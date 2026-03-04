Ратный подвиг и 13 детей богатыря русского

Дед Фатей... Эта жизнерадостная фотография облетела весь мир. Снимок был сделан в 1983 году известным алтайским фотографом, ветераном ИТАР-ТАСС, Виктором Садчиковым.

На нем изображен Фатей Петрович Попов - удалой красавец-ветеран, похожий на былинного богатыря.

Виктор Садчиков не скрывал своего восхищения этим богатырем:

«Рост – под 2 метра, сила, удаль, искренность, доброта… В 1942 году его жена Татьяна, на руках у которой осталось восемь детей, получила похоронку: пал Фатей Петрович смертью храбрых под Ленинградом…

Но вышла ошибка, жив остался пулеметчик – всем смертям назло…

И увеличил свою семью еще на пятерых сыновей и дочерей».



Сейчас имя Фатея Петровича Попова помнят не многие, но в 1960-е годы слава этого уникального человека звучала по всему Советскому Союзу: ветеран Великой Отечественной войны, передовик мараловодческого хозяйства в селе Карагай Усть-Коксинского района Алтайского края, основатель всемирно известной династии мараловодов. Фатей Попов родился 5 октября 1909 года. Уже с юности он отличался недюжинной физической силой и выносливостью.

Виктор Садчиков вспоминал:

«Не восхищаться этим человеком просто невозможно – огромный – под два метра – рост, богатырская сила, безудержная удаль, искренняя доброжелательность… Дар божий, физическую красоту Фатей Попов подтвердил достойной жизнью».

Жизнью, похожей на легенду.

Фатей Петрович в самом начале войны ушел на фронт добровольцем. В составе 2-ой пулеметной роты 450-го стрелкового полка 265 стрелковой дивизии участвовал в обороне и освобождении Ленинграда.

Фатей Попов отважно сражался за великую Родину, за свое село Карагай, за дом, в котором осталась его жена Татьяна Фоминична с маленькими детьми, которых к тому времени было семеро.

Однако воевал Фатей Петрович недолго - часть, в которой он служил пулеметчиком, была уничтожена мощным бомбовым ударом противника.

Однако получивший многочисленные ранения рук и ног Фатей Петрович не только живым вышел с поля боя, но и вынес на себе тяжелый станковый пулемет "максим". Вышел он к месту дислокации чужой части, потому и возникла ошибка с похоронкой.

В музее Карагайской школы хранится важный документ, которым семья Поповых очень дорожит – копия извещения №31/182 от 20 сентября 1942 года.

Там сообщается, что красноармеец 450-го стрелкового полка Фатей Петрович Попов в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, убит 29 августа 1942 года у поселка Первый Эстонский Мгинского района Ленинградской области.

В верхнем левом углу документа рукой райвоенкома красными чернилами наискосок написано: «Вернулся живым! 13 марта 1943 года. Усть-Коксинский РВК».

Вот как сам Фатей Попов вспоминал об этом сражении:

«Пулеметчиком в годы войны был, за Ленинград дрался, там это и случилось. Немцы в наступление пошли, но наши насмерть стояли. Мой пулеметный расчет весь погиб, прямым попаданием снаряда накрыло.

Я был тяжело ранен, но продолжал бой. А потом опять долбануло! Очнулся к вечеру. Никого рядом не было, наши в контрнаступление перешли. Второй раз очнулся в лазарете.

А скорбная весть уже ушла на малую родину, в далекое алтайское село. Я полгода провалялся в госпитале, получил орден Красной Звезды за тот бой и инвалидскую бумагу».

Одна рука из-за ранения у Фатея Петровича висела плетью и после возвращения с войны он стал искал работу, с которой мог бы справиться одной рукой: промышлял охотой – добывал мясо для фронта, возил товары из райцентра в местное сельпо, работал в совхозе бригадиром и управляющим отделением.

В 1950 году Фатею Петровичу поручили организовать мараловодческую ферму в урочище Курдюм. Тогда он и стал лечить боевые ранения пантовыми ваннами, известными своим лечебным воздействием на травмированные суставы и кости. И вылечил.

Благодаря своей воле и характеру, он стал самым известным мараловодом в стране, в хозяйстве которого насчитывалось до 2,5 тысяч алтайских маралов.

Семья Фатея Попова еще приросла сыновьями и дочерьми. Тринадцать детей вырастили они с Татьяной Фоминичной, положив начало династии мараловодов Поповых.

Труд мараловода только со стороны кажется прогулкой по красивым местам. Маралы круглый год требуют постоянного ухода. Фатею Петровичу помогали сыновья: ставили трехметровые ограждения, заготавливали корма, ежедневно обходили пастбища. Изгородь, которая тянется на добрую сотню километров, Поповы строили почти четверть века. Каждой весной у мараловодов начинается главная работа – срезка пантов, самое напряженное и тяжелое время, которое сродни жатве: здесь нельзя ни поспешить, ни опоздать. К моменту созревания панты тяжелеют быстро, каждый день растут по 2 см в длину. Поторопишься – не доберешь вес, а это десятки килограммов ценнейшего сырья. Промедлишь – рога окостенеют и потеряют целебную силу.

Зрелость панта можно было определить только на глаз, из седла. Выгнать маралов с гор на ферму нелегко, но еще труднее отбить от стада нужных рогачей. Ведь марал не пойдет сам в станок, где панты срезают хоть и болезненно, но молниеносно и без вреда для его жизни.

Даже самые маленькие Поповы должны были присутствовать и помогать по мере сил во время срезки, такова была крестьянская педагогика. Стране нужен был целительный эликсир здоровья и силы – пантокрин, а потому требовалось регулярное и досрочное выполнение планов. Обработку пантов вели до тех пор, пока не приходила уверенность, что продукция доведена до высшего качества.

Четверо его сыновей отмечены высокими государственными наградами, а старший, Петр, стал Героем Социалистического Труда. На груди самого Фатея рядом с боевыми наградами сиял орден Октябрьской Революции. Тогда в этом деле научных рекомендаций почти не было, у Фатея Петровича был только опыт, интуиция и мастерство, словом, искусство. Спустя годы, через руки Поповых прошли десятки тонн лечебного сырья – драгоценных живых рогов! Сейчас мы даже представить не можем, скольким людям они вернули здоровье! И возвращают до сих пор, ведь дело Фатея Петровича продолжили его сыновья и внуки.

В парк-отеле “Алтай Green” проводятся натуральные пантовые ванны, сырье для которых привозят из высокогорного Усть-Коксинского района. Именно там разведением маралов занимаются трудолюбивые люди, искренне любящие свою работу и заботящиеся о высоком качестве маральих пантов.

В феврале 1976 года в Барнауле в новом здании драмтеатра великолепной пятерке мараловодов Поповых вручали высшие государственные награды. Зал стоя рукоплескал героям из далекой алтайской деревушки…

Умер Фатей Петрович 29 июля 1994 года в возрасте 85 лет.

