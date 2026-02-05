Заработок на бирже Kwork. Мой опыт

В своей статье «Заработок на бирже фриланса. Мой эксперимент» я рассказывал о заработке на бирже фриланса Fl.ru. Теперь я выбрал в качестве заработка биржу Kwork.ru. Покажу свои результаты, которые были достигнуты при работе, то есть поделюсь с вами хоть и небольшим, но уже опытом работы на бирже Kwork.

Kwork.ru привлек меня, прежде всего, своей простотой. Здесь всё намного понятнее и прозрачнее, чем было на тех фриланс-биржах, которые я просмотрел ранее. На каждом этапе работы с Kwork.ru (от регистрации до сдачи заказа) есть четкие инструкции, а самое главное, всегда понятно, сколько и за что можно заработать или заплатить (если вы хотите не зарабатывать, а заказывать выполнение какой-либо работы). Поэтому в самом начале долго разбираться с работой сервиса не пришлось.

Регистрация на Kwork.ru

Первое что нужно было сделать, это пройти регистрацию, что я и сделал. Нажимаем на «Регистрация», выбираем «Продавец», вводим свою электронную почту, подтверждаем через ссылку в полученном письме свой профиль, вводим свой ник и пароль.

В профиле указываем информацию о себе. Совет: старайтесь по максимуму заполнить свой профиль, установите свою фотографию. Это повысит доверие заказчиков к вам.

Работа

Заказ 1. Положительный опыт

Когда я прошел регистрацию и оформил свой профиль, то стал изучать сайт изнутри. Мне нужно было определиться с тем, какие именно услуги я могу оказывать другим, в плане того, что конкретно я могу такое сделать, за что мне будут готовы заплатить заказчики. Я зашел на биржу и стал просматривать заказы.

Первое, что я понял, это то, что на сайте Kwork.ru минимальная сумма за заказ 500 рублей.

Просмотрев несколько заданий, я наткнулся на заказ «Для удобства в быту». Заказ был простой. Нужно было выложить пост у себя в ленте в Инстаграм, фото/видео своего бытового лайфхака с текстовым описанием и проставить хештеги, которые давались при заказе, потом отправить ссылку на пост заказчику. Оплата за этот заказ была 500 р.

Лайфхак – это слово используют для обозначения методов, полезных советов или инструкций по решению задачи в любой сфере жизни. Например, в социальном взаимодействии, финансах, изготовлении или ремонте чего-либо и так далее. Под лайфхаком подразумевают проявление смекалки на бытовом и социальном уровне. Зачастую лайфхак помогает экономить ресурсы и упрощать решение задачи.

Я решил попробовать выполнить этот заказ. Подал заявку, написав, что я новичок и хочу попробовать выполнить заказ. Также указал, что могу выполнить этот заказ за 2 дня за сумму 500 р. и стал ждать.

Буквально через час мне пришло сообщение, где продавец написал, что готов поручить мне это задание, описав в подробностях, что нужно делать. Я ответил, что мне все понятно и готов приступить к работе. Продавец прислал мне запрос на принятие работы в обработку. Я принял запрос и приступил к работе. Когда заказ был готов, я отправил ссылку на выполненную работу заказчику. Оставалось только ждать, когда мой заказ пройдет проверку и его примет покупатель.

Спустя пару часов продавец принял мой заказ, и сразу на мой баланс упали мои первые заработанные 400р + благодарность от заказчика.

Вы подумаете, а почему 400, ведь заказ стоит 500 р.? Я тоже задался этим вопросом. Но оказалось, что 100 р. это комиссия сервиса. Комиссия составляет 20%. Но даже 400 р. за такой лёгкий заказ очень даже хорошо (ну, конечно, это мое личное мнение). Это был мой первый заказ, он был успешно выполнен и сдан! Оказывается, это реально и это не так сложно, как представлялось. Такие мысли были у меня в голове на тот момент. И именно в тот момент отпали последние сомнения по поводу какой-то нечестности со стороны покупателя или сервиса. Если вы только размышляете о заработке в сети, то я уверен, что такие мысли вас тоже посещают.

Заказ 2. Отрицательный опыт

Окрыленный первым выполненным заданием и первым своим заработком, я стал искать для себя новый заказ. Пролистав заказы, я наткнулся на такой: зарегистрироваться на двух сайтах (ссылки на эти сайты были в задании), заполнить профиль, сделать скриншоты и отправить заказчику. Заказчик оплачивает работу и когда деньги упадут на мой баланс, то я должен был отправить данные на эти два сайта (ник и пароль). Заказ был лёгким, и я решил подать заявку. Заказчик принял мою заявку, мы обговорили детали, и я принялся за работу. Но упустил из виду одну деталь, ЗАКАЗЧИК НЕ СДЕЛАЛ МНЕ ЗАПРОС НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

Я выполнил поэтапно заказ, прошел регистрацию на сайтах, заполнил профили, сделал скриншоты и отправил их заказчику. Написал, что жду оплаты и потом отправлю данные (ник и пароли). Но заказчик не ответил и больше не появился. Я пытался найти профиль этого заказчика, но сервис мне выдал, что такой страницы не существует.

Было обидно. Я старался, сделал свою работу, а заказчик просто пропал. Но для себя я вывод, конечно, сделал. Нельзя начинать выполнять работу пока заказ не будет взят в обработку.

Создание своего кворка

Биржу Kwork лучше расценивать не как стандартную биржу, а как сервис по продаже своих услуг. Вы бесплатно получаете возможность разместить свое портфолио или предложение и участвовать в тендерах от заказчиков.

Вообще полезных функций у Kwork много (от внутреннего портфолио до аналитики продаж) и говорить о них можно долго, но я хочу рассказать вам ещё об одной из услуг Kwork.ru - это создания своего Кворка.

Вы можете создать свой кворк, указав там свои услуги, например, в написании статей или какие-либо другие. Вот пример, как я создал свой первый Кворк:

Внутри Кворка вы описываете как можно подробнее какую услугу вы можете предоставить, какую работу выполнить. Так же вам нужно указать, за сколько дней вы справитесь с той услугой, которую предлагаете, и установить цену за свою работу.

Вывод заработанных денег

Первое что нужно было сделать после регистрации это привязать свой виртуальный кошелек или карту.

Я привязал свой QIWI кошелек. Но когда я нажал на «Вывести», меня ждали сюрпризы: оказывается, деньги можно выводить только по понедельникам и четвергам. Дальше сообщалось о том, что первые деньги придут только через 15 дней. Я даже немного огорчился, что придется так долго ждать, но на деле оказалось по-другому. Мои первые деньги пришли через два дня, после того, как я поставил их на "вывод" и меня это очень обрадовало.

Выводы

Опираясь на свой первый опыт по заработку, Kwork.ru отличная биржа фриланса для новичков! Здесь все доступно и понятно.

Главная особенность сервиса Kwork.ru - это фиксированная оплата за задание. А так же можно легко найти для себя задание, которое хотите выполнить, потому что все задания распределены по своим темам. Очень удобно, что можно создать свой Кворк и предложить свои услуги. То есть предложить именно то, что вы умеете делать.

Часто новички не могут начать работать фрилансером из-за страха не получить заработанные деньги за выполненную работу. Многие бояться, что их обманут и даже не решаются попробовать.

У Кворка такие ситуации изначально исключены, потому что заказчик платит деньги ещё до выполнения заказа (они попадают на баланс сервиса) и поэтому обязательно будут зачислены на ваш личный баланс после выполнения заказа. Об этом четко указано в правилах сайта.

Но, само собой, если вы не сделаете свою работу, то деньги вы не получите, они будут возвращены заказчику. Т.е. сервис внимательно следит, чтобы каждая сделка была честной, как со стороны покупателя, так и со стороны исполнителя. И это, кстати, также очень повлияло на мой выбор в пользу Кворка, т.к. на некоторых биржах данная функция гарантии сделки отсутствовала или была платной.

Также есть партнерская программа, которая обещает вам 2,5% дохода от суммы, которую получает исполнитель или тратит заказчик. Если учесть, что комиссия системы - 20%, то даже с партнеркой проценты достаточно большие. Как способ заработка на рефералах может подойти. С каждого кворка вы будете получать минимум 12 рублей.

Советы новичкам

По максимуму заполните свой профиль, установите свою фотографию. Это повысит доверие заказчика к вам.

Не начинайте выполнять работу пока заказ не будет взят в обработку.

Старайтесь выполнить работу вовремя, так как от этого зависит ваш рейтинг. Если чувствуете, что не успеваете, то постарайтесь договориться с заказчиком о продлении времени.

Не отменяйте заказы. Это также понизит ваш рейтинг. С высоким рейтингом легче зарабатывать.

Просите у заказчика оставить положительный отзыв, если работа принята и оплачена.

До начала работ уточняйте все детали заказа. Задавайте вопросы заказчику, чтобы была ясность. Это нужно вам для точного выполнения работы. Этим вы только подчеркнете, что сами заинтересованы в качестве своей работы.

Не ждите заказчиков, а сами предлагайте свои услуги. Ваш рейтинг на нуле, и к вам вряд ли обратятся. Сами откликайтесь на проекты. Если у вас будут 5-6 или более выполненных работ, то уже можно надеяться, что кто-то откликнется на ваше объявление.

В крайнем случае, если вы не согласны с заказчиком/исполнителем по любому ряду вопросов и никак не можете прийти к общему соглашению, на бирже есть суд - самый гуманный суд в мире. Он поможет вам решить ваши проблемы.

