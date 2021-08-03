Давайте повоюем (притча утопия).

Чмокнув сжатым воздухом, двери автобуса захлопнулись за спиной.

Нина Андреевна, Ниночка, как любил называть её муж, обняв Коленьку, и быстро пройдя по салону, присела на ближайшее свободное сиденье. Посадив ребенка себе на колени, она нервно гладила сына по головке и оглядывалась по сторонам.

Автобус тускло освещали матовые плафоны.

Странно, на окнах не было занавесок, они все были покрыты черной непроницаемой плёнкой."А куда нас теперь?" - испуганно спросила Ниночка, внимательно разглядывающую её сухопарую чопорную даму в строгом костюме."Что, в первый раз? Ну да, я Вас раньше не видела..." - то ли вопросительно, то ли утвердительно ответила та." Не переживайте, это максимум часа на четыре, ну, может на шесть... больше обычно не бывает, лишь пока не примут решения," - помолчав, сказала дама и отвернулась.Чуть успокоившись, молодая женщина стала рассматривать пассажиров автобуса.Около дверей, в начале и в конце прохода, стояли мужчины в штатском, но с автоматами.Почти все сиденья были заняты. Здесь были и взрослые, и дети, больше женщин. Нина отметила, что многие из женщин и девушек холёно- привлекательны, она увидела несколько пожилых пар, и в самом конце автобуса особняком сидело человек пять молодых людей лет двадцати - двадцати пяти. Все были очень хорошо одеты, ей даже показалось - с шиком, хотя.... чему ж тут удивляться.Беспокойства на лицах не было, скорее напряженность ожидания, а может, ей просто так показалось, и люди скрывали свои истинные чувства.Во всяком случае, ей самой было явно не по себе.Почти никто не разговаривал друг с другом, только изредка кивали головой, встретившись глазами со знакомыми.Пожилой мужчина, с запорожскими усами, достал из кармана золотой портсигар и собрался было закурить, однако, человек в штатском мягко, но строго его остановил, заметив:" Здесь дети, потерпите, скоро уже...""А успею?...." - недовольно проворчал старик.Охранник, ничего не ответив, скользнул по нему равнодушным взглядом.Вскоре и вправду приехали, автобус замедлил ход, качнувшись, развернулся и остановился.В открывшейся двери показался военный."По-моему, полковник," - подумала Нина, еще плохо разбирающаяся в званиях.На розовощеком лице его расплылась дежурная улыбка: "Попрошу соблюдать порядок и спокойствие и пройти в зал ожидания...".Люди вереницей вышли из автобуса и, спустившись по лестнице вниз, прошли по длинному коридору в большую комнату без окон.Вдоль стен были расставлены мягкие диваны с журнальными столиками, а посередине находился овальный стол, на котором возвышались бутылки с газированными напитками.Все расселись, кто где посчитал для себя возможным, и вновь наступило молчаливое ожидание.Время тянулось мучительно долго, и с каждой минутой Нина внутренне всё больше сжималась и нервничала.Оставив заснувшего сынишку на диване, она встала и начала прохаживаться по комнате.Просто нужно было что-то делать, чем-то заняться, чем-то себя отвлечь."Женщина, прекратите маячить, и без Вас тошно",- грубо одёрнул её один из сидевших мужчин.Внезапно двери распахнулись и в комнату вошёл встречавший их офицер в сопровождении группы солдат."Прошу следовать за мной," - официально-сухо произнес он.Их вывели в глухой задний дворик, обнесённый высокой каменной стеной.Было уже совсем темно, и низкие влажные облака закрывали ночное небо.Ниночка поежилась, ощутив на щеке одинокие, холодные капли начинающегося дождя.Напротив выстроился взвод солдат с автоматами наизготовку.По толпе прошелестел ропот:" Нет.... не может быть... как же так... это невозможно... за что... так нельзя ... ну как же так......?!!!".......Нина в ужасе смотрела на тёмные лица солдат, она взяла сына на руки и, обняв, прижала его лицом к своей груди....Металлически лязгнули затворы и офицер, сделав шаг вперёд, поднёс к уху мобильный телефон, в ожидании последней команды....Энциклопедия Всемирной Истории. 215(...)год.т. 5. гл. 27. стр. 64.По предложению "Союза солдатских матерей России", был проведен общегосударственный референдум, результатом которого явилось принятие закона о личной ответственности каждого члена правительства, принимавшего участие в решении об объявлении государством войны или иного военного действия.Семьи членов правительства при объявлении войны подлежали немедленному расстрелу без суда и следствия.Инициативу столь необычного и сурового решения отдельно взятого государства, подхватили другие страны и, рассмотрев в кратчайшие сроки, приняли подобные законы к действию и..... воцарился на Земле - МИР.