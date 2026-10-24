Киевский Нюрнберг. Сиди и смотри!

В фондах Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) сохранился уникальный полуторачасовой документальный фильм, подробно запечатлевший все перипетии Киевского процесса. Он проходил с 17 по 28 января 1946 года в Киевском окружном доме офицеров. К сожалению на рутубе он не выложен.

Свидетельница Т.У. Дуракова дает показания против В. Геллерфорта. Украинская СССР. 17-28 января 1946 г. Фото: РГАКФД. Кадр из кинолетописи. Арх. N 6524. Свидетельница Т.У. Дуракова дает показания против В. Геллерфорта. Украинская СССР. 17-28 января 1946 г. Фото: РГАКФД. Кадр из кинолетописи. Арх. N 6524. Допрос подсудимого В. Майера, бывшего командира роты 323-го отдельного охранного батальона на одном из заседаний процесса по делу о злодеяниях фашистских захватчиков на территории УССР. Слева - переводчик Т.В. Ламмерт. Киев. 26 января 1946 г. Фото: РГАКФД. Кадр из кинолетописи. Арх. N 6524.Свидетельница Т.У. Дуракова дает показания против В. Геллерфорта. Украинская СССР. 17-28 января 1946 г. Фото: РГАКФД. Кадр из кинолетописи. Арх. N 6524.Свидетельница Т.У. Дуракова дает показания против В. Геллерфорта. Украинская СССР. 17-28 января 1946 г. Фото: РГАКФД. Кадр из кинолетописи. Арх. N 6524.

Немецкие преступники на скамье подсудимых во время судебного процесса в Смоленске. Фото: Собрание Российского государственного архива кинофотодокументов Представители Чрезвычайной государственной комиссии осматривают черепа жертв нацистского террора. Орловская обл., 1944 г. Возвращение жителей в освобожденный Бобруйск. Белорусская ССР, июль 1944 г. Трупы расстрелянных колхозников у деревни Симоново. Смоленская обл., апрель 1943 г. Фото: Собрание Российского государственного архива кинофотодокументов Фото: Ольга Лисинова/РГ Фото: Ольга Лисинова/РГ Фото: Ольга Лисинова/РГ Выставка "Советский Нюрнберг" посвящена открытым судебным процессам над нацистами в 1943-49 годах.

Приведение в исполнение приговора Военного Трибунала по делу немецко-фашистских преступников. Смоленск, 20 декабря 1945 г. Фото: Собрание Российского государственного архива кинофотодокументовНемецкие преступники на скамье подсудимых во время судебного процесса в Смоленске. Фото: Собрание Российского государственного архива кинофотодокументовПредставители Чрезвычайной государственной комиссии осматривают черепа жертв нацистского террора. Орловская обл., 1944 г.Возвращение жителей в освобожденный Бобруйск. Белорусская ССР, июль 1944 г.Трупы расстрелянных колхозников у деревни Симоново. Смоленская обл., апрель 1943 г. Фото: Собрание Российского государственного архива кинофотодокументовФото: Ольга Лисинова/РГФото: Ольга Лисинова/РГФото: Ольга Лисинова/РГВыставка "Советский Нюрнберг" посвящена открытым судебным процессам над нацистами в 1943-49 годах.

В освобожденных Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков городах и селах обнаружено множество фактов неслыханных зверств и чудовищных насилий, учиненных немецкими, итальянскими, румынскими, венгерскими, финскими фашистскими извергами, гитлеровскими агентами, а также шпионами и изменниками родины из числа советских граждан над мирным советским населением и пленными красноармейцами. Многие десятки тысяч ни в чем неповинных женщин, детей и стариков, а также пленных красноармейцев зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены по приказам командиров воинских частей и частей жандармского корпуса гитлеровской армии, начальников гестапо, бургомистров и военных комендантов городов и сел, начальников лагерей для военнопленных и других представителей фашистских властей.



Между тем, ко всем этим преступникам, виновным в совершении кровавых расправ над мирным советским населением и пленными красноармейцами, и к их пособникам из местного населения применяется в настоящее время мера возмездия, явно не соответствующая содеянным ими злодеяниям.



Имея в виду, что расправы и насилия над беззащитными советскими гражданами и пленными красноармейцами и измена родине являются самыми позорными и тяжкими преступлениями, самыми гнусными злодеяниями, Президиум Верховного Совета СССР

Киевский процесс. Казнь нацистских преступников / Авторы: РГАКФДМы видим зал заседаний, скамьи подсудимых, допрос обвиняемых, следы их преступлений - разрушенную Киево-Печерскую лавру, Бабий Яр...Показания дает оберштурмбанфюрер СС Георг Хейниш (член НСДАП с 1923 года), гебитскомиссар Мелитопольского округа в составе Рейхскомиссариата "Украина". По его приказу арестовали 1200 советских граждан, которые затем были расстреляны. Всего же оберштурмбаннфюреру было вменено в вину убийство 5000 мирных жителей.Что вам было обещано Гитлером и руководством фашистской партии в случае победы Германии?Было ясно сказано, что после того, когда германской армии удастся захватить Украину, там расселится немецкое население. Особый почет будет оказан тем, кто принимал участие в походе на Советский Союз. Мне было предложено, чтобы я подыскал в Мелитопольском районе большое поместье, которое навсегда останется моим.Возмездие за Бабий Яр.Фото: РГАКФДВозмездие за Бабий Яр.Вы говорили, что Украина должна быть присоединена к Германии. Что предполагалось сделать с украинским народом?Имелось намерение часть населения полностью уничтожить, а остальную часть переселить в северные районы Советского Союза (*1).В этот момент объектив кинокамеры крупным планом фиксирует лицо молодого конвоира, до сей поры неподвижно стоявшего по стойке "смирно" у скамьи подсудимых. Солдат непроизвольно поворачивает голову и скашивает глаза в сторону обвиняемого. Выражение его лица, до сей поры бесстрастное, мгновенно меняется. Он смотрит на обвиняемого с презрением и ненавистью.Чувство ненависти, жаждавшей отмщения, разделяли с ним в те дни сотни тысяч советских людей.Кинокамера запечатлела публичную казнь преступников - 29 января 1946 года, в 17 часов, на киевской площади Калинина (бывшая Крещатицкая, затем Думская площадь, ныне Майдан Незалежности).За казнью наблюдали 200 тысяч киевлян.Приговор исполнен. 29 января 1946 года. РГАКФД. Арх. N 6524.Вспоминает один из тех, кто был в тот день на площади, - Владимир Яковлевич Шаинский (1925-2017). Будущему знаменитому композитору, написавшему музыку для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену, в этот момент было двадцать лет."После войны я был свидетелем того, как в Киеве вешали немецких военнопленных из числа эсэсовцев. Самых отпетых зверюг, которые проявили себя особой жестокостью к мирному населению на территории Украины в годы оккупации.Я особенно запомнил шестерых: один генерал, в форме, совсем седой, коротко стриженный, четыре офицера и один здоровый молодой эсэсовец лет двадцати.Они были очень аккуратно одеты. Думаю, их не предупреждали о предстоящей казни, а сказали, что просто ведут на какое-то построение. Собралось много народу. Немцев вывели на помост, построили у виселицы, накинули на шеи петли. Когда они в конвульсиях заболтались на веревках, толпа начала аплодировать...". (*2)Решение о публичной смертной казни через повешение - нового наказания для советской правовой системы - было принято еще за два года до этого дня на совещании у Сталина. 19 апреля 1943 года он подписал в качестве наркома обороны приказ N 0283 с грифом "Без опубликования в печати", в котором сообщил войскам о появлении в Советском Союзе нового нормативного акта - Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года N 39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников".Чем было вызвано принятие такого Указа за два года до победных майских салютов 1945-го?Член Военного трибунала генерал-майор юстиции Т.Л. Сытенко зачитывает приговор. 28 января 1946 года.Фото: РГАКФД. Арх. N 6524.19 апреля 1943 года. Идет 667-й день Великой Отечественной войны. В кремлевский кабинет товарища Сталина приглашены 12 человек. Политические тяжеловесы Молотов и Маленков, Щербаков и Ворошилов. "Второе я" вождя и нарком Госконтроля СССР Мехлис. Генштабисты Василевский и Антонов. Нарком ВМФ адмирал Кузнецов. Руководители спецслужб: Берия, Меркулов, Абакумов. И, наконец, новый заместитель наркома обороны по кадрам - генерал-полковник Филипп Иванович Голиков, перед войной возглавлявший военную разведку и пользовавшийся безусловным доверием чрезвычайно подозрительного вождя.Увы, ни один из них не оставил воспоминаний об этом судьбоносном дне.Совещание началось в 20 часов 40 минут, а последние участники покинули кабинет вождя в 1 час 10 минут следующих суток. (*3)В этот день Верховный Главнокомандующий осуществил принципиально важные кадровые перестановки в возглавляемом им лично Наркомате обороны СССР. Именно 19 апреля секретным постановлением Совнаркома СССР N 415-138сс было создано Главное управление контрразведки "Смерш" ("Смерть шпионам"!) Народного комиссариата обороны СССР, подчиненное непосредственно товарищу Сталину. На кремлевском небосводе взошла и ярко засияла звезда начальника ГУКР "Смерш" и заместителя наркома обороны Виктора Семеновича Абакумова. Именно ему Советский Союз обязан созданием самой эффективной военной контрразведки времен Второй мировой войны.С этого дня до той поры всесильный глава НКВД Генеральный комиссар государственной безопасности Лаврентий Павлович Берия утратил контроль над Вооруженными силами, что в конечном счете предопределило его поражение в борьбе за власть летом 1953 года.Это был очень сильный ход Сталина. Поставив своего выдвиженца Абакумова во главе "Смерша", вождь решил сразу несколько задач.Во-первых, установил жесткий контроль над военачальниками и партийной элитой.Во-вторых, ослабил власть никому не подконтрольного Берии, чьи честолюбивые амбиции внушали опасения.И, наконец, опираясь прежде всего на "Смерш", канализировал недовольство населения действиями верховной власти в начальный период войны, направив протестные настроения в сторону изменников и предателей.Для них были установлены уникальные для советской правовой системы наказания - публичная казнь через повешение, издавна считавшаяся позорной, и каторжные работы сроком от 15 до 20 лет.Сталин был великолепным психологом. Предоставляя населению возможность стать зрителями публичной казни, вождь давал возможность "братьям и сестрам" удовлетворить святое чувство мести. Уже весной 1943-го он отлично знал, что будет после окончания войны, когда схлынет эйфория первых победных дней: разруха, нищета, необустроенность вернувшихся с войны инвалидов и несправедливость по отношению к демобилизованным фронтовикам, чьи места уже были заняты другими...Но Сталин не знал, насколько важно для нас будет увидеть суд над нацистами на экране 75 лет спустя...Указ № 39 официально не публиковался. И хотя он последний раз применялся в 1952 году, формально не отменен до сих пор. Судя по стилистическим особенностям документа, его авторство принадлежит Сталину."Приведение в исполнение приговоров военно-полевых судов при дивизиях - повешение осужденных к смертной казни - производить публично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и кто предает свою родину".Такую фразу мог написать только вождь, и никто иной.Указу была придана обратная сила: его действие распространялось на деяния, совершенные до его принятия. Всего по Указу от 19 апреля 1943 года в СССР осудили в 1943-1952 годах не менее 81 780 человек, из которых 24 069 человек были иностранцами. (*4)Документальный фильм, хранящийся в фондах РГАКФД, производит сильнейшее эмоциональное воздействие. Понимаешь, как сильно это давно прошедшее время связано с настоящим. Для меня этому сильно поспособствовали дневниковые записи классика русской советской литературы Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), сделанные в 1946 году и поразительно созвучные реалиям сегодняшних дней."Вот теперь читаешь в газетах о судах:- Вы расстреливали детей?- Да, расстреливал.- Собственной рукой?- Да, первых - чтобы подать пример.- А у вас есть свои дети?- Есть.- Как же вы могли?- Я как член партии выполнял дело расовой теории, показывая пример мужества, это мой Pflicht (долг)....Итак, за что же их судят? Только за послушание, т. е. за то, что он, добрый человек, послушался приказа воли, ныне объявленной злою. Но если бы с атомной бомбой Гитлеру удалось поспеть раньше Америки, то воля Америки была бы названа злой, и тот же немец получил бы награду за расстрел детей. Значит, суд - это есть суд человеческий, как продолжение той же силы войны: суд как торжество победителя. Немцы сделали все для победы, но победа вышла на другой стороне....Отказался смотреть на повешенных (фильм Нюрнбергский), боюсь, что останется в глазах". (*5)Я погрешил бы против истины, если бы проигнорировал эту запись. К сожалению, Пришвин прав: да, победители судят побежденных. Но насколько же антигуманна эта дневниковая запись! Побежденные были извергами рода человеческого, а "добрейший" Михаил Михайлович, размышлявший о смысле бытия и писавший о связи человека с природой, рассматривал нацистов как просто побежденных в бою. Пришвин предвосхитил логику современного либерализма. Америка с ее бесчеловечными бомбардировками на завершающем этапе войны, не говоря уже об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, совершила ничуть не меньшие преступления против человечества, чем нацистская Германия. Однако она стала не просто победителем, а бенефициаром (выгодоприобретателем) в этой войне.Именно после Второй мировой войны Америка стала сверхдержавой, за которой все цивилизованные страны, за исключением СССР и современной России (элиты в расчет не берем), безоговорочно признали право стать эталоном демократии и гуманности и в этом качестве судить, осуждать и наказывать весь остальной мир.Поэтому нужно смотреть фотографии повешенных в Нюрнберге. И кадры киевской казни 1946 года. Не надо отводить глаза!Общий вид городской площади во время казни немецко-фашистских преступников. Смоленск, 20 декабря 1945 г. Фото: Собрание Российского государственного архива кинофотодокументовФото: Ольга Лисинова/РГО мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников

1. Установить, что немецкие, итальянские, румынские, венгерские, финские фашистские злодеи, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники родины из числа советских граждан караются смертной казнью через повешение.

2. Пособники из местного населения, уличенные в оказании содействия злодеям в совершении расправ и насилий над гражданским населением и пленными красноармейцами, караются ссылкой в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет.

3. Рассмотрение дел о фашистских злодеях, виновных в расправах и насилиях над мирным советским населением и пленными красноармейцами, а также о шпионах, изменниках родины из числа советских граждан и о их пособниках из местного населения возложить на военно-полевые суды, образуемые при дивизиях действующей армии в составе: председателя военного трибунала дивизии (председатель суда), начальника особого отдела дивизии и заместителя командира дивизии по политической части (члены суда), с участием прокурора дивизии.

4. Приговоры военно-полевых судов при дивизиях утверждать командиру дивизии и приводить в исполнение немедленно.

5. Приведение в исполнение приговоров военно-полевых судов при дивизиях - повешение осужденных к смертной казни - производить публично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и кто предает свою родину.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

*1. Источник информации - портал История. РФ // https://histrf.ru/biblioteka/Soviet-Nuremberg/Kievsky-proces...

*2. Панков Ю. Виселицы на Майдане // Совершенно секретно. 08.04.2014 // https://www.sovsekretno.ru/articles/viselitsy-na-maydane/

*3. На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924-1953 гг.). М.: Новый Хронограф, 2008 // https://istmat.info/node/2120

*4. Епифанов А.Е. Ответственность за военные преступления, совершенные на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941 - 1956 гг. Волгоград, 2005. С. 3; Асташкин Д. Советский Нюрнберг // Родина. 2015. N 12. С. 98-101; Асташкин Д., Епифанов А. Холодная осень пятьдесят пятого // Историк. 2020. N 9 (69). С. 64.