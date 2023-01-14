Как искали актера на роль в фильме «Зимний вечер в Гаграх»

После успеха фильма «Мы из джаза» режиссёр Карен Шахназаров решил продолжить тему и снять ещё одну музыкальную историю.
Руководство «Мосфильма» идею одобрило, но съёмки разрешило только зимой. Режиссёр не стал спорить и вместе со съёмочной командой они уехали в тёплую Абхазию – снимать «Зимний вечер в Гаграх».
Когда режиссёр Карен Шахназаров вместе с Александром Бородянским сели за сценарий фильма «Зимний вечер в Гаграх», то роль бывшего чечёточника Беглова они сразу примеряли на Евгения Евстигнеева – именно его они с самого начала видели в роли в прошлом знаменитого, а ныне забытого актёра.
Но на стадии проб к фильму Шахназаров засомневался в правильности своего выбора и стал пробовать других актёров. И после этих проб молодой режиссёр пришёл в замешательство. Кого взять на роль?! Ведь все приглашённые актёры были великолепны! Кто составил конкуренцию Евстигнееву? Евгений Леонов, Пётр Щербаков и Олег Ефремов.Определиться помог сам Евгений Евстигнеев. В это время он был очень востребованным актёром, и в театре, и в кино. От многих проектов ему приходилось отказываться. Не потому, что они были плохи или неинтересны. Просто из-за нехватки времени. Но не в этом случае. Евстигнеев сам пришёл к Шахназарову и сказал открытым текстом: «Я прочитал сценарий. Я хочу сыграть этого человека. Это моя роль!»Евгений Евстигнеев на съёмках художественного фильма «Зимний вечер в Гаграх», режиссёр Карен Шахназаров, Мосфильм, 1985 год
В сценарии был такой момент:В этом эпизоде Евстигнеев узнал себя самого в молодости. Ему ещё не было 15 лет, когда он пошёл работать электромонтёром, позже – работал слесарем на заводе. А вечерами, после работы, был джаз. Евстигнеев сам научился играть на гитаре, рояле, барабанах.
Но это была не единственная причина. Евгений Евстигнеев был большим поклонником джазовой музыки и степа.Ну а главное, как вспоминал Карен Георгиевич позже, Евгений Александрович увидел в судьбе забытого актёра что-то очень близкое себе. А ещё Александр Панкратов-Чёрный вспоминал, что Евгений Евстигнеев в этой роли хотел показать судьбу всех тех актёров, которые были кумирами в молодости, а в старости становились нищими и забытыми. В пользу актёра сыграло то, что он был очень музыкальным и когда-то играл в джазовом оркестре на ударных. Ударникам вообще научиться бить чечётку довольно просто – они прекрасно чувствуют ритм. Евстигнеев не просто танцевал степ, а импровизировал и фактически был сам себе хореограф. Правда самые сложные элементы за него станцевал профессиональный чечёточник – ученик того самого Алексея Быстрова.
Шахназаров дал согласие. И тем, как рассказывал Бородянский, молодой режиссёр обидел Евгения Леонова, который тоже хотел получить эту роль (но был менее активен).
Ну а уже во время съёмок режиссёр чуть было не пожалел о своём выборе. Щахназарову стало казаться, что именитый актёр после получения роли охладел к ней и стал играть формально, спустя рукава. Евстигнеев на съёмочной площадке буквально спал. Но потом он понял, что это особая манера игры актёра. Он отключался в те моменты, когда был не нужен на съёмочной площадке, экономил энергию. Но после команды «Мотор! Камера!» он преображался и выкладывался на все 100 %.Надо отметить, что у главного героя фильма был реальный прототип – степист Алексей Быстров, звезда 50-х. Он был одним из первых советских чечёточников, выступал с оркестром Эдди Рознера, был лауреатом Сталинской премии. С режиссёром он познакомился на съёмках фильма «Мы из джаза» – учил степу Игоря Скляра и Александра Панкратова-Чёрного. К тому времени Быстрова уже мало кто помнил, а сам он сильно пил. На репетициях он рассказывал, что женат на оперной приме Большого театра, а дочь вышла замуж за дипломата. До премьеры «Мы из джаза» танцор не дожил, а после его смерти стало известно, что он давно разведён и жил один в коммунальной квартире… Его судьба стала основой сценария «Зимнего вечера в Гаграх». К сожалению, во время работы над фильмом у Быстрова случился инфаркт, и его не стало. Но когда режиссёр стал наводить справки про него, то узнал, что в прошлом это был солист ансамбля песни и пляски Александрова, лауреат Сталинской премии. В 50-е годы его имя было известно даже за пределами СССР, он был первым советским актёром, освоившим степ. Именно тогда и появилась идея нового фильма.
И в фильме молодого Беглова играл Аркадий Насыров – ученик того самого Быстрова.
На роль танцора-любителя Аркадия режиссёр планировал взять Игоря Скляра, но того не отпустили из театра. Особых мук выбора не было – с Александром Панкратовым-Чёрным режиссёр уже работал, степ танцевать его уже учили, так что утвердили его… На съёмках тренировки с профессиональными танцорами продолжились, актёр делал успехи, и в сцене последнего урока Александр Панкратов-Чёрный станцевал уже свою импровизацию.
Однажды, вскоре после премьеры фильма, у Шахназарова раздался телефонный звонок. Звонила женщина, и рассказала, что она только пришла из кинотеатра, где проплакала почти весь фильм. Ведь с экрана она увидела историю жизни своего отца. Это была дочь Алексея Быстрова, прототипа чечёточника Беглова. Шахназаров и Бородянский угадали в сценарии даже непростые отношения забытого актёра и его дочери – в жизни они тоже виделись редко.
На роль дочери Беглова пробовалась актриса Ирина Цывина. Роль она не получила, но пробы к этому фильму потом стала называть «первым свиданием» – через год она стала женой Евгения Евстигнеева.Роль дочери сыграла Светлана Аманова.Её героиня выходит замуж за журналиста, а вскоре после выхода фильма актриса тоже вышла замуж за журналиста – главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева.
Дочь Беглова в детстве сыграла 7-летняя Анна Иванова. Режиссёр осмотрел более сотни кандидаток, пока не встретил Аню – его поразило сочетание хрупкости, работоспособности и мышление взрослого человека. После съёмок родители девочки решили, что у неё есть танцевальное будущее и отдали её в хореографическое училище. Анна Иванова стала балериной, солисткой Большого театра и директором театра «Московский балет».Анечка в фильмеАнна Иванова, балерина
Певицу Ирину Мельникову отчасти списали с Аллы Пугачёвой. Ей же и предложили эту роль, но Пугачёва не хотела играть скандальную звезду и попросила переписать сценарий. Шахназаров отказался что-либо менять, и отдал роль Наталье Гундаревой.Актриса очень хотела сама петь в фильме, но уговорить режиссёра не удалось – все сольные партии исполнила Лариса Долина.
Песня «Пчела и бабочка» была написана и спета ещё в 1950-х годах французским певцом Анри Сальвадором.
Выпущена у нас на пластинке в 1956 году
С наших экранов она впервые прозвучала в фильме «Когда деревья были большими», правда, без слов.
А вот как звучит в фильме
У песни «Дружба», которую пела героиня Натальи Гундаревой, была целая история. Впервые она вышла на пластинке в 1937 году с упоминанием композитора Поля Марселя – Леопольда Русакова. В том же году он был арестован, пластинку с песней перевыпустили, и композитором указывался уже Владимир Сидоров, а фамилия Марселя больше никогда не встречалась…
Худсовет постановил исключить песню из фильма, и уцелеть ей удалось только по просьбе Иосифа Кобзона.
Ну и конечно номер со степом в исполнении Аркадия Насырова
И Панкратова-Черного
Много солидных дат у мосфильмовских картин. Так, 65 лет исполнилось фильму Самсона Самсонова “За витриной универмага, 55 - киноэпопее “Война и мир” и 45 - драме “Они сражались за Родину” Сергея Бондарчука. Не стареющим комедиям “Афоня” Данелии и “Операция «Ы»” Гайдая - 45 и 55 лет. Четверть века отметили “Ширли-мырли” Владимира Меньшова и “Американская дочь” Карена Шахназарова. Десятилетием ранее Шахназаров снял “Зимний вечер в Гаграх”, который вышел в прокат в конце декабря 1985-го и по опросу журнала “Советский экран” стал лучшим музыкальным фильмом года. Вот о нем, 35-летнем, и поговорим. По людским меркам, самое время для кризиса среднего возраста. Но у кино, возможно, есть свои рецепты, чтобы подолгу оставаться “в полном расцвете сил” и держать в ритме чечетки зрительские сердца.
- Карен Георгиевич, вы как-то сказали, что если бы снимали “Зимний вечер в Гаграх” сегодня, то не стали бы в финале “физически” убивать главного героя...
- Да, действительно, спустя годы, я думаю, не нужно было это подчеркивать, там и так все понятно, с точки зрения идейного смысла это ничего фильму не дает, сверхзадач не решает. Но тогда считалось, можно сказать, высшим шиком, если фильм заканчивался плохо. Советское кино требовало голливудских хэппи-эндов, чему мы, молодые режиссеры, всячески сопротивлялись и аплодировали стоя картинам без счастливых финалов. Помню, во время просмотра на Мосфильме “Зимнего вечера в Гаграх” замглавреда киностудии Нина Глаголева сказала, что смерть тут лишняя, и ее надо убрать. Николай Трофимович Сизов (гендиректор Мосфильма - прим. авт.) парировал, мол, разве при социализме люди не умирают. К моменту выхода картины Михаил Горбачев уже пришел к власти. Хотя перестройку он объявил лишь через пару лет, ветер грядущих перемен уже витал в воздухе. Видимо, Сизов тогда уловил его дыхание, финал с умирающим героем ушедшей эпохи оставил, как есть. Хотя было видно, что ему это не по душе, ведь сам он был человеком старой закалки. С годами я сам стал более терпим к мысли о том, что кино в большинстве своем создают для простого человека, у которого и так полно забот. Вот помню мы с Бородянским ворчали, когда пришлось изменить беспросветный финал в сценарии к фильму “Дамы приглашают кавалеров”. Изначально в нашей истории одинокая героиня едет на курорт с целью встретить там будущего мужа, а возвращается ни с чем. И вот директор картины Олег Николаевич Мужчинкин нам высказал, что если она поехала его искать, то пускай в итоге найдет. Теперь я нахожу это правильным.
- В “Гаграх” хотели бы еще что-то изменить?
- Я бы усилил танцевальный элемент. Степ очень интересен с точки зрения пластической выразительности. В нем гармонично сочетается настоящее искусство и что-то живое, человеческое. То есть это и филигранно отточенное мастерство, и в то же время импровизация, выражение настроения через танец. Прежде, чем появиться в Америке, степ вобрал в себя традиции ирландской, африканской культур и не только. Могло бы отличное танцевальное шоу получиться в финале. Тогда был скромный бюджет, я бы не смог себе позволить сделать все то, что мог придумать. Кстати, в современной версии “Зимнего вечера” я бы сделал акцент на теме, которая в нынешних реалиях еще более актуальна. Мотив столкновения героя с миром шоу-бизнеса прозвучал бы наиболее остро, ярко и провокационно. Конечно, сцены с героиней Гундаревой, другими участниками эстрады взяты из реальной жизни, раньше все это тоже было, но не в такой уродливой форме. Не было этого ужаса, какого-то пиршества идиотизма и пошлости, в которые, как мне кажется, превратилась эстрада сегодня.
- Карен Георгиевич, как известно, прототип главного героя - степист Быстров был репетитором актеров на съемках комедии “Мы из Джаза”. Как родилась идея создания нового фильма, как вы смогли разглядеть за этим человеком интересную историю?
- На самом деле я ведь и видел-то Алексея Быстрова от силы раза три-четыре. Хотя я и сейчас его хорошо помню, видный был такой, красивый по-своему. Было понятно, что он одинок, что выпивает. Но вместе с тем в нем был стержень, какое-то особое обаяние, его очень любили актеры. После успеха комедии “Мы из Джаза” мы планировали снова музыкальную картину и решили реконструировать историю жизни Быстрова. Но мы ничего о нем не знали и не узнавали, хотели именно придумать. Одно лишь то, что он был чечёточником, давало просторы для выдумки в плане музыкальных номеров. К тому моменту я уже почувствовал, что в этом жанре позволялось больше, чем в других. В советские годы музыкальное кино было редким и потому ценным, руководство его априори одобряло. За счет того, что оно считалось чем-то развлекательным, идеологических претензий было меньше, к нему относились проще, не было столь пристального внимания. Хотя по обыкновению к молодым режиссерам придирались: нельзя то, нельзя это. В этом жанре можно было довольно свободно изъясняться.
- Правда ли, что Евгений Евстигнеев очень хотел сыграть главного героя Беглова и был в этом настойчив?
- Да, и в моей биографии не было больше никогда такого ни с одним актером. Евстигнеев был очень востребованным артистом, часто бывая на Мосфильме, он заходил, зная, что идут пробы, звонил постоянно. На самом деле, когда мы с Сашей Бородянским писали сценарий, мы оба видели в этом герое как раз Евстигнеева. Так же, как представляли Макдауэлла, когда писали “Цареубийцу”, да, это странно, но факт, хотя, казалось бы, где мы и где Макдауэлл. Он в итоге сыграл, хотя не обязательно, что исполнит роль тот самый актёр, но лицо героя нужно иметь перед глазами.
У Алексея Беглова было лицо Евстигнеева, мы фактически сценарий под него писали. Но, во-первых, я немного хитрил, не рассказал ему об этом сразу, а во-вторых, пробы были обязательными, особенно, если ты молодой режиссер, гендирекция в праве была не утвердить того, кого ты выбрал. Но Евстигнеев был вне всяких сомнений лучшим на пробах. Он не играл, он жил эту роль. Тогда я был достаточно молод, а сейчас я думаю, что во многом этот образ совпадал с его внутренним. Еще он когда-то играл в джазовом оркестре на ударных, обладал чувством ритма и довольно быстро научился бить чечётку, не считая сложных элементов, которые за него выполнил дублер. О его музыкальности я узнал еще на съемках “Мы из джаза”, но поскольку он был на них всего пару дней, как актера я его не успел “распробовать”.
В первые съемочные дни “Зимнего вечера в Гаграх” меня очень обижало, что Евстигнеев практически все время спит. Я еще думал, ну надо же, так сильно хотел, просился и такое отношение, выходит, получил роль и уснул. Вскоре я понял, что для него эта была своеобразная форма “сохранения энергии”. Ведь кроме нескольких минут актерской игры, все остальное время на площадке занимает куча других дел - свет поставить, камеры, массовка....
Если в этом процессе актер активен, его энергия иссякает и потом он ничего не может. Это сейчас есть вагончики актерские всякие, где можно посидеть, отдохнуть, а тогда не было ничего, мы довольно аскетично работали. Так что Евстигнеев себя берег таким образом, и когда наступал нужный момент, он выкладывался на все сто. Это был очень хороший человек и великий актер.
Недаром же со мной потом случилась эта, можно сказать, мистическая история, когда позвонила женщина и стала благодарить за то, что я снял фильм про ее отца. Когда я уточнил его имя, оказалось, это Алексей Быстров, прототип нашего персонажа. Причем она даже не знала, что ее отец на самом деле работал у нас, она вообще о нем почти не знала, поскольку родители расстались, когда еще была ребенком. Бывает, меня спрашивают, зачем снимать кино, и вот ради таких моментов, я думаю, точно стоит.
- На роль Аркадия Грачёва вы сначала рассматривали Игоря Скляра?
- Да, я даже его утвердил. Несмотря на то, что Игорь был дико популярен после главной роли в “Мы из джаза”, потом еще эту песню спел про Комарово, ему очень хотелось стать серьезным драматическим актером. В общем к тому моменту он уже работал в театре, режиссер его не отпустил, Игорь отказался от участия в съемках.
Я хотел, чтобы герой был молодой, лет двадцати пяти, но, как оказалось, я ошибался. Саша Панкратов-Черный после проб шел вторым номером, и я позвал на эту роль его. В ту пору ему было далеко за тридцать, он производил впечатление большего неудачника. Вот вроде поезд ушел, и человек пытается хоть на какую-то подножку влезть. Кино про молодого человека и чечетку было бы совсем другим. Мечтал, попробовал, не получилось - ничего страшного, пошел дальше. А с Сашкой это уже драма оказалась.
- Да, кстати, вот интересно, насколько точно можете заранее определить жанр картины, понять, как сложится история?
- С фильмом “Мы из джаза” было очевидно, что это музыкальная комедия. А про “Зимний вечер в Гаграх”, не знаю даже, было понятно лишь то, что он будет музыкальным. В целом я, хотя может это неверно, никогда не определял жанр загодя. Когда пишешь историю, то, бывает, представляешь ее, в ней какая-то логика своя выстраивается, но я никогда не знаю наверняка, что в ней будет, какой она будет и уж тем более, чем она закончится. На мой взгляд, главное, чтобы историю, сценарий было интересно читать, тогда и фильм будет потом смотреть интересно. И, конечно, чтобы были события, поступки, характеры.
Кстати, когда в выдуманную историю вкладываешь что-то из жизни, какие-то детали, то история от это всегда выглядит более достоверной. Вот Воркута в “Гаграх” появилась, потому что Бородянский из Воркуты. Мне не близко кино, в котором все заранее известно.
Вот, например, из живописи мне нравится картина “Девушка читает письмо” Вермеера, или “Поцелуй украдкой” Фрагонара. Про что они? Да кто ж знает. Но я вот такое люблю. В нем есть живое. А когда знаешь с самого начала, для чего ты это делаешь, в этом уже тенденция. Как по мне, в хорошем кино не должно быть тенденции.
- Как насчет импровизаций на съемочной площадке?
- В этом прелесть кино, во всяком случае того, что мне нравится. Вот, например, музыкальная сцена “Зимнего вечера в Гаграх”, в которой герой прощается, это одна большая импровизация, сцена не была прописана в сценарии, и таких достаточно много, что рождаются на съемочной площадке.
Актеры зачастую могут что-то привнести такое, чего ты даже не предполагал, и, главное, уметь увидеть это, потому что это может оказаться совсем другим, отличным от того, что ты придумал, но при этом гораздо лучше.
- Пожалуй, глупый вопрос, но все же, почему именно Гагры?
- Гагры были у нас уже в сценарии. Не знаю, нам нравилось. В советское время этот город был местом романтическим, был в нем какой-то флер. Кстати, город ведь называется Гагра, соответственно, где? В Гагре. Нам это совершенно не подходило. И мы уже всерьез подумывали о том, чтобы вовсе сменить название. Но в просторечии всегда все говорили в Гаграх, не иначе. Так что мы обратились к профессору филфака МГУ, которая выдала справку о том, что в Гаграх - допустимая форма.
- Карен Георгиевич, будете отмечать 35-летнию годовщину? Как вы вообще относитесь к знаковым датам ваших картин?
- Честно говоря, не отмечаю, я вообще ловлю себя на мысли, что не понимаю, как это все получилось. Как будто я к этим фильмам не имею прямого отношения, они давно живут какой-то своей жизнью. Но вот такое странное возникает ощущение, как будто говорю про какого-то другого человека, который это кино снимал, и я даже не знаю, о чем он думал в тот момент и что хотел этим сказать. Наверное, это нормально, мы все меняемся. Я не пересматриваю свои фильмы специально. Если идут по телевизору, могу глянуть, бывает интересно, что-то нравится, а что-то не нравится совсем. Иногда смотришь, думаешь, да, неплохое кино. Есть что-то, что в нем цепляет.
- А “Зимний вечер в Гаграх” как вам?
- Честно, давно не видел, но, думаю, там есть хорошие сцены. Пожалуй, “Гагры” надо пересмотреть. Но в целом, думаю, не нужно этого делать, кино должно уходить и от него нужно уходить. Мне это кажется правильным, иначе становишься заложником прошлого, каких-то своих наработок, видения, мнений. Когда картина уходит к зрителям, каждый из них накладывает на нее какой-то свой опыт, она обрастает какой-то своей мифологией, живет своей жизнью и внедряться в это совершенно глупо.
- Вы говорите о кино, а мне на ум приходит восточная мудрость, которая гласит: «Ребенок - гость в твоем доме. Накорми, выучи и отпусти».
- Вот! Это очень правильный образ. Поначалу, как родитель, ты все пытаешься угнаться за своим ребенком, но в какой-то момент понимаешь, это взрослый человек, и он теперь живет своей жизнью. Тебе хочется вмешаться, дать совет, ведь ты к этому ребенку имеешь самое прямое отношение, но лучше не мешать, потому что в итоге только хуже сделаешь. Так же, выходит, и с кино. Поначалу оно держит крепко, но, меня, как правило, недолго. Вот ты сделал кино, потом просмотры, показы, прокат, вот представляешь картину, остаешься посмотреть ее и на реакцию зрителей. Есть еще фестивали, и ты еще какое-то время с ним, как зритель смотришь, пересматриваешь, потом в какой-то момент вдруг раз, и оно перестает быть тобой, быть с тобой. Уходит, и ты к нему не возвращаешься.
- Но ведь, как и детьми, своими работами хочется все же гордиться?
- Хочется, чтобы их смотрели, и хорошо, что в наши дни есть Интернет, не смотря на множество нюансов, считаю, что для нас в этом много своих плюсов.
- Что должно быть в кино, чтобы его смотрели?
- Трудно сказать, рецептов сегодня много раздают, но, на мой взгляд, всего не угадаешь. Возможно, конечно, сделать математический расчет, учесть все нюансы, ведущие к абсолютному успеху, но нет никаких гарантий, невозможно предугадать, какая картина 100% выстрелит, а какая с треском провалится. Бывают фильмы с ошеломительным успехом, про которые вскоре забывают, бывают те, что работают по 30-40 лет. Вот “Зимний вечер в Гаграх” смотрят же? И это хорошо. Я думаю, читают и смотрят вне зависимости от времени и эпохи те произведения, где есть живой человек. Есть характер, который тебя волнует, который ты разделяешь, а, может, ты его вовсе не понимаешь, но тебе нравится за ним наблюдать, и ты идешь за ним. Проще говоря, должно быть всегда интересно.
И еще видео с Панкратовым-Черным
https://loveopium.ru/kino-2/zimnij-vecher-v-gagrax-kak-iskal...
https://www.domkino.tv/news/12534
http://abkhazia-apsny.ru/winter-evening-in-gagra
https://www.mosfilm.ru/news/?ELEMENT_ID=48187
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