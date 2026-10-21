Золотой голос России - Сергей Лемешев

10 июля 1902 года родился великий оперный певец, Народный артист СССР Сергей Лемешев (1902-1977).

До войны в СССР все увлекались оперой. Рабочий на заводе, напевающий оперную арию в те годы вообще никого бы не удивил. И популярность солиста Большого театра Сергея Лемешева была просто фантастической, а когда на экраны страны вышел фильм «Музыкальная история», она и вовсе перестала помещаться в рамки разумного.

Говорят, такой зрительской любви не было больше ни у кого за всю историю Большого.

Сергей Лемешев — выходец из бедной крестьянской семьи — уже к 30 годам стал известен всей стране. Долгие годы он выступал на сцене Большого театра со своей любимой ролью — партией Ленского из «Евгения Онегина». Тенор исполнил ее более 500 раз.

Он родился в селе Старое Князево Тверской губернии в бедной крестьянской семье. Зимой 1919 года Лемешев пешком отправился в Тверь — за 40 верст. Он хотел выступать в центральном городском клубе самодеятельности. Руководитель клуба Николай Сидельников прослушал весь репертуар молодого певца: русские песни, арии Ленского, Надира и Левко. Сергей Лемешев выступил в клубе в первый же свой вечер в Твери. Его концерт так понравился публике, что молодого певца долго не отпускали со сцены.

В 1921 году, Сергей Лемешев поехал поступать в Московскую консерваторию. Молодому певцу удалось стать студентом, хотя конкурс был огромный — на 25 мест подали более 500 заявок. В консерватории Лемешев попал в класс Назария Райского, известного вокального педагога:

Я считал, что учиться пению просто и приятно, а это оказалось столь мудрено, что и осилить-то почти невозможно. Я никак не мог понять, как надо петь правильно!

То упускал дыхание и напрягал мышцы горла, то мне начинал мешать язык. И все же я был влюблен в свою будущую профессию певца, которая казалась мне лучшей на свете.

Первый сольный концерт Сергея Лемешева прошел в 1924 году на сцене Российского института театрального искусства. За него певец получил внушительный по тому времени гонорар — 175 рублей, на который он построил для матери и брата новую избу.

В этом же году Лемешева приняли в оперную студию Константина Станиславского.



Под непосредственным руководством великого мастера русской сцены я приступил к изучению своей первой роли — Ленского.

<…> Конечно, всю пушкинскую характеристику Ленского, как, впрочем, и весь роман, я знал наизусть и, мысленно твердя его, непрестанно вызывал в своем представлении, в своих чувствах ощущение образа юного поэта

- вспоминал Сергей Лемешев.

В 1931 году Лемешев дебютировал на сцене Большого в роли Царя Берендея в опере «Снегурочка». После этого выступления его зачислили в труппу.



- Есть только один [артист], которого я особенно люблю — и не только как товарища по искусству, но прежде всего как артиста, озаряющего счастьем! Это — Сергей Яковлевич Лемешев. Его глубокое искусство, драгоценный сплав голоса и высокого мастерства, результат большой и упорной работы, — все это несет печать мудрой простоты и непосредственности, проникая вам в сердце, задевая сокровеннейшие струны

- говорил Борис Хайкин, дирижер Большого театра.

Долгие годы певец был одним из ведущих теноров Большого театра. За это время Лемешев исполнил множество партий: герцога в «Риголетто»,

Ромео в «Ромео и Джульетте»,

Фауста,

Левко в «Майской ночи».

Сергей Лемешев/ Рассказ Лоэнгрина/ Вагнер опера "LOHENGRIN" (правда это ария из концерта)

Но коронной ролью певца оставалась партия Ленского в «Евгении Онегине» (на первом видео) — за свою жизнь он исполнил ее 501 раз.

В 1939 году певец первый и последний раз снялся в кино. Он сыграл шофера Петю Говоркова в фильме «Музыкальная история». Несмотря на успех фильма, Сергей Лемешев на экране больше не появлялся. О съемках в кино он говорил:

На экране — не в театре, здесь ничего не исправишь

С началом Великой Отечественной войны основной состав Большого театра эвакуировали в Куйбышев, однако Лемешев, Сергей Обухов, Елена Катульская и Елена Степанова остались в Москве. Театр работал даже во время войны. Пока на сцене Ленский стрелялся с Онегиным, в небе разворачивалась своя дуэль — между советскими летчиками и немецкими бомбардировщиками. Генерал Иван Журавлев говорил Лемешеву:

- Как это хорошо, что вы остались! Сейчас так важно, чтобы Большой театр работал. Ведь это символ нашего города. Символ непобедимости

В октябре 1941 года Сергей Лемешев сильно простудился, у него началось воспаление легких. Болезнь прогрессировала, поэтому врачам пришлось «отключить» правое легкое. Лемешеву больше нельзя было петь, однако он упорно разрабатывал голос, и со временем врачи разрешили выходить на сцену.

Поначалу я не мог петь, задыхался — ведь работало одно легкое. Врачи разрешили одно-два выступления в месяц, однако я приспособился и пел три-четыре спектакля в месяц до 1948 года - вспоминал Лемешев.

Слава Сергея Лемешева была огромной, исключительной - изо всех советских оперных певцов в этом смысле с ним мог сравниться только Иван Козловский. У них обоих было множество поклонниц (на фото - с поклонницами), разделившихся на две партии - «лемешисток» и «козловисток». Во внешности и тембре голоса Лемешева было что-то, оказывающее мистическое воздействие на некоторых женщин.

Дочь певца, Мария Лемешева, вспоминала:

— Гуляем мы как-то с подругой, а "лемешистки” сзади шеренгой — прямо на пятки наступают. Я делаю вид, что ничего не вижу, а подружку мою просто колотит от страха. Шепчет мне: “Что происходит?” Я спокойно отвечаю: “А ничего не происходит” — и делаю шаг назад, надавливая каблуком на чью-то ногу… И все — преследовательниц и след простыл. Бросились врассыпную по улице Горького.

Они считали, что у меня плохой характер, раз я с ними не разговариваю. А зачем мне было разговаривать с сумасшедшими хулиганками? Например, собираюсь я в школу, выхожу из подъезда, а они в меня камни кидают… А мою маму, оперную певицу Ирину Масленникову, они чуть не убили прямо на сцене, сбросив на нее с верхнего яруса два мешка медяков».

Это было во время спектакля «Травиата», после сцены, где Альфред в исполнении Лемешева бросает на стол деньги. Представление было сорвано, но Масленникова, по счастью, успела увернуться от металлического ливня.

По слухам, это была месть ополоумевших фанаток за то, что Масленникова поссорилась с мужем. Как они об этом узнали? А просто покупали подзорные трубы, забирались на крышу дома напротив и наблюдали за окнами его квартиры. Одна особо отчаянная «лемешистка» залезла к окнам квартиры по водосточной трубе - ее пришлось снимать пожарным.

Они постоянно преследовали Лемешева, и кто-нибудь в этой процессии нес патефон, играющий «Сердце кра-а-асавиц склонно к измене».

Такое внимание не могло не раздражать, и все же Лемешев старался уважать своих поклонниц. И хотя бы словом-двумя, но отвечать на каждое письмо. Он вообще понимал и любил женщин, часто начинал романы, и только официально был женат пять раз. И среди наиболее верных его поклонниц были такие, которые дружили со всеми его женами поочередно.

Поклонницы мечтали заполучить на память любой предмет, связанный с певцом, готовы были чуть ли не рыться в его мусоре. Та же Мария Лемешева рассказывала, что Сергей Яковлевич как-то услышал от главврача психиатрической больницы слова:

— Вы знаете, в нашей психбольнице есть отделение для ваших поклонниц. Они в таком состоянии, что их уже просто нельзя не госпитализировать

Говорят, врачи провели исследование и выяснили, что тембр голоса Лемешева «воздействует на женщин эротически»…

В первый раз Лемешев женился на дочери своего консерваторского преподавателя, Наташе Соколовой. Он, красивый талантливый студент из тверской деревни с простыми, но удивительно мягкими манерами и правильной речью, уже тогда останавливал на себе даже самые придирчивые женские взгляды. Это, конечно, не помогало стабильности раннего брака. Прямо в доме своего тестя Лемешев познакомился со второй женой, Алисе Багрин-Каменской.

Алиса всюду ходила в черном в память о погибшем муже. Она была по-настоящему светской женщиной, всегда безупречно держалась, отлично разбиралась в искусстве и литературе, глубоко понимала музыку. Она была на пять лет старше Сергея. Вскоре после знакомства с ней он уже писал матери, что встретил женщину, хорошую во всех отношениях.

«Безумно ее полюбил и сегодня на ней женился».

С Алисой Лемешев прожил 11 лет. Под ее влиянием он стал другим человеком: от тверской деревни не осталось и следа, теперь все восхищались его тонким вкусом и безупречными манерами. Безумная любовь не мешала певцу то и дело оказываться в эпицентре какой-нибудь любовной истории. Устав ревновать и обижаться, Алиса от него ушла – последней каплей стал роман Лемешева с его поклонницей Любой Варзер.

Лемешев женился на Любе. Но однажды его новая жена ненадолго уехала, а когда вернулась, Сергей уже любил другую женщину: в театр пришла молодая солистка Ирина Масленникова.

Союз с Ириной был еще и творческим: оба они безумно любили музыку, любили свое дело.

«Мы подходили друг другу по лирическому звучанию голосов и по внешним данным. Это был подлинный ансамбль, который принес мне много творческой радости», – рассказывал Лемешев.

Ирина встретила Лемешева в трудное для него время: шла Великая Отечественная, а певец тяжело болел туберкулезом легких. Врачи запретили ему петь, а жить без сцены он просто не хотел. Ирина была рядом, ее любовь вернула Сергею желание жить. И когда врачи отключили пораженное легкое, Лемешев стал петь на здоровом, не слушая их запрета: сначала в одном спектакле в месяц, а потом, несколько лет спустя, уже в трех-четырех.

Дочь Лемешева и Ирины Масленниковой вспоминала об удивительной атмосфере доверия, любви и абсолютной честности у них дома. Там не было места даже самой маленькой лжи. Но все равно через семь лет супруги расстались. Лемешев встретил свою последнюю любовь, Веру Кудрявцеву.

Вера была солисткой Малого театра. Когда она пела, Лемешев садился в кулисах и не отрывал от нее пристального взгляда. Вера знала, что певец привык к тому, что женщины быстро в него влюбляются, и поэтому держалась официально, даже холодно. Лемешев это ценил. Но однажды взял Веру за руку и сказал, что приезжает сюда только ради нее. «Я давно ищу такую женщину, как вы!» Кудрявцева больше не сомневалась. Она оставила мужа и сына и ушла к Лемешеву.

Главным в Лемешеве был даже не голос, а огромный талант – он и притягивал к нему женщин, как магнит. В 1977 году он в последний раз пел арию Ленского, и зрители действительно видели перед собой юного поэта, который переживает свою первую любовь и не знает, какая короткая жизнь назначена ему судьбой.... Ему рукоплескали 10 минут, и в публике были бывшие «лемешистки», в эти минуты готовые снова пережить необъяснимое чувство одержимости прекрасным человеком с прекрасным голосом...

...К 1957 году Лемешев перестал гастролировать, но периодически возвращался на сцену Большого театра — вплоть до 1965 года. Он посвятил себя режиссуре и педагогике: руководил кафедрой оперной подготовки и кафедрой сольного пения в Московской консерватории, а также вел передачи на Всесоюзном радио и был руководителем его вокальной группы.

Ну и конечно выступление на концертах.

Дж. Россини /ТАРАНТЕЛЛА

"Скажите девушки подружке вашей"

"Россия"

"Колыбельная Чайковского"

"Я помню чудное мгновение"

"Пшеница золотая"

"Прощание моряка" (неаполитанская песня)

"Вот мчится тройка удалая"

"Ах ты душечка"

Это лишь малая часть из его богатого наследия.

В 1972 году певец дал юбилейный концерт. Несмотря на жару, больные легкие и недавний инфаркт, Лемешев в последний, 501-й раз исполнил свою любимую роль — партию Ленского. Зал аплодировал ему стоя.

Сергей Лемешев умер 26 июня 1977 года. Похоронили оперного певца на Новодевичьем кладбище.