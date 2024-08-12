"Честь имею"

Честь не дано сто раз приобретать.

Она — одна. И после пораженья

Ее нельзя, как кофту, залатать...

Эд. Асадов

О ЧЕСТИ И ЛАМПАСАХ

Плакат: Вѣстовой (http://t.me/r_vestovoi)

Сергей Москальков задаётся вопросом (https://t.me/MoskalkovSB/6773) об институте репутации на фоне проблем, обозначенных (https://t. Новости СМИ2 ) Филологом в засаде:

А помните вы кого-то из крупных руководителей, кто за последние лет 30 застрелился или подал в отставку после крупного провала?

Из предсмертной записки генерала Котлярова (застрелился 20 ноября 1941-го):

"Общая дезорганизация и потеря управления.

Виновны высшие штабы.

Не хочу нести ответственность за общий бардак

Отходите...

...Спасайте Москву".

1. 22 июня 1941 года генерал-майор авиации Иван Копец застрелился в своём рабочем кабинетее, узнав, что 700 советских самолётов уничтожены на аэродромах.

2. 28 июня 1941 года полковой комиссар Николай Вашугин застрелился после поражения в танковом сраженгии в районе Дубно-Луцк-Броды, где пять советских мехкорпусов были разгромлены меньшими силами немцев.

3. 9 августа 1941 года генерал-майор Сергей Верзин, командир 173-й СД, застрелился в районе Умани, чтобы избежать плена.

4. 20 ноября 1941 года генерал-майор Андрей Котляров, командир 58-й ТД, застрелился в блиндаже под Москвой. В предсмертной записке он написал: "Общая дезорганизация и потеря управления. Виновны высшие штабы. Не хочу нести ответственность за общий бардак. Отходите... Спасайте Москву".

5. 19 апреля 1942 года генерал-лейтенант Михаил Ефремов, командующий 33А, отказался эвакуироваться на самолёте, присланном командованием, и застрелился. Перед этим приказал погрузить на борт знамёна и раненых. В 1996 году удостоен звания Героя России.

6. 5 мая 1942 года комбриг Александр Неборак, командир 253СД, застрелился после отстранения от командования и исключения из партии.

7. 25 мая 1942 года генерал-майор Андрей Анисов, начштаба 57А, в ходе неудачной Харьковской операции, попав в окружение, застрелился, чтобы избежать плена.

Всё это разные истории.

Их объединяет одно: наличие у людей чести.

https://t.me/rusfleet/10799

В Госдуме призвали не ждать быстрой победы над ВСУ в Курской области.

По словам члена комитета ГД по обороне Андрея Гурулёва, украинская армия задействовала для наступления серьёзные силы и средства и с этим придётся считаться.

А где же это самое про пару дней и выдавим, которое с высоких трибун можно было слышать ранее? Не заметили?

На направлении предстоит очень много тяжелой работы, это определенно затянется на какое-то время.

https://t.me/Dead_heads/2004

А как расценить заявление Гурулева на платформе Соловьев-лайв? Хотя позднее он пытался выдать, что информация была по ситуации, случившейся год назад. Год? Назад? А причем тут Курск?

Вот тут его оправдания: https://t.me/c/1524001401/26834

А вот тут его выступление: https://t.me/c/1524001401/26837

Очень по "Гоголевски" выглядит свадебный генерал! Просто чистый "Вий"! Поднимите мне веки.

А если без шуток, то пусть этот лампас пропитый сам туда поедет, а после пусть интервью раздает. Уже сил нет на этот постоянный звездёж смотреть.

https://t.me/Z13_Separ/30934

А вот тг-канал "Росич" озвучивает более правдивую информацию:

От нашего источника на месте поступает следующая информация:

В Курской области в составе вторгнувшихся боевиков имеются поляки и грузины, первые в особенности зверствуют. Имеют место случаи издевательств и отрезания голов нашим пленным солдатам, а именно срочникам. Фото с издевательствами есть, но ставить их не буду.

https://t.me/rosich_russia/64693

Но есть и хорошие вести. Большую часть срочников вывезли с линии соприкосновения. На фото не все. Еще более 100 срочников были вывезены. Но погибшие срочники тоже были.

https://t.me/dontstopwar/15480

На 11 августа ВСУ проводят сбор личного состава и техники в районе населенного пункта Золочев Харьковской области

Около 450 человек польского ЧВК планирует зайти в Курскую область. Цель - держать Суджу.

Маски сорваны, пора начинать действовать!

https://t.me/control_sigma/32775

Курская область.

К нашим товарищам попал в руки водитель Хаммера, сдался сам.

По словам военнослужащего ВСУ, они выехали из Сум и направились к Курской границе. Заехав в Россию, Хаммер подорвался на мине, старший машины погиб. Экипаж сильно контузило в моменте, но все смогли дальше идти в бой.

Посмотрев на всё происходящее, наш пленный решил выйти и сдаться.



С его слов, на Курске задействовано 4 бригады. Пятая вот-вот войдёт. Контингент — бывшие зеки и спецура замотивированные тем, что они могут делать всё что хотят, и за это им ничего не будет.

https://t.me/boris_rozhin/133120