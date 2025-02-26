Серединная Азия

Тем временем в Узбекистане предложили ввести визовый режим с Россией Лидер партии "Национальное возрождение" Алишер Кадыров призвал страны Средней Азии объединиться и установить визовый режим с РФ.

Он считает, что введение взаимного визового режима необходимо на фоне "ожидаемой нестабильности в России", которая может привести к "значительному увеличению числа релокантов, приезжающих в Узбекистан" (это собственных граждан теперь называют релокантами, что ли?

Но в целом идея Алишера Кадырова нам очень нравится. Введение визового режима с Узбекистаном быстро решило бы очень многие проблемы в нашей стране, связанные с мигрантами.

Узбеки продолжают с оттягом унижать талантливых деятелей лавромида, которые с какого-то перепугу решили, что посреди непрерывного многолетнего куколдизма можно вдруг приподнять голову.

Нет, нельзя. В Азии это так не работает. А будут лавроталанты выёживаться - хлопок перестанут продавать:

"Вмешательство представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в инцидент в одной из школ Ташкента и её попытка лезть во внутренние дела Узбекистана не является простым случаем, на который можно закрыть глаза", - написал Кушербаев. Он добавил, что Захарова не в первый раз вмешивается во внутренние дела других стран и народов".

Максимально наглядно о том, какое "влияние" тусовочка затуллоподобных деятелей имеет в Средней Азии, и до каких невиданных высот они подняли там авторитет России.

Предыдущие порции унижений созерцаем тут, любуемся тут и тут проглатываем

https://t.me/russkiegramoty/54038

Глава узбекской ОПГ-диаспоры Усман Баратов, которого дико корёжит от слова "русские", поздравляет с Днём Победы. Естественно, что большую часть речи занимает перечисление заслуг Узбекской ССР - мол, на фронт оттуда ушли 1.5 миллиона человек. А сам ролик у него на канале называется "Славяне воевали против России, а узбеки защищали Россию".

Главная фича тут в том, что подавляющее число тех, кто уходил на фронт из среднеазиатских республик, были русскими. В той же Панфиловской дивизии русские составляли около 75% личного состава. И в тылу там работали в большинстве своём русские. На эвакуированных туда русских заводах и фабриках. Но победили исключительно с помощью узбеков, а не иначе.

И можно привести воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Владимира Трунина о поведении браццкихнородов на фронте:

"10 июля 1944-го года мы начали наступление на Карельском перешейке. Нас поддерживали пехотные части, в которых было много узбеков...Финн положил мину возле него - наповал. Сейчас же со всех сторон сбежались узбеки, встали на колени, начали молиться. Человек десять. Финн глядел, глядел, думает: "надо же, идиоты!". Взял и ещё одну мину положил туда же. Все десять легли. Надо же соображать, что ты не у тёщи на именинах находишься, а в бою. Когда мы где-то в населённом пункте останавливались, русские ребята себя по отношению к женщинам держали очень сдержанно. А все южане лезут к русским женщинам, чтоб им сразу тут все удовольствия предоставили. У нас не принято так было". (а ведь это времена СССР)

Но об этом многонационалы и примкнувшие к ним дружбонародники застенчиво умалчивают. Зато при каждом удобном случае будут тыкать "колоссальным вкладом нацреспублик" в Победу в Великой Отечественной войне.

С СВО, кстати, происходит нечто подобное. Потому что нацполитика ровно та же самая - гибельная, фатальная для страны.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов:

"За наши деньги мы издаём учебники для школ в наших дружеских республиках. Я приведу в пример Таджикистан, город Бахтар. Там есть общеобразовательная школа имени Ломоносова. Там есть предмет "История таджикского народа" для 5-х и 9-х классов. Ещё раз, этот учебник за наши с вами деньги. Так вот, там, например, такая тема:

"Конец российской оккупации в Средней Азии. Российская оккупация в Средней Азии заканчивается. Ситуация в Центральной Азии после российской оккупации".

Кто-то за это ответит? Ещё раз, это за наши деньги издаются такие учебники, по которым, да, там учатся дети

Таджикистана, да, но это наше ведение и здесь конечно нужно вводить порядок".

Так, скорее всего, эти учебники издавались по тем же старым лекалам, как и союзные учебники времен СССР, где Российская Империя по-ленински называлась "тюрьмой народов". Обычные нафталиновые чиновники просто копипастят старое большевистское наследие за деньги бюджета России.

Проблема не в тех, кто эту "гумпомощь" получает, а в тех, кто до 2020 года, до поправок в Конституцию боялся произнести слово "русский", трясясь от страха, ведь, не дай Бог, "увяжяемые пяртнеры" увидят в этом фошизм.

Страны Средней Азии уже 35 лет строят национальные государства, а России предлагается роль СССР 2.0, евразийство и вечные извинения ".

"В большинстве учеников период, когда они находились в составе Российской Империи, называется "колониальным". В прибалтийских странах это носит враждебный характер. В советское время они жили лучше, чем многие республики".

Какой-то глубоко советский Чубарьян, глава какого-то глубоко советского Института марксизма-ленинизма общей истории спустя 30 лет, наконец, понял - учебники истории браццкихнородов все как один антироссийские и русофобские.

И тут важный момент: такие совки-чубарьяны, они везде. Во всех практически сферах. А вокруг них вьются хваткие проныры, которые точно знают: на этой ностальгической слезе и блаженном недоумении пожилых чубарьянов можно пилить огромные деньги. Не такие, конечно, как в шойгушатнике, но тоже норм.

Что в результате? В результате уже впадающие в маразм чубарьяны горестно восклицают: наверное, мы их недостаточно любили. Не так глубоко вылизывали, как могли бы. Мало денег выделяли на изучение русского языка и развитие их богатых национальных культур. "Да, да, гениально!", мурлыкают проныры. И в нацреспублики идут новые составы, битком набитые русскими деньгами. На обратном же пути, чтобы порожняком не гнать - и это ноу-хау постсоветских чубарьянов - вагоны доверху набиваются самым неандертальским отребьем. Которому практически на ходу, не останавливая поезда, оформляют российские паспорта.

А намоленное место прибалтов, живших в СССР лучше всех, распихивая конкурентов локтями и постреливая из золотых пистолетов, занимают другие - какие-нибудь примерные семьянины, например. С поправкой на капитализЬм. То есть пухнуть и жиреть на халявном бабле начинают исключительно местные элиты, а не весь народ. Рахмоны всякие и их многочисленные семьи-кланы. Но в пантеоне исторических героев там неизменно отъявленные русорезы.

Чубарьяны относятся к этому с пониманием и уважением. У таджиков тоже всё идёт по накатанной: в ответ на вылизывание - массовые убийства русских и презрение небывалого доселе уровня.

Но чубарьяны неисправимы. И это большая-пребольшая беда. Одну страну они уже угробили.

Могут повторить

Казахстан идет по проторенной кривой дорожке.

Коллеги пишут, отмечает Алехин, что Казахстан решил пойти по проплаченному США пути в сторону конфронтации с Россией. И, как всегда, начинают все с переписывания истории, то есть с ментальной войны.

В учебниках истории 8-х классов Казахстана уже давно прописаны нарративы, в которых Россия использует Казахстан для своих колониальных интересов. В 10-м классе подросткам рассказывают, что Российская империя в отношении Казахстана осуществляла «территориальную экспансию», «протекторат» и «колониальную политику», а сама политика Российской империи в Казахстане характеризуется как «агрессивная и неэффективная».

В высших заведениях, как и на Украине рассказывают о своем казахском «голодоморе». То есть социальные технологии используются проверенные и рабочие.

Теперь время перейти на следующую ступень и возвысить себя, написав 7 томов «великой казахской истории» и снять о ней сериал. И это все на фоне тридцатилетнего этноцида русских в Казахстане, которых выдавливают, которым ограничивают любые возможности. Казахам, конечно, хочется напомнить куда привела такая политика Украину.

А нашим управленцам стоит поучиться у нашего противника, который не пилит на инструментах «мягкой силы», а реально их использует в своих интересах. И делает это эффективно, в отличии от нас, раз мы ему проигрываем даже в соседних с нами странах, ранее входивших в один союз.

Среднюю Азию все сильнее окучивают. Британцы создают молодежный альянс в Средней Азии В Королевском колледже Лондона состоялся первый Центральноазиатский молодежный саммит, организованный при поддержке посольства Узбекистана и Союза узбекских студентов в Великобритании.

Ключевым моментом мероприятия стало торжественное открытие платформы «Центральноазиатский молодежный альянс», направленной на объединение студентов и молодых специалистов из пяти стран Средней Азии, проживающих в Великобритании.

В рамках саммита состоялся открытый диалог послов стран Средней Азии со студентами. В нем приняли участие главы дипломатических миссий Узбекистана, Казахстана и Киргизии, а также заместитель посла Таджикистана.

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❗️Как мы неоднократно говорили: хочешь подчинить себе страну – начинай со школы. Лондон, создав такую структуру, сокращает дистанцию между Британией и молодежью из Средней Азии.

На первый взгляд ничего сверхъестественного в этом нет. Британцы вроде бы просто поддерживают связи со среднеазиатскими диаспорами. Однако при этом получают возможность мониторить и проводить рекрутинг самых талантливых представителей молодежи.

И это более серьезная угроза, чем активисты, сидящие на западных грантах: британцы работают на долгосрочную перспективу, обучая подконтрольные кадры, которые затем под видом новых элит поедут к себе на родину и будут продвигать нужные британцам тезисы в регионе. - отмечает Рыбарь

Когда речь заходит о Средней Азии, все работает немного иначе в силу своеобразного менталитета. В качестве примера следует рассматривать Казахстан. За последние 30 лет там было очень много политиков у власти, которые проходили западную школу образования.

В Казахстане есть такая интересная программа «Болашак». За годы ее существования (с 1993 года) по этой программе было обучено множество казахстанских граждан, которые впоследствии возвращались на родину и уходили в политику.

Были и министры, и вице-министры, и депутаты, и акимы крупных городов — многие прошли обучение в США и Великобритании. И как вы думаете, какой позиции они придерживались будучи у власти? Откроем секрет: в пользу РФ они не работали.

Чем Таджикистан расплатится за «либерализацию» экономики?

В Душанбе на днях состоялась встреча зампредседателя Национального банка Таджикистана Гулбахора Назири с главой представительства Международной финансовой корпорации (IFC) Фаррухом Султановым.

Они обсудили расширение сотрудничества в секторе банковской и страховой систем, контроль за совместными проектами, а также цифровизацию финансовой системы.

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IFC – международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка. Последний уже выделял Душанбе крупные кредиты на достройку ГЭС.

Т.е. Россия дарит на халяву всякие там театры и школы, но кредиты они берут на западе!

И еще раз повторим – это кредиты, то есть долг рано или поздно надо будет возвращать. Пример т.н. Украины – яркое подтверждение.

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Каким образом возвращать долги? Вариантов на самом деле немало. Взять те же природные ресурсы, которые есть в Таджикистане. Или можно использовать территорию Таджикистана для размещения каких-нибудь лабораторий, как в случае с USAID. USAID хоть и под аудитом, но сомневаемся, что американцы откажутся от этого проекта.

Но раз уж в данном случае речь идет о глобальных финансовых организациях, то их активность в Таджикистане сосредоточена вокруг упрощения надзорного законодательства, условий кредитования, проще говоря – «либерализации» экономики, как она сейчас проходит в соседнем Узбекистане , отдавшем стратегические сектора западным инвесторам.

Чем это грозит? Просто стоит посмотреть на Казахстан, где ресурсы и экономика страны давно не принадлежит

Казахстану.

Они не хотят делать никаких выводов. А разве у нас выводы делают? Распахнули ворота: давай, греби сюда. И ведь гребут. Романтики и трудоголики (на нариковом фронте)

В Пермском крае один такой романтик из Узбекистана жестоко убил отца и бабушку своей возлюбленной из ревности и мести Убийца — уроженец Узбекистана Рустам Алтыев. Известно, что женщина сбежала от чудесной «восточной сказки» в Пермь, а он в знак мести — убил её родных.

06 февраля 2025 года в одной из квартир в поселке Северный Коммунар Сивинского района обнаружены тела женщины 1938 года рождения и ее сына 1972 года рождения с признаками насильственной смерти.

Сообщается, что султан сердца женщины мог приехать в Пермь для поиска своей возлюбленной, которую тоже планировал убить.

Или вот, совсем свежий случай. В Ленинградской области 15-летний таджик изнасиловал третьеклассницу.

Как сообщается, изнасилование произошло в десятых числах февраля. Дикарёныш напал на ребенка во дворах домов, выследив её после уроков - она училась в третьем классе. Правоохранители задержали насильника, он нигде не учится и не работает. Юристы уверены, что понаехавший никакого наказания за совершённое не понесёт ввиду того, что он не достиг возраста наступления уголовной ответственности по этой статье. Зато у девочки травма на всю жизнь и еще неизвестно справится ли она с ней.

А вместо выводов вот такой итог. Правительство продлит миграционную концепцию, согласно которой, в Россию будет завозиться минимум по 350 тысяч мигрантов каждый год.

Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев во время стрима с блогером Павлом Ивановым:

Я печально смотрю на то, что новая концепция демографической политики, которая тут появилась в проекте, которая должна с 25-го года начать работать, опять сохраняет те же постулаты о необходимости использования замещающей миграции в 350 тысяч человек в год.

Сможете не глядя на текст Указа догадаться, кто является автором этой самой концепции?

5 млн российских паспортов за после 20 лет выдано мигрантам.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал не только о количестве паспортов, но и о том, что реальная статистика преступности среди мигрантов отличается от официальной:

5 000 000 паспортов примерно раздали за последние 20 лет представителям титульных национальностей Средней Азии и Закавказья. Только таджикам миллион раздали, узбекам под 900 тысяч, азербайджанцам тоже миллион, по-моему, киргизам 500 тысяч.

В связи с этим, преступления, которые совершают иностранцы, уже имеющие российские паспорта, не попадают в официальную статистику по преступности среди мигрантов.

Масштабы катастрофы намного больше, чем мы себе это представляли.

Министерство замещения русских: политика открытых дверей для мигрантов

Демограф Алексей Ракша, проанализировав официальную статистику Росстата о численности населения за прошлый год, заявил, что цифры не сходятся с предыдущими тенденциями. Ракша считает, что по итогам прошлого года темпы сокращения численности населения занижены в 4 раза, реальное число граждан России примерно на 6 млн меньше, чем утверждает официальная статистика.

На днях Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения РФ на 1 января 2025 года, выполненную по методу экстраполяции данных за 11 месяцев 2024 года о числе родившихся, умерших, и миграции. Это регулярная практика. Общее изменение численности населения, по официальным подсчетам, составляет всего минус 122,5 тысячи человек, при том, что резко выросло число мигрантов — +300 тысяч человек.

Как мы писали ранее в нашем расследовании, в стратегии Минтруда явно видна цель по замещению русского коренного населения мигрантами — авторы стратегии от Минтруда стыдливо признали, что приток приезжих компенсировал естественную убыль населения в России, значит, их, мол, надо и дальше завозить:

«Миграционный прирост в Россию компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. На период до 2036 года миграционный прирост остаётся важным фактором сокращения убыли населения, что требует особого внимания к вопросам языковой и культурной адаптации мигрантов»

То есть "особое внимание" к адаптации мигрантов в России тоже, получается, появилось в стратегии не случайно.

К мерам по адаптации мигрантов добавилась прицельная адаптация детей-мигрантов – это тех самых, которым Госдума 11 декабря сразу во втором и третьем чтениях запретила учиться в школах в России без знания русского языка. Семейная стратегия тут разве не противоречит тому, что приняла нижняя палата парламента?

Наконец, в документах, как видно в нашем расследовании, есть и совершенно убийственное положение о том, что одна из задач — привлечение мигрантов для создания ими в России семей и рождения детей.

Между тем именно Минтруд через подчинённый ему Роструд фактически ответственен за всю политику открытых дверей в отношении мигрантов, которая реализуется уже более 15 лет.

Остаётся к Минтруду главный вопрос: как можно было настолько открыто выступить против всего того, о чём говорил президент? Забыть про государствообразующий русский народ, расписать фактически стратегию замещения коренного русского населения мигрантами, да ещё и с целью оставить у нас их насовсем, чтобы они создавали новые семьи. Это насколько нужно не любить русский народ, чтобы на государственном уровне за русских людей решить, что они хотят быть "замещёнными"?

Две новости за 1 день от ТАСС, которые, как всегда, отлично дополняют друг друга.

А между тем СМИ пишут:

"У русских учителей, работающих в рамках межгосударственной программы, были изъяты паспорта, а самим педагогам был выписан штраф в связи с "незаконной трудовой деятельностью". Ещё педагоги справедливо говорят о других возмутительных фактах: сотрудники миграционных служб требуют деньги за трудоустройство, а в министерстве образования теряются документы. То есть, по сути, педагоги, оказавшись в чужой стране, стали преступниками. То, что творит "ведомство Саидзоды", укладывается в логику поведения таджикских властей, которая в последнее время (будем называть вещи своими именами) связана с местью русским за… "Крокус".

Т.е. получается, что у нас одномоментно "верхушка" ослепла и оглохла?

Россия инвестировала в Таджикистан почти 3 миллиарда рублей за 2024 год, сообщил глава Комитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода.

Напомним, это тот самый год, когда таджикские террористы устроили один из самых крупных терактов в РФ, убив 150 русских людей и ещё 500 ранив.

А чтоб им еще легче было жить Россия упростила денежные переводы в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и ряд других стран!

Теперь для мигрантов стали доступны мгновенные переводы с помощью СБП по номеру телефона с мизерной комиссией (от 0 до 1,5%) и огромным лимитом до 30 миллионов рублей в месяц.

Среди доступных направлений — Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Число иностранных банков, принимающих деньги через систему быстрых платежей, тоже растет. Так, в августе 2023-го их было 14. А сейчас их количество достигло как минимум полусотни.

Так кто говорит, что основные утечки у нас от вывода миллиардов олигархами?

Вадим Трухачев утверждает:

Строительство школ и филиалов российских вузов в Таджикистане (или другой стране Средней Азии или Закавказья) - это деньги на ветер. С точки зрения "мягкой силы", это не даёт почти ничего.

Много ли школ за рубежом строят США, Британия, Германия, Франция, Швеция, Чехия? А Китай или Индия? Саудовская Аравия и Турция?

Не строят.

Они приходят в уже имеющиеся школы со своими деньгами и учебниками. И "воспитывают" учителей.

С вузами - та же картина. Не особо-то в мире открываются филиалы их вузов. Зато в вузах осваиваемых ими стран создаются выгодные им учебно-научные центры, которые через учебные программы проводят выгодный им идеи. И тем самым воспитывают лояльную себе будущую элиту.

А ещё у них распространена система стажировок и "учебных командировок" и грантов. И они строжайшим образом следят, чтобы в учебниках их образ был строго положительным. Какие там "колонизаторы" и "захватчики", как русские в таджикских учебниках.

Наконец, главное. У них внутри стран есть нечто привлекательное. У США - возможности для своего дела, у Европы - социалка и демократия, у Китая - бешеный экономический рост, у Индии - то же плюс видимость миролюбия. У Саудовской Аравии - подлинный исламский консерватизм. У Турции - оплот тюркского мира. У Чехии - славянского с европейским отливом. А у нас что?

У нас трудности по каждой из этих категорий. Да ещё и инструментов "мягкой силы" в виде НКО не хватает. Постройкой школ и филиалами вузов мы не добьёмся ничего. Разве что воспитаем людей, относящихся к нам в лучшем случае нейтрально-потребительски.

А на фоне того, что творят в России мигранты из Средней Азии и Закавказья, что страны Средней Азии и Закавказья не поддерживают политику России, и что деньги нужны на российские школы, тут можно употребить только резкие выражения.

А сколько русских осталось в самой Средней Азии? Данные на 2008 год (с 1959 года): массовый исход.

- Казахстан: с 42,7% до 30%.

- Киргизия: с 30,2% до 12,5%.

- Узбекистан: с 13,5% до 3%.

- Таджикистан: с 13,3 •% до 1%.

- Туркменистан: с 17,3% до 2%.

Источник - Институт Кеннана. С 2008 года русских там стало ещё меньше. В Казахстане с 30% снизилось до 14.89%. То есть ещё в ДВА раза.

В связи с этим возникает ряд вопросов к "союзникам":

- почему проводится дерусификация топонимики?

- почему за участие в СВО на стороне России людям грозят тюремные сроки?

- почему существуют "языковые патрули" и дискриминация славянского меньшинства при оказании услуг и трудоустройстве?

- почему в школьных учебниках истории главный стратегический союзник в лице России назван "колонизатором" и "оккупантом'?

- почему русские фактически не имеют доступа к работе в органах власти, правоохранительной системе?

- почему запрещается Георгиевская ленточка?

В чем состоит дружба?"

Из интервью с русским режиссёром Алексеем Балабановым 2012-го года:

"- После оглушительного успеха "Брата" на вас нацепили ярлыки "националист", "ксенофоб". А вы-то сами как свою гражданскую позицию формулируете?

- Я про себя знаю только то, что люблю Родину, что я русский человек, что я здесь живу. Знаю, что фашистом никогда не был и не буду.

- А как вы относитесь к нарастающему засилью мигрантов?

- Плохо. Я их не люблю.

- Но разве в ваших словах нет национализма?

- Нет, я просто считаю, что эти люди должны жить на своей исторической родине, трудиться на её благо. Я же не еду к ним. А они едут. Потому что у них плохо.

- Так почему вместо сочувст­вия они вызывают неприязнь?

- Да потому что они недалёкие люди в большинстве своём. Считаю, они мешают стране, в которой я живу. Но в том, что они приезжают, виноваты мы сами же. Нам нужна дешёвая рабочая сила. Мы сами себя загнали в эту ситуацию, а теперь возмущаемся. Но это неправильно, что мигранты сегодня везде и всюду. Они ведь нас, кроме всего прочего, не любят. А это важный момент.

- С чего вы взяли, что они нас не любят?

- Я же общаюсь с ними иногда. Вот приходишь, например, арбуз покупать. Спросишь что-нибудь у продавца, неважно, из какой он республики, и он так тебе отвечает, что ты понимаешь: не любит он тебя".

В 2012-м году сотни тысяч таджиков ещё не стали тожероссиянами. Муджахидов-вахаббитов на улицах русских городов было намного меньше, а окраины этих городов ещё не превратились в этнические клоаки-анклавы.