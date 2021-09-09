Про "нерусских русских", или продолжение статьи "Я русский, а не россиянин..."

По следам вот этой статьи, нашедшей отклик у читателей, хочу написать еще одну. Потому что некоторые так и не поняли смысла и обвинили меня в национализме, шовинизме, расизме и разных прочих "измах". А у нас вот такой объявился:

В статье говорилось о том, что я хочу быть русским, а не "россиянином". А еще, что воевали мы с немцами, а не с "нацизмом". Меня спрашивали, а разве только русские воевали в ВОВ и почему мы воевали только с немцами, ведь против нас была вся Европа? На что я отвечу, что 85% погибших на войне были русскими. В это число я включаю и украинцев (малороссов), и белорусов. Потому что, какие бы национальные теории не выдвигали "потомки древних укров" - все три восточнославянские нации являются одним, русским народом.

Что касается "воевали со всей Европой", меня удивляет, как новомодные исторические версии быстро овладевают массами. Никто не спорит, что на стороне Германии воевали многие народы - итальянцы, румыны, венгры, хорваты, даже русские с французами и, на минуточку, даже евреи (!). Но неужели можно всерьез воспринимать многонациональность нашего противника? Может, кто-нибудь вспомнит какую-нибудь эпическую битву Красной Армии с венграми? Или очень уж масштабные кровопролитные советско-румынские бои?

Да, где-то мы воевали и с румынскими частями, но это имело сугубо узко-территориальный характер. Конечно, приятно говорить, что мы противостояли всей Европе, но не нужно лицемерить - нашим противником была Германия, а ее страны-сателлиты были чем-то вроде обслуги. Обслуга - это тоже важно, но убери господина и от нее останется один пшик.

Вернемся к нашей армии. Итак, 85% погибших были русскими (украинцы и белорусы в этом числе). Остается 15% других национальностей. Безусловно, вечная память павшим защитникам общего (а в нынешнее время уже далеко не для всех) Отечества. Грузинам, армянам, татарам, бурятам и многим другим. Но укажите мне причины, почему от этого армия перестала быть русской? В Российской империи в армии процент русских был даже ниже, но во всех документальных и литературных источниках фигурирует термин "русская армия". Заметьте, русская, а не "российская". И немец и кавказский мусульманин в военной форме не стеснялись называть себя "русскими офицерами".

А потому что "русский офицер" или "русский солдат" не обязательно должен быть русским по национальности. Когда мы говорим о генералах Петре Багратионе и Михаиле Барклае де Толли, мы не очень часто вспоминаем, что они были грузином и шотландцем соответственно. Для нас они "русские офицеры", герои, пролившие кровь за Отечество.

Генерал Петр Багратион, русский генерал, грузинский князь

Екатерина Великая была чистокровной немкой, но стала великой русской императрицей, "без позволения которой ни одна пушка в Европе не смела выстрелить". Русский государственный деятель Александр Бенкендорф был немцем. Почему-то у многих он ассоциируется только с тайной полицией, но он был прежде всего блестящим офицером и военачальником. Русский министр Сергей Витте имел голландские и немецкие корни. Русский писатель Иван Тургенев был родом из татар. Русский генерал, покоритель Кавказа Алексей Ермолов - потомок выходцев из Золотой Орды. Составитель знаменитого "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Даль был сыном обрусевшего датчанина и обрусевшей немки. Русский художник Иван Айвазовский армянином. Выдающийся русский (возможно, кто-то возразит, что советский, но говорил он по-русски, а не "по-советски") хоккеист Валерий Харламов из испанцев, а гениальный русский бард Владимир Высоцкий наполовину еврей. Да что там далеко ходить - "наше все" русский поэт Александр Пушкин - потомок эфиопов.

Екатерина Великая, русская императрица. Урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская

А еще были Карл Брюллов, Николай Рерих, Антон Куинджи, Петр Струве, Альфред Шнитке, Константин Циолковский, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Иван Баграмян, Константин Рокоссовский. Одним из немногих, кто не предал русского царя в феврале 1917 года, был Гусейн Хан Нахичеванский. Перечислять имена можно бесконечно. Но что самое главное? Все эти люди, не стеснялись называть себя русскими. Они не были русскими по крови, но стали русскими по духу, возможно, не до конца, ведь гены великая вещь, но то что они прославили Россию - это факт. Я не упомянул в этом ряду Иосифа Сталина, но если кто-то желает, может сделать и это. Ведь при всей противоречивости его фигуры, победа во Второй мировой войне состоялась при его правлении.

А убогое слово "россияне", ранее употреблявшееся очень редко, и вытащенное на свет похмельным Борисом Ельциным, себя дискредитировало. И упорное навязывание нашими властями новых "тожероссиян", которые не то что ничего и никого не прославят, но и русский язык то еле знают, мне не нравится. Я совершенно не против национальных традиций, национальных языков и национальных вероисповеданий. Я вообще не против других национальностей. Но считаю, что граждане России должны быть в первую очередь русскими, а уже потом татарами, евреями, бурятами, калмыками и прочими. Не в смысле "Россия для русских", как наверняка исказят мои мысли некоторые комментаторы. Словосочетания "русский немец" или "русский армянин" не мной придуманы и звучат вполне естественно. И не нужно в моих словах находить то, чего в них нет.

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ! ХРАНИ НАС БОГ!

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