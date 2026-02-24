А у нас хорошие новости бывают?

А у нас, в воющей стране (с постоянным повышением градуса эскалации от врага), власти намерены компенсировать "выпадающие доходы" от санкций на торговлю сырьем знакомым способом... И попутно реализовать швабовский глобальный проект "жизни напрокат".

Замначальника управления регионального развития Росавтодора Денис Кирюхин на форуме в Казани заявил, что в России планируется ввести оплату на всех дорогах за пройденные километры. По словам чиновника, к 2027 году деньги хотят начать брать за проезд на основных автомагистралях, а к 2030 году создадут «бесшовную» систему с оплатой при любой поездке.

Кирюхин считает, что это позволит «прийти к социальной справедливости: кто пользуется инфраструктурой, тот и платит».

Вы поняли, да? Это у них социальная справедливость такая.

Затем первый зампред. комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов сообщил СМИ, что депутаты такую меру не рассматривали и не обсуждали, кроме того, она противоречит Конституции.

В Росавтодоре же заявили, что проект всех платных дорог "на стадии обсуждения".

Тем временем, некий автоюрист по имени Лев Воропаев сообщил, что с 1 марта 2026 года в Москве могут быть введены целые районы, въезд в которые будет оплачиваться водителями автоматически через удаленную систему списания средств.

«Будут четко определены районы, в которых организован платный въезд. Все, кто будет въезжать на своих транспортных средствах, будут платить», — рассказал Воропаев, отметив, что в Москве, в первую очередь речь идет о районе «Москва-Сити».

Лишь коммунальные и другие службы не будут платить за въезд.

В других городах-миллионниках, таких как Санкт-Петербург, параллельно обсуждается тема ввода платного въезда в районы. Спикер заксобрания Северной столицы Бельский уже несколько лет упорно гнет эту линию (вот тут ознакомтесь), и очевидно, что не он является главным инициатором.

С учётом неподъемной стоимости квартир глобалисты таким образом крайне близки к реализации своей цели - оставить людей без личной недвижимости и транспортных средств, запереть всех в 15-минутных городах.

Конечно, они подбираются к своим целям поэтапно - через "курортный сбор" (ежедневный налог на право пребывать в другом регионе), через расширение зоны платных дорог и парковок, через повышение утильсбора, адские, не оправданные рынком ценники на бензин и недвижимость... Но ведь хорошо же подбираются.

Для России такая людоедская, нечеловеческая философия сокращения населения и его возможностей - верная смерть.

И в конце концов, по такой же логике (кто пользуется инфраструктурой, тот и платит) - надо начинать с чиновников. Поставлен у рычагов госуправления? Плати в бюджет за эту возможность. За каждый день, проведенный в кресле депутата или министра - плати государству. Ты же пользуешься казенными зданиями, помещениями, командировками, ещё кучей льгот и привилегий? Так плати за это сам, почему другие налогоплательщики должны тебе это все оплачивать?

Но там, наверху, с логикой давно большие проблемы.

https://t.me/riakatysha/44025

Юрий Баранчик: Вспоминается анекдот, когда девушка-студентка долго и упорно намекает своему парню: дескать родители уедут на все выходные, одиноко ей будет, скучно. Не хватает де девоньке сильного мужского плеча и ласковых рук…

Тугодум отвечает односложно: «да, жесть»! Или: «Тебе не позавидуешь»! И т.п. В конечном итоге девушка не выдерживает такой тупости и прямым текстом выдаёт: «короче, приезжай. Переспим»… «Ага, - отвечает парень, - намёк понял»…

Мне вот интересно, наши «парни» намёк поймут? Или так и останутся в благостном неведении? Это я к тому, что Казахстан в конце января обнародовал проект новой конституции. Более 80% старой – на помойку. Поясню: той старой, которая была написана ещё вод влиянием инерции совместного прошлого в составе СССР.

Казахстан всё больше дистанцируется от России, открывая объятия её исконным врагам (давайте уж называть вещи своими именами, а не ломать языки всякими там «зарубежными партнёрами»). В частности, в тексте проекта основного закона за госорганами страны закрепляются исконно-национальные названия, а в преамбулу вводится понятие «Великая степь».

Ребята, это не рассуждения досужих блогеров-русофобов. Это, на секундочку, изменения в главный для любой страны закон. И эти изменения «дружбонародными» явно не назовёшь. Какие ещё нужны намёки?

Кстати, ранее (вот уж всем намёкам намёк) Казахстан провозгласил себя правопреемником Золотой орды. Напоминать нужно, что это и «с чем это едят» по отношению к Руси? Если это не «намёк» для «тупого парня» от любвеобильной «дивчины», тогда не понимаю, что таковым считать вообще.

Период нахождения в составе единого с русскими государства (что РИ, что СССР) здесь однозначно именуется «оккупация». И это тоже не намёк о том, что казахи семимильными шагами (кто сам, а кого за шкирку волокут) идут путём Украины?

Но даже не предательство казахов самое прискорбное в этой ситуации. И даже не тот факт, что этим путём с разной скоростью движутся все «бывшие» (за исключением Белоруссии, и то, только пока там «Батька» у власти). Прискорбно то, что наши «дружбонародные» компрадоры делают вид, будто всё так и надо. Всё де – под контролем.

На самом деле – хрен там. Уже ничто не под контролем. Начиная с того, что мы реально утратили земли, политые кровью наших предков, ужавшись едва не до размеров Русского царства времён Рюриковичей, и заканчивая тем, что на эти земли как хозяева приходят наши исконные враги, которые на них претендовали, но обломались об упорство дедов и прадедов.

Не хочу быть хреновым пророком, но если ничего (со сроком исполнения «ещё вчера») кардинально в этой сфере не изменить, то вскорости мы окажемся в положении медведя, разбуженного от спячки лаем окружившей берлогу своры собак и звуками взводимых охотниками курков…

Тем временем очень интересные подробности всплывают после странного самоубийства в СИЗО Алии Галицкой - бывшей супруги знатного олигарха миллиардера Галицкого. Касающиеся предыстории его самого и современной реальности (той, какой мы её знаем). Александр Галицкий - основатель группы компаний "Элвис", одного из четырёх ведущих производителей микросхем в России. Правда, "российский бизнесмен" живёт в США. Прямо сейчас. Но это не главное.

Корни его бизнес-империи уходят во времена СССР, когда Галицкий работал под руководством генерального конструктора Геннадия Гуськова в основанном тем НИИ в Зеленограде. И вот здесь внимание: предприятие это занималось созданием вычислительных средств космического назначения, а также радиотехнических систем передачи информации и связи. Впоследствии на базе НИИ было создано НПО "Элас" под началом Гуськова, которое, разработало технологию спутниковой связи, очень похожую на ту, которую сегодня использует Starlink.

В "святые 90-е" Гуськов ушёл на покой, а Галицкому удалось "приватизировать" основные наработки НПО "Элас" и перевести их в свою компанию АО НПЦ "Элвис". Предприятие стало заниматься производством радиационно-стойких космических цифровых сигнальных процессоров, коммутаторов, адаптеров - всего того, что нужно для военной и космической связи. К компании сразу проявили большой интерес американцы из Sun Microsystems, организовавшие для Галицкого и его ключевых сотрудников американские грин-карты. В начале 90-х Галицкий переезжает в США.

То есть получается, что у американцев через Галицкого оказались ключевые (а, возможно, критические) технологии военной связи России на уровне компонентов и микрочипов. То есть как раз того, отсутствие чего как раз и мешает нам прямо сейчас создать свой собственный Starlink. И в результате чего к моменту начала СВО наша страна оказалось в нынешней ситуации.

А "социально ответственный олигарх" Галицкий в 1993 году продал правительству США патент на устройство компьютерной беспроводной связи - прототип сегодняшнего Wi-Fi. Впоследствии он основывает в Калифорнии инвестиционный фонд Almaz Capital Partners. Чем он занимается - мы не знаем.

К слову, сам г-н Галицкий родом с Западной Украины. Но это, конечно же, не имеет отношения к тому, что произошло.

Комментировать не будем. Вот только вопрос: нас одних заинтересовала эта прекрасная во всех отношениях история. Ну, ведь не одних же нас, правда?

https://t.me/riakatysha/44045

Большой трансфер уже идет полным ходом: по ком звонит замедление Телеграм – оно звонит по тебе - отмечает Юрий Баранчик:

Хотел подержать дискуссию, начатую уважаемыми коллегами из «Большого трансфера» относительно того мутного схематоза, который происходит в эти дни вокруг Телеграм. В дискуссиях последних дней о его судьбе у целого ряда коллег много весьма правильных апелляций к таким ценностям, как свобода слова, удобство, связь бойцов и подразделений на фронте, сохранение патриотической аудитории, влияние правильных ценностей Русского мира в целом на русскоязычный мир и т.д. - всего не перечислишь. Да, тут все верно.

Однако применительно к текущей российской политической реальности эта оптика, на мой взгляд, даёт не то, чтобы сбой, а немного неправильный отсвет, ракурс восприятия центрального нерва наблюдаемых событий. На самом деле, главный вопрос происходящего заключается не в том, хорош или плох тот или иной мессенджер. Главный вопрос в том – у кого находятся ключи от комнаты, где разговаривает вся страна. Кому принадлежат видеокамера и микрофон, записывающие, о чем все говорят в этой комнате.

Блокировка популярной платформы и перегон пользователей на другую – это операция по трансформации донельзя открытого и публичного пространства в закрытую и управляемую среду. Речь идёт о переходе от стихийного, горизонтального общения масс, в том числе, и элитных, и пролов, к вертикально интегрированному каналу, где каждый пакет данных может быть учтён (запрещен-удален), а каждая коммуникация при необходимости скорректирована (тоже запрещена или даже в перспективе наказуема). В инженерной логике такой качественный переход называется «замена распределённой сети на централизованный узел».

Любой крупный технологический актив в современном мире – это не просто сервис, а инфраструктура влияния. В этом смысле ситуация зеркальна тому, что произошло с Twitter: смена владельца платформы изменила конфигурацию политического поля в США. Разница лишь в том, что там актив был куплен, а здесь – в сжатые сроки создаётся с нуля под конкретную задачу.

Задача эта находится в плоскости долгосрочного планирования. В системах с высокой степенью неопределённости передачи власти ключевые игроки стремятся заблаговременно закрепить за собой материальные ресурсы, конвертируемые в политический капитал. Медиаплатформа национального масштаба – ресурс предельно конвертируемый. Тот, кто контролирует каналы коммуникации, в критический момент контролирует повестку, а значит, и часть реальности (ай да кириенки!).

Исторический опыт показывает, что в российских транзитных сценариях ставки всегда выше, чем представляется на входе. Договорённости, достигнутые на берегу, имеют свойство обесцениваться в момент передачи власти. Гарантии, данные вчера, могут быть аннулированы сегодня или завтра. Угроза пересмотра итогов, переформатирования элитных соглашений и точечного правоприменения – не абстракция, а вполне осязаемый риск для всех участников процесса.

Поэтому концентрация столь мощного актива в руках одной из групп – не случайность и не ситуативный перехват. Это элемент сборки новой долгосрочной конфигурации власти. Вопрос лишь в том, является ли эта сборка а) централизованно управляемой и потому санкционированной; б) протекает в режиме естественного отбора (степень и уровень хаоса понятны) или в) протекает в режиме спецоперации.

Ответ на него определит не только судьбу отдельного мессенджера, но и то, по каким правилам будет жить страна в ближайшие годы. И главное – по чьим правилам. Коллеги правы – несмотря на СВО, Большой трансфер уже идет полным ходом, задолго до 2030 года. А то, что мы видим на примере судьбы Телеграм, – это его первые, но уже достаточно яркие и мощные публично-медийные всполохи из-под ковра.

***

Ну и еще их "хороших" новостей.

Итак, свершилось: Россия на третьей строчке рейтинга сверхдержав!

Депутат Боярский гордо объявил, что благодаря мессенджеру MAX Россия взошла на пьедестал цифровых сверхдержав. Теперь наш цифровой суверенитет незыблем.

«Мессенджер MAX — это последний кирпич фундамента нашего цифрового суверенитета. Теперь мы наряду с США и Китаем третья цифровая сверхдержава. Больше ни у одной страны мира, кроме этих трёх, нет полного суверенного функционала»

Предыдущие кирпичи — запрещённые WhatsApp, Telegram и парочка китайских аналогов, мы импортозаместили так успешно, что теперь можем с чистой совестью называть себя сверхдержавой. Поздравляем всех с этим эпохальным достижением!

А если серьёзно, то это какой-то кошмар... Суверенитет у нас теперь измеряется не мощью армии и успехами на фронте, а наличием госмессенджера. Такими темпами нам скоро заблокируют весь интернет, кроме MAX, и объявят это событие окончательной Победой над коллективным Западом.- резюмирует Вика Цыганова

Приплыли!

Ну и чтобы народ совсем уж не возмущался Росстат убрал данные о зарплате врачей, учителей, скрыл так же зарплату чиновников и расходы людей на ЖКХ — удалили 168 таблиц и не обновляют 115 показателей намежведомственной информационно-статистической системы.

Исчезли файлы 48 000 бедных семей — по ним считали, сколько люди тратят на продукты, коммуналку и лекарства.

Теперь бедных вообще нет.

Все эти данные не будут показывать людям, чтобы "не накалять обстановку в обществе".

В общем всё у нас прекрасно… Всё у нас по плану… Все мы немножечко богаты…