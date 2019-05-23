Исторические санкции против России. Хронология и эффекты

Введение санкций в отношении России – это не изобретение последних лет. Западный мир вводил ограничительные меры, всякий раз, когда наша страна начинала играть заметную роль на международной арене. Не всегда имея возможность прибегнуть к открытому противостоянию, недруги России старались сдержать развитие нашей страны путем введения различных санкций.

Упоминания о первых ограничительных мерах в отношении нашей Родины относятся к временам Ивана IV Грозного, который не только занимался освоением новых земель, но и активно расширял границы России на Востоке и Западе. В период правления Ивана Грозного в государстве началось развитие промышленности, строились новые крепости, поэтому страна остро нуждалась в квалифицированных мастеровых и новых технологиях. Именно этот государь первым задумал пригласить в страну иностранных мастеров. Осуществить намерение царя было поручено в 1548 году немецкому купцу Гансу Шлитте, который набрал в Европе около трехсот специалистов различных профессий и организовал их переброску в Москву.

Подобная инициатива вызвала серьезную обеспокоенность во многих государствах Европы, которые опасались усиления Московского государства. Поэтому все мастеровые, включая Ганса Шлитте, были схвачены и посажены в европейские тюрьмы. Начавшаяся вскоре, в 1558 году, Ливонская война за выход Российского государства к Балтийскому морю, навела западные страны на мысль ввести санкции. Был наложен запрет на поставки меди и бронзы в Московию, что, по мнению европейцев, должно было подорвать военную мощь державы.

Именно к этому периоду относится и начало одной из первых информационных кампаний по очернению России. По всей Европе рассылались «летучие листки», в которых Московское государство представлялось страной тьмы. Как видим, за сотни лет западные технологии в отношении нашей страны практически не изменились.

Следующим по времени этапом введения ограничительных мер в отношении России стало правление Петра I Великого, который «прорубил окно» в Европу. Намерение российского царя привлечь в страну специалистов, также столкнулось с противодействием некоторых европейских стран. Англия ввела запрет на отъезд мастеровых, угрожая лишить их имущества и подданства. Также были наложены санкции на экспорт в Российское государство различных инструментов. Как известно, подобные меры не помешали Петру I выйти к морю и укрепить могущество России.

После неудачной для России Крымской войны 1853-1856 годов и заключения Парижского мира нашей стране было запрещено держать на Черном море военный флот и вести торговлю через проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые Турцией и Великобританией. В этот период канцлером Александром Горчаковым была произнесена известная фраза: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Эта концепция позволила стране через несколько лет стать ведущей экономической державой и с лихвой вернуть свои позиции в Европе. Но каждый раз государства Запада, не имея возможности для открытого противостояния с Россией, прибегали к грязной информационной войне, путем распространения слухов, сплетен и карикатур.

Наибольшего пика политика санкций достигла в XX веке. На его протяжении более 10 раз вводились ограничительные меры в отношении нашей страны. После победы в России Великой Октябрьской революции и начала Гражданской войны, государства Антанты ввели эмбарго на поставки продовольствия. Эта мера должна была вызвать голод в стране и пошатнуть советскую власть. Наряду с этим западные государства осуществляли вооруженную интервенцию.

Затем, в 1925 году, в отношении СССР была введена так называемая «золотая блокада». В то время стране для осуществления промышленного прорыва снова потребовались новые технологии и оборудование. США и Европа наложили запрет на торговлю золотом с Советской Россией. В 1930 году был введен запрет на импорт из СССР любых товаров кроме зерна. Подобная мера также должна была ухудшить продовольственную обстановку в стране и спровоцировать недовольство властями.

Все ограничения Запада были сняты после начала Второй Мировой войны. Зато сразу же после ее окончания в 1948-1949 годах началась технологическая блокада. В это время в США был создан Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ), который осуществлял контроль за поставками товаров и технологий западных государств в СССР. Эта организация проводила стратегию «контролируемого технологического отставания» в отношении Советского Союза.

В 1974 году была принята известная поправка американских конгрессменов Генри Джексона и Чарльза Вэника, вводившая запрет на предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле для стран, где существуют ограничения на эмиграцию граждан. Конечно же, в первую очередь, это касалось СССР. Поправка действовала вплоть до 2012 года (с 1987 в режиме моратория) и во многом определяла экономические отношения нашей страны с государствами Запада. Сегодняшнее противодействие США строительству газопровода «Северный поток-2», не уникально в своем роде. Еще в 1981 году Вашингтон ввел эмбарго на поставки в СССР технологического оборудования из-за строительства трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который доставил сибирский газ в Западную Европу. Кстати, тогда давление Штатов на своих партнеров закончилось безрезультатно, и многие европейские компании приняли участие в реализации данного проекта. Как видим, история, спустя 38 лет, повторяется и с тем же результатом – провалом ограничительной политики США.

1 сентября 1983 года во время провокации у границ СССР, советскими ВВС был сбит Boeing-747 южнокорейской авиакомпании «Korean Air». Тогда Соединенные Штаты блокировали воздушное сообщение с СССР для своих авиакомпаний, а затем избрали тактику влияния на экономику нашей страны, через ценообразование на нефть.

Следующий виток антироссийских санкций был непосредственно связан с усилением роли России на международной арене. В 2012 году в США были принят так называемый «Список Магнитского», вводивший санкции в отношении высших российских чиновников и руководства силовых ведомств.

Но наибольшего пика санкционное противостояние с Западом достигло в 2014 году, после возвращения Крыма в состав России и событий в Донецкой и Луганской областях Украины. На протяжении последних пяти лет ограничительные меры в отношении российских политиков, коммерческих и государственных компаний и финансовых организаций вводятся Евросоюзом и США на регулярной основе. Целью этих санкций является намерение стран Запада уменьшить влияние России на геополитические события в мире. Также санкции используются в качестве предлога для продвижения блока НАТО на Восток и выхода США из международных договоров об ограничении вооружений.

Важной составляющей санкционной политики Запада в отношении России является масштабная информационная война, развернутая против нашей страны. Антироссийская риторика, распространение лживой, надуманной, а подчас и откровенно фейковой информации стало обычным делом, как для СМИ, так и официальных структур западных государств.

На протяжении всей истории, ограничительные меры Запада в отношении России, не имели никакого обоснования с точки зрения международного права и преследовали лишь одну цель - ослабление нашей страны. Как видим, на протяжении всей истории России все усилия западных государств каждый раз терпели крах, а страна выходила из-под санкций еще более сильным и независимым государством.

Mr. Monologer