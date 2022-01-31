«Страна-бензоколонка» поставила новый рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту

Новый рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту поставила в 2021 году Россия, которую верующие в либеральный нарратив по-прежнему считают «страной-бензоколонкой». Отечественные компании нарастили поставки за рубеж буквально всего – от продукции химпрома до продовольствия. Но «айфоны» у нас по-прежнему не производят, да.

В условиях, когда на нас обрушиваются потоки состряпанной иностранными агентами лжи о действительном положении дел в России, очень важно формировать собственный нарратив. То есть – описание действительности, не измазанное специально чёрной краской. Описание адекватное, называющее явления и вещи своими именами.

Этой теме, кстати, посвящён недавний текст, опубликованный в Клубе экспериментальной истории. Подписка на который стала вчетверо доступнее для всех желающих.

https://sponsr.ru/ruslanostashko/9483/Zachem_nujno_formirovat_sobstvennyi_narrativ/

Так вот, стремясь формировать новый нарратив об отечественной действительности, не могу не обратить внимание уважаемых подписчиков на свежие данные от Российского экспортного центра.

«"По итогам января-ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 миллиарда долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, до более чем 191 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом", — рассказала глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) Вероника НикИшина.

Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по чёрным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам и энергооборудованию.

Никишина добавила, что пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них».

https://ria.ru/20220120/eksport-1768668554.html

Помните выражение «кому война – кому мать роднА»? Как видите, применительно к пандемии оно означает, что Россия смогла воспользоваться сложной экономической ситуацией в «нормальных-то странах». И – вытеснить западных производителей с ранее занимаемых ими рынков.

«Аналитический центр группы РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует положительную динамику по всем основным отраслям: так, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, ЛПК — на 43%, машиностроения — на 31%, продовольствия — на 23%.

Основными импортёрами российской продукции стали Китай — 15,6 миллиарда долларов, Казахстан — 14,4 миллиарда долларов, Белоруссия — 11,4 миллиарда долларов, Турция — 10,9 миллиарда долларов, США — 7,9 миллиарда долларов».

https://ria.ru/20220120/eksport-1768668554.html

Это, кстати, к вопросу о том, зачем России нужен стабильный Казахстан. Незалежные соседи довольно много всего у нас покупают, уступая по объёму закупок лишь китайцам. При несравнимых параметрах экономики и размере населения. Так что миротворческая миссия ОДКБ защищала не в последнюю очередь российские экономические интересы.

Кстати, как заявили в МИД Казахстана, Пекин предлагал свою помощь в отражении атак террористов, но в Нурсултане предпочли обратиться к ОДКБ.

«Министр иностранных дел Республики Казахстан: Китай был готов и предлагал направить свои войска в Казахстан (во время беспорядков), но на то не было законных оснований».

https://t.me/new_militarycolumnist/69525

Защита интересов отечественных производителей на зарубежных рынках – дело важное и нужное. Собственно, ради этого те же США и затеяли в XXI веке цепочку войн на Ближнем Востоке. А разница между американским и российским подходом в том, что наше государство, наоборот, прекращает войны, затеянные другими. Извлекая выгоду не из кровопролития и ловли рыбки в мутной воде, а из стабильной мирной жизни в других странах.

Напомню, несырьевой неэнергетический экспорт из России стабильно растёт много лет подряд.

«Предыдущий рекорд был в 2020 году – показатель вырос на 4% до 161,3 миллиарда долларов. В 2018 году несырьевой неэнергетический экспорт составлял 154,3 миллиарда долларов, в 2019 году – 155,1 миллиарда долларов».

https://www.vesti.ru/finance/article/2665983

То есть, на фоне яростно генерируемого либердой нарратива о «загнивании», «упадке», «стагнации», «отставании от нормальны-то стран», действительность выглядит строго противоположным образом. Даже хвалёная либердой Америка, и та входит в Топ-5 покупателей российской продукции.

А отечественные компании получают возможность наращивать производство, повышать зарплаты, приносить больше прибыли акционерам в виде дивидендов и далее по списку.

Это хорошо для российской экономики, поскольку означает рост уплаты налогов, за которые после строят школы, мосты, дороги, ну и закупают новое вооружение, чтобы отбить у заклятых западных «партнёров» охоту пытаться грабить нашу зажиточную страну.

Есть весомые основания полагать, что текущий год принесёт новый рекорд несырьевого неэнергетического экспорта. Однако на «Эхе Москвы» или в «Новой Газете» об этом, сами понимаете, упомянуть позабудут.

https://ruslanostashko.livejournal.com/854644.html?utm_refer...