Куклы Елены Елагиной

Российские коллекционеры начали возвращать артельных кукол на родину. Елена Елагина, выпускающая каталоги со своей коллекцией кукол, – одна из немногих коллекционеров, освещающих историю артельной куклы и нюансы ее изготовления. Благодаря ее энтузиазму мы владеем информацией об этой изумительной самобытной кукле.

Но помимо восстановления архивных кукол Елена занимается и мзгоиовлением свооих. Посмотрим некоторые ее работы

«Подземные боги» «Бильбо»«Ягуня» «Беляночка» «ДЕТИ ОСЕНИ» (реплика Marque) «Друг детства» (кукла с тремя лицами) «Друг детства» (кукла с тремя лицами) «Бубенчик» (кукла с тремя лицами) «Бубенчик» (кукла с тремя лицами) «Эдвард - руки-ножницы» «Оленька» (костюм для антикварной «Платье для антикварной куклы» куклы) «Зефирчик» (коллекция «Карнавал») «Зефирчик» (коллекция «Карнавал») «Зая» (коллекция «Карнавал») «Зая» (коллекция «Карнавал») «Принц» (коллекция «Карнавал») «Принц» (коллекция «Карнавал») «Ёлочка» (коллекция «Карнавал») «Ёлочка» (коллекция «Карнавал») «Белочка» (коллекция «Карнавал») «Белочка» (коллекция «Карнавал») «САМАЯ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА» «ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА» «ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА» «Мои маленькие» «Маркиза» «Снежинки» «Коляда» «Хоббит» «Верочка-Наденька-Люба» «Верочка-Наденька-Люба» «Мои маленькие» «Тайна» «Дочь Дракона» «Маленькая Волшебница» «Хрюша» «Ангел огня» «Me sweet prince» «Саша + Сашенька» «Ангел Джек» «Семья пилливигинов» «Лель» «Бус Белояр» «Маленькая разбойница» «Помпон» «Помпон» «Марсианка» «Марсианка» «Волк» «Волк» «Хранитель времени» «Маленькая волшебница» «Аль-бомчик» «Сказка» «Ход конём» «Автопортрет» «Розочка» «Солнечный лучик» «Семейство куньих»

Вот такие работы.