Спортсмен, фронтовик, тренер

Бизюков Илья Васильевич

Родился Илья Бизюков 19 июля 1913 года в поселке Ярцево, что в нынешней Смоленской области в семье рабочих ткацкой фабрики. В 13 лет пошел работать на фабрику, и, отработав год, поступил на учебу в ФЗУ, которое закончил в 1931 году.

Футболом стал заниматься довольно поздно, в 14 лет, во время учебы в ФЗУ. Но уже в скором времени, он, как все свои сверстники, стал с мячом на «ты». Кроме футбола была у Ильи и еще одна страсть: русский хоккей, в который он в силу своего небольшого роста и крепкого телосложения играл просто здорово. По большей части именно хоккей с мячом и предопределил его дальнейший выбор профессии.

Зимой 1930 года на товарищеские матчи в Ярцево приехала одна из ленинградских команд русачей, и тренер гостей, заприметив в составе хозяев настырного Бизюкова, произнес тогда такие слова: «Хорошо играешь, но учиться тебе надо. Вот приезжай к нам в Ленинград...». В 1931 -м он уехал в Ленинград поступать в физкультурный институт Лесгафта, который с отличием закончил в 1935 году. Оставшись в городе на Неве, буквально уже еще через два года попал на заметку к тренеру ленинградского «Спартака» П. В. Батыреву, который и пригласил его к себе в команду. Из «Спартака» Бизюков в 1939-м перешел в ленинградское «Динамо», где его и застала война.

В прерванном чемпионате СССР 1941 года забил три мяча минскому «Динамо» в матче, состоявшемся 22 мая.

Потом был фронт, куда Бизюков ушел с первых дней войны. Как и сотни, тысячи спортсменов общества «Динамо», Бизюков был зачислен в подразделение ОМСБОН (Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД). За годы войны было сделано множество самых разных операций по поимке диверсантов, взятии языков и защите теперь уже ставшего ему родным Ленинграда.

В боях под Ельней получил тяжёлую контузию. Долго лечился в госпиталях, потерял глаз. Несмотря на это, смог вернуться в спорт, в 1945 году играл в футбол за дубль московского «Динамо».

В 1946 году за военные заслуги Бизюков был награждён орденом Красной Звезды, до этого, в 1945 году, - медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

После войны было возвращение в любимый футбол и активная тренерская работа, с дипломом института Лесгафта. В апреле 1960 года Бизюков по направлению Россвета «Динамо» был откомандирован в Брянск, куда был направлен в только что созданную команду мастеров. Доступный в общении почти с каждым, Бизюков остался в памяти брянских ветеранов футбола И весьма интеллигентным наставником. Никто и никогда не слышал из его уст ни повышенного голоса, ни упрека, даже тогда, когда возможно те заслуживали это. Работал футбольным и хоккейным тренером в динамовских клубах Краснодара, Брянска и Москвы.

По характеру Илья Бизюков был скромным и непробивным. Просить что-либо в высших кабинетах было для него высшей мукой. Но на поле или площадке он преображался. Играл и тренировал с большим азартом, забывая обо всём на свете. Бывшие подопечные вспоминали, как в пылу тренировок он увлекался настолько, что зачастую терял свой искусственный глаз. И тогда мальчишки оставшееся время ползали на коленях по льду или газону в его поисках.

Большая заслуга Ильи Васильевича в том, что он смог буквально за несколько минут разглядеть талант будущего трёхкратного олимпийского чемпиона по хоккею Виталия Давыдова. Как-то он остановился у пивного ларька рядом с хоккейной коробкой. И, потягивая пенное, увидел, как юное дарование забивает голы мальчишкам-соперникам. Тут же пригласил Виталия на тренировки. А потом ещё раскрыл талант Владимира Юрзинова, ставшего двукратным чемпионом мира и заслуженным тренером СССР.

К сожалению, полученные на фронте ранения всё же сказались. В январе 1961 года после тяжёлой болезни Илья Васильевич скончался 15 января 1961 года. Ему было 47 лет.

Сегодня, о таком футболисте и тренере, как Илья Васильевич Бизюков, не слишком много могут рассказать даже самые известные футбольные историки Санкт-Петербурга и Москвы, в чьих городах прошла вся его сознательная футбольная жизнь. В тогдашнем довоенном Ленинграде он играл за «Спартак» и «Динамо», а в послевоенные годы трудился в Москве, в футбольной школе московского «Динамо». Для динамовской школы подготовки он был этаким брянским Мочанисом, ходившим по московским дворикам и высматривающим талантливых ребятишек для занятий футболом и хоккеем. Находил, приводил, а потом обучал первым профессиональным азам мастерства. И так долгие годы. Судьба, впрочем, распорядилась так, что как при жизни, так и после его смерти, в прессе практически не осталось никаких публикаций о Бизюкове.

Говорили, что он был очень скромным и совсем не пробивным человеком. Для него обратиться с просьбой в инстанцию, равносильно было, что взобраться на эшафот. Те же, кто знал Бизюкова, единогласны в одном: Илья Васильевич вполне заслуживал внимания. Он тренер, давший дорогу в большой спорт многим. Когда в победном 1945-м Бизюкова командировали из ленинградского «Динамо» в московское, он вместе с легендарным Аркадием Чернышовым взялся за освоение такого нового для всех нас в те годы вида спорта, как канадский хоккей. И именно благодаря ему, в хоккей тогда попали будущие игроки сборной СССР, многократные чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр мастера спорта международного класса Виталий Давыдов и Виталий Юрзинов, а еще Борис Зайцев, Владимир Чинов.

https://vk.com/wall-106473748_1956

https://dinamo32.ucoz.ru/news/iz_istorii_brjanskogo_dinamo/2010-05-05-570