Алекс Лютый в фильме и реальности

В июне 2020 года на «НТВ» был показан 12-серийный фильм «Алекс Лютый», повторно прошедший также уже в августе этого года. Он посвящён нацистскому полицаю и карателю Александру Юхновскому, причастному к массовым убийствам советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

В подзаголовке сказано, что лента основана «на реальных событиях», однако в действительности от реальных событий там максимум 20–30%, остальное — красивая и не совсем правдоподобная выдумка создателей сериала, сопровождающаяся рядом откровенных ляпов и нестыковок. Какой же была жизнь не киношного, а реального Алекса Лютого?

Полицай и каратель

Александр Юхновский, который вторую половину жизни прожил под фамилией Мироненко, а в историю вошёл как «Алекс Лютый», родился в июне 1925 года в деревне Зелёная Волынской губернии (ныне — Хмельницкая область). Его дед и отец были украинскими националистами, дед служил священником, отец — офицером в армии Симона Петлюры в период Гражданской войны. После поражения Петлюры отец будущего карателя эмигрировать не стал, а вернулся к себе в село, где стал обычным советским гражданином.

В 1930‑е годы семья переехала в город Ромны Сумской области. Александр учился хорошо, выучил четыре языка — русский, украинский, немецкий и польский.

Даже писал стихи на родном украинском языке.

Когда осенью 1941 года город заняли немцы отец Александра, всегда ненавидевший советскую власть, не задумываясь пошёл служить оккупантам. А вскоре пристроил на службу в немецкий штаб и своего 16-летнего сына. Так юный Юхновский стал писарем и переводчиком.

Ромны в период немецкой оккупации

Немцы использовали переводчиков прежде всего для допросов пленных партизан и красноармейцев. Все допросы сопровождались пытками и избиениями, которые первые несколько месяцев Юхновский лишь наблюдал, ещё не принимая в них участие.

Однако так продолжалось недолго. Уже в апреле 1942 года Юхновский поступил на службу в ГФП — тайную полевую полицию, которая занималась карательными операциями. На новом месте службы Александр официально тоже числился переводчиком, но вскоре ему доверили непосредственное участие в пытках и истязаниях допрашиваемых. В этом деле 17-летний Юхновский проявил необычайную старательность и энтузиазм. Он избивал пленных не только руками и ногами, но и резиновым шлангом, за что получил от немцев прозвище «Алекс Хлыст».

А когда ему впервые дали в руки оружие и доверили расстрелы, кличка изменилась. Теперь его стали называть «Алекс Лютый».

Украинские полицаи на службе у немцев

В уже упоминавшемся фильме деятельность Лютого происходит почему-то в Новочеркасске и его окрестностях. В действительности в этом городе он никогда не был, но зато участвовал в карательных операциях в 44 других населённых пунктах, от Ромен до Таганрога.

Юхновский быстро завоевал авторитет у оккупантов. Желая выслужиться, он проявлял такую жестокость, которой удивлялись сами немцы. Выжившие свидетели уже после войны так рассказывали о его зверствах.

Свидетель по фамилии Хмиль вспоминал:

«Я просил Сашу, чтобы он меня не бил, говорил, что ни в чём не виноват, даже вставал перед ним на колени, но он был неумолим… Переводчик Саша… допрашивал меня и избивал с азартом и инициативой».

Другие свидетели говорят примерно это же:

«Алекс избивал резиновым шлангом сбежавшего из лагеря и пойманного в облаве пленного, ломал ему пальцы…». «На моих глазах Юхновский расстрелял какую-то девушку. Ей было лет семнадцать. За что — не сказал». «Летом 1943 года он избил какую-то женщину до бессознательного состояния. Потом её выбросили во двор, потом увезли…».

Кадр из сериала «Алекс Лютый»

Особую жестокость Юхновский проявил весной-летом 1943 года в городе Сталино (ныне — Донецк). Вот выдержка из протокола допроса свидетельницы Н.П.Борисовой, которая в то время работала уборщицей, была знакома с Юхновским и неоднократно отмывала пыточные камеры от луж крови, которые там оставались после пыток. Вот что она рассказывала:

«От своего кавалера Сидоренко я слышала, что Юхновский и Арнольд являются не только переводчиками, но они на допросах истязают советских патриотов, а потом участвуют в их расстрелах. Был случай, когда Юхновский явился ко мне домой одетый под русского офицера, но без погон и петлиц. Я спросила его, где он достал такую одежду, на что он мне сказал, что в этой одежде ГФП его засылало вместе с одним немцем в подпольную антифашистскую организацию. Они выявили всех подпольщиков, ему удалось, как он говорил, очень умно обмануть подпольщиков, спасти немца и арестовать всех антифашистов. В подпольные антифашистские организации ГФП-721 внедряла не только Юхновского, но также Лургу Леонида и Сидоренко Аркадия… Он также тогда говорил, что тогда ими была ранена одна девушка, которая сильно оборонялась. За участие в этой операции Сидоренко и Лургу немцы угостили вином и шоколадом. В период весны и лета 1943 года в гор. Сталино мне несколько раз приходилось видеть, как Юхновский, будучи вооружённым пистолетом, из грузовой машины брал арестованных и сопровождал их в комнату допросов, находящуюся на первом этаже здания, которое занимала 721 группа ГФП. Как и вместе с кем из немецких следователей допрашивал Юхновский советских людей, я не знаю, так как на допросах не присутствовала, но мне неоднократно приходилось слышать крики мужчин и женщин, которые допрашивались с его участием. Я так же видела в период весны и лета 1943 года (точные даты не помню), как Юхновский выводил из комнаты допросов избитых и окровавленных трёх мужчин в возрасте около 30 лет, руки у которых были заломлены назад и связаны верёвками. Мужчины шли и стонали. Я так же в указанный выше период видела, как Юхновский из комнаты допросов выводил во двор на машину двух молодых женщин, лица у которых были окровавлены, а руки заломлены назад и связаны верёвками. Выводил он их не сразу, а по одной. Мне несколько раз приходилось производить уборку, где с участием Юхновского в комнате допросов истязали советских людей. В этой комнате на полу и стенах было много кровяных пятен. Хочу сказать, что мне как уборщице ГФП-721 приходилось по своим делам проходить по коридорам здания ГФП и то, что я показала о сопровождении Юхновским арестованных советских граждан, видела сама лично. О его выездах на расстрелы советских людей я знаю со слов своего б. кавалера Сидоренко Аркадия. О том, как Юхновский внедрялся с целью предательства в антифашистские организации, я знаю с его слов. Юхновский, как сотрудник ГФП-721, не всё время находился в гор. Сталино, он вместе с Сидоренко и Лургой выезжал в г. Таганрог, где проводились карательные операции против партизан… …Юхновский у немцев пользовался авторитетом, за службу в ГФП они наградили его медалью. Сидоренко и Лурга тоже преданно служили оккупантам, они активно участвовали в расстрелах советских людей, но медалей не имели».

Юхновский действительно получил от немцев «Знак отличия для восточных народов». Эту медаль создали в Третьем Рейхе специально для славянских коллаборантов. Другой мерой поощрения стала месячная поездка в Германию.

Важно отметить, что только за участие в пытках и расстрелах немцы орденов и медалей не давали. Эта награда была вручена, скорее всего, за раскрытие подпольщиков или за акции против партизан.

Настал 1944 год. С каждым днём Алексу Лютому становилось всё очевиднее, что немцы войну проиграют, а значит, пора менять сторону. В августе того года, находясь с отступающими немецкими войсками на территории Одесской области, Лютый дезертировал.

Интересно, что в фильме этот эпизод показан происходящим… всё в том же Новочеркасске. О том, что на тот момент линия фронта проходила более чем в 700 км западнее Новочеркасска, авторы сценария и режиссёры явно были не в курсе.

Примерный красноармеец

Дезертировав от немцев, бывший полицай и каратель уже пару недель спустя добровольно пришёл на советский призывной пункт и записался красноармейцем. Документов при нём никаких не было. Юхновский объяснил, что они сгорели при немецкой бомбёжке. Также при бомбёжке погибла его мать, а отец погиб на фронте. В действительности отец Юхновского попал в руки НКВД и был расстрелян как предатель.

На призывном пункте Юхновский назвался фамилией мачехи — Мироненко. Отчество он тоже сменил с «Иванович» на «Юрьевич». По какому-то недоразумению в Красной армии не стали проверять названные Юхновским сведения. Возможно, из-за его юного возраста.

Последние семь месяцев войны бывший полицай провёл на фронте, сражаясь уже против немцев, которым ещё недавно служил верой и правдой. Интересно, что в боях он проявил не меньше усердия, чем прежде в расстрелах и пытках пленных партизан, подпольщиков и мирных жителей. Об этом говорит тот факт, что Юхновский (теперь — Мироненко) был награждён советскими медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Кёнигсберга» и «За взятие Берлина». При штурме Берлина даже получил ранение.

В перерыве между боями Юхновский-Мироненко писал патриотические стихи и статьи с обличением фашистских зверств, которые тут же печатались во фронтовых газетах.

Алекс Лютый в период службы в Красной армии. Между 1944 и 1951 годами

В целом же он был на хорошем счету, и начальство всегда ставило бывшего полицая в пример другим красноармейцам. Благодаря этому, в 1946 году он без проблем вступил в комсомол.

После войны Юхновский-Мироненко ещё шесть лет служил в советской армии. В это время он продолжал публиковать статьи, стихи и переводы в нескольких газетах, в том числе в «Советской армии» и «Прикарпатской правде».

Уволился из армии он в 1951 году, после чего женился и переехал в Москву. В 1952 году у него родилась дочь.

Разоблачение журналиста Мироненко

Приехав в Москву, Юхновский-Мироненко устроился в редакцию газеты «На стройке». Помимо этого, он сотрудничал с изданиями «Красный воин», «Советская авиация», «Лесная промышленность», «Водный транспорт». Писал как статьи, так и переводил произведения зарубежных авторов, в частности, книги Ярослава Гашека. Специалисты говорили об их высоком качестве.

Алекс Лютый. Фото примерно начала 1950‑х годов

Карьера новоиспечённого журналиста медленно, но неуклонно шла вверх. В 1961 году он начал работать в издательстве при министерстве гражданской авиации СССР, где в 1965 году получил пост главного редактора газеты «Красный воин».

К этому моменту он уже был членом Союза журналистов СССР и вполне мог бы двигаться и выше по карьерной лестнице. Но для этого необходимо было вступить в КПСС. При вступлении в партию каждый кандидат должен был написать подробную автобиографию.

На этом он и погорел.

Если в автобиографии 1944 года при вступлении в Красную армию он не отрицал, что находился на оккупированной территории, то тут умолчал этот факт. Кроме того, указал, что, кроме медалей, был награждён также Орденом Славы 3‑й степени. Однако среди официально награждённых этим орденом его фамилия не значилась. Сотрудники КГБ начали проверку.

Кадр из сериала «Алекс Лютый»

По другой версии, трюк со вступлением в партию изначально был организован КГБ. Дело в том, что незадолго до этого в московском метрополитене Юхновского случайно опознал Ибрагим Аганин, бывший разведчик, работавший во время войны на оккупированной территории и лично видевший Алекса Лютого. Он сообщил об этом спецслужбам, но те пока не спешили с арестом: было мало доказательств. К тому же Аганин вполне мог ошибиться, считали они, ведь прошло уже почти 30 лет с тех пор, как он видел Лютого.

Началась проверка, длившаяся несколько лет. Спецслужбисты за это время нашли живых свидетелей преступлений Алекса Лютого, и все опознали фашистского палача в фотографиях журналиста Александра Мироненко.

В фильме «Алекс Лютый» показана череда убийств свидетелей преступлений Лютого. Сам же Юхновский (в фильме у него фамилия «Лехновский») показан неким неуловимым «Рэмбо», который каждый раз в одиночку уходит от десятков оперативников и убивает свидетелей одним ударом руки. В действительности всего этого, конечно же, не было, как не было и попытки Лютого сбежать в Финляндию через карельские леса. Всё это вымысел создателей фильма.

Алекс Лютый. 1975 год

На самом деле арест опасного преступника прошёл в Москве 2 июня 1975 года и обошёлся без всякого экшена, стрельбы и охоты десятков оперативников и пограничников, которые были показаны в фильме. Арестовали его во время допроса и никакого сопротивления он не оказал.

Суд длился долгих два года. За это время была доказана причастность Александра Юхновского к убийству около 2000 советских граждан во время его службы у немцев в 1942–1944 годы. Нашлись десятки свидетелей, в том числе и те, кого он лично пытал.

На допросах Юхновский пытался показать себя жертвой обстоятельств, говорил, что к предательству его склонил отец, а от пыток и расстрелов отказаться не было возможности. Но на окончательное решение суда это уже не повлияло.

Приговор был вполне предсказуемым: расстрел. В исполнение его привели 23 июня 1977 года.

История Алекса Лютого во многом поучительна. Она показывает, что участники массовых преступлений могут на какое-то время скрыться от правосудия, но в конце концов возмездие всё равно их настигнет. Даже спустя много лет. И подобный случай среди нацистских преступников не единичен.

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/history/aleks-lyutyj/

