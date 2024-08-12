"Честь имею"

Честь не дано сто раз приобретать.
Она — одна. И после пораженья
Ее нельзя, как кофту, залатать...
Эд. Асадов
О ЧЕСТИ И ЛАМПАСАХ
Плакат: Вѣстовой (http://t.me/r_vestovoi)
Сергей Москальков задаётся вопросом (https://t.me/MoskalkovSB/6773) об институте репутации на фоне проблем, обозначенных (https://t.) Филологом в засаде:
А помните вы кого-то из крупных руководителей, кто за последние лет 30 застрелился или подал в отставку после крупного провала?
Из предсмертной записки генерала Котлярова (застрелился 20 ноября 1941-го):
"Общая дезорганизация и потеря управления.
Виновны высшие штабы.
Не хочу нести ответственность за общий бардак
Отходите...
...Спасайте Москву".
1. 22 июня 1941 года генерал-майор авиации Иван Копец застрелился в своём рабочем кабинетее, узнав, что 700 советских самолётов уничтожены на аэродромах.
2. 28 июня 1941 года полковой комиссар Николай Вашугин застрелился после поражения в танковом сраженгии в районе Дубно-Луцк-Броды, где пять советских мехкорпусов были разгромлены меньшими силами немцев.
3. 9 августа 1941 года генерал-майор Сергей Верзин, командир 173-й СД, застрелился в районе Умани, чтобы избежать плена.
4. 20 ноября 1941 года генерал-майор Андрей Котляров, командир 58-й ТД, застрелился в блиндаже под Москвой. В предсмертной записке он написал: "Общая дезорганизация и потеря управления. Виновны высшие штабы. Не хочу нести ответственность за общий бардак. Отходите... Спасайте Москву".
5. 19 апреля 1942 года генерал-лейтенант Михаил Ефремов, командующий 33А, отказался эвакуироваться на самолёте, присланном командованием, и застрелился. Перед этим приказал погрузить на борт знамёна и раненых. В 1996 году удостоен звания Героя России.
6. 5 мая 1942 года комбриг Александр Неборак, командир 253СД, застрелился после отстранения от командования и исключения из партии.
7. 25 мая 1942 года генерал-майор Андрей Анисов, начштаба 57А, в ходе неудачной Харьковской операции, попав в окружение, застрелился, чтобы избежать плена.
Всё это разные истории.
Их объединяет одно: наличие у людей чести.
https://t.me/rusfleet/10799
В Госдуме призвали не ждать быстрой победы над ВСУ в Курской области.
По словам члена комитета ГД по обороне Андрея Гурулёва, украинская армия задействовала для наступления серьёзные силы и средства и с этим придётся считаться.
А где же это самое про пару дней и выдавим, которое с высоких трибун можно было слышать ранее? Не заметили?
На направлении предстоит очень много тяжелой работы, это определенно затянется на какое-то время.
https://t.me/Dead_heads/2004
А как расценить заявление Гурулева на платформе Соловьев-лайв? Хотя позднее он пытался выдать, что информация была по ситуации, случившейся год назад. Год? Назад? А причем тут Курск?
Вот тут его оправдания: https://t.me/c/1524001401/26834
А вот тут его выступление: https://t.me/c/1524001401/26837
Очень по "Гоголевски" выглядит свадебный генерал! Просто чистый "Вий"! Поднимите мне веки.
А если без шуток, то пусть этот лампас пропитый сам туда поедет, а после пусть интервью раздает. Уже сил нет на этот постоянный звездёж смотреть.
https://t.me/Z13_Separ/30934
А вот тг-канал "Росич" озвучивает более правдивую информацию:
От нашего источника на месте поступает следующая информация:
В Курской области в составе вторгнувшихся боевиков имеются поляки и грузины, первые в особенности зверствуют. Имеют место случаи издевательств и отрезания голов нашим пленным солдатам, а именно срочникам. Фото с издевательствами есть, но ставить их не буду.
https://t.me/rosich_russia/64693
Но есть и хорошие вести. Большую часть срочников вывезли с линии соприкосновения.На фото не все. Еще более 100 срочников были вывезены. Но погибшие срочники тоже были.
https://t.me/dontstopwar/15480
На 11 августа ВСУ проводят сбор личного состава и техники в районе населенного пункта Золочев Харьковской области
Около 450 человек польского ЧВК планирует зайти в Курскую область. Цель - держать Суджу.
Маски сорваны, пора начинать действовать!
https://t.me/control_sigma/32775
Курская область.
К нашим товарищам попал в руки водитель Хаммера, сдался сам.
По словам военнослужащего ВСУ, они выехали из Сум и направились к Курской границе. Заехав в Россию, Хаммер подорвался на мине, старший машины погиб. Экипаж сильно контузило в моменте, но все смогли дальше идти в бой.
Посмотрев на всё происходящее, наш пленный решил выйти и сдаться.
С его слов, на Курске задействовано 4 бригады. Пятая вот-вот войдёт. Контингент — бывшие зеки и спецура замотивированные тем, что они могут делать всё что хотят, и за это им ничего не будет.
https://t.me/boris_rozhin/133120
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