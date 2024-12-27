«Это вас напугает». За какими продуктами из России китайцы стоят в очереди?

Этой осенью в Шеньчжэне (20-миллионный город в Китае, на границе с Гонконгом) открылись сразу четыре русских магазина Russian Products Fair, торгующих продуктами питания российского производства. В 2023 году КНР закупила в России еды на $11,4 миллиарда — в их числе растительное масло, сухое молоко, свинина, мороженая рыба и соевые бобы: по сравнению с прошлым годом, это +34%.

«Наши люди неожиданно распробовали российскую еду, — объясняет бизнесмен Чжоу Хонгбао. — Оказалось, не только деликатесы, но и обычные ваши вкусности, что вы каждый день едите к чаю, способны поразить китайца в самое сердце. И я не удивлюсь, если скоро Россия заработает с зефира денег больше, чем от экспорта газа. У нас 1,4 миллиарда населения, мы едим несколько раз в день, и еды нам требуется очень много».

Посетив китайские супермаркеты и магазины русских товаров, Георгий убедился — реально, Россия имеет все шансы получить на аппетите китайцев гигантские деньги. Но следует поторопиться. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Не купишь шоколад — умру!»

Ближайший ко мне магазин российских продуктов располагается в центре развлечений Хуншан в Шеньчжэне.

«Элосы шиву?» (русская еда?) — спрашиваю я полицейского у метро, и тот показывает, что мне надо завернуть за угол и пройти налево. Ещё пара вопросов работникам центра, и вот, наконец-то я у магазина с двумя огромными матрёшками на входе. Минуешь двери — и видишь правильный подход к покупателям. Здоровущий куб с множеством плиток шоколада, вокруг него всегда толпятся дети. По вздохам родителей ясно — попробуй не купи. Фото: АиФ/

«Что они говорят?» — спрашиваю я сотрудницу магазина — она из Харбина, неплохо знает русский. «Мама, я хочу русский шоколад, он же самый вкусный! Купи мне немедленно, или я умру!» — смеясь, переводит девушка.

Согласно опросам, 75% китайцев называют своей любимой русской едой отечественные сладости, и особенно — шоколад, конфеты, зефир. Действительно, «Алёнку», «Бабаевский» или «Вдохновение» китайцы берут сразу по нескольку штук, невзирая на цену. Плитка «Алёнки» обойдётся в 15,8 юаней — то есть, 220 рублей. Кстати, не слишком дорого — учитывая, что до Москвы 10 часов полёта: в России такой шоколад стоит от 95 до 153 рублей. Посетителей внутри полно, и заходят всё новые. Активно разбирают российские вафли, пастилу, сразу после оплаты, еле покинув кассу, открывают и начинают есть мороженое, срывают обёртку с шоколада. Дети визжат от восторга. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Сгущёнка ночью снится»

Также много народу толпится вокруг стенда с российским мёдом. Пожалуй, мёд — третий по популярности наш продукт в Китае (после шоколада и мороженого), и китайцы только открывают для себя гречишный, липовый, акациевый.

«Лакомство, как в раю, ангелы такое едят, — смеётся Ван Минву, работавший в 1996–2006 гг. в Москве в представительстве торговой фирмы. — В Китае и близко нет мёда похожего вкуса и качества, это не в нашей традиции. Теперь уже тысячи китайских бизнесменов напрямую закупают мёд в России, например — башкирский и алтайский, и с каждым годом берут всё больше. Вкус умопомрачительный. Но ещё есть над чем работать. Лично мне ужасно не хватает русской сгущёнки, ночами снится. Вы уж, пожалуйста, скажите, чтобы в Китай её тоже везли. Как только этот магазин открылся, я каждую неделю сюда приезжаю. Беру гречку, водку, солёные огурцы». Фото: АиФ/ Георгий Зотов

На третьем месте любви китайского народа по статистике — русская колбаса. Увы, в продаже я её не нашёл. Есть только изделия каких-то сомнительных, якобы российских фирм — «Колбаса из говяжьих кишок», «Копчёные свиные кишки», но даже не указана страна производства, просто двуглавого орла налепили на этикетку. «Непонятки» и с икрой — и чёрная, и красная продаются лишь в виде имитации, по 60 юаней (845 рублей) за банку. «Я считаю, не нужно такие вещи продавать, — уверен Ван Минву. — Китаец будет считать, что она настоящая. Купит, а потом всем скажет — чего хвалят российскую икру? Безвкусная дрянь и ужасное качество. Но вообще, какие-то китайские предпочтения в русской еде вас напугают. Знаете, что любит мой 10-летний сын? Пить рассол из-под огурцов. Замучился ему банки покупать!» Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Осторожно трогают паштет

Разумеется, китайцы не проходят мимо отдела с водкой и российскими игристыми винами — их разбирают, что называется, со свистом. Продают здесь (представлен приличный ассортимент) и грузинское вино, но у прилавка с «киндзмараули» никого нет — китайцы не особенно понимают, где находится Грузия и в чём ценность местных напитков.

Российское пиво и соки идут среди покупателей на «ура». По словам продавщицы, люди осторожно относятся к паштету (потрогают и кладут назад), пока не оценили сёмгу и игнорируют селёдку — в последнее время её перестали привозить. Зато сметают упаковки кислой капусты, банки с маринованными огурцами, печенье, чёрный хлеб. Кстати, знаменитого бородинского в магазине нет, представлены французские багеты с оливками — не совсем русская еда, конечно. Гречка выглядит жалобно, в наличии лишь пара пакетов — за ней приходят китайцы, жившие или работавшие в России, а основная масса трудящихся её не слишком понимает. С сомнением, но всё же покупают шпроты.

«Этот магазин всего три месяца назад открыли, а мои дети уже не хотят без русских продуктов чай пить, — признаётся домохозяйка Мэй Цянь. — Просят вафли, мармелад, зефир. Мама обожает ваше сухое молоко. Уверяет, что у него особый вкус». Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Узбеки с борщом

В обычных (не специализированных) супермаркетах в Шеньчжэне тоже можно легко найти российские продукты. Как правило, это подсолнечное (иногда рапсовое) масло, конфеты, шоколад, мороженое (чувствуется, без сладостей уже никуда) и соя. Куриные лапы, что продаются всюду (не ноги, а именно лапы, с когтями) часто везут из России. У нас из них готовят отвар с кашей для домашних животных, а в Китае это деликатес, и основной компонент любимого у китайцев блюда «когти феникса» — лапки, тушёные в бобовом соусе с перцем на пару. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«В КНР очень не хватает вашего фастфуда, — считает Чжоу Хонгбао. — Думается, было бы замечательно, если бы открыли сеть киосков с блинами, кафе-мороженых, да даже бургерных, хоть это и не совсем русская еда. Россия в Китае очень популярна, и российская кухня в моде — а ведь когда-то такое происходило и с американскими закусочными. Не думаю, что китайцы сразу оценят щи или борщ, а также окрошку, но есть множество русских блюд, которые без труда завоюют наш рынок. Пока вы думаете на эту тему, я уже слышал — якобы сети кафе с российскими продуктами в КНР собираются открывать узбеки и казахи. И где же русские бизнесмены, чем они заняты?»

Он совершенно прав. В условиях западных санкций России следует использовать любую возможность заработать денег, чтобы улучшить жизнь наших людей. Китай — гигантский рынок с 1,4 миллиарда потребителей, и, если интерес к российским продуктам растёт, надо этим пользоваться. Уж чего-чего, а вкусную еду мы делать умеем.

Российские продукты в Китае Георгий Зотов / АиФ

https://aif.ru/money/market/-eto-vas-napugaet-za-kakimi-produktami-iz-rossii-kitaycy-stoyat-v-ocheredi