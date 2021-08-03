Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

  Жанна Чешева (Баранова)
    Мрак... Может, про новодел вы и впервые слышите, но всё, что вы сейчас тут понарасказывали, это вы прочитали в книжка...Масленица 2026
  владимир рябченко
    Деньги любят тишину... уж Кириенке об этом не знать... Зри в корень... (Козьма Прутков)Развод и еще раз ...
  владимир рябченко
    Пы.Сы.3: Ваш дед, как и мой раскол не застал... когда христианские пастыри грызли друг друга... Знаменитая боярыня Мо...Масленица 2026

Давайте повоюем (притча утопия)

Давайте повоюем (притча утопия)Чмокнув сжатым воздухом, двери автобуса захлопнулись за спиной.
Нина Андреевна, Ниночка, как любил называть её муж, обняв Коленьку, и быстро пройдя по салону, присела на ближайшее свободное сиденье.Давайте повоюем (притча утопия)Посадив ребенка себе на колени, она нервно гладила сына по головке и оглядывалась по сторонам.
Автобус тускло освещали матовые плафоны.

Странно, на окнах не было занавесок, они все были покрыты черной непроницаемой плёнкой.
 "А куда нас теперь?" - испуганно спросила Ниночка, внимательно разглядывающую её сухопарую чопорную даму в строгом костюме.
 "Что, в первый раз? Ну да, я Вас раньше не видела..." - то ли вопросительно, то ли утвердительно ответила та.
 " Не переживайте, это максимум часа на четыре, ну, может на шесть... больше обычно не бывает, лишь пока не примут решения," - помолчав, сказала дама и отвернулась.
Чуть успокоившись, молодая женщина стала рассматривать пассажиров автобуса.
Около дверей, в начале и в конце прохода, стояли мужчины в штатском, но с автоматами.
Почти все сиденья были заняты. Здесь были и взрослые, и дети, больше женщин. Нина отметила, что многие из женщин и девушек холёно- привлекательны, она увидела несколько пожилых пар, и в самом конце автобуса особняком сидело человек пять молодых людей лет двадцати - двадцати пяти.

Все были очень хорошо одеты, ей даже показалось - с шиком, хотя.... чему ж тут удивляться.
Беспокойства на лицах не было, скорее напряженность ожидания, а может, ей просто так показалось, и люди скрывали свои истинные чувства.
Во всяком случае, ей самой было явно не по себе.
Почти никто не разговаривал друг с другом, только изредка кивали головой, встретившись глазами со знакомыми.

Пожилой мужчина, с запорожскими усами, достал из кармана золотой портсигар и собрался было закурить, однако, человек в штатском мягко, но строго его остановил, заметив:" Здесь дети, потерпите, скоро уже..."
 "А успею?...." - недовольно проворчал старик.
Охранник, ничего не ответив, скользнул по нему равнодушным взглядом.
  Вскоре и вправду приехали, автобус замедлил ход, качнувшись, развернулся и остановился.
В открывшейся двери показался военный.
  "По-моему, полковник," - подумала Нина, еще плохо разбирающаяся в званиях.
На розовощеком лице его расплылась дежурная улыбка: "Попрошу соблюдать порядок и спокойствие и пройти в зал ожидания...".
Люди вереницей вышли из автобуса и, спустившись по лестнице вниз, прошли по длинному коридору в большую комнату без окон.
Вдоль стен были расставлены мягкие диваны с журнальными столиками, а посередине находился овальный стол, на котором возвышались бутылки с газированными напитками.
  Все расселись, кто где посчитал для себя возможным, и вновь наступило молчаливое ожидание.
Время тянулось мучительно долго, и с каждой минутой  Нина внутренне всё больше сжималась и нервничала.
Оставив заснувшего сынишку на диване, она встала и начала прохаживаться по комнате. 
Просто нужно было что-то делать, чем-то заняться, чем-то себя отвлечь.
 "Женщина, прекратите маячить, и без Вас тошно",- грубо одёрнул её один из сидевших мужчин.
Внезапно двери  распахнулись и в комнату вошёл встречавший их офицер в сопровождении группы солдат.
 "Прошу следовать за мной," - официально-сухо произнес он.
Их вывели в глухой задний дворик, обнесённый высокой каменной стеной.
Было уже совсем темно, и низкие влажные облака закрывали ночное небо.
Ниночка поежилась, ощутив на щеке одинокие, холодные капли начинающегося дождя.
Напротив выстроился взвод солдат с автоматами наизготовку.
По толпе прошелестел ропот:" Нет.... не может  быть... как же так... это невозможно... за что... так нельзя ... ну как же так......?!!!".......
Нина в ужасе смотрела на тёмные лица солдат, она взяла сына на руки и, обняв, прижала его лицом к своей груди....
Металлически лязгнули затворы и офицер, сделав шаг вперёд, поднёс к уху мобильный телефон, в ожидании последней команды...
Давайте повоюем (притча утопия).
.Энциклопедия Всемирной Истории. 215(...)год.т. 5. гл. 27. стр. 64. 
По предложению "Союза солдатских матерей России", был проведен общегосударственный референдум, результатом которого явилось принятие закона о личной ответственности каждого члена правительства, принимавшего участие в решении об объявлении государством войны или иного военного действия.
Семьи членов правительства при объявлении войны подлежали немедленному расстрелу без суда и следствия.
Инициативу столь необычного и сурового решения отдельно взятого государства, подхватили другие страны и, рассмотрев в кратчайшие сроки,  приняли подобные законы к действию и..... воцарился на Земле - МИР.Давайте повоюем (притча утопия)
