Татьяна Разумовская (Прогулки по Эрмитажу)

До 1988 года жила в Ленинграде, теперь в Иерусалиме. По образованию - русский филолог с искусствоведческим креном. Пишет стихи, в последнее время - больше прозу. Публиковалась в Израильской русскоязычной периодике, пару раз в Американской. Четыре года назад в Петербурге вышел сборник стихов "Через запятую"



«Последние пять лет жизни в Советском Союзе, вплоть до 1988 года, я проработала младшим научным сотрудником Эрмитажа. Каждый, кому довелось побыть экскурсоводом, знает, что вопросы на экскурсиях бывают удивительные и непредсказуемые. Сейчас, по прошествии многих лет, мне кажется, что они интересны не только сами по себе, но и отражают в каком-то срезе социально-культурное сознание советских людей восьмидесятых годов.»

Эти записи начались с того, как ко мне на углу Невского и Адмиралтейского подошел человек и спросил:



- Скажите, а где тут метраж?

- ?!

- Ну, такой большой Метраж, где цари жили.

Так появилась тетрадка с названием:

«ШЕДЕВРЫ МЕТРАЖА» "



Там же. Группа из Средней Азии.

- Девушка, как вам не стыдно. Ведь в группе женщины и дети!

*

Там же.

- Безобразие! Сначала почините, а потом показывайте.

*

- Покажите труп! (мумию)

*

<- Как посмотреть здесь всякие древние мумиё?

Зимний дворец. Малая столовая

В Малой столовой.

- И вы что хотите сказать, что здесь были солдаты и матросы - и ничего не взяли?

- Да.

- А я бы взяла!

*

- А почему вы нам не показали Смольный?

*

- А из этих тарелок цари и вправду ели или они у них в буфете стояли?

*

- Скажите, а царя не раздражало, что у него по дому ходило столько чужого народу?

*

- А где кровать королевы? (вар. "спальня царицы", "постель Екатерины", "где цари спали" и "покажите самое главное")

*

- А где тут спальня Петра I и Екатерины II?

*

- А где здесь комната, где Екатерина II жила с Распутиным?

*

- А где чучело того коня, с которым спала Екатерина II?

Рубенс. Вакх В зале Рубенса. Польская группа с советской переводчицей.

Экскурсовод: А это - Вакх.

Переводчица: А это перед вами портрет композитора Баха. Воцаряется тишина. Потом вопрос из группы:

- А почему он в таком виде?!

*

Перед "Вакхом" Рубенса.

- У нас в Воронеже за такое 15 суток дают!

*

Перед экскурсией. Московская группа.

- Нам, пожалуйста, побольше и побыстрее!

*

Группа историков 4-5 курса Алма - Атинского университета.

- Вы нам тут рассказывали о распятии Христа. А скажите, за что его распяли?

- Как же вы изучаете историю, не читая Евангелия?

- А мы этого не проходили. Ну скажите нам в двух словах.

- В двух словах? За инакомыслие.

Франсуа Буше. Туалет Венеры Группа из Средней Азии. Идем по Зимнему. Подходит мужчина из группы - тихо, на ухо:

- Девучка! Ты нащих женчин атпусти, а нам покажи во-он ту картинку! ("Венеру" Буше)

*

Перед экскурсией.

- Мы хотим посмотреть все.

- Я: Протяженность залов Эрмитажа 15 километров.

- (радостно) А мы пойдем 5 км в час и за три часа все осмотрим!

*

После экскурсии.

- Есть ли какие-нибудь вопросы?

- Есть. А где выход?

*

На Дрезденской выставке. Картина Веронезе "Дочь фараона находит младенца Моисея" и через несколько картин - Досси " Моисей, высекающий воду из скалы".

Дама (очень удивленно): Как он быстро постарел!

*

В рыцарском зале.

- А кони заспиртованы?

Фальконе. Амур Группа младших школьников. У Амура Фальконе учительница останавливает экскурсовода и говорит ребятам:

- Дети, посмотрите, на кого он похож?

Молчание.

- Ну как же! Это же маленький Ленин

*

- Когда я был тут прошлый раз, нам показывали котелок, из которого Екатерина II кормила супом Петра I!

*

- А где яйца Кулибина?

*

После экскурсии подлетает старушка, агрессивно:

- Вот скажите, Петр Великий - он так много сделал для России, а почему нет города его имени?

Я (осторожно): В 1924 году Петроград был переименован в Ленинград.

- Да-да, вот я вас и спрашиваю, почему? И куда можно по этому поводу написать?

Тициан. Даная Очень робко и тихо, отведя меня в сторону от группы.

- А где здесь была картина, на которой нарисована... голая Даная?

- Вас интересует "Даная" Рембрандта или "Даная" Тициана?

- Нет, я помню... там лежит... голая Даная, и ей приносят ребеночка...

*

Ленинградская группа. Предлагаю на выбор разные варианты маршрутов.

- Понимаете, мы - ленинградцы, бываем здесь часто, картины и скульптуру знаем, поэтому покажите нам лучше царские покои!

*

- А где гробница Александра Македонского? (Александра Невского)

*

- А Петр I и Христос - это одно и то же?

Рафаэль. Мадонна с младенцем Возмущенный экскурсант:

- Сколько времени у вас тут выставки? Вот пять лет назад был - Рафаэль висел, сейчас приехал - опять Рафаэль!

*

- А скажите, почему эту Мадонну всегда делали с маленьким мальчиком и никогда с маленькой девочкой?

Двадцатиколонный зал В Двадцатиколонном зале. Расписываю прелести архитектуры.

- Ну чо ты нам усё толдычишь, та толдычишь? Мы уже тут усе змерзлись, як суки!

Рубенс. Отцелюбие римлянки - А где у вас тут картина, где девушка кормит грудью раненого бойца?

(Рубенс "Отцелюбие римлянки")



- А сидящего Петра вы нам покажете?

- К сожалению, зал с Восковой Персоной закрыт.

- (со слезами на глазах, в голос) Так зачем же мы сюда ехали?!

*

В Пазырыке.

- А это перед вами мумия племенного вождя.

- (с сомнением) Племенного? А чо же он такой тошший?

*

- У меня вопрос не по экскурсии. Я всю жизнь хотел узнать, какая фамилия у Петра I?

- Романов.

- Как? И он тоже?!

Часы Павлин У Часов-павлина.

- А когда этот страус кукарекает?

*

У Мадонны Бенуа. Группа из Москвы.

- Вот вы тут говорили о трагическом будущем этого младенца. А что с ним случилось?

- Когда он вырос, его распяли.

- А, спасибо.

*

- А где тут у вас Грозный убивает своего сына?

- Грозный убивает сына в Третьяковской галерее, в Москве.

- (грустно и разочарованно) И больше нигде?

Геракл. Дама долго и восторженно рассматривает статую обнаженного Геракла, опирающегося на палицу.

Дама: Это Петр I, да?

Чаша Украинская группа. Всю экскурсию спит. Вдруг в Гербовом зале Тарас Бульба, стоящий передо мной, просыпается, рот расползается в счастливую улыбку, смотрит на огромную мраморную чашу в центре зала, блаженно:

- От, эту бы чашку, да усю пэльмэний!

Микеланджело. Скорчившийся мальчик Из опыта работы в Справке по Эрмитажу

*

- У вас информация платная?

- Нет.

- Тогда, где туалет?

*

- А шедевры работают? (В смысле, открыта ли выставка "Шедевры Венецианской живописи")

*

- Как мне найти картину, где нарисовано много голых женщин?

*

- Вы - информация?

- Я - информация.

- Но вы даете полную информацию? Мне нужна полная.

- Что вы хотите узнать?

- Как мне попасть в Зимний дворец?

- Вы в нем.

- И революция была здесь?

- Да.

- Большое, большое спасибо.

*

- Сколько стоит этот ваш Эрмитаж?

- Простите?

- Ну, билет.

- Один рубль.

- А если на троих?

*

- Вот мы купили билеты и не знаем, что смотреть.

- А что вас интересует?

- А нас ничего не интересует!

*

Мужчина вида ответственного работника.

- Выставка Манэ открыта?

- К сожалению, вчера закрылась.

- А в кассе мне сказали, что открыта!

- Они ошиблись.

- А почему я должен верить вам?

- Не верьте. Пройдите в музей и проверьте сами.

- Нет, где синхронность вашей работы? Вы меня поняли?

- Я вас поняла. Что вас еще интересует?

- Меня интересует истина.

- Истину надо искать выше.

- Понятно. Где главный администратор?

*

- Вы даете справки?

- Да.

- Тогда скажите, вот я купил два билета в "Золотую кладовую", а я один. Что мне делать?

- Продайте билет.

- Но я час стоял в очереди и не могу так просто кому-нибудь продать билет!

- Найдите в очереди хорошенькую девушку и предложите билет ей. Чудный способ познакомиться.

- Большое спасибо!

*

- Что у вас тут есть про войну?

- Про какую войну?

- Ну, про какую-нибудь.

*

- Как мне пройти на выставку "Медальерное искусство Финляндии"?

Долго и подробно объясняю.

- И там только выставка "Медальерное искусство Финляндии"?

- Да.

- Ну это меня не интересует!

*

- А где здесь зверей показывают? *

- Как пройти к "Скрюченному мальчику"? ("Скорчившийся мальчик" Микеланжело)