Прогулки по Санкт-Петербургу 21. Казанский собор

Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге XIX век

Казанский собор Святое и почитаемое место, здесь хранится главная святыня России — Казанская икона Божьей Матери. Советская власть не решилась снести сам собор, но поглумилась над святыней основательно, расположив в нем антирелигиозный музей, хотя, может быть это решение и спасло собор.

25 января 1932 года, по решению ленинградских властей был закрыт один из крупнейших храмов страны — Казанский собор. В это время в Советском Союзе, включая, конечно и Ленинград, стремительно набирала обороты антирелигиозная кампания, которая не ограничивалась мероприятиями пропагандистского и идеологического характера. Только в ночь с 17 на 18 февраля того же 1932 года в городе были арестовано 500 священников, монашествующих, просто верующих.

Однако надо сказать, что у Казанского собора судьба всё же не столь трагическая, какой она могла быть. Он не взлетел на воздух, как многие другие петербургские храмы или, как скажем, храм Христа Спасителя в Москве. Спустя десять месяцев после закрытия в здании собора начал работать Музей истории религии и атеизма, а уже почти четверть века Казанский собор является кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви

Собор — детище Павла I, призванное увековечить воинскую славу Российской империи. Во многом это было связано с тем, что Папа Римский Пий VIотказался признать Павла I в качестве Великого магистра Мальтийского ордена. (В 1798 году, когда Наполеон I захватил Мальту, рыцари этого ордена обратились к российскому императору с просьбой принять на себя сан Великого магистра ордена, и монарх дал на это согласие). Противостояние с Ватиканом укрепило желание императора воздвигнуть в Санкт-Петербурге новый кафедральный храм. Идею воплотил архитектор А. Н. Воронихин. Большую роль здесь сыграла позиция назначенного куратором строительства графа Александра Строганова, в то время президента Императорской Академии художеств. В Казанском соборе хранятся трофейные знамена наполеоновской армии и ключи от европейских крепостей и городов, взятых русской армией во время военной кампании 1813-1814 года. У одной из стен храма покоится прах прославленного фельдмаршала М. И. Кутузова.

В истории этого храма много тайн и загадок. Я коснусь некоторых из них. Наиболее заметных и важных.

Тайна первая:

Казанский собор в Санкт-Петербурге создан как образ памятника эпохи Возрождения - ватиканского собора Святого Петра.

История возникновения этого храма уходит корнями к знаменитому собору Святого Петра в Ватикане, облик которого впечатлил будущего российского императора Павла I, во время его свадебного путешествия по Италии. Так в конкурсном проекте молодого архитектора Андрея Воронихина появляется образ близкого сердцу русского императора ватиканского храма. Собор Святого Петра в Ватикане XVII век

Купол великого Микеланджело, античная колоннада в виде раскинутых рук, обелиск Казанский собор в Санкт-Петербурге X1X век архитектор Воронихин Отличие состоит в том, что начинающий архитектор Андрей Воронихин создал купол Микеланджело для Казанского собора из кованого железа. Этот купол оказался настолько прочным, что выдержал проверку и временем, и войной, когда гитлеровские войска обстреливали советский город Петроград (Ленинград). И здесь есть вопрос, на который нет ответа - каким образом Воронихин создал это кровельное железо, если официально эта технология появилась в середине XIX века? Храм и его купол, как мы его знаем, был достроен к 1811 году.

Новшества в строительстве Казанского собора.

Во время строительства Казанского собора в Санкт-Петербурге впервые в архитектуре при работе над куполами использовались металлические конструкции.

Купол Казанского собора стал первым крупным куполом из ковкого железа. Он имеет диаметр 17,7 метра и состоит из 2-х рядов железных рёбер!

Построенный в 1811 году по проекту архитектора Андрея Никифоровича Воронихина Казанский собор на то время был самым высоким сооружением в городе — 71,5 метра.

Тайна вторая

Название храма связано с происхождением списка Казанской иконы Богородицы, обретенной в середине XVI века в городе Казани после троекратного явления пресвятой Богородицы девочке Матроне - дочери стрельца Онучина

Епископ Митрофан Воронежский был покровителем молодого царевича Петра. Уже повзрослев Петр посвящал его в свои дела и просил у него помощи. Именно он, Святитель Митрофан, посоветовал будущему императору строить новый град Санкт-Петербург с помощью Казанской иконы Божьей Матери.

Пока будет она там, пока перед ней будут молиться православные, ни одна вражеская нога не ступит на землю Северной столицы, - говорил святой старец царевичу

Перед образом Казанской Божьей Матери молилось все русское войско Петра I в 1709-м перед Полтавской битвой, одним из важнейших сражений Северной войны со шведами. За 2 часа армия Петра одержала полную победу. В 1710 году по повелению императора Петра Первого список с Казанской иконы был перенесен из Москвы в Санкт-Петербург и поставлен в центре новой столицы — на Петербургской стороне, на Посадской улице старого Гостиного двора в деревянной часовне.

В 1721 г. чудотворный образ казанской иконы крестным ходом переносят в Троицкий собор Александро-Невской лавры.

В 1737 г. за день до освящения нового храма Рождества Богородицы на Невском проспекте был принесен список казанской иконы Богородицы. В новом храме эта икона была украшена золотой ризой с драгоценными камнями. Так церковь на Невском проспекте с легкой руки императрицы Анны Иоанновны стала присутственным местом для будущих царствующих особ. Позже во время правления Елизаветы Петровны церковь получила статус главного собора Санкт-Петербурга, который официально стал называться Казанским.

В 1739 году здесь венчались принцесса Анна Леопольдовна и принц Антон Ульрих.

В 1745 году здесь венчались Петр III и Екатерина Великая. С тех пор в храме венчались члены царской семьи.

В 1762 году в Казанском соборе Екатерина II принимала присягу гвардии.

В 1773 году в храме венчался цесаревич Павел Петрович и принцесса Гессен Дармштадская.Церковь стала постоянным местом, где отмечались многие победы русской армии..

Внутренний облик и убранство собора были необыкновенно богатыми. Вот сохранившееся изображение внутреннего зала с видом на царские врата. Однако Павел Первый в 1800 году принимает решение о строительстве нового Казанского собора. Во многом действия императора Павла были мотивированы неприятием всего, что досталось ему в наследство от его матушки Екатерины Второй. Зимний дворец, где проживала Екатерина, он так же считал чужим и построил для себя свой. Таким образом, средства были выделены и команда зодчих приступили к работе над новым зданием Казанского собора.

Но увидеть его во плоти Павлу не суждено. В 1801 году в результате очередного дворцового переворота Павел был убит заговорщиками, при участии своего сына Александра I.

А строительство собора было продолжено под чутким руководством Президента Императорской акадмии художств графа Александра Строганова и его бывшего крепостного молодого архитектора Воронихина и закончено к 1811 году. В очертаниях храма были сохранены задумки Павла Первого о постройке в Санкт-Петербурге собора по подобию католического собора Святого Петра в Ватикане. Кстати, загадка для читателя - где расположены колокола Казанского обора?

архитектор Воронихин граф Строганов

Тайна третья

В здании Казанского собора похоронен великий полководец фельдмаршал Михаил Кутузов. Какие артефакты находились в соборе. Весь Санкт-Петербург собрался у здания Казанского собора, чтобы проститься с героем и победителем.

Казанский собор воспринимался современниками как памятник ратных побед русского народа в Отечественной войне 1812 года. В 1812 году сюда доставлены трофейные военные французские знамёна, штандарты, ключи от покорённых городов и личный жезл наполеоновского маршала Даву. В 1813 году в левом приделе собора был захоронен фельдмаршал великий полководец Михаил Кутузов. Над гробницей Кутузова поместили список иконы Богоматери Смоленской, которая сопровождала его в сражении под Бородино в 1812 году. Казанский собор в Санкт-Петербурге - это историческое откровение начала XIX века, построенное российским императором Александром Первым на руинах жизненного пути его отца императора Павла Первого - гроссмейстера Мальтийского Ордена крестоносцев. Здесь, уже со входа в этот православный храм задаешь себе много вопросов.

Как мы уже знаем Казанский собор - это главный кафедральный православный храм города Святого Петра. Это одно из объяснений того, что на фронтоне изображено Око Божье и Лучи его Света.

Надо заметить, что император Павел Первый был врагом масонства и протестантов. Он выражал свои симпатии к католикам - иезуитам. Его сближение с католическим миром и получение высшего сана в мальтийском ордене позволило России открывать не только окна, но и двери в Европу. Но опять же по иронии судьбы Европа сама их и закрыла, организовав покушение на него. Его сын Александр Первый был вынужден ослабить давление на масонов. Позже ему пришлось вернуться на путь своего отца борьбы с масонством, но было уже поздно...

В августе 1822 года в рескрипте на имя управляющего Министерством внутренних дел графа Кочубея Александр I повелел: "все тайные общества, под какими бы именами они ни существовали, как то масонских лож или другими, закрыть и учреждение их впредь не дозволять... "

Закончилась эта история борьбы с масонством через три года неожиданной смертью Александра Первого в Таганроге и восстанием декабристов под предводительством известной в Санкт-Петербурге масонской организации "Полярная Звезда", тайным основателем которой являлся М.М. Сперанский. Кстати, руководство осуществлялось россйским послом в Великобритании С.В. Воронцовым

Деятельность тайных масонских обществ была направлена на революционные изменения в России и никакого отношения к православным храмам не имела. Наобарот, масоны были всячески заинтересованы в дискредитации религиозных и госинститутов. Поэтому ни император, ни митрополит в Санкт-Петербурге никак не могли быть заинтересованы в пропаганде масонства в России. Это были изначальные антогонисты. А символы, которые ошибочно приравнивают к масонским можно увидеть на фронтоне дома архиепископа в Казани. Но это символ высшей духовной власти. Касаясь памятников Казанского собора, обратим внимание, на то, что этот храм кроме всего считался храмом боевой славы России. Сюда к подножию Казанского собора были брошены низверженные боевые знамена французских полков. Поэтому с северного фасада Казанский собор в Санкт-петербурге украшают два величественных памятника русским фельдмаршалам Михаилу Кутузову и Барклаю Де-Толли - победителям Отечетственной войны 1812 года Памятники были установлны к 25-летию победы над Наполеоном по проекту скульптора Орловского. После посещения в 1836 году мастерской художника великий поэт Пушкин в своем стихотворении "Художнику" напишет: "Здесь зачинатель Барклай, а здесь завершитель Кутузов".

Поэт увидел в них глубокую символику: идея памятника Барклая де Толли означала события начала войны с Наполеоном, когда русская армия под его руководством совершила вынужденное отступление.

Памятник Михаилу Барклаю-де-Толли Вот уже почти два столетия на Казанской площади стоит в почетном дозоре герой войны с Наполеоном Барклай-де-Толли.

Сразу же после смерти генерала-фельдмаршала в 1818 году император Александр I издал указ о его увековечивании и учредил конкурс на лучший эскиз, но дело не сдвинулось.

В 1829 году уже Николай I открыл новый конкурс. Его выиграл Борис Орловский, который и приступил к работе в январе 1830 года. Бронзовая фигура Барклая-де-Толли была отлита со второй попытки в 1836 году в литейной мастерской Академии художеств Самсоном Сухановым. И под звуки салюта торжественно открыта в 1837 году, когда страна праздновала 25-летний юбилей победы над французами.

Фигура Кутузова выражала собой время, когда русская армия разгромила захватническую армию.

Памятник Кутузову Скульптуру создал Борис Иванович Орловский, работавший над ней с 1832 по 1835 год. Кутузов изображен в мундире со шпагой и фельдмаршальским жезлом. У его ног лежат знамена армии Бонапарта. Постамент памятника выполнил Василий Петрович Стасов.

Высота памятника немного превышает 4 метра, высота гранитного пьедестала – три с половиной метра. Памятник открыли в 1837 году в честь 25-летия победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года.

Гонения на церковь, начавшиеся вскоре после Октябрьской революции, Казанский собор стороной не обошли. Он сильно пострадал во время проходившей в первой половине 1922 года кампании по изъятию церковных ценностей в целях помощи голодающим Поволжья. Экспозиция Музея истории религия и атеизма в Казанском соборе

В то время настоятелем Казанского собора был протоиерей Николай Чуков, впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий. Он пытался спасти святыни Казанского собора. Чудотворную Казанскую икону Божией Матери удалось сберечь, а вот уникальный серебряный иконостас исчез навсегда. Интересный факт: по словам доктора исторических наук профессора Михаила Шкаровского, этот иконостас был сделан из того церковного серебра, которое Наполеон вывез из Москвы, а казаки Донского казачьего войска затем отбили.

Действуя вместе с настоятелем, прихожане добились того, что о сложившей вокруг Казанского собора ситуации стало известно председателю Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Михаилу Калинину. Тот дал указание не трогать иконостас.

Однако руководитель Петроградской окружной комиссии помощи голодающим Иван Бакаев чётко дал понять, что председатель ВЦИК ему не указ. Иконостас был изъят и отправлен на переплавку.

— В Петрограде в ту пору многие известные учёные боролись за сохранение объектов культурного наследия, — говорит учёный секретарь Свято-Филаретовского православно-христианского института, доктор филологических наук Юлия Балакшина. — В основном они группировались вокруг Эрмитажа. После того, как иконостас Казанского собора был уничтожен, некоторые из них в знак протеста уволились из музея. Казанский собор в 1941 году

30 мая 1922 года Николая Чукова арестовали на так называемом процессе митрополита Вениамина и приговорили к смертной казни. Расстрел был заменен пятью годами заключения.

Пока Чуков находился в заключении, Казанский собор перешёл к обновленцам. (Напомним, обновленчество — возникшее после Октябрьской революции под давлением новых властей раскольническое движение в Русской Православной церкви). Тем не менее в храме потихоньку велась фактически запрещённая миссионерская и благотворительная деятельность, до 1925 года существовала богадельня для престарелых женщин.

По «просьбе трудящихся»

Основанием для закрытия Казанского собора послужили инициированные властями обращения трудящихся —так называемые наказы. Главным аргументом была низкая посещаемость собора: якобы в будние дни в храм приходили не более сорока человек, а в выходные — не более двухсот.

— Вопрос о судьбе Казанского собора рассматривался на заседании президиума Ленсовета 26 декабря 1931 года, — говорит Юлия Балакшина. — Процитирую принятый тогда документ: «Исходя из заключения технической комиссии и учитывая, что собор имеет исключительную архитектурную и историческую ценность, и для сохранения таковой требуется значительная сумма средств, которую церковная двадцатка не имеет, Академия наук предлагает использовать здание под Музей по истории религии». В годы перестройки рядом с Казанским собором собирались политические неформалы / На фото: несанкционированный митинг у Казанского собора

Здесь требуются небольшие пояснения.

Первое: «церковная двадцатка» — это группа членов приходского совета, которая в соответствии с действовавшим тогда законодательством брала на себя ответственность за храм.

Второе: ещё одной причиной сохранения Казанского собора являлось то обстоятельство, что взорвать находящееся на Невском проспекте столь большое здание было технически достаточно сложно. Доводилось читать, что именно трудности технического характера заставили отказаться и от идеи уничтожить Исаакиевский собор.

Во время Великой Отечественной войны Музей истории религии и атеизма не работал. По свидетельству историков, перед собором приносили клятву уходящие на фронт бойцы Красной Армии. В его колоннадах была открыта выставка патриотических картин и плакатов. Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли, в отличие от других монументов, не обкладывали мешками с песком для защиты от артобстрелов. Глядя на них, ленинградцы вспоминали о великом прошлом своей страны.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов памятники великим русским полководцам вновь обрели свою жизнь. Бойцы советской армии, проходя мимо них, отдавали воинские почести великим русским полководцам, а молодые офицеры давали клятву на верность Родине. Советские солдаты у памятника М.Кутузову

Установка снятого в начале 30-х годов креста на Казанский собор 1993 год

Еще одна тайна Казанского собора

Естественный вопрос у туристов и гостей собора вызывает скрытый от глаза вход и расположение колокольни.

Входная группа традиционно расположена с западной стороны, но скрыта за массивной колоннадой. Конечно же это снижает торжественность после того как подходишь к собору с северной стороны. Однако архитекторы придерживались основной задачи создания в Санкт-Петербурге образа собора Святого Петра в Ватикане. Вот и получилось так, что северная сторона Казанского собора - это скорее всего декоративный фасад присоборной площади. Вход в Казанский собор. Вид на колокола Казанского собора

Вот также странно получилось с колокольней Казанского собора! Здесь на фото можно увидеть главный вход в собор и слева встроенные колокола. Конечно опять же по обозначенному замыслу колокола были установлены так, чтобы не нарушать первоначальный замысел архитектурного облика. колокольня казанского собора

Думаю, что вы уже знали об этом. Но если нет, то вероятно у вас будет возможность удивить кого-либо, показав каким оригинальным образом архитектору Воронихину удалось спрятать колокольню.

Внутреннее расположение иконостатса и алтаря соответствует канонам православных храмов. Конечно, здесь кто-то увидит много знакомых ему "масонских" символов. Но как уже объяснялось выше - это символика кафедрального собора. Иконостас Казанского собора. Царские врата. Санкт-Петербургский список Казанской иконы Божьей матери

Восстановлена связь времен и Казанский собор вновь вернул себе статус Божьего храма. Музей религии и атеизма остался в прошлом как страшный сон. Богослужения в храме вновь начались в мае 1991 года. Полное освящение Казанского собора состоялось в марте 1998 года, а в 2000 году он был окончательно возвращён Русской Православной церкви и получил статус кафедрального.

В конце 90-х годов в собор вернулась Казанская икона Божией Матери, которая на протяжении десятилетий находилась в различных храмах города.

Сюда продолжают приходить тысячи туристов. Теперь они не просто видят образы святых и апостолов Христианства, в том числе апостола Святого Петра, в честь которого назван Санкт-Петербург. Служба в Казанском соборе

Но есть еще мнение, что город назван в честь императора российского Петра Первого. Отсюда и возникают просторечные Питер или Петроград. Но Петр Великий не называл этот город в честь себя. Он посвятил этот город Святому Петру, владеющего ключами от града небесного. Несколько старых фотографий Казанского собора Ну и в заключение. Вид Собора сверху впечатляющее зрелище!

htt ps://thinkabout.mirtesen.ru/blog/43149497598/Tri-taynyi-z...

https://thinkabout.mirtesen.ru/blog/43358093462/Komu-posvyas...

https://rodinananeve.ru/kazanskij-sobor-spaslo-prevrashhenie...

https://bangkokbook.ru/galereya/kazanskij-sobor-v-sankt-pete...