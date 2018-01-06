Татьяна Разумовская (Прогулки по Эрмитажу)

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До 1988 года жила в Ленинграде, теперь в Иерусалиме. По образованию - русский филолог с искусствоведческим креном. Пишет стихи, в последнее время - больше прозу. Публиковалась в Израильской русскоязычной периодике, пару раз в Американской. Четыре года назад в Петербурге вышел сборник стихов "Через запятую"
«Последние пять лет жизни в Советском Союзе, вплоть до 1988 года, я проработала младшим научным сотрудником Эрмитажа. Каждый, кому довелось побыть экскурсоводом, знает, что вопросы на экскурсиях бывают удивительные и непредсказуемые. Сейчас, по прошествии многих лет, мне кажется, что они интересны не только сами по себе, но и отражают в каком-то срезе социально-культурное сознание советских людей восьмидесятых годов.»
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Эти записи начались с того, как ко мне на углу Невского и Адмиралтейского подошел человек и спросил:
- Скажите, а где тут метраж?
- ?!
- Ну, такой большой Метраж, где цари жили.
Так появилась тетрадка с названием:
«ШЕДЕВРЫ МЕТРАЖА» "
Там же. Группа из Средней Азии.
- Девушка, как вам не стыдно. Ведь в группе женщины и дети!
*
Там же.
- Безобразие! Сначала почините, а потом показывайте.
*
- Покажите труп! (мумию)
*
<- Как посмотреть здесь всякие древние мумиё?
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Зимний дворец. Малая столовая
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В Малой столовой.
- И вы что хотите сказать, что здесь были солдаты и матросы - и ничего не взяли?
- Да.
- А я бы взяла!
*
- А почему вы нам не показали Смольный?
*
- А из этих тарелок цари и вправду ели или они у них в буфете стояли?
*
- Скажите, а царя не раздражало, что у него по дому ходило столько чужого народу?
*
- А где кровать королевы? (вар. "спальня царицы", "постель Екатерины", "где цари спали" и "покажите самое главное")
*
- А где тут спальня Петра I и Екатерины II?
*
- А где здесь комната, где Екатерина II жила с Распутиным?
*
- А где чучело того коня, с которым спала Екатерина II?
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Рубенс. Вакх
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В зале Рубенса. Польская группа с советской переводчицей.
Экскурсовод: А это - Вакх.
Переводчица: А это перед вами портрет композитора Баха. Воцаряется тишина. Потом вопрос из группы:
- А почему он в таком виде?!
*
Перед "Вакхом" Рубенса.
- У нас в Воронеже за такое 15 суток дают!
*
Перед экскурсией. Московская группа.
- Нам, пожалуйста, побольше и побыстрее!
*
Группа историков 4-5 курса Алма - Атинского университета.
- Вы нам тут рассказывали о распятии Христа. А скажите, за что его распяли?
- Как же вы изучаете историю, не читая Евангелия?
- А мы этого не проходили. Ну скажите нам в двух словах.
- В двух словах? За инакомыслие.
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Франсуа Буше. Туалет Венеры
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Группа из Средней Азии. Идем по Зимнему. Подходит мужчина из группы - тихо, на ухо:
- Девучка! Ты нащих женчин атпусти, а нам покажи во-он ту картинку! ("Венеру" Буше)
*
Перед экскурсией.
- Мы хотим посмотреть все.
- Я: Протяженность залов Эрмитажа 15 километров.
- (радостно) А мы пойдем 5 км в час и за три часа все осмотрим!
*
После экскурсии.
- Есть ли какие-нибудь вопросы?
- Есть. А где выход?
*
На Дрезденской выставке. Картина Веронезе "Дочь фараона находит младенца Моисея" и через несколько картин - Досси " Моисей, высекающий воду из скалы".
Дама (очень удивленно): Как он быстро постарел!
*
В рыцарском зале.
- А кони заспиртованы?
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Фальконе. Амур
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Группа младших школьников. У Амура Фальконе учительница останавливает экскурсовода и говорит ребятам:
- Дети, посмотрите, на кого он похож?
Молчание.
- Ну как же! Это же маленький Ленин
*
- Когда я был тут прошлый раз, нам показывали котелок, из которого Екатерина II кормила супом Петра I!
*
- А где яйца Кулибина?
*
После экскурсии подлетает старушка, агрессивно:
- Вот скажите, Петр Великий - он так много сделал для России, а почему нет города его имени?
Я (осторожно): В 1924 году Петроград был переименован в Ленинград.
- Да-да, вот я вас и спрашиваю, почему? И куда можно по этому поводу написать?
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Тициан. Даная
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Очень робко и тихо, отведя меня в сторону от группы.
- А где здесь была картина, на которой нарисована... голая Даная?
- Вас интересует "Даная" Рембрандта или "Даная" Тициана?
- Нет, я помню... там лежит... голая Даная, и ей приносят ребеночка...
*
Ленинградская группа. Предлагаю на выбор разные варианты маршрутов.
- Понимаете, мы - ленинградцы, бываем здесь часто, картины и скульптуру знаем, поэтому покажите нам лучше царские покои!
*
- А где гробница Александра Македонского? (Александра Невского)
*
- А Петр I и Христос - это одно и то же?
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Рафаэль. Мадонна с младенцем
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Возмущенный экскурсант:
- Сколько времени у вас тут выставки? Вот пять лет назад был - Рафаэль висел, сейчас приехал - опять Рафаэль!
*
- А скажите, почему эту Мадонну всегда делали с маленьким мальчиком и никогда с маленькой девочкой?
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Двадцатиколонный зал
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В Двадцатиколонном зале. Расписываю прелести архитектуры.
- Ну чо ты нам усё толдычишь, та толдычишь? Мы уже тут усе змерзлись, як суки!
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Рубенс. Отцелюбие римлянки
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- А где у вас тут картина, где девушка кормит грудью раненого бойца?
(Рубенс "Отцелюбие римлянки")
- А сидящего Петра вы нам покажете?
- К сожалению, зал с Восковой Персоной закрыт.
- (со слезами на глазах, в голос) Так зачем же мы сюда ехали?!
*
В Пазырыке.
- А это перед вами мумия племенного вождя.
- (с сомнением) Племенного? А чо же он такой тошший?
*
- У меня вопрос не по экскурсии. Я всю жизнь хотел узнать, какая фамилия у Петра I?
- Романов.
- Как? И он тоже?!
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Часы Павлин
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У Часов-павлина.
- А когда этот страус кукарекает?
*
У Мадонны Бенуа. Группа из Москвы.
- Вот вы тут говорили о трагическом будущем этого младенца. А что с ним случилось?
- Когда он вырос, его распяли.
- А, спасибо.
*
- А где тут у вас Грозный убивает своего сына?
- Грозный убивает сына в Третьяковской галерее, в Москве.
- (грустно и разочарованно) И больше нигде?
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Геракл.
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Дама долго и восторженно рассматривает статую обнаженного Геракла, опирающегося на палицу.
Дама: Это Петр I, да?
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Чаша
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Украинская группа. Всю экскурсию спит. Вдруг в Гербовом зале Тарас Бульба, стоящий передо мной, просыпается, рот расползается в счастливую улыбку, смотрит на огромную мраморную чашу в центре зала, блаженно:
- От, эту бы чашку, да усю пэльмэний!
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Микеланджело. Скорчившийся мальчик
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Из опыта работы в Справке по Эрмитажу
*
- У вас информация платная?
- Нет.
- Тогда, где туалет?
*
- А шедевры работают? (В смысле, открыта ли выставка "Шедевры Венецианской живописи")
*
- Как мне найти картину, где нарисовано много голых женщин?
*
- Вы - информация?
- Я - информация.
- Но вы даете полную информацию? Мне нужна полная.
- Что вы хотите узнать?
- Как мне попасть в Зимний дворец?
- Вы в нем.
- И революция была здесь?
- Да.
- Большое, большое спасибо.
*
- Сколько стоит этот ваш Эрмитаж?
- Простите?
- Ну, билет.
- Один рубль.
- А если на троих?
*
- Вот мы купили билеты и не знаем, что смотреть.
- А что вас интересует?
- А нас ничего не интересует!
*
Мужчина вида ответственного работника.
- Выставка Манэ открыта?
- К сожалению, вчера закрылась.
- А в кассе мне сказали, что открыта!
- Они ошиблись.
- А почему я должен верить вам?
- Не верьте. Пройдите в музей и проверьте сами.
- Нет, где синхронность вашей работы? Вы меня поняли?
- Я вас поняла. Что вас еще интересует?
- Меня интересует истина.
- Истину надо искать выше.
- Понятно. Где главный администратор?
*
- Вы даете справки?
- Да.
- Тогда скажите, вот я купил два билета в "Золотую кладовую", а я один. Что мне делать?
- Продайте билет.
- Но я час стоял в очереди и не могу так просто кому-нибудь продать билет!
- Найдите в очереди хорошенькую девушку и предложите билет ей. Чудный способ познакомиться.
- Большое спасибо!
*
- Что у вас тут есть про войну?
- Про какую войну?
- Ну, про какую-нибудь.
*
- Как мне пройти на выставку "Медальерное искусство Финляндии"?
Долго и подробно объясняю.
- И там только выставка "Медальерное искусство Финляндии"?
- Да.
- Ну это меня не интересует!
*
- А где здесь зверей показывают?
*
- Как пройти к "Скрюченному мальчику"? ("Скорчившийся мальчик" Микеланжело)
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Рембрандт. Даная
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Из ляпов экскурсоводов
*
- Перед вами репрезервативные портреты Ван Дейка.
*
У натюрморта Кальфа.
- Посмотрите, как замечательно написан лимон. На нем даже видны капельки пота!
*
В отделе русской культуры.
Рафинированная дама: Во времена Петра I был изобретен этот зубофрезерный станок!
*
- А это трость из кости Екатерины II.
У "Данаи" Рембрандта.
- Обратите внимание, как прописаны простыни под Данаей!
*
- А это перед вами гробница Александра Невского-2! (по аналогии с названием станции метро)
*
Экскурсовод долго рассказывает группе сюжет "Данаи", потом оборачивается и видит с ужасом, что стоят они перед картиной Луки Джордано "Битва лапифов с кентаврами". Тогда без паузы он говорит: "И вот в тот самый момент, когда Зевс в виде золотого дождя появился перед Данаей, у подножия этой башни развернулось сражение лапифов с кентаврами!"
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