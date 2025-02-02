Это уже ни на что не похоже

Юрий Баранчик:

Знаете, как готовили к ментальной сдаче позиций СССР как страны и народа победителя перед 1991 годом? Давайте вспомним.

Сначала весь мир и сами советские люди не сомневались, что нацисты – сволочи, а советские люди и воины – герои.

Потом кто-то из творческих деятелей вбросил в общество нарратив о том, что дескать нацисты сволочи, бесспорно, но некоторые из них были не такими плохими.

То есть были среди них и хорошие. А все советские воины – герои.

Кстати, даже шедевр советского кино «17 мгновений весны» не избежал влияния этого нарратива. Помните, как при допросе в гестапо сотрудник расстрелял своих сослуживцев и спас радистку Кэт с ребёнком? Ребята, в те времена в гестапо и СС простые рабочие парни не попадали. Туда брали идейных фанатиков. Да, это конец войны и многие уже начали понимать, к чему идёт, но не сотрудники гестапо, которых допускали к участию в допросах вражеских шпионов. Так что…

Далее к нарративу о том, что не все нацисты сволочи, кто-то технично добавил, посыл, что дескать, все советские воины герои, бесспорно, но согласитесь, и среди них были отдельные, которые негодяи…

Вот так постепенно, мир пришёл к современной расстановке акцентов в том плане, что нацисты просто защищались от коммунистов в борьбе хищников за мировое господство. А одни других не лучше и миру от них, кто бы не победил – одно горе. Как говорится – с тем ныне и живём.

И это я тут специально упускаю тему Гитлер – Сталин, которая также имела трансформации от явный негодяй и шизофренический параноик – явный герой и мудрый вождь, до «вообще-то он был неплохим художником, любил животных и заботился о своём народе» и «репрессии от кровавого тирана, убившего 60 миллионов советских граждан».

К чему я это? Лично моё мнение. Никому не навязываю….

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила в Госдуме и рассказала о том, что вернувшиеся из плена россияне и жители Курской области, насильно вывезенные на Украину, говорят, что не все украинские солдаты, вторгшиеся на международно признанную территорию России – плохие.

Т. Москалькова приводит цитату, дескать возвращённые граждане рассказывали:

«…как украинские военнослужащие приносили им еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только «империю зла». [Украинцы] разные. И как они спасали от наемников, с которыми они пришли, потому что у тех нет ничего святого», — сказала она.

Ничего не напоминает? Дай бог, чтобы я ошибался, но уж очень параллели жёсткие… На фоне спущенного сверху нарратива о налаживании «параллельных связей» с абу-гостями, и усиления муссирования темы мирных переговоров по Украине, становится как-то очень неуютно…

Есть два мира:

Мир Москальковой, где солдат ВСУ добрый, миролюбивый и человечный.

И есть мир реальный. Где укронацист это русофобская падаль, цинично убивающая, насилующая и издевающаяся над русскими людьми, потому что ему выпала такая возможность. 18+ Бойня в Русском Поречном. 22 убийства и 8 изнасилований!!!!!!

На фото - ублюдок из 92 бригады ВСУ Фабрисенко. На видео - его жертвы. Со своими побратимами он убил 22 мирных жителя Русского Поречного. 8 жертв перед казнью были изнасилованы. Вот выдержки из его допроса.

-…Сначала я ее насиловал, потом сослуживцы. Потом поставили на колени и расстреляли в затылок из автомата…-…Зашли в следующий дом. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу. Одному перерезали вены...

- Зачем? — уточняет следователь.

- Просто поиздеваться… Он потерял сознание от вида крови, и «Мотыль» его застрелил. Второго в затылок убил «Проводник». Женщину я изнасиловал, заставил встать на колени и застрелил в затылок…

-…Мы вышли, услышали шум в сарае. Там в стоге сена прятались три бабушки и три дедушки. Мы их вывели, связали руки, спустили в подвал. Один оказал физическое сопротивление - пытался дёргаться, вырываться. К нему спустился один из сослуживцев и ударил два раза по голове. «Проводник» поднялся наверх, а «Мотыль» гранату Ф-1 и кинул в подвал. После взрыва «Мотыль» спустился, там живых никого уже не было…

-…1 октября зашли в дом по улице Шпилевка. Там были две женщины и три мужчины. Мужчин поставили на колени, руки за голову и убили выстрелом в затылок. Одну женщину насиловал я, вторую - «Художник». Обеих застрелил я… …3 октября увидели во дворе двух женщин и мужчин. Один набросился на меня, ударил в грудь. Его и других мужчин застрелили. Две женщины начали кричать и забежали в дом. Мы с моим сослуживцем, позывной «Художник», догнали их, поставили на колени, толкнули, чтобы на спину упали, и изнасиловали. Потом застрелили…

Со своих жертв ублюдки срывали золотые сережки, цепочки, кольца… Я всегда избегал информационного штампа «каратели». Но здесь они вели себя именно так. Как садисты-рецедивисты, дорвавшиеся до свежей крови. Может, это и недалеко от истины. Ведь 92 бригада ВСУ сейчас комплектуется в том числе и заключенными, набранными по украинским тюрьмам и колониям. На свободе они просто занимаются привычным делом, только за зарплату…

Представьте на секунду последние минуты жизни этой женщины. На ее глазах убивают родных. Отца? Брата? Мужа? Потом связывают и насилуют. Прям там же. Она уже понимает, что вряд ли останется в живых, но надежда еще остается. Даже, когда приказали встать на колени…

«Может вы не того президента выбрали, жители Курской области», - иронизировал после вторжения музыкант-иноагент Андрей Макаревич. Можешь еще как-нибудь пошутить про «сами виноваты»?

Подробности бойни в Русском Поречном - в моем большом материале.

https://www.kp.ru/daily/27658/5043275/

Оба мира в двух видео.

Я прошу следственный комитет российской федерации проверить выражения Т.Н. Москальковой на факт совершения следующих преступлений:

1) превышение должностных полномочий, так как не имела она право говорить о том, что те, кто пришёл на российскую землю и украл её граждан, являются чуть меньше преступниками, чем те, кто открыто убивал и насивал граждан РФ;

2) оправдание терроризма.

Пусть она зачитает свою ахинею супругам, родителям и детям погибших, инвалидов, гражданских и военных! Это не просто ахинея- это полная профессиональная непригодность и попытка обелить преступников и негодяев, нацистов и маньяков!

https://t.me/fpv_reb_svo/3656

Аид сообщает 1 февраля:

Сегодня вечером, ублюдки из ВСУ нанесли удар по школе- интернату в Судже, где находилось около 100 человек.

Удар был нанесен с Сумской области, с целью обвинения ВС РФ в совершенном преступлении и отвлечении населения от резни в Русском Поречном.

Начиная с сентября 2024 года, мы знали, что в школе - интернате находится мирняк.

Мирные объекты даже во время штурма других н.п. нами не трогались и попытка отвлечь внимание таким способом - это очередное военное преступление.

Под завалами все ещё находится около 94 человек.

Как раз вот те самые, "не все украинские солдаты, вторгшиеся на международно признанную территорию России" о которых вещает госпожа Москалькова и нанесли удар. По мирным.

Напоминаю, что на территории Курской области введен режим КТО -добавляет Аид

Не СВО, а КТО.

Террористы пленными быть не могут.

Они могут быть ликвидированными.

Так что, делаем свою работу так, как того требует соответствующий режим.

Роман Алёхин:

Хохлы, ваши кровавые провокации бессмысленны, мы все знаем и видим. И вы только доказываете главное: вы кровавые животные, цель которых - убивать русских, в том числе беззащитных мирных людей. Блин, вы даже умудряетесь обосраться, когда в России кто-то начинает доказывать, что вы не такие...

Просто конченые убийцы и мрази!

«На это невозможно смотреть». Судмедэксперты продолжают исследовать тела замученных украинскими нацистами курян Уж насколько «закалены» своей работой судебно-медицинские эксперты, но исследование тел жителей Русского Поречного Курской области, куда в прошлом году вторглись боевики ВСУ, далось им нелегко.

«Все они были истощены, с признаками насильственной смерти. Преимущественно это были люди пожилого возраста с огнестрельными и осколочными ранениями. Я признаюсь, что для судебного медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего психологически. Мы понимаем механизм образования повреждений, мы понимаем, какие боль и страдания испытывали эти люди», — едва сдерживая слезы говорит судмедэксперт Татьяна Балеевских.

На фоне некоторых украинских нацистов Гестапо, похоже, нервно курит в сторонке.

https://t.me/tsargradtv/99034

Интересно, а это госпожа Москалькова слышала?

Злой Пруф:

Предлагаю на фоне этого очередного зверства фашистских дикарей обсудить запущенную уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой программу по очеловечиванию украинских военнослужащих, которые делятся с нашими стариками последним куском хлеба. Можно даже конкурс объявить на лучший эскиз памятника: украинский солдат протягивает кусок хлеба. И этот памятник поставить во дворе бывшей уже школы-интерната в Судже.