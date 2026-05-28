Историческая Москва до революции ч.3

Одна из самых старых фотографий Москвы

Этот раскрашенный и отретушированный дагеротип Леребура был сделан в 1842 году. На фотографии можно увидеть самый первый этап строительства Большого кремлевского дворца.

Интересно, что некоторые из самых первых снимков Москвы раскрашивали вручную и дорисовывали на них людей.

Одна из самых первых фотографий Москвы. Храм Христа Спасителя строится, а стены Кремля побелены. 1852 г. Воскресенская площадь, Москва. На фотографии можно еще увидеть здание, которое находилось на месте Московской городской думы, 1880 год. Декабрьское восстание в Москве. Одна из комнат училища И.И. Фидлера после артобстрела, 1905 год. Вид от Зубовского бульвара на Крымскую площадь, 1910 г. Плотина Черкизовской ткацкой фабрики, 1904 г. Вид на Каменный мост и Кремль. Около 1900 г. Здание на Воздвиженке, 16 — особняк Арсения Морозова. Около 1905 года

Это знаменитый особняк Арсения Морозова, построенный в 1895–1899 годах архитектором Виктором Мазыриным. Его неомавританский стиль с причудливыми башенками, арками и резными орнаментами резко выделялся среди классической московской застройки.

В 1918 году здесь обосновался театр Пролеткульта, где жили и творили поэты Сергей Есенин и Сергей Клычков, а молодой Сергей Эйзенштейн ставил авангардные спектакли.

Позже в здании размещались посольства Японии, Великобритании и Индии, а с 1959 года — «Дом дружбы с народами зарубежных стран». Пречистенская набережная. Храма Христа Спасителя. Около 1905 г. Таксомотор «Товарищества автомобильного передвижения», 1909 г. Калашный переулок. Тихий московский переулок с одно- и двухэтажными домами, 1914 год

Переулок получил название в XVI–XVII веках от слободы калашников, где жили пекари, делавшие калачи. До пожара 1812 года здесь стояла Церковь Иоанна Милостивого, но после войны застройка стала постепенно меняться на каменную. Кремлёвская набережная. Около 1900 г. Церковь Иконы Владимирской Божьей Матери в Китай-городе, 1890–1900 гг.

Храм был построен в 1691–1694 годах по обету царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери Петра I, на средства Стрелецкого приказа. Каждый год 21 мая здесь проходил крестный ход в память избавления Москвы от нашествия татар в 1521 году.

Интересно, что на этом месте с XIV века стояла часовня, связанная с чудотворной Владимирской иконой Божией Матери — по преданию, именно эта икона спасла Москву от Тамерлана в 1395 году.

В XIX веке церковь славилась своим богатым убранством, старинной утварью и иконостасом по рисунку выдающегося архитектора В. И. Баженова. В 1934 году храм был снесён вместе со стеной Китай-города, и теперь на этом месте проходит проезжая часть. Пруд в Петровском-Разумовском зимой, 1911 год

Справа налево можно увидеть: Французский парк Московской сельскохозяйственной академии, ограду лодочной пристани Общества пособий нуждающимся студентам МСХИ, стены женской купальни, Разумовскую плотину, а также дом Петровского-Разумовского потребительского общества, где располагались склад, контора, лавки и отделы. Интересный факт: на этом пруду была обустроена спортивная прорубь, где зимой проводились занятия и закаливания. Вид на Верхние торговые ряды, 1909 г. Большой Толстовский переулок (ныне Карманицкий переулок), 1910 г.

Название Большой Толстовский переулок носил с конца XVIII века по фамилии местного домовладельца майора Толстова. В 1922 году ему вернули историческое название — Карманицкий, чтобы избежать путаницы с Большим Хамовническим переулком, который тогда получил имя Льва Толстого. Охотный Ряд. Церковь Параскевы Пятницы (снесена в 1928 г.), 1900 г. Третьяковский проезд, 1909 г. 1903. Москва. Выход из Грановитой палаты во время празднования Пасхи В Кремле, 1909 г. Крыши Арбата, 1901 г. Теремной дворец, 1880-е годы, редкое фото

Теремной дворец — выдающийся памятник архитектуры XVII века, расположенный на территории Московского Кремля. Он был построен в 1635–1636 годах по приказу царя Михаила Фёдоровича как парадные царские покои. Возведение велось под руководством известных мастеров того времени — Лариона Ушакова, Бажена Огурцова, Трефила Шарутина и Антипа Возоулина.

Дворец отличается уникальным сочетанием древнерусского стиля и элементов итальянского зодчества: его фасады украшены орнаментальной плетёнкой, изразцами, резьбой и золочёным гребнем на крыше. Пятиэтажная ярусная композиция с открытыми гульбищами и лестницами напоминает хоромные постройки, но внутреннее устройство уже соответствует принципам анфиладных дворцов более поздней эпохи.

Теремной дворец был центром парадной жизни русского двора XVII века, а сейчас входит в ансамбль Большого Кремлёвского дворца и используется как резиденция президента России. Верхняя Красносельская улица. Городское убежище для сирот, 1913 г. Кремль от Храма Христа Спасителя, 1900 г. Вид на Кремль с Большого Каменного моста, 1893 г. Охотный ряд, торговые ряды. Церковь Параскевы Пятницы (снесена в 1928). Около 1910 года

Охотный ряд — одно из самых колоритных торговых мест старой Москвы. Здесь, как писал В. И. Даль, велась бойкая торговля «дичью и живою птицею, дворовою и певчею». Свое название Охотный ряд получил ещё в XVII веке, когда располагался на левом берегу Неглинной, а к началу XX века занял территорию между Манежной и Театральной площадями, по соседству с церковью Параскевы Пятницы.

После пожара 1812 года деревянные лавки были заменены каменными торговыми помещениями с десятками птичьих боен. Охотный ряд стал символом московского изобилия и хлебосольства, вошёл даже в пословицы.

Однако, у этого места была и противоречивая репутация: лавочники Охотного ряда часто ассоциировались с консерватизмом и даже участвовали в погромах и волнениях. Уже в 1920-х годах лавки начали сносить, а в 1930-е торговля была переведена на Цветной бульвар, где появился Центральный рынок. Станция конки на Серпуховской площади, 1900 г. Сапожковская площадь. Победитель гонки Санкт-Петербург — Москва Виктор Эмери, 1908 год

На фотографии — знаменитый французский автогонщик Виктор Эмери, победитель престижной гонки Санкт-Петербург — Москва 1908 года, на немецком автомобиле «Бенц». Это был период настоящей героической эпохи автомобильного спорта: гонки проходили по неасфальтированным дорогам, а техника часто подводила гонщиков. Эмери выиграл гонку с большим трудом — его преследовали такие мастера, как Альфонс Дюре и Деможо, и только за 10 минут до финиша Виктор смог вырваться вперёд.

Имя «Виктор» буквально переводится с латыни как «победитель» — и это полностью оправдалось в той гонке. Сам Виктор Эмери сделал карьеру в автогонках, прожил долгую жизнь и ушёл из жизни в 1950 году, пережив многих своих соперников по гоночной трассе. В 1897 году наряду с Петербургом Москву официально признали городом, где проживает больше миллиона человек. Данные эти удалось получить благодаря Всероссийской переписи населения, которая проводилась в феврале 1897 года. Перепись была организована достаточно простым способом — жители страны просто заполняли специальные анкеты, которые им выдавали. Трубная площадь. Торг деревьями, 1912 год. Церковь Святого Иоанна Воина на Якиманке, 1900 год.

Это выдающийся образец петровской архитектуры, сочетающий московское и украинское барокко с европейскими влияниями. Его главный престол освящен в честь мученика Иоанна Воина, а само здание было построено в 1704–1713 годах, предположительно, по проекту Ивана Зарудного.

В 1930-е годы сюда перенесли святыни из закрытых соседних церквей, включая храм Марона Пустынника. При этом сам храм Иоанна Воина никогда не закрывался и избежал обновленчества. Ходынка. Коронационные торжества, 1896 г. Старая Басманная, 1906 г. Торжественный проезд императриц Александры Федоровны и Марии Федоровны в направлении от Триумфальных ворот к Страстной площади, 1896 г. Въезд в Кремль со стороны Александровского сада, 1898 г. Лобное место и Средние торговые ряды на Красной площади, 1900 г.

Этот комплекс зданий, построенный в 1889–1893 годах по проекту архитектора Р. И. Клейна, был частью масштабного архитектурного ансамбля вместе с Верхними торговыми рядами.

Фасад Средних рядов выполнен в русском стиле, с большим количеством декоративных деталей, а его высота варьируется в зависимости от рельефа местности — здание спускается к Москве-реке. В советское время здесь размещался Второй дом Министерства обороны, а внутренние корпуса были разрушены во время реконструкции. Извозчики у Курского вокзала, 1903 г. Вид на Москворецкую улицу, 1900–1910 гг. Конка начала 20 века Сухаревская площадь и башня Страстная площадь Непривычно узкая Тверская улица Строительство Ярославского вокзала по проекту Шехтеля Московский зоологический сад. Мост через пруд, 1880-е. Вид на Кутафью башню, 1909 г. Вид на башни Кремля (Константино-Елинскую, Набатную, Царскую, Спасскую) со стороны Васильевской площади. Начало XX века Вид на Кремль, 1891 г. Красная площадь, 1909 г. Собор Василия Блаженного, 1909 г. Красная площадь. Исторический музей, 1885 г. Вид Театральной Площади, 19 мая 1911 г. Вид с колокольни Ивана Великого, 1896 г. Дети на работах, организованных Московскими городскими работными домами, 1910-е годы Вид из дома на Спасопесковской площадке на юго-восток, 1908 г. Пречистенский бульвар в сторону Арбата, 1898 г. Москворецкий мост через Москву-реку, 1898 г.

Здесь, на месте старейшей переправы, мосты строились с конца XV века: сначала это был наплавной мост, затем — деревянный свайный, а позже и каменно-деревянные конструкции.

В 1870 году мост сгорел, и уже в 1872 году на его месте появились современные по тем временам металлические пролёты, изготовленные на заводе инженера А. Е. Струве. Название мост получил благодаря Москворецкой улице, к которой он примыкает. Ворота Детской больницы св. Ольги, 1-я Мещанская улица, 64, 1905 г.

Больница была построена в 1886 году на средства графа Орлова-Давыдова. Она была названа в честь святой княгини Ольги и стала одной из первых детских больниц Москвы, где юных пациентов не только лечили, но и кормили, а также обучали основам ботаники в прекрасном саду.

Примечательно, что в больнице выпекали собственное печенье, а молоко давали прямо от больничных коров, пасшихся на соседнем лугу.

Эта фотография Фрунзенской набережной сделана в 1912 году. Проект ее реконструкции был принят в 1897 году — изначально планировалось, что набережная станет важным проездом между Крымским мостом и строящейся Окружной. Берег хотели спрямить и сделать его 32-метровым в ширину.

Однако берег просто укрепили строительным мусором и до 1932 года никаких изменений в набережной больше не было, поэтому она выглядела именно так, как на снимке. Петровка зимой, 1902 год.

Петровка — одна из старейших улиц Москвы. По улице едут повозки, создавая атмосферу дореволюционного города начала XX века. Своё название улица получила по Высоко-Петровскому монастырю, основанному в конце XIV века. Интересно, что название «Петровка» появилось в начале XVII века и с тех пор ни разу не менялось, что встречается редко для исторических улиц Москвы. Тверская застава. Триумфальные ворота. Тройки лошадей. Зима 1907—1914 гг. Автор: С. В. Челноков

Площадь получила своё название в XVIII веке по заставе, отмечавшей окончание главной улицы Тверской-Ямской слободы. Застава представляла собой два обелиска с кордегардией и шлагбаумом. После 1834 года площадь также называлась площадью Новых Триумфальных Ворот. В советское время, с 1932 по 1990 годы, она была известна как площадь Белорусского вокзала, объединив в себе несколько соседних территорий, включая Брестский переулок и Брестский проезд.

Новые Триумфальные ворота, находившиеся на площади, были возведены в честь победы России в войне 1812 года, символизируя героизм и стойкость русского народа. Большой Власьевский переулок, 1898 г.

Большой Власьевский переулок — старинная московская улица, название которой появилось в начале XVIII века благодаря церкви священномученика Власия «что на Козьем болоте». Эта церковь была известна ещё с начала XVII века и дала имя сразу двум переулкам: Большому и Малому Власьевским. Приставка «Большой» отличает этот переулок от Малого Власьевского, который появился позднее и был короче по протяжённости. Берсеневская набережная во время наводнения, 1908 г. Кремлёвская набережная, 1890 г. Москворецкая набережная, 1900 г. У входа в Третьяковскую галерею, Москва. 1909 год Хапиловский пруд (существовал до 1931 г.), 1887 г. Большая Бутырская улица у 2-го Бутырского переулка, 1900 г.

Вдоль улицы проходит колея парового трамвая. Справа налево можно рассмотреть: колониальную лавку дьяка А. Соколова, краснокирпичную церковно-приходскую школу с датой основания на фасаде, одноэтажную мужскую богадельню, далее — колокольню и храм Рождества Богородицы, женскую богадельню и деревянный дом священников с мезонином. Безработные стоят у здания Биржи труда около Каланчёвской площади, 1900-е. Собачья площадка (Ликвидирована в 1962 году при прокладке улицы Новый Арбат). 1917 г. Автор: И. С. Остроухов Хамовническая набережная, 1906 г. Петербургское шоссе. Часовня во имя Св. Равноапостольной Марии Магдалины, 1883 год.

Это небольшая путевая часовня во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины, построенная в память о Турецкой войне. Она была заложена у Петербургского шоссе, на повороте к въезду в Александровское Убежище для увечных воинов.

Интересный факт: это место находилось напротив того, где сейчас расположен северный вестибюль станции метро «Аэропорт». Уже к 1916 году на месте часовни проложили трамвайную линию, которая просуществовала до 2006 года. На Васильевской площади, 1898 г. Баррикады в Лобковском переулке в ходе декабрьского вооруженного восстания, 1905 г. Дореволюционная реклама ёлочных игрушек. Столешников переулок, д. 4, 1900-е гг. Уборка снега в Большом Ивановском переулке, 1898 г. Красные ворота (снесены в 1927 г.), 1898 г. Вид фасада здания Останкинского дворца Шереметевых со стороны парка, 1913 г. Части Московского военного округа и учащиеся военных учебных заведений приветствуют императора Николая II, императрицу Александру Федоровну (слева), великую княгиню Елизавету Федоровну, 1903 г. Так выглядело Садовое кольцо в 1910-1917 годах. Оно было сильно уже до сталинской реконструкции Москвы, а еще на ряде его участков существовало трамвайное движение. На этом кадре — Зацепский вал, вид от Таганской площади в сторону Яузы. Храм Христа Спасителя зимой. Конец XIX века