Как Чапай громил фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны

В своих предыдущих статьях я уже писал о детях высших партийных работников, которые в едином патриотическом порыве ушли на фронт Великой Отечественной войны.

Среди них были Яков Джугашвили и Василий Сталин, Леонид Хрущев, Евгения Кострикова – дочь С.М. Кирова и многие, многие другие.

Но этот список был бы далеко не полным, если не упомянуть про Александра Васильевича Чапаева, старшего сына легендарного начдива времен Гражданской войны.

Александр Чапаев и его младший брат Аркадий при достижении призывного возраста избрали карьеру военных.

К сожалению, Аркадий прожил недолгую жизнь. Он разбился в 1939 году на самолете во время тренировочного полета.

А вот Александру была уготована куда более длинная и славная жизнь, которую он всецело посвятил артиллерии.

До войны Александр Васильевич Чапаев преподавал военную науку в Подольском артиллерийском училище.

Поэтому в октябре-ноябре 1941 года капитан Чапаев встретил фашистов на подступах к Москве в должности командира дивизиона 511-го гаубичного артиллерийского полка.

Там он был серьезно ранен. И после нескольких месяцев, которые он провел на излечении, вернулся к командованию своего дивизиона и сразу же попал подо Ржев.

Александр Чапаев (слева)

Здесь Александр Чапаев, применяя шрапнель и даже картечь на близких расстояниях, доказал, что артиллерия может вполне успешно обходиться и без пехоты.

Уже в должности майора, Александру Чапаеву пришлось освобождать Воронеж.

Чапаев вспоминал:

«С ходу овладеть городом не удалось, — вспоминал позднее Чапаев, — сил у противника было достаточно…».

Но и здесь чапаевцы не ударили в грязь лицом. Снова пошла в ход шрапнель и картечь. Более тысячи фашистов было уничтожено, около четырехсот сдалось в плен.

С 12 июля 1943 года Александр Чапаев со своими бойцами принимал участие в боях под Прохоровкой. На Курской дуге Чапаев был ранен вторично. Но и на этот раз после излечения вернулся в строй как новенький.

Закончил Великую Отечественную войну Александр Васильевич Чапаев в звании подполковника, а свою военную карьеру завершил в звании генерал-майора артиллерии.

Скончался Чапаев А.В. 07.03.1985 в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

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