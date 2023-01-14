Как искали актера на роль в фильме «Зимний вечер в Гаграх»

После успеха фильма «Мы из джаза» режиссёр Карен Шахназаров решил продолжить тему и снять ещё одну музыкальную историю.

Руководство «Мосфильма» идею одобрило, но съёмки разрешило только зимой. Режиссёр не стал спорить и вместе со съёмочной командой они уехали в тёплую Абхазию – снимать «Зимний вечер в Гаграх».

Когда режиссёр Карен Шахназаров вместе с Александром Бородянским сели за сценарий фильма «Зимний вечер в Гаграх», то роль бывшего чечёточника Беглова они сразу примеряли на Евгения Евстигнеева – именно его они с самого начала видели в роли в прошлом знаменитого, а ныне забытого актёра.

Автор фото: dubikvit

Но на стадии проб к фильму Шахназаров засомневался в правильности своего выбора и стал пробовать других актёров. И после этих проб молодой режиссёр пришёл в замешательство. Кого взять на роль?! Ведь все приглашённые актёры были великолепны! Кто составил конкуренцию Евстигнееву? Евгений Леонов, Пётр Щербаков и Олег Ефремов. Определиться помог сам Евгений Евстигнеев. В это время он был очень востребованным актёром, и в театре, и в кино. От многих проектов ему приходилось отказываться. Не потому, что они были плохи или неинтересны. Просто из-за нехватки времени. Но не в этом случае. Евстигнеев сам пришёл к Шахназарову и сказал открытым текстом: «Я прочитал сценарий. Я хочу сыграть этого человека. Это моя роль!» Евгений Евстигнеев на съёмках художественного фильма «Зимний вечер в Гаграх», режиссёр Карен Шахназаров, Мосфильм, 1985 год

В сценарии был такой момент: В этом эпизоде Евстигнеев узнал себя самого в молодости. Ему ещё не было 15 лет, когда он пошёл работать электромонтёром, позже – работал слесарем на заводе. А вечерами, после работы, был джаз. Евстигнеев сам научился играть на гитаре, рояле, барабанах.

Но это была не единственная причина. Евгений Евстигнеев был большим поклонником джазовой музыки и степа. Ну а главное, как вспоминал Карен Георгиевич позже, Евгений Александрович увидел в судьбе забытого актёра что-то очень близкое себе. А ещё Александр Панкратов-Чёрный вспоминал, что Евгений Евстигнеев в этой роли хотел показать судьбу всех тех актёров, которые были кумирами в молодости, а в старости становились нищими и забытыми. В пользу актёра сыграло то, что он был очень музыкальным и когда-то играл в джазовом оркестре на ударных. Ударникам вообще научиться бить чечётку довольно просто – они прекрасно чувствуют ритм. Евстигнеев не просто танцевал степ, а импровизировал и фактически был сам себе хореограф. Правда самые сложные элементы за него станцевал профессиональный чечёточник – ученик того самого Алексея Быстрова.

Шахназаров дал согласие. И тем, как рассказывал Бородянский, молодой режиссёр обидел Евгения Леонова, который тоже хотел получить эту роль (но был менее активен).

Ну а уже во время съёмок режиссёр чуть было не пожалел о своём выборе. Щахназарову стало казаться, что именитый актёр после получения роли охладел к ней и стал играть формально, спустя рукава. Евстигнеев на съёмочной площадке буквально спал. Но потом он понял, что это особая манера игры актёра. Он отключался в те моменты, когда был не нужен на съёмочной площадке, экономил энергию. Но после команды «Мотор! Камера!» он преображался и выкладывался на все 100 %. Надо отметить, что у главного героя фильма был реальный прототип – степист Алексей Быстров, звезда 50-х. Он был одним из первых советских чечёточников, выступал с оркестром Эдди Рознера, был лауреатом Сталинской премии. С режиссёром он познакомился на съёмках фильма «Мы из джаза» – учил степу Игоря Скляра и Александра Панкратова-Чёрного. К тому времени Быстрова уже мало кто помнил, а сам он сильно пил. На репетициях он рассказывал, что женат на оперной приме Большого театра, а дочь вышла замуж за дипломата. До премьеры «Мы из джаза» танцор не дожил, а после его смерти стало известно, что он давно разведён и жил один в коммунальной квартире… Его судьба стала основой сценария «Зимнего вечера в Гаграх». К сожалению, во время работы над фильмом у Быстрова случился инфаркт, и его не стало. Но когда режиссёр стал наводить справки про него, то узнал, что в прошлом это был солист ансамбля песни и пляски Александрова, лауреат Сталинской премии. В 50-е годы его имя было известно даже за пределами СССР, он был первым советским актёром, освоившим степ. Именно тогда и появилась идея нового фильма.

И в фильме молодого Беглова играл Аркадий Насыров – ученик того самого Быстрова.

На роль танцора-любителя Аркадия режиссёр планировал взять Игоря Скляра, но того не отпустили из театра. Особых мук выбора не было – с Александром Панкратовым-Чёрным режиссёр уже работал, степ танцевать его уже учили, так что утвердили его… На съёмках тренировки с профессиональными танцорами продолжились, актёр делал успехи, и в сцене последнего урока Александр Панкратов-Чёрный станцевал уже свою импровизацию.

Однажды, вскоре после премьеры фильма, у Шахназарова раздался телефонный звонок. Звонила женщина, и рассказала, что она только пришла из кинотеатра, где проплакала почти весь фильм. Ведь с экрана она увидела историю жизни своего отца. Это была дочь Алексея Быстрова, прототипа чечёточника Беглова. Шахназаров и Бородянский угадали в сценарии даже непростые отношения забытого актёра и его дочери – в жизни они тоже виделись редко.

На роль дочери Беглова пробовалась актриса Ирина Цывина. Роль она не получила, но пробы к этому фильму потом стала называть «первым свиданием» – через год она стала женой Евгения Евстигнеева. Роль дочери сыграла Светлана Аманова. Её героиня выходит замуж за журналиста, а вскоре после выхода фильма актриса тоже вышла замуж за журналиста – главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева.

Дочь Беглова в детстве сыграла 7-летняя Анна Иванова. Режиссёр осмотрел более сотни кандидаток, пока не встретил Аню – его поразило сочетание хрупкости, работоспособности и мышление взрослого человека. После съёмок родители девочки решили, что у неё есть танцевальное будущее и отдали её в хореографическое училище. Анна Иванова стала балериной, солисткой Большого театра и директором театра «Московский балет». Анечка в фильме Анна Иванова, балерина

Певицу Ирину Мельникову отчасти списали с Аллы Пугачёвой. Ей же и предложили эту роль, но Пугачёва не хотела играть скандальную звезду и попросила переписать сценарий. Шахназаров отказался что-либо менять, и отдал роль Наталье Гундаревой. Актриса очень хотела сама петь в фильме, но уговорить режиссёра не удалось – все сольные партии исполнила Лариса Долина.

Песня «Пчела и бабочка» была написана и спета ещё в 1950-х годах французским певцом Анри Сальвадором.

Выпущена у нас на пластинке в 1956 году

С наших экранов она впервые прозвучала в фильме «Когда деревья были большими», правда, без слов.

А вот как звучит в фильме

У песни «Дружба», которую пела героиня Натальи Гундаревой, была целая история. Впервые она вышла на пластинке в 1937 году с упоминанием композитора Поля Марселя – Леопольда Русакова. В том же году он был арестован, пластинку с песней перевыпустили, и композитором указывался уже Владимир Сидоров, а фамилия Марселя больше никогда не встречалась…

Худсовет постановил исключить песню из фильма, и уцелеть ей удалось только по просьбе Иосифа Кобзона.

Ну и конечно номер со степом в исполнении Аркадия Насырова

И Панкратова-Черного

Кадры из фильма А еще я не могу не привести интервью с Кареном Шахнахаровым