Нарьян-Мар с высоты — северный город у Белого моря

Несмотря скромное количество жителей (всего 25 тысяч человек), Нарьян-Мар носит звание столицы целого региона – Ненецкого автономного округа. Расположившись за полярным кругом на берегу реки Печоры, изначально Нарьян-Мар строился как порт для перевалки угля из Печорского угольного бассейна. Сегодня, когда корабли в местный порт заходят нечасто, город растет и развивается за счет нефте- и газодобычи.

1. Нарьян-Мар расположен за Полярным кругом, на берегу Печоры, примерно в 100 километрах от Баренцева моря. Расстояние от Москвы до Нарьян-Мара — 1500 км, от Архангельска — 660 км. Ближайшая железнодорожная станция — Усинск, находится на расстоянии 420 км по зимнику. 2. Нарьян-Мар – один из самых молодых городов России. Первое упоминание о нем можно найти в советских документах 1929 года. 3. Сейчас в городе проживает около 25 000 человек, но коренных жителей здесь лишь 25%. 4. Здание главпочтамта — главная достопримечательность Нарьян-Мара. Весь декор здания носит ненецкий характер, где треугольные формы напоминают чумы. 5. Площадь «Марад' Сей». В переводе с ненецкого означает «Сердце города». Именно здесь проходят главные мероприятия города и округа.

Здание на переднем плане — дворец культуры «Арктика». 6. Здание администрации Ненецкого автономного округа. Двухэтажное деревянное здание «Дома Советов», построенное в 1940 году является памятником архитектуры регионального значения, вид которого практически не изменился. На фасаде до сих пор проглядывают забеленные серп и молот. 7. Улица Победы. 8. Основу экономики города составляет топливная промышленность: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и газодобывающая. Большое значение для экономики также имеет геологоразведка тундровых и шельфовых месторождений. 9. Богоявленский собор — кафедральный собор Нарьян-Марской епархии Русской православной церкви. 10. Соборный комплекс является примером стилизации деревянного зодчества Русского Севера XVII—XVIII веков. Высота собора 35 м, что делает его самым высоким зданием Нарьян-Мара. 11. Площадь Ленина. 12. Администрация города Нарьян-Мара. 13. На ненецком языке «Няръяна мар» означает Красный город. Почему он так назван — достоверно не известно, но общее мнение сходится к тому, что название города, скорее всего, отвечало идеологии коммунизма, и было напрямую связано с символикой СССР. 14. Пешеходная улица Смидовича — историко-культурный центр Нарьян-Мара. Улица названа в честь Смидовича Петра Гермогеновича, в 20-е – 30-е годы XX в. возглавлявшего Комитет Севера и принимавшего активное участие в создании Ненецкого автономного округа. 15. Панорама Нарьян-Мара. 16. Церковь Николая Чудотворца и часовня протопопа Аввакума. 17. Улица Ленина. 18. Аэропорт Нарьян-Мар.

Основным видом транспорта, которым можно попасть в Нарьян-Мар, остаётся авиация. Эксплуатант аэропорта — ОАО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд», имеющий в своём авиапарке самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8. Из аэропорта выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар, Усинск, а также по местным воздушным линиям. 19. Город находится немногим севернее Полярного круга, приблизительно на той же широте, что и Воркута, Верхоянск и Среднеколымск. Климат Нарьян-Мара — субарктический, с длительной зимой и коротким нежарким летом. 20. Нарьян-Марский морской торговый порт. Расположенный в 70 милях от устья реки Печора, впадающей в Печорскую губу Баренцева моря. Навигация в порту длится 4 — 5 месяцев, начиная с середины июня по октябрь, а до середины ноября возможна ледокольная проводка. 21. Средняя школа № 3 на территории микрорайона Авиаторов. 22. Посёлок Искателей. 23. Вечерняя панорама Нарьян-Мара. 24. Детский сад «Семицветик». 25. Микрорайон Рыбокомбинат. 26. Полярная ночь в Нарьян-Маре длится около 2 недель, с 14 по 29 октября. А спустя примерно полгода, 29 мая, наступает полярный день, когда Солнце не заходит. 27. По ВРП на душу населения Нарьян-Мар является самым богатым городом России, по этому параметру он почти в 5 раз обходит даже Москву. Но высокий уровень жизни населения не так очевиден из-за высоких цен на основные товары и услуги, а миграционная привлекательность понижена из-за сурового климата. 28. В 20 километрах от Нарьян-Мара с 1499 года существовал город Пустозёрск, тот самый, куда после церковной реформы патриарха Никона сослали многих лидеров старообрядцев. Пустозёрск, основанный по приказу Ивана III, стал первым русским городом за Полярным кругом, но в 1962 году он был окончательно покинут. 29. Главпочтамт. 30. Здание Администрации Ненецкого автономного округа. 31.

https://gelio.livejournal.com/258899.html

Ну и никак не могу не добавить песню, которая с советских времён прочно вошла в мою память.

Вот советский вариант, исполняет очень позитивный артист Кола Бельды. Обратите внимание, там видеоряд города того времени



А вот уже современное исполнение с современным видеорядом:

