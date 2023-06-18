Инструктор ЧВК "Вагнер" - Я считаю эту войну гражданской

Всем известно, что "музыканты" не отступают и всегда добиваются поставленных целей. О причинах эффективности "вагнеровцев", особенностях подготовки сотрудников, об отношении к противнику и много другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал инструктор по боевой, тактико-специальной и огневой подготовке ЧВК "Вагнер" с позывным "Кингис".

- В 24 года ты уже являешься инструктором ЧВК "Вагнер" с реальным боевым опытом. Как так получилось?

- Да как-то так вышло, что какие-то моменты насчет боевой подготовки понимал уже по прибытию. Помогал инструкторам, а после убыл в командировку с такими же, как я. Нас углубленно подготовили по ряду направлений, о которых, к сожалению, говорить не могу. Когда взяли Соледар и Бахмут, работал инструктором на оттяжке, а весной вернулся из-за ленточки, но в отпуск решил не уходить. С тех пор инструктором и работаю.

- Как вообще попал в ЧВК "Вагнер"?

- Я служил в спецназе, ездил по соревнованиям, три месяца был в зоне КТО. Безостановочные тренировки, отработка штурма высоток, ВПШГ и так далее. Так вышло, что уволился за пару месяцев до начала войны. Как-то несерьезно отнесся сперва. Говорил: ребята, быть такого не может! Просто не верил в это. А когда началось, был уверен, что быстро закончится. Россия-матушка у нас огромная. Сейчас, мол, раз-два и все.

Потом узнал, что дело принимает серьезный оборот. Стали гибнуть товарищи. Один мой сослуживец – очень хороший человек. Грустная история у его семьи: за полгода до начала СВО умер отец из-за проблем с сердцем, а через полгода он сам погиб на Гостомельском направлении. Под аэропортом они плотно попали.

Принял решение, через пару месяцев собрался и поехал. В сентябре уже здесь был.

- Почему же именно "Вагнер"? У меня сложилось впечатление, что сюда приходят люди, которым хочется служить в армии из крутых видеороликов, а не в той, что есть на самом деле. Или я ошибаюсь?

- Бывает, что увидят красивую нарезку поражений противника под музыку, но никто не задумывается о том, как все происходит на самом деле. Понятное дело, что ролики хорошо отражают суть, но люди забывают, что по нам работают точно так же.

Почему я не вернулся в отряд? Потому, что мои пацаны к тому времени уехали и присоединиться к ним я не мог. Нет, я мог бы вернуться в коллектив и заехать с другой группой, но хотелось попробовать что-то новое и серьезное.

Знаешь, есть фильм "Лучшие в аду". Люди смотрят его и восклицают: "вау, как все круто, какая жара!" Только никто из них не задумывается о том, что в жизни эта крутизна зачастую сопровождается потерями и вовсе не понарошку. Я и сам, если честно, не думал о плохом, да и сейчас как-то не думаю. Привык.

Заметил, что по реакции родных, по тому, как отпускают меня в то или иное подразделение, могу судить о том, как все сложится. Уезжал, к примеру, в центр, где несладко. Двадцатилетний пацан оказывается в серьезных кругах, где из него формируют психически устойчивую личность. Мама тогда сильно плакала. А сюда уезжал – улыбнулась, обняла и просто сказала, что все будет хорошо.

- Какими были первые впечатления?

- Посмотрел на людей, удивился тому, насколько все разношерстные.

- Публика здесь и впрямь очень пестрая. Разных возрастов, разных национальностей.

- Бывают и покруче контрасты! У нас тут были ребята, похожие на бывших скинхедов. И вот они стояли в одном строю с батюшкой, который взял отпуск и поехал в командировку.

В одном строю оказываются люди с абсолютно разными взглядами на жизнь, но объединенные общей целью. Интерес у каждого свой. Кто-то из-за денег приезжает, кто-то – себя испытать, кто-то уже все повидал и хочет просто работать в нормальном коллективе.

Многие ведь обожглись, поехав от Министерства обороны. Костяк ГРУ здорово пострадал в этом конфликте. Многих встречаю из спецподразделений, много ребят из отряда, из внутренних войск и той же Росгвардии, ГРУ. Удивительно, кстати, сколько нюансов в подготовке. Вроде все то же самое, но школы разные и когда начинаешь вникать в тонкости, оказывается, что даже оружие по-разному удерживаем.

Опять же, насколько разношерстный народ: у нас есть и люди, которые с армией вообще никогда не сталкивались и даже не представляли, что такое оружие. Странно, правда? Люди всю жизнь в России прожили, а не знают, как устроен автомат Калашникова. Мне все это казалось простым и очевидным, поскольку я с этим, по-моему, с пеленок.

В то же время приезжают люди с гигантским боевым опытом. Те и другие оказываются в одном строю и это хорошо, поскольку сильные всегда тянут слабых. Никто не хочет работать с человеком, который чего-то не знает, а потому его обучают свои же. Это вот очень круто на самом деле придумано.

- Верно ли я понимаю, что в ЧВК "Вагнер" абсолютно все начинают с базового курса?

- В любом случае – да.

- Выходит, что и ты, несмотря на спецназовское прошлое, начинал с 21-дневного курса штурмовика?

- Конечно-конечно, все с этого начинают. Потому и говорю, что у компании очень солидный боевой опыт. Как правило, теория жмется к действительности, но случаются отклонения. Так вот эти отклонения компания много раз обработала и проработала, и продолжает накапливать опыт. Особенно сейчас – в войне артиллерий.

Опыт накапливается и тут же применяется. Система обучения постоянно улучшается и дорабатывается. Вот я вернулся с направления и был удивлен тем, как много изменилось. Пришлось что-то докручивать. Много времени это не отняло, но тем не менее.

В войсках же годами изучают одно и то же, а в ЧВК методика постоянно докручивается, дорабатывается. И, соответственно, кому не нужно проходить этот курс? Таких людей не бывает.

- С "чистым листом" инструктору не проще работать, чем с тем, кто имеет военный опыт?

- Двояко. Есть люди старой школы – от 45 лет и старше. Так вот у них закостенела эта стоечка с изготовкой для стрельбы. Хоть что ты с ними делай, а изменить это тяжело.

С другой стороны, такие же представители старой школы приходят и работают. Ага, мол, так нужно делать, вопросов нет. Или вот проблемы с дисциплиной могут возникнуть у того, кто уже с нею сталкивался?

- По идее – нет.

- Вот! Он уже имеет представление. Немножко докрутить и будет работать. Но бывают и самородки с гражданки. С одним вот работал. Позывной говорить не буду, но человек на гражданке серьезным руководителем был, занимался вопросами коммерции, а сюда приехал потому, что мужчина должен свой дом защищать. Собрал манатки и приехал.

Человек уникальный! По факту бизнесмен, а в нашем деле настоящий талантище. В инженерной службе раскрылся. Есть чему поучиться, но хватает моментально и тут же дорабатывает, методически правильно излагает. Сейчас вот инструкторит.

Другой товарищ, с которым работал здесь, был старым офицером ГРУ. Как мы представляем себе ГРУшника? Плечи шириной в два метра, ростом – два километра. Когда приехал, чувствовал себя здесь как рыба в воде. Методику чуть докрутил, какие-то азы усвоил и пожалуйста.

Все исключительно от человека зависит. От уровня его осознанности. Тем не менее, со всеми можно работать, до каждого можно достучаться.

- Какими были первые впечатления от СВО?

- Нетипичный конфликт. Больше всего удивило состояние, в котором находятся города. Сильнее прочих запомнилась Попасная, в которой не было ни одного целого дома. Даже в Соледаре, когда мы там работали, встречались абсолютно целые дома, а в Попасной – нет. Меня это просто выбило. Сутки был ошарашен, а потом в себя пришел.

Что еще впечатлило? Прилет из 120-го. Что такое, когда по тебе работает СПГ. Этот момент прямо сильно на психику давит.

- Это же был твой первый военный конфликт?

- Такой крупный – да.

- Нередко бывает, что люди проходят военную подготовку, посещают какие-то курсы, но видят живое мясо реальности и откровенно теряются.

- Я тебе так скажу…какое-то время активно занимался медицинской подготовкой и даже был санинструктором у себя в подразделении. Удивило то, что медицина перестает нравиться, как только начинаешь заниматься ею. Когда все это видишь, сталкиваешься…неприятные темы.

В спецназе есть такая аксиома – в критической ситуации человек не вырастает до уровня своих ожиданий, но падает до уровня своей подготовки. А из этого следует вывод: уж лучше человек будет хорошо подготовленным и очень спортивным, пусть и без боевого опыта. Физическая подготовка здорово влияет на ту же выживаемость в критических условиях.

То, как человек обращается с оружием, то, как воспринимает информацию, как быстро ее обрабатывает и принимает решения. Пусть лучше будет какая-то подготовка, чем вообще никакой.

- Какие впечатления от столкновений с украинскими вооруженными формированиями?

- Трудно судить. Меня ведь к чему изначально готовили? К мероприятиям по розыску бандформирований. Там принцип войны совершенно другой. Здесь – линейный, там – розыскные мероприятия, крутить кочерги вокруг противника. Какие ж кочерги крутить, если война линейная?

На этот вопрос я бы ответил лирически. Знаешь, что удивило? В Соледаре захожу в здание, досматриваю и наблюдаю. Присел в кресло и прямо осенило! Гляжу – портрет Есенина. Рядом шкаф, а в нем книги на русском языке: Лев Толстой и другие наши классики. Я задумался, блин, с кем же воюем вообще?

Это не оппозиционная какая-то тема. Просто меня удивляет то, как сильно людям промыли мозги, что даже от корней оторвали. Они забыли, кто им друзья, а кто враги. Это насколько же сильно люди заблудились? Их ввели в заблуждение, посеяли в души какую-то грязь. И вот так вышло, что они стоят против нас.

- Грустно все это.

- В истории подобное случалось не единожды. Я к этому отношусь как к гражданской войне, если честно.

- Причем не только на Украине, но и в рамках всего бывшего СССР.

- Да. Мы просто хотим, чтобы все вернулись домой. Я лично мечтаю о том, чтобы все вернулось на круги своя. Чтобы люди в Европе знали свое место, мы – свое. Чтобы все жили и работали.

- Трудно ли в 24 года готовить взрослых мужиков к войне?

- Рамки тоже нужно понимать. На передке вот не обращаешь внимание на возраст боевого товарища. У меня в коллективе средний возраст был – 35 лет. Я оказался самым молодым, но ко мне относились как к равному. Единственное, знаешь, что было? Когда в Попасной ребята наводили порядок в подвале, я смотрел на это с позиции своей молодости. Они говорят: да приберись ты, Господи, ну порядок же должен быть! "Какой порядок, парни? Мы в подвале сидим!", - отвечаю.

На вновь прибывших смотрю как столяр. Вот есть бревнышко и что-то из него нужно выточить в соответствии с задачами. Главное – вкладывать 100% души. Тогда это "бревнышко" оживает и становится чем-то большим.

- Насколько я понял, в основе работы с рекрутами в ЧВК "Вагнер" лежит индивидуальный подход. Как это работает?

- Люди приходят разные – с разной физической и морально-психологической подготовкой. Если человек не способен поднять пулемет, то какой смысл делать из него пулеметчика? А если это грамотный военный, то может есть смысл рассмотреть его на командира отделения? Выделить из общей массы приоритетного человека, обкатать на передке и сделать командиром отделения. Почему бы и нет?

Или вот пришел человек, который на гражданке работал геодезистом. Веду его к артиллеристам, говорю: парни, у нас геодезист! Они: сюда его! И человек уже как дома себя чувствует. Все та же работа с углами, но уже с помощью гаджета. Научили пользоваться буссолью, которая, насколько я знаю, в гражданской сфере тоже используется. Все, человек на своем месте.

- Я знаю, что операторов FPV-дронов здесь тоже обучают. Кандидатов подбирают по тому же принципу?

- Попадались мне молодые ребята, которые в приоритете на FPV и подобные штуки. Чем моложе человек, тем пластичнее у него мозг. Особенно если мозг отучился в институте или вернулся из армии. Тут уже не бревнышко строгать, а из глины лепить. Что хочешь, то и получишь. Молодые ребята – очень способные FPV-шники. По наблюдению, по БПЛА, по всей этой теме очень-очень хороший результат дают.

Но тут я утверждать не берусь, поскольку не занимаюсь этим направлением. Об этом лучше у специалистов спросить.

- Вопрос, который уже почти год задает вся Россия: в чем секрет эффективности ЧВК "Вагнер"?

- Тут целый комплекс причин. Я на эту тему бесконечно размышляю. Главное - наше руководство знает, что нужно делать. Давай так…я нормально отношусь к Министерству обороны, но факт остается фактом: наше руководство – боевые офицеры, которые впитывали военную науку чуть ли не с молоком матери, а с возрастом становились все более матерыми.

В МО же картина другая. И вызовов такого масштаба у нас давно не было, и 90-е годы армию подкосили. Со временем они встанут на ноги и все будет нормально.

Частная же военная компания очень пластична. Она мигом цепляет любые нововведения, быстро адаптируется. Опять же – минимум бюрократии, что делает систему более эффективной.

Возвращаясь к командирам, нужно сказать, что все они – люди из народа. Многие не носили погоны и поднимались в этой структуре с низов. Что это значит? Они знают, что нужно бойцу. Основа армии – это кто? Это штурмы. Без них существование этой структуры невозможно в принципе.

Все направлено на обеспечение штурмов. А командир, поднявшийся с низов, знает, что нужно кушать бойцу, что ему одевать, как работать. Он знает, как и на что боец реагирует, знает его психологию. Потому, что был на его месте.

К тому же здорово влияет тот факт, что у нас, как правило, переживают за личный состав. Командиры из народа заботятся о бойцах из народа. Ну ты и сам видел, как бойцов одевают, да? Надень форму от МО и почувствуй разницу.

- Здесь выдают все, что даже просто теоретически может пригодиться бойцу.

- Даже теоретически, да. И то же касается знаний. Весь объем информации, который здесь дают, пригодится не каждому. Но если пригодится, когда речь будет идти о жизни и смерти, то уж пригодится по полной. Взять ту же работу с азимутами или корректировку огня. Кто знает, пригодится оно штурмовику или нет? Но если да, то это спасет ему жизнь. А может и не только ему.

- Как инструктор, ты привязываешься к своим подопечным?

- Да. Встречаю ребят, которые возвращаются из-за ленточки, допустим, после ранений. Общаемся. Привязываешься, конечно. Мы ведь с людьми работаем, а не с какими-то инструментами.

Ты смотришь им в глаза, ты учишь их, поправляешь все время. К тому же ты понимаешь, что мужчина приехал осознанно. Что сейчас он поедет в зону повышенной опасности. И все это сознательно – в интересах семьи, в интересах Родины, по политическим или другим мотивам. Святое дело? Святое! Он видит, что Родину защищать нужно.

Когда все это понимаешь…но опять же тут нужно видеть грань. Слишком мягко работать тоже нельзя, поскольку люди психологически расслабляются, а их нужно держать в состоянии легкого стресса. Если этого не будет, то мы не к войне человека готовим, а к соревнованиям каким-то.

- Однажды война закончится. Чем хочешь заняться после?

- Поживем – увидим. Мечтаю-то я о многом. Хочется уехать домой, заняться пасекой, фермой. Но какой из меня фермер? Все-таки на свою работу смотрю, как на что-то интересное.

Долго не мог понять, почему мне все это так интересно, а однажды вспомнил, что все мои детские книги с тех пор, как читать научился, были о вооружении, истории военной техники, Второй Мировой войне.

- Перед интервью ты назвался милитари-гиком.

- Милитари-ботаном! "Милитари-гик" звучит слишком круто, а что-то изучить, поботанить, это прямо мое.

- Что можешь посоветовать людям, которые подумывают о работе в ЧВК "Вагнер"?

- Посоветую подходить к этому делу осознанно, а не спустя рукава. Здесь можно жить и можно работать, нет ни ужасов, ни репрессий каких-то. Об этом пусть не переживают. Многие приезжают сюда в двадцать лет, но их отправляют домой, поскольку молодые еще. С 24-х в принципе можно.

- Как можно подготовиться?

- Во-первых, готовиться нужно физически. Во-вторых, стоит расклинить мозги какими-нибудь математическими упражнениями, поскольку считать у нас приходится часто. На каких-то серьезных должностях – особенно. Все, что связано с корректировкой, с орудиями, требует знания математики.

В любом случае расклиненный мозг ускоряет реакцию и позволяет быстрее принимать важные решения.