Фотографии самых необычных облаков на планете

Облака, не смотря на свою нестабильную структуру, могут поразить наблюдателя, по-настоящему, необычными и сложными формами. Представляю вашему вниманию подборку фотографий самых необычных облачных формаций со всего мира. Здесь есть чему удивиться и восхититься.