Борис Васильев - долгий путь к успеху

«Говорить о своей любви к Родине - все равно, что утверждать, будто вода мокрая, а молоко белое. Родине служат, Родине сострадают, за Родину умирают, но болтать о любви к ней может только человек глубоко равнодушный.

Любовь - это действие, а не слова, а если любовь - слова, то это фальшивая любовь» Пожалуй, в современной России найдется мало людей которые не знали бы книги о войне Бориса Васильева.

Их включили в школьную программу, по ним сняты замечательные фильмы. Но так было далеко не всегда. Борис Васильев, писатель, сценарист. " А зори здесь тихие", "Не стреляйте белых лебедей", "В списках не значился", "Иванов катер", "Вы чье, старичье?", "Неопалимая купина", "Завтра была война", "Аты-баты, шли солдаты" и др.

Годы, которых не было

История семьи Васильевых долгое время начиналась с 1917 года, когда отец Бориса вступил в ряды Красной Армии и стал офицером. И только в 70-х годах 20 века Борис узнал подлинную историю своей семьи.

В нашей семье никогда не упоминали о прошлом. Его как бы вообще не существовало, а отсчет шел только с Гражданской войны. О том, что было раньше, стали рассказывать мама и, в особенности, тетя Таня уже после смерти отца, в 70-х годах — и то по моим настойчивым просьбам. - Борис Васильев, "Век необычный" Отец его был кадровым офицером Русской императорской армии, затем, служил в армии Красной. Мать - из дворян, прапрапрадед - генерал Алексеев, герой Бородинского сражения. Портрет его висит в Эрмитаже в Военной галерее героев войны 1812 года.

"Конечно, мы не ощущали всего ужаса перманентного террора, - напишет он позже, - но наши родители, родственники, старшие братья и сестры испытали его в полной мере.

«Меня воспитывали еще по старинке, как это было принято в провинциальных семьях русской интеллигенции, почему я безусловно человек конца XIX столетия. И по любви к литературе, и по уважению к истории, и по вере в человека, и по абсолютному неуменью врать»

Что же так старались скрыть от Бориса его родные?

Его доблестный отец, до того как стать офицером Красной Армии, был действующим офицером царской армии. Но в 1917 году когда солдаты начали массово переходить на сторону большевиков, они позвали Льва Васильева с собой, за хорошее к ним отношение и истинную любовь к подчиненным.

Васильев сразу перешел на сторону большевиков, и все же этот факт в семье тщательно скрывался. Так же как и дворянское происхождение мамы Бориса. Хотя отец Елены Тихоновой был народником, после революции добровольно отдал общине свои земли, оставив себе лишь родовой дом. В этом имении летом часто гостил маленький Борис.

Из школы на фронт

Первые 10 лет жизни образованием Бориса занималась мама. В школу он пошел только в Воронеже, куда в 1934 году перевели отца. На уроках талантливому мальчику было откровенно скучно, так как школьную программу он изучил дома на несколько лет вперед. Зато он успевал многое делать по внеклассной работе. Играл с товарищами в школьных спектаклях, издавал свой рукописный журнал. Когда закончил 9-й класс, началась Великая Отечественная война. Молодой Борис Васильев.

В 1941 году, 17 летний Васильев уходит на фронт добровольцем. Судьба распорядилась так, что защищать Васильеву выпало родной Смоленск. Хотя изначально Васильев отправился спасать от врагов архивные документы, но в июле 1941 года он попадает в окружение немцев, а выйти из него удается только в октябре того же года. О том времени он писал в автобиографии "Век человеческий":

Голод, голод и еще раз — голод, потому что ты без снабжения, без связи, без поддержки, без медицинской помощи, наконец, и любая рана может оказаться для тебя смертельной. А еще это усталость и чувство обреченности, это — сон урывками, когда спишь-то вполуха и вполглаза. А дороги патрулируются немцами, и наш путь должен проходить через непроходимое. Тогда есть шанс уцелеть. Крохотный, но — есть. - Борис Васильев

Несмотря на ужасы с которыми столкнулся Борис, выбравшись из окружения он снова решает вернуться на фронт. Но прежде командование отправляет его учиться в кавалерийскую полковую школу. На фронт Васильев вернулся только в 1943 году. Попал на передовую в составе воздушно-десантного полка. В том же году был тяжело ранен, подорвавшись на мине и отправлен в госпиталь. Он продолжал рваться на фронт. Не пустили.

Любовь во время войны

В 1943 году, несмотря на запреты врачей, Борис решает продолжить военную карьеру и поступает в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. На его курсе учились только девушки. С одной из них он начал встречаться. Зоря Поляк, стала женой писателя, его верным товарищем и музой на долгие годы. Поколению мальчишек начала 20-х годов, суждено было почти всем сложить свои головы в Великой Отечественной войне. В живых их осталось только 3 процента, и Борис Васильев чудом оказался среди них:

- Я не умер от тифа в 34-м, не в окружении в 41-м, парашют мой раскрылся на всех моих семи десантных прыжках, а в последнем – боевом, под Вязьмой в марте 43-го – я нарвался на минную растяжку, однако на теле не оказалось даже царапины. Но, как потом выяснилось, это было всего лишь мальчишеское везенье, а настоящее счастье ожидало меня впереди. Я в это верил и стал счастливым.

Я вскоре выделил одну: этакий колобок в длинной гимнастерке, стоявший на самом левом фланге во время курсовых построений.

Они были созданы друг для друга. В 1945 году они поженились. То, что они теперь связанны на всю жизнь Борис понял после случая на минном поле. Это был обычный летний день. Ребята поехали собирать незабудки. Борис нагнулся к цветам и вдруг увидел минную растяжку. Они оказались на не разминированном поле.

Осторожно развернулся к юной жене, а она оказалась передо мною. Лицом к лицу.

– Мины.

– Я знаю. Боялась кричать, чтобы ты не бросился ко мне. Сейчас мы осторожно поменяемся местами, и ты пойдешь за мной. Шаг в шаг.

– Первым пойду я. Я знаю, как и куда смотреть.

– Нет, ты пойдешь за мной. Я вижу лучше тебя. Говорили мы почему-то очень тихо, но лейтенант Васильева говорила так, что спорить было бессмысленно. И мы пошли. Шаг в шаг. И – вышли.

Вот уже более шести десятков лет я иду по минному полю нашей жизни за Зориной спиной. И я – счастлив. Я безмерно счастлив, потому что иду за своей любовью. Шаг в шаг.

Вывела его Зоя. Она шла первая, Васильев был близорукий, не видел растяжек.

Первая работа

После получения диплома Борис с молодой женой и ее родителями переезжают в Свердловск. Борис занимается испытанием боевых машин. О писательстве в те годы он и не помышляет. Его тесть Альберт Львович устроился врачом в заводскую поликлинику. Чуть позже вы поймете почему это так важно.

Все шло прекрасно до 1953 года. Борис вступил в партию, Зоя работала, ее отец тоже. А в 1953 году до Свердловска докатилось "дело врачей".

Дело врачей

Это история, которая к простому врачу заводской поликлиники Альберту Поляку не имела никакого отношения. Но задела всю семью Васильевых по касательной очень сильно. Что же это за дело такое? Попробую рассказать кратко, а так же объяснить почему оно коснулось отца Зори. Михаил Рюмин

В чем же суть дела врачей.

Началось оно благодаря рвению одного человека - Михаила Рюмина. Все думала каким словом его описать - идейный, хитрый, беспрuнципный. Так и не решила. В 1951 году в архивах МГБ Михаил находит письмо Лидии Тимощук о неправильном лечении товарища Жданова. Из-за чего он скончался через 3 дня. Для амбициозного сотрудника это был карьерный шанс один на миллион. Он придумывает дело "заговор врачей-евреев", которые убилu товарища Жданова. Сюда же включает расследование дела Щербакова, который скончался от инфаркта. Бежит со своей идеей к начальнику, тот дает добро на разработку и следует первый арест сотрудника Лечсанупра Этингера. Не буду утомлять вас внутрипартийной борьбой того времени. Скажу лишь, что первые допросы Этингера не дали результата.

Дело вел лично министр госбезопасности Абакумов, он решил, что предъявить обвинение будет невозможно, поэтому дело о врачах-вредителях велел закрыть, а обвинение переквалифицировать. Но Рюмин свой шанс отпускать не желал. Хотя дело явно разваливалось. Этингер умер после допросов прямо в Лефортово, признательные показания он так и дал.

Прыгнув через голову начальника Михаил Рюмин обратился лично к товарищу Сталину. Рассказав о "Деле врачей" которые прокрались в самое сердце Страны Советов. Эта целая ячейка евреев, которые работают на Израиль и США, а Абакумов их прикрывал. От того и не смог честно-праведный Рюмин раскрыть дело.

Сталин, который любил сталкивать подчиненных лбами (или же верил в заговоры), идею Рюмина поддержал. Абакова арестовали, Тимощук с ее письмом наградили, а Рюмина сделали начальником Следственной части по особо важным делам, а позже заместителем министра государственной безопасности. Стоит ли говорить, что "дело врачей" Михаил возобновил.

Два года шли аресты врачей-евреев. А 1953 году началась медийная подготовка общественного мнения к процессу над врачами. "Правда" вышла с заголовком "Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей". Лидия Тимощук стала героиней газетных публикаций и была награждена за свое письмо орденом Ленина Вернемся к семье Васильева

Вы спросите, а какое отношение к этой истории имеет простой врач поликлиники Альберт Поляк? Все просто, он был еврей и он был врач. Этого оказалось достаточно, чтобы люди перестали к нему обращаться, а в январе 1953 года на одном из партийных собраний Васильева попросили подготовить доклад о заговоре. В то время он широко обсуждался в СМИ. Васильев сразу понял почему этот доклад поручили именно ему и отказался. Васильеву предложили развестись с женой и выступить на партийном собрании с докладом о заговоре врачей. Он наотрез отказался.

«Мы так и думали», - ответили ему, исключили Васильева из партии, лишили офицерского звания и подвергли товарищескому суду. Он мог лишиться работы и отправиться в лагеря. Именно тогда, чтобы отвлечься от происходящего, Борис Васильев начинает писать.

- Меня преследовала не злость, не ненависть, а мучительное чувство несправедливости. И чтобы хоть как-то избавиться от него, я стал писать пьесу.

И трудился с невероятным азартом, чаще всего — в цеху, на работе, прерываясь только когда меня вызывали принимать очередные изделия. Я при всей своей легкомысленности понимал, что как только в обкоме утвердят решение о моем исключении, а в Москве согласятся с решением суда офицерской чести, меня, да и всех нас ожидают тяжелые времена.

Долгий путь к успеху

Следующие 10 лет Борис посвящает себя творчеству. От лагерей его и тестя спасла смерть Сталина. "Дело врачей" развалилось, а с Васильева сняли все обвинения, объявив лишь выговор за отказ делать доклад.

Васильев уходит с работы на заводе и полностью посвящает себя написанию книг. Живут они вдвоем с женой на ее зарплату в 86 рублей. Кто помнит те времена, понимает что им приходилось экономить на всем.

Первую пьесу "Танкисты" он отправил наудачу в Центральный театр Советской Армии. Чуть позже его пригласили в Москву.

— Вы написали пьесу из зрительного зала, а надо писать — со сцены, — говорил руководитель театра Алексей Попов.

— Но вы ничего не смыслите в театре, а потому извольте ходить к нам каждый день. На репетиции, на спектакли, на читки, просто так. Глядишь, тогда и пьеса получится.

Пьеса готовилась к постановке и публикации под новым названием "Офицеры", но незадолго до премьеры...

Но за несколько дней до премьеры, постановку без объяснения причин снимают с показа. Также из печати отозвали тираж журнала "Театр", где пьеса должна быть опубликована. Причины этого автору никто не объясняет.

А может быть, это-то и хорошо, что запретили без всякого объяснения? Если бы надавали замечаний, я бы растратил уйму времени, пьесу все равно бы угробили (в этом ведомстве своих мнений не меняют), а я бы привык доделывать да переделывать по указаниям, слухам, мнениям… - Борис Васильев, «Век необычайный» С чего же начать?

Встав перед выбором вернуться на завод или продолжить карьеру писателя, Борис выбрал второе. Но с чего же начать и на что жить? Со второй проблемой ему помогла справиться жена. Все годы, что Васильев шел к своему успеху они жили на зарплату Зори. Если честно, я восхищаюсь этой женщиной, которая не "дала мужу по лбу, чтобы не маялся фигней, а шел работать", а поддержала, дала возможность писать, разглядела в нем талант. Не было бы писателя Бориса Васильева, если бы не его жена Зоря.

Два года с запрета пьесы Васильев не может найти себя и начать свой творческий путь. Его не печатают, пьесы больше не ставят. Но зато, он заводит полезные знакомства в литературной среде. Одно из них привело Васильева к обучению в сценарной мастерской. Главный редактор того самого "Театра", где когда-то должна была выйти пьеса Бориса, взял его к себе на курс. Борис Васильев прекрасно учился. Свой первый сценарий он написал за 3 дня, а через 3 года по нему сняли фильм «Очередной рейс». В кино я работал с огромным удовольствием не только потому, что с детства любил его, но и понимая, что это — моя единственная литературная школа, в которой я приобрету навыки литературной работы. - Борис Васильев, «Век необычайный»

В эти же годы Борис создает ряд пьес-сценариев, "Стучите — и откроется", "Веселый тракт", "Начало", "Отчизна моя, Россия". Вместе с женой Зорей Борис пишет закадровые тексты для детских киножурналов, и даже для первых выпусков КВН.

Первая повесть

Случайные заработки и киносценарии продолжались до 1967 года. Но Борис хотел большего. Свою первую повесть «Иванов катер» Борис пытался опубликовать во многих изданиях. Но везде получал отказ, пока в 1967 году не обратился к редактору нового мира Александру Твардовскому. Повесть к печати приняли, но выйти она смогла лишь через три года в 1970 году. Борис продолжает работать и над другими произведениями. Повесть «А зори здесь тихие» принесла ему известность

«Когда убивают мужчину, это нормально, мужчины должны погибать за Родину. Куда им деваться? Но когда убивают женщину на войне - это выходит за рамки обычного представления, война с невероятно оскаленной мордой»

Женщинам труднее всего на войне

Ожидая публикации первой повести Борис начал работу над романом "А зори здесь тихие". В основу книги положен реальный сюжет защиты железной дороги Петрозаводск-Мурманск. Только участники тех событий были мужчины. Почему же Борис Васильев изменил историю?

О мужчинах, их подвигах во время войны в то время выходило много фильмов и книг. А подвиг 300 000 воевавших женщин оставался в тени. Васильев решил вывести их из тени, сделать главными героинями романа. Как вспоминал сам Борис Васильев:

"А потом вдруг придумалось — пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И всё — повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на войне".

Роман был дописан в 1969 году. Кстати название роману придумали в журнале "Юность". Изменить его предложили в последний момент, так как название "Весна, которой не было" будет плохо восприниматься читателями на слух. Роман имел невероятный успех, уже через год после выхода режиссёр Юрий Любимов поставил спектакль по мотивам произведения.

В начале 70-х почти подряд выходят два фильма по книгам Бориса Васильева. Именно кино сделало писателя знаменитым. В 1971 году "Офицеры", а в 1973 году "А зори здесь тихие", За три года эти картины посмотрели более 100 миллионов человек. На мало кому известного уже возрастного писателя обрушилась заслуженная слава.

Как возникла идея фильма "Офицеры":

Идея возникла довольно просто. Потому что я из потомственной офицерской семьи. Все мои предки были офицерами. Мой прапрапрапрадед - герой Бородинского сражения, генерал-лейтенант. Я офицер, окончил Бронетанковую академию, 15 лет служил в армии.

Это среда, которую я хорошо знаю. Ведь я довольно старый человек, несовременный. Я знаю, что военные были совершенно отдельной кастой. Они понимали, что такое офицерская честь для русского офицера, что такое слово, данное офицером. Оно не берется назад никогда в жизни. Иначе тебе руки не подадут. Там был совершенно особый кодекс, который и я, и мои предки старались соблюдать.- из интервью Бориса Васильева "Известиям".

Испытание медными трубами

На волне популярности книги и фильма "А зори здесь тихие" Васильев публикует другие свои произведения, о выходе которых он раньше и мечтать не мог. Писатель продолжает успешное сотрудничество с журналом "Юность".

В следующие 10 лет выходят его книги "В списках не значился", "Великолепная шестерка", "Вы чье, старичье?". Все книги так или иначе касаются темы Великой Отечественной войны. Практически сразу после публикации они экранизируются. В написании сценариев принимает участие сам Васильев.

Повесть "В списках не значился", основанная на документальном материале, может быть отнесена к жанру романтической притчи. Сложный фронтовой путь главного героя, лейтенанта Плужникова, которому автор дал имя своего погибшего школьного товарища, путь преодоления лишений, страха смерти, голода и усталости, приводит к укреплению в молодом человеке чувства достоинства, обращает его к тем ценностям, которые были заложены в нем семейными преданиями, приобщенностью к отечественной истории и культуре: долгу, чести, наконец, патриотизму - чувству, по-васильеву, интимному и сокровенному. Особняком стоит его книга "Не стреляйте белых лебедей". Она о простом лесничем, который пытается спасти от браконьеров лебедей, но гибнет сам, как и его подопечные. Трогательная, душевная история о зыбкости равновесия между добром и злом. Для своего времени это было откровение. Не парадная книга о подвигах советских людей, а трогательная история с печальным концом. Могу сказать что она была подобна глотку свежего воздуха, а Васильев писателем, которые ничего не боялся. Книга так же была экранизирована. Впрочем, не все было так радужно.

Разрешен, но запрещен

Бытует мнение, что раньше писатели жили очень хорошо, если умели правильно прогнуться понять линию партии, рассказать и показать. И замечательно что был совет по литературе, он отсекал всякую глупость и нес людям доброе и вечное. А сложные темы, например депрессия у Зощенко, или как жить с клеймом врага народа людям, не нужны были. И об этом молчали.

Вы уже догадались о какой книге и ее истории я хочу рассказать? В 1976 году Борис Васильев написал "Завтра была война". Повесть "Завтра была война” - наверное, одно из наиболее жестких произведений писателя. На его страницах зловеще царит предвоенная эпоха, в столкновении с напором которой ломаются, подлеют, опустошаются или, наоборот, закаляются души и характеры и подростков, и взрослых. Идет процесс ломки старой культуры и создания новой, а, значит, и изменения системы нравственных координат: "...так было во всех семьях, инерционно стремившихся передать нам нравственность вчерашнего дня, тогда как улица - в самом широком смысле - уже победно несла нравственность дня завтрашнего. Но это не рвало нас на части, не сеяло дисгармонию, не порождало конфликты: это двойное воздействие в конечном итоге и создало тот сплав, который так и не смогла пробить крупповская сталь” ("Летят мои кони”).

Невероятно сложная тема, о разрушенной жизни девочки, отца которой признали врагом народа. Сложная, нужная, важная тема, которая до Васильева была "табу". Книга готовилась к печати, но цензура не смогла такое пропустить, и книга легла "в стол" на долгие 8 лет.

Я работал по десять часов в день, писал быстро, и повесть стекала с кончика пера почти без помарок. Я знал, что она получилась, потому что проверил ее на моих друзьях. И редакция “Юности” ревела взахлеб, и всех все устраивало, и… И ее набрали, но в свет она так и не вышла. Ее не пропустил Идеологический отдел ЦК, и журнал вышел с опозданием на месяц без этой повести

К счастью, блокировка одной повести никак не сказалась на самом писателе. Его не заклеймили, не уничтожили, не обрушились в печати с гневными отзывами, как это произошло с Зощенко. Просто запретили печатать одну книгу.

Зато какую книгу, над которой хочется думать, плакать и перечитывать. В 1984 году ее опубликовали, на следующий год поставили одноименный спектакль по мотивам повести, а в 1986 году вышел одноименный фильм.

История русской интеллигенции, переплетенная с историей России, нашла свое художественное воплощение в романе "Были и небыли” (1977), повествующем об истории рода Алексеевых (в романе и в других книгах - Олексиных), а именно об участии двух прадедов автора в русско-турецкой войне. Избрав жанр семейного романа, наиболее полно отвечающего его замыслам, Васильев отслеживает на примере семьи зарождение русской интеллигенции, пытается определить ее сущность. Хроника событий в романе многопланова. Со временем он объединил 6 произведений, действие в которых происходит с пушкинских времен до середины ХХ века: "Картежник и бретер, игрок и дуэлянт: Записки прапрадеда” (1998), "Были и небыли”, "Утоли моя печали” (1997); "И был вечер, и было утро” (1989), "Дом, который построил Дед” (1993), "Вам привет от бабы Леры” (1988). В них Васильев представляет читателям героическую, возвышенную и трагическую судьбу интеллигенции, ее деяния и заблуждения, пытаясь, с одной стороны, определить ту глубинную духовно-нравственную константу, что давала ей силы и способность в любых ситуациях оставаться самой собой, с другой - осознать меру ее исторической и моральной ответственности. Она, в конце концов, встала на сторону насилия, разрушила многовековую монархию и привела к власти левоэкстремистские силы. Она и сама подверглась жесточайшим репрессиям, но благодаря тому, что ее традиции не были полностью уничтожены, сумела неформально возглавить народ во время Отечественной войны, что и привело к победе.

"Я прожил достаточно длинную жизнь, - пишет Борис Васильев, - чтобы внутренне ощутить, а не просто логически осмыслить все три этапа, три поколения русской интеллигенции от ее зарождения до гибели через ступени конфронтации, унижения, физического уничтожения, мучительного конформизма уцелевших до возрождения веры в гражданские права и горького понимания, что интеллигенция так и осталась невостребованной. ...Ведь необходимость и сила русской интеллигенции была в ее понимании своего гражданского долга перед родиной, а не просто в исполнении тех служебных функций, которые столь характерны для западных интеллектуалов и которые силой насаждала Советская власть. Русская интеллигенция была востребована историей для святой цели: выявить личность в каждом человеке, восславить ее, укрепить, нравственно, вооружить не раболепием православия, а мужеством индивидуальности. ...Русский народ не может существовать без собственной интеллигенции в исторически сложившемся ее понимании не в силу некой богоизбранности, а потому лишь, что без нее он утрачивает смысл собственного существования, вследствие чего никак не в силах повзрослеть” ("Век необычайный”, 2003).

Васильев много писал о войне, но в конце жизни начал писать о Древней Руси. С горечью он признавался:

«Крестьянская психология истории вообще не знает и не воспринимает ее. У них история умирает в прадедах, мало кто знает даже, где его могила.

Но сейчас происходит другое - появилась психология победившего обывателя. Ему нужен только сегодняшний день»

Он не мог смириться с тем обстоятельством, что на смену им, фронтовикам, пришло поколение потребителей, не знающее истории собственной страны, истории Великой России.

И тогда он написал романы Вещий Олег, Александр Невский, Ольга, королева русов, Князь Святослав, Владимир Красное Солнышко, Владимир Мономах

«Никогда в жизни не писал о людях злых. Мои герои прежде всего нравственные люди. Нравственные, самое главное. Они могут быть беспомощными, могут казаться жалкими, но они очень нравственные люди»

Он и сам до конца жизни оставался высоконравственным, порядочным, бескомпромиссным человеком, верным своим идеалами. творчестве и в любви

«В первую очередь я делюсь своими замыслами с женой. Если Зоренька прочтет черновики и скажет: «Боря, это не получилось» - я эту вещь выбрасываю. Не переписываю никогда»

Зоря Альбертовна создавала все условия для творчества супруга. Борис называл ее «начальник штаба». Она всегда знала, кому он должен позвонить, куда поехать, была первым читателем и редактором всех его произведений. Он делился с ней своими замыслами, а если слышал в ответ «Боря, это не получилось», то никогда к этой вещи больше не возвращался.

- Я начал писать ради Зори и продолжаю писать ради неё. Она — моя муза, мой вдохновитель.

Нередко близкие Васильева становились прообразами его героев. Зоря — это Соня Гурвич из «А зори здесь тихие…». А вот название повести никак с супругой не связано, его придумал редактор журнала «Юность», где она впервые была напечатана, как я уже говорила выше.

Жена вместе с Борисом Львовичем осваивала новую для себя профессию: писала закадровые тексты, работала редактором на многих телепередачах, включая популярнейшую «От всей души».

- Я всегда старалась тоже быть самостоятельным человеком, личностью. Поэтому я работала всю жизнь и старалась это делать так, чтобы ко мне относились уважительно. Не потому что я жена Бориса Васильева, а потому что я — Зоря Васильева.

Она была очень тактичным человеком, но одновременно прямым и честным, как героиня повести «Завтра была война». Борис Львович говорил о ней:

- Искра – выдуманное имя и Зоря – выдуманное имя. Только Искра Полякова, а Зоря Поляк. Это она и ее характер. Властный и отзывчивый. Все вместе. Она командует парадом. И она всех утешает. Она играет первую роль, первую скрипку. Вот это Зоря… Это Зоренька.

Ни слава, ни разного рода премии, ни международное признание, ни его депутатство в Верховном Совете никак не отразились на Борисе Васильеве. С поразительной естественностью он оставался самим собой, верным своим убеждениям. Он был последовательным антисталинистом, а в своих книгах Васильев не боялся откровенно демонстрировать свою симпатию к героям-евреям. И за первое, и за второе его нередко критиковали.

Однажды Бориса Львовича пригласили в Белоруссию, и уже были готовы выделять крупные деньги на экранизацию его повести «В списках не значился», но у продюсеров была к нему одна просьба — героиня в этом фильме не должна быть еврейкой. Васильев тут же закончил разговор, встал и вышел.

Писатель не стоял в очередях за высокими наградами, квартирами и дачами. Все то немногое, что он имел, было куплено на честные гонорары. Последние три десятка лет они с Зорей Альбертовной прожили на скромной даче в Солнечногорске, рядом с тем самым озером, где впервые поцеловались. Жену свою Борис безумно любил до конца жизни, «как не любил и во времена юности своей». Он звал ее Зоренька, и на любом застолье второй тост всегда был за нее.

Своих детей у супругов не было, но они воспитали Зорю-младшую и двух уже почти взрослых сыновей их погибшей подруги. Борис Львович говорил, что и к своим произведениям относится, как к детям.

Быть женой писателя нелегко, Зоря Альбертовна справилась: тихая, скромная, тактичная… но любому, кто бывал в их доме, становилось понятно, что главная здесь именно она.

Судьба подарила Васильевым 67 лет абсолютного семейного счастья. В последние годы Борис Львович тяжело болел, сказывалась последствия контузии, полученной на фронте. И только благодаря усилиям супруги он дожил до 89 лет. И не просто жил, но и продолжал писать…

Зоря Альбертовна ушла из жизни первой — в январе 2013 года. Случилось то, чего Васильев боялся больше всего. Он очень скучал и не прожил без нее и двух месяцев — ушел вслед за своей единственной любовью. Без Зори он жить не смог

«В жизни есть две святые обязанности, о которых нужно думать: для женщины - научиться любить, а для мужчины - служить своему делу...

Женщинами рождаются. Мужчинами становятся» - Борис Львович ВАСИЛЬЕВ