиб при исполнении воинского долга в ходе ведения специальной операции 25.06.2022 года. https://vk.com/wall-212853408_29 Рядовой Ерохин Александр Жители села Ломового со всеми почестями проводили в последний путь Ерохина Александра, погибшего 31 октября в ходе специальной военной операции под Донецком. Александр родился 11 августа 1988 года в многодетной семье. С детства родители воспитывали в детях любовь к Родине, родному селу, уважение к людям труда. Учился Александр хорошо, был любимцем учителей и одноклассников. В 2005 году окончил Ломовскую среднюю школу и поступил в Мезенский педагогический колледж. В 2008–2009 годах Александр Ерохин проходил срочную военную службу в рядах Российской армии. Когда началась частичная мобилизация, Александр не стал ждать повестки. 2 сентября он отправился в зону проведения спецоперации добровольцем. За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине, Ерохин Александр Олегович награждён орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-184055183_9990 Военнослужащий Паршаков Сергей В спецоперации на Украине погиб прикамец Сергей Паршаков Паршаков Сергей Викторович родился 28 августа 1990 года в Красновишерском городском округе, был воспитанником детского дома г. Красновишерска, выпускником нашей школы. Он был дружелюбным, отзывчивым и веселым молодым человеком. Сергей ушёл добровольцем в мае 2023 года. Был рядовым запаса 147 штурмовой роты «Z» , наводчиком отделения захвата 2 группы. Героически погиб при исполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины в населенном пункте Клещиевка 19 июня 2023 года. В МБОУ С(К)ШИ состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальной доски погибшему в ходе военной спецоперации Паршакову Сергею. https://59.ru/text/incidents/2023/08/09/72580268/ Военнослужащий Иванов Денис В новогоднюю ночь 2023 года погиб 27-летний Иванов Денис Викторович из города Новокуйбышевска, награждён Орденом Мужества (посмертно) https://vk.com/wall-201190697_541229 Доброволец Павлов Александр Череповчанин Александр Павлов погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Он отправился в зону проведения спецоперации добровольцем. Подробности гибели череповчанина на сообщаются. Источник Сержант Скрябин Евгений В Удмуртии в Увинском районе простился с земляком Евгением Александровичем Скрябиным, героически погибшим в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 года.

Евгения похоронили с воинскими почестями. В Увинском профессиональном колледже установили мемориальную доску, посвященную Скрябину Евгению. https://vk.com/wall-99652886_1508430 Военнослужащий Малышев Андрей Год назад, героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Андрей Малышев. Андрей родился 20 июля в 1988 году. В сентябре 2022 года ушел добровольцем в зону проведения спецоперации. Героически погиб 18 февраля 2023 года при выполнении боевого задания в Харьковской области н.п Грянниковка. За время службы был представлен к награде "За боевые заслуги". За мужество, отвагу и самоотверженность, за смелость и решительные действия Малышев Андрей Андреевич награжден орденом Мужества посмертно. Андрей с честью и достоинством выполнил долг военнослужащего, защищая свою Родину и мирных граждан Донбасса. https://t.me/geroirossii/6187 Военнослужащий Демиденко Станислав Героически погиб 28 января 2024 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции за Авдеевку Станислав Демиденко. Ему было 34 года https://t.me/geroirossii/6188 Старший сержант Еропкин Максим Не стало Максима Еропкина (Магвая). Максим погиб при исполнении служебного воинского долга во время спецоперации на Украине. Скромный и дружелюбный по жизни человек, десантник, про которого говорили – парень рубаха, в доску свой. В Центре образования №8 прошла церемония открытия мемориальной доски бывшему ученику школы Максиму Еропкину. Ему было 35 лет. Указом президента РФ Максим Еропкин посмертно награжден орденом Мужества за отвагу и самоотверженность. https://vk.com/wall-71651285_72150 Лейтенант Шестаков Александр Выпускник череповецкого военного университета, лейтенант Александр Сергеевич Шестаков погиб на территории Украины в ходе проведения специальной военной операции. Александр Шестаков являлся командиром 2-го мотострелкового взвода 1-й роты 1-го батальона 39-й отдельной мотострелковой бригады. Прикрывая личный состав своего подразделения, череповчанин получил смертельные раны. https://cher-poisk.ru/news/obschestvo/v-hode-spetsoperatsii-na-ukraine-pogib-leytenant-iz-cherepovtsa Старший лейтенант Нагуськин Евгений Евгений Нагуськин героически погиб 22 сентября 2022 года при выполнении боевого задания под Красным Лиманом. Ему было 24 года. Командиром мотострелковой роты, мотострелкового батальона, 254 мотострелкового полка, старший лейтенант. Находясь в непосредственной близости от наступающих сил Евгений действовал оперативно и решительно. Он открыл точный огонь на подавление по позициям артиллерийских расчетов противника. Подавив вражескую артиллерию, Евгений Нагуськин занял место механика-водителя эвакуировал экипаж боевой машины и вывел боевую технику из зоны огневого поражения противника. Так, удалось остановить продвижение националистов, уничтожить вооружение и живую силу противника. В ходе ожесточенных боев Евгений получил смертельное ранение. За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу старший лейтенант Евгений Владимирович Нагуськин награждён орденом Мужества посмертно. Евгений Нагуськин выпускник высшего Московского командного военного училища. Участвовал в параде Победы на Красной площади. У Воина осталась жена и маленький сын. https://t.me/geroirossii/6194 Военнослужащий Убушаев Сергей Убушаев Сергей Владимирович Позывной «Калмык». Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции за Авдеевку. За проявленный героизм представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/6193 Военнослужащий Павлов Евгений В Сысерти простились с участником спецоперации Павловым Евгением Викторовичем Евгений был мобилизован в Московской области, в поселке Каменка живет его мама, поэтому местом захоронения выбрали Сысерть. Евгению было 33 года Погиб в Луганской области У него осталась 8-летняя дочь. https://vk.com/wall-124699735_15943 Доброволец Морозов Павел Череповчанин Павел Морозов героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины Павлу Морозову было 35 лет. Павел родился и жил в поселке Ирдоматка. Он получил множественные осколочные ранения в ходе боев под Артёмовском. Медики пытались его спасти, но не успели. 24 февраля он скончался от внутреннего кровотечения. Павел Морозов представлен к награде. Источник Военнослужащий Квиринг Юрий В результате специальной операции погиб Юрий Квиринг из Чердынского округа в Пермском крае. Юрий Квиринг погиб 13 июня, исполняя свой воинский долг. Подробностей не приводятся. https://ok.ru/gorod342/topic/156405181123344 Гвардии старший сержант Ковалёв Сергей В Туле открыли мемориальную доску погибшему на Украине Сергею Ковалеву 1985 года рождения Сергей Ковалев участвовал в СВО с первых дней. Он погиб при выполнении специальной задачи 14 апреля. Сергей Ковалев проявил высокий профессионализм, личное мужество, отвагу и самоотверженность. Он всегда был отзывчивым, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Прошел путь от водителя боевой машины до заместителя командира взвода роты обеспечения десанта. У него остались жена и сын 7 лет. Указом Президента РФ Сергей Ковалев посмертно награжден Орденом Мужества. https://m.ok.ru/group/54687047614553/topic/154850236521817

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

"Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир" https://w ww.youtube.com/watch?v=lmxuMk46ZIM Предыдущие выпуски:

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