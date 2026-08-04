Как Сергей Вронский написал 12 томов «Классической астрологии» — и кем он был на самом деле

В 1992 году пожилой мужчина собрал вещи в московской многоэтажке района Орехово-Борисово и уехал в Ригу. Там, в сером спальном районе Золитуде, он сел за рукопись — и работал до последнего дня. Через несколько лет вышли 12 томов «Классической астрологии»: труд, которому нет аналогов в мире по охвату.

Авторство автор объяснял просто: он лишь записывал слова французского астролога XVII века Жана-Батиста Морена де Вильфранша, с которым общался «через астрал». Звали автора Сергей Вронский. Есть одна проблема: такого человека нет ни в одном государственном архиве. Семья, расстрелянная за обеденным столом

Рига, 1915 год. По версии самого Вронского, его отец — граф, генерал российской императорской армии. В доме прислуга, гувернантка, бабушка-аристократка. Революция меняет всё разом. Пьяные матросы врываются в дом и расстреливают всю семью прямо за обеденным столом — ради грабежа, под предлогом расправы с «золотопогонником». Трёхлетнего Серёжу в последний момент выталкивает в окно гувернантка. Через Красный Крест мальчика разыскивают дедушка с бабушкой и забирают в Ригу. Рига между двумя войнами — именно здесь прошло детство Вронского. Маза Пилс, улица в старом городе, упоминается в его биографии.

Бабушка, по его словам, черногорская княжна — астролог и хиромант. С детства учит внука читать звёздные карты. Мальчик растёт, оканчивает Миллеровскую частную гимназию с золотой медалью. В 1933 году пытается поступить в Латвийский государственный университет — и проваливается. Быть русским юношей в независимой Латвии непросто (уже тогда), даже если медаль золотая. Фотография, которую приписывают молодому Сергею Вронскому. Документальных подтверждений, что на ней именно он, нет.

Там брат известного немецкого астролога Вальтера Коха даёт Вронскому рекомендацию в только что созданный Берлинский биорадиологический институт. Правила приёма необычные: ни оценки, ни происхождение, ни деньги роли не играют. Решает только гороскоп кандидата. Из трёхсот претендентов отбирают десятерых. Вронский — среди них.

Астролог в логове рейха

Берлин 1930-х — особое место для оккультиста. Гитлер возвёл астрологию в ранг имперской науки, Гиммлер собирал астрологов для стратегических консультаций. Молодой выпускник из Риги оказывается в самом центре этого мира: по его словам, он стал личным астрологом заместителя фюрера Рудольфа Гесса и составлял гороскопы для нацистской верхушки. Берлин начала 1930-х. Именно здесь Вронский, по его словам, получил должность астролога при штабе Гитлера.

Накануне нападения на СССР он якобы составил гороскоп с жёстким выводом: все лидеры рейха, которые не покинут страну до 22 июня 1941 года, обречены. Гесс поверил. 10 мая 1941 года он сел в самолёт Me-110 и в одиночку перелетел в Великобританию, спустившись на парашюте в Шотландии. Это подтверждённый исторический факт: Гесс действительно консультировался с астрологами перед полётом и выбрал дату по гороскопу. А то, что именно Вронский составил этот гороскоп, — только слова самого Вронского. Рудольф Гесс. 10 мая 1941 года он тайно вылетел в Великобританию — готовясь к полёту, по свидетельствам историков, сверялся с астрологическими прогнозами.

Параллельно, утверждал Вронский, он передавал в советскую разведку данные о готовящемся нападении на СССР. В 1942 году, почувствовав угрозу, перешёл линию фронта и оказался на советской стороне. Документальных подтверждений ни разведывательной деятельности, ни бегства историки не нашли. Показательная деталь: астролог рейха Карл Эрнст Крафт был арестован в июне 1941 года — сразу после перелёта Гесса, когда нацистская верхушка решила разогнать всех «причастных» к этой истории астрологов. Крафт погиб в Бухенвальде в январе 1945-го. Астрологические карты, которые составлял Вронский, могли выглядеть примерно так — в традиции европейской астрологии XVII–XX веков.

Двадцать пять лет, пять лет и симуляция рака

В 1946 году Вронского арестовали по доносу. Приговор — 25 лет лагерей. Провёл за решёткой пять лет, вышел досрочно. По версии, которую он сам рассказывал журналистам, — симулировал рак четвёртой стадии. Хирургическое образование, полученное в Берлинском институте, пригодилось. Советские исправительные лагеря, 1940-е. Именно там, по словам Вронского, он симулировал смертельную болезнь и вышел на свободу досрочно.

Проверить детали этой истории невозможно — как и большинство других эпизодов его биографии. По одной из версий, Вронского арестовали ещё в 1942 году, а не в 1946-м, и он провёл в заключении не пять, а все шесть лет. Разные источники дают разные цифры, и ни один из них не ссылается на документы. В 1960-х Вронский перебрался в Москву: там, на волне хрущёвской оттепели, читал на квартирах лекции по астрологии и гомеопатии. Слушателей приходило всё больше.

Звёздный советник номенклатуры

К 1970-м годам Вронский становится нужным человеком в советских коридорах власти. По данным, которые он сам озвучивал в интервью, — несколько встреч с председателем КГБ Семичастным, а позже одна встреча с Андроповым. Последний, по просьбе Брежнева, хотел знать, что звёзды говорят о смерти Мао Цзэдуна: советско-китайский конфликт тогда был в самом разгаре. Вронский в 1970-е. Именно в это десятилетие он, по его словам, становится неофициальным консультантом советской верхушки.

Андропов, по рассказам Вронского, отнёсся к ответу со скепсисом. Но именно после прихода Андропова к власти в качестве генерального секретаря в 1982 году Вронскому дали издать книгу «Астрология — суеверие или наука?» — первую публичную книгу по астрологии в СССР за несколько десятилетий. Совпадение ли это — неизвестно. «Астрология — суеверие или наука?» — первая публичная книга по астрологии в СССР. Вышла после 1982 года.

Конец 1980-х: журналистка Татьяна Тайнс берёт у Вронского интервью, организует выступления на радио и телевидении. Страна в перестроечном ажиотаже жадно читает про предсказателей, целителей и провидцев. К двери его московской квартиры выстраиваются очереди — люди едут со всего бывшего СССР лечиться от рака гомеопатией. Вронский и Павел Глоба. Конец 1980-х стал временем, когда астрология из подполья вышла на телеэкраны.

Двенадцать томов и голос из XVII века

В 1992 году Вронский уезжает в Ригу и садится за главный труд жизни. Структура «Классической астрологии» грандиозна: том первый — введение, том второй — градусология, том третий — домология, четыре тома планетологии, два тома аспектологии, три тома транзитологии. Итого — несколько тысяч страниц, охватывающих астрологию от азов до тонких техник прогностики. Вронский в 1997 году, за год до смерти. В Риге он завершал 12-томник, который считал делом всей жизни.

Авторство Вронский объяснял необычно: он лишь записывал слова французского астролога Жана-Батиста Морена де Вильфранша (1583–1656), с которым общался «через астрал». Морен — реальная историческая фигура: математик, астроном, доктор медицины, профессор Парижского Коллеж де Франс, личный астролог кардиналов Ришельё и Мазарини. Сам он написал монументальный труд «Галльская астрология» — 26 томов на латыни, изданных посмертно. Расстояние в три с половиной века, по словам Вронского, связи не мешало. 12 томов «Классической астрологии» — итог последних лет жизни Вронского. Труда такого охвата в мировой астрологической литературе нет.

Сергей Вронский умер 10 января 1998 года в Риге. Труд вышел посмертно. Несколько поколений российских астрологов считают его учениками и называют 12-томник единственным в мире изданием такого охвата. Могила Сергея Вронского на Первом Лесном кладбище в Риге. Точка, где заканчиваются все биографические споры.

Призрак с биографией

Писатель Юлиан Семёнов — человек, имевший доступ к закрытым советским архивам, — не нашёл ни одного генерала Вронского в Риге 1915 года. Астролог Александр Зараев составил натальную карту по заявленной дате рождения и обнаружил: карта не совпадает с описанной биографией. Сам Вронский объяснить это не смог или не захотел. Рижский район Золитуде — здесь Вронский провёл последние годы жизни и написал все 12 томов. Типичные советские многоэтажки вокруг.

Татьяна Тайнс, благодаря которой Вронский стал знаменит, нашла в рижских архивах фотографию мальчика, очень похожего на «Серёжу Вронского». Фамилия у него оказалась другой, отец — ни граф, ни генерал. Тайнс выдвинула версию: под именем Вронского скрывался латыш Ян Муйжниекс, познакомившийся с настоящим графом в советских лагерях и после освобождения присвоивший чужую личность. Дальнейшее расследование она прекратила после того, как почувствовала себя плохо. По её словам, к тому моменту уже погибли минимум два человека, конфликтовавших с астрологом. Портрет человека, которого астролог называл своим отцом, графом Вронским. Документальных подтверждений существования такого графа не найдено.

Человека с фамилией Вронский нет ни в одном архиве разведки. Нет следственных материалов, нет документов об освобождении из лагеря, нет дипломов берлинского института. Всё, что известно об этом человеке, записано только с его собственных слов. Вронский, впрочем, объяснял это просто: на его уста наложена «печать молчания на пятьдесят лет». Срок давно истёк — тайна осталась. Архивы советских спецслужб — именно там журналист Юлиан Семёнов искал генерала Вронского. И не нашёл ни одной записи.

Кем бы он ни был на самом деле — 12 томов существуют. Тысячи страниц систематизированной астрологии, которые до сих пор изучают в российских астрологических школах. Вронский унёс тайну своей жизни с собой. А труд остался.

Как вы думаете — важно ли, кем был Вронский на самом деле, если результат его работы не вызывает сомнений? И может ли человек без биографии оставить наследие, которое переживёт его на десятилетия?