Как Сергей Вронский написал 12 томов «Классической астрологии» — и кем он был на самом деле

В 1992 году пожилой мужчина собрал вещи в московской многоэтажке района Орехово-Борисово и уехал в Ригу. Там, в сером спальном районе Золитуде, он сел за рукопись — и работал до последнего дня. Через несколько лет вышли 12 томов «Классической астрологии»: труд, которому нет аналогов в мире по охвату.
Авторство автор объяснял просто: он лишь записывал слова французского астролога XVII века Жана-Батиста Морена де Вильфранша, с которым общался «через астрал». Звали автора Сергей Вронский. Есть одна проблема: такого человека нет ни в одном государственном архиве.Семья, расстрелянная за обеденным столом
Рига, 1915 год. По версии самого Вронского, его отец — граф, генерал российской императорской армии. В доме прислуга, гувернантка, бабушка-аристократка. Революция меняет всё разом. Пьяные матросы врываются в дом и расстреливают всю семью прямо за обеденным столом — ради грабежа, под предлогом расправы с «золотопогонником». Трёхлетнего Серёжу в последний момент выталкивает в окно гувернантка. Через Красный Крест мальчика разыскивают дедушка с бабушкой и забирают в Ригу.Рига между двумя войнами — именно здесь прошло детство Вронского. Маза Пилс, улица в старом городе, упоминается в его биографии.
Бабушка, по его словам, черногорская княжна — астролог и хиромант. С детства учит внука читать звёздные карты. Мальчик растёт, оканчивает Миллеровскую частную гимназию с золотой медалью. В 1933 году пытается поступить в Латвийский государственный университет — и проваливается. Быть русским юношей в независимой Латвии непросто (уже тогда), даже если медаль золотая. По совету родственников он едет в Берлин.Фотография, которую приписывают молодому Сергею Вронскому. Документальных подтверждений, что на ней именно он, нет.
Там брат известного немецкого астролога Вальтера Коха даёт Вронскому рекомендацию в только что созданный Берлинский биорадиологический институт. Правила приёма необычные: ни оценки, ни происхождение, ни деньги роли не играют. Решает только гороскоп кандидата. Из трёхсот претендентов отбирают десятерых. Вронский — среди них.
Астролог в логове рейха
Берлин 1930-х — особое место для оккультиста. Гитлер возвёл астрологию в ранг имперской науки, Гиммлер собирал астрологов для стратегических консультаций. Молодой выпускник из Риги оказывается в самом центре этого мира: по его словам, он стал личным астрологом заместителя фюрера Рудольфа Гесса и составлял гороскопы для нацистской верхушки.Берлин начала 1930-х. Именно здесь Вронский, по его словам, получил должность астролога при штабе Гитлера.
Накануне нападения на СССР он якобы составил гороскоп с жёстким выводом: все лидеры рейха, которые не покинут страну до 22 июня 1941 года, обречены. Гесс поверил. 10 мая 1941 года он сел в самолёт Me-110 и в одиночку перелетел в Великобританию, спустившись на парашюте в Шотландии. Это подтверждённый исторический факт: Гесс действительно консультировался с астрологами перед полётом и выбрал дату по гороскопу. А то, что именно Вронский составил этот гороскоп, — только слова самого Вронского.Рудольф Гесс. 10 мая 1941 года он тайно вылетел в Великобританию — готовясь к полёту, по свидетельствам историков, сверялся с астрологическими прогнозами.
Параллельно, утверждал Вронский, он передавал в советскую разведку данные о готовящемся нападении на СССР. В 1942 году, почувствовав угрозу, перешёл линию фронта и оказался на советской стороне. Документальных подтверждений ни разведывательной деятельности, ни бегства историки не нашли. Показательная деталь: астролог рейха Карл Эрнст Крафт был арестован в июне 1941 года — сразу после перелёта Гесса, когда нацистская верхушка решила разогнать всех «причастных» к этой истории астрологов. Крафт погиб в Бухенвальде в январе 1945-го.Астрологические карты, которые составлял Вронский, могли выглядеть примерно так — в традиции европейской астрологии XVII–XX веков.
Двадцать пять лет, пять лет и симуляция рака
В 1946 году Вронского арестовали по доносу. Приговор — 25 лет лагерей. Провёл за решёткой пять лет, вышел досрочно. По версии, которую он сам рассказывал журналистам, — симулировал рак четвёртой стадии. Хирургическое образование, полученное в Берлинском институте, пригодилось.Советские исправительные лагеря, 1940-е. Именно там, по словам Вронского, он симулировал смертельную болезнь и вышел на свободу досрочно.
Проверить детали этой истории невозможно — как и большинство других эпизодов его биографии. По одной из версий, Вронского арестовали ещё в 1942 году, а не в 1946-м, и он провёл в заключении не пять, а все шесть лет. Разные источники дают разные цифры, и ни один из них не ссылается на документы. В 1960-х Вронский перебрался в Москву: там, на волне хрущёвской оттепели, читал на квартирах лекции по астрологии и гомеопатии. Слушателей приходило всё больше.
Звёздный советник номенклатуры
К 1970-м годам Вронский становится нужным человеком в советских коридорах власти. По данным, которые он сам озвучивал в интервью, — несколько встреч с председателем КГБ Семичастным, а позже одна встреча с Андроповым. Последний, по просьбе Брежнева, хотел знать, что звёзды говорят о смерти Мао Цзэдуна: советско-китайский конфликт тогда был в самом разгаре.Вронский в 1970-е. Именно в это десятилетие он, по его словам, становится неофициальным консультантом советской верхушки.
Андропов, по рассказам Вронского, отнёсся к ответу со скепсисом. Но именно после прихода Андропова к власти в качестве генерального секретаря в 1982 году Вронскому дали издать книгу «Астрология — суеверие или наука?» — первую публичную книгу по астрологии в СССР за несколько десятилетий. Совпадение ли это — неизвестно.«Астрология — суеверие или наука?» — первая публичная книга по астрологии в СССР. Вышла после 1982 года.
Конец 1980-х: журналистка Татьяна Тайнс берёт у Вронского интервью, организует выступления на радио и телевидении. Страна в перестроечном ажиотаже жадно читает про предсказателей, целителей и провидцев. К двери его московской квартиры выстраиваются очереди — люди едут со всего бывшего СССР лечиться от рака гомеопатией.Вронский и Павел Глоба. Конец 1980-х стал временем, когда астрология из подполья вышла на телеэкраны.
Двенадцать томов и голос из XVII века
В 1992 году Вронский уезжает в Ригу и садится за главный труд жизни. Структура «Классической астрологии» грандиозна: том первый — введение, том второй — градусология, том третий — домология, четыре тома планетологии, два тома аспектологии, три тома транзитологии. Итого — несколько тысяч страниц, охватывающих астрологию от азов до тонких техник прогностики.Вронский в 1997 году, за год до смерти. В Риге он завершал 12-томник, который считал делом всей жизни.
Авторство Вронский объяснял необычно: он лишь записывал слова французского астролога Жана-Батиста Морена де Вильфранша (1583–1656), с которым общался «через астрал». Морен — реальная историческая фигура: математик, астроном, доктор медицины, профессор Парижского Коллеж де Франс, личный астролог кардиналов Ришельё и Мазарини. Сам он написал монументальный труд «Галльская астрология» — 26 томов на латыни, изданных посмертно. Расстояние в три с половиной века, по словам Вронского, связи не мешало.12 томов «Классической астрологии» — итог последних лет жизни Вронского. Труда такого охвата в мировой астрологической литературе нет.
Сергей Вронский умер 10 января 1998 года в Риге. Труд вышел посмертно. Несколько поколений российских астрологов считают его учениками и называют 12-томник единственным в мире изданием такого охвата.Могила Сергея Вронского на Первом Лесном кладбище в Риге. Точка, где заканчиваются все биографические споры.
Призрак с биографией
Писатель Юлиан Семёнов — человек, имевший доступ к закрытым советским архивам, — не нашёл ни одного генерала Вронского в Риге 1915 года. Астролог Александр Зараев составил натальную карту по заявленной дате рождения и обнаружил: карта не совпадает с описанной биографией. Сам Вронский объяснить это не смог или не захотел.Рижский район Золитуде — здесь Вронский провёл последние годы жизни и написал все 12 томов. Типичные советские многоэтажки вокруг.
Татьяна Тайнс, благодаря которой Вронский стал знаменит, нашла в рижских архивах фотографию мальчика, очень похожего на «Серёжу Вронского». Фамилия у него оказалась другой, отец — ни граф, ни генерал. Тайнс выдвинула версию: под именем Вронского скрывался латыш Ян Муйжниекс, познакомившийся с настоящим графом в советских лагерях и после освобождения присвоивший чужую личность. Дальнейшее расследование она прекратила после того, как почувствовала себя плохо. По её словам, к тому моменту уже погибли минимум два человека, конфликтовавших с астрологом.Портрет человека, которого астролог называл своим отцом, графом Вронским. Документальных подтверждений существования такого графа не найдено.
Человека с фамилией Вронский нет ни в одном архиве разведки. Нет следственных материалов, нет документов об освобождении из лагеря, нет дипломов берлинского института. Всё, что известно об этом человеке, записано только с его собственных слов. Вронский, впрочем, объяснял это просто: на его уста наложена «печать молчания на пятьдесят лет». Срок давно истёк — тайна осталась.Архивы советских спецслужб — именно там журналист Юлиан Семёнов искал генерала Вронского. И не нашёл ни одной записи.
Кем бы он ни был на самом деле — 12 томов существуют. Тысячи страниц систематизированной астрологии, которые до сих пор изучают в российских астрологических школах. Вронский унёс тайну своей жизни с собой. А труд остался.
Как вы думаете — важно ли, кем был Вронский на самом деле, если результат его работы не вызывает сомнений? И может ли человек без биографии оставить наследие, которое переживёт его на десятилетия?
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