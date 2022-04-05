Наборы оригинальных обоев

Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне!















































































































































Русофобия

Мы все против войны между братьями,

Но сейчас головою поник...

В одночасье к какой-то там матери

Вскрыт всемирный бродивший гнойник.

Наблюдаем тенденцию грустную:

Из экранов, из труб, с утюгов,

Повсеместный флешмоб кто же русского

Укусить побольнее готов.

Да, война-то — не споры под рюмочку,

Это — кровь, это — смерть, это — боль.

Но Пандоры открыли коробочку,

Русофобская желчь там и вой!

Нас давно и везде обложили:

Против русских? Медаль и почёт!

Флаг и гимн наш давно запретили:

Вам - как кость в горле весь наш народ.

И оскому набили не власти,

Олигархи известных мастей.

Открываются вражии пасти

Против русских обычных людей!

Нас зовут, выступать против родины,

Пацанов своих тупо предать.

Но теперь, видя всех вас юродивых,

Нам задача одна - УСТОЯТЬ.

Да, внутри было споров не мало, но

У войны оппозиции нет!

Заберите себе все дырявое,

Нам оставьте культуры рассвет!

Дагестанцы, чеченцы, армяне,

Кто живет в триколор полосе,

Белорусы, ханты, молдоване,

Слышишь, мир, это русские все!

Юра Дарвин Киртоакэ

https://stihi.ru/2022/03/09/5238

Непобедимые. Нана Хатл

