Сделать инвалида из патриота - когда чиновник в погонах хуже "азовца"*

Перед вами история обычного русского человека – такого же, как вы или я. Подполковник Николай Ехлаков так же любит своё Отечество, так же готов за него воевать. Более того, он сейчас на войне, хотя и не должен там быть. И ему скоро могут ампутировать ноги из-за чиновничьего безразличия и глупости.

Хоть без ног, но служи

Ехлаков недавно выходил на связь – не сам, а через коллегу-офицера по телефону, из-под Сватова. Там, где сейчас идут затяжные и жёсткие бои: ВСУ пытаются перерезать нашу линию обороны от, собственно, Сватова до Кременной, периодически атакуя, наши же держат позиции. Здесь не смолкают артиллерийские дуэли, прыткие беспилотники выискивают цели и наводят на них, ДРГ противника регулярно прочёсывают местность в поисках слабых мест в нашей обороне, русские в ответ их находят и уничтожают. Холод, грязь, кровь, смерть, одним словом война.

И в таких условиях 52-летний подполковник с гниющими заживо ногами передавал жене, Елене Королёвой, что у него "всё нормально", хотя ничего нормального в той ситуации, в которую он попал, нет.

Произошедшее на самом деле отдаёт каким-то сюрреализмом: в эндокринном отделении госпиталя врачи сказали Ехлакову, что если он проведёт две недели в боевых условиях, на холоде, то ноги ему придётся ампутировать. Офицер написал рапорт о переводе на другую должность, позволяющую ему лечиться, но бумагу даже не стали регистрировать (подробности чуть позже). Ответили: "Командиров не хватает".

Почему у огромной армии, которую ещё недавно называли второй армией мира, в официальных реляциях всё есть, а на деле постоянно чего-то не хватает – вопрос открытый.

Мы же, со своей стороны, хотим получить от чиновников в погонах ответ на другой вопрос: "Зачем армии потенциально безногий офицер?" Или нет, поставим его иначе: "Зачем намеренно делать русского офицера безногим инвалидом?" Это что, поможет одолеть врага?

Ответа пока нет, а вот действия по доведению подполковника до инвалидности, к сожалению, налицо. Похоже, мы уже начали соревноваться с Украиной на конкурсе бессердечности, где повестки о мобилизации вовсю вручают слепым и безруким – подобными видео пестрит интернет. Воистину, как ни крути, а мы один народ. От чего, правда, никак не легче, поскольку, если страна 404 живёт тем, что постоянно пробивает дно, то мы, напротив, должны предоставить работающую альтернативу в духе разумного, доброго, вечного. И только так сможем победить.

Окопы вместо операционного стола

Ноги у него то опухают, то опухоль спадает – в зависимости от уровня сахара в крови. Они постоянно красные, язвы тоже толком не зажили, из них сочится кровь, – рассказала Царьграду супруга Николая Елена Королёва.

52-летний подполковник Ехлаков был мобилизован в октябре прошлого года. От повестки не бегал, поскольку всегда был патриотом и имел опыт участия в боевых действиях – на границе с Таджикистаном, где наши бойцы сдерживали натиск периодически атаковавших республику со стороны Афганистана моджахедов. Лет пять назад у ушедшего в запас военного развился диабет второго типа, о чём он честно рассказал на комиссии в Перовском военкомате Москвы. Там поинтересовались, принимает ли он таблетки, померили рост, вес и посчитали, что подполковник годен.

Ну, раз годен, так годен.

"Я готов! – сказал он супруге. Но уже через месяц признался, что переоценил свои силы.

Ехлакова доставили из зоны СВО в госпиталь 30 ноября. С покрывшейся язвами левой ногой, из которой постоянно сочились кровь и гной. Экстремальные условия войны подстегнули развитие болезни, которая дала знать о себе подобным неприятным образом. Военные врачи, помимо сахарного диабета второго типа, диагностировали у подполковника "диабетическую макроангиопатию, синдром диабетической стопы, варикозную болезнь нижних конечностей – рецидивное течение, деформирующий артроз левого плечевого сустава, калькулёзный холецистит, требующий оперативного лечения". Была проведена военно-врачебная комиссия (ВВК), присвоившая больному категорию B – "ограниченно годен к военной службе".

Однако дальше началось что-то невообразимое.

"По прибытии в часть 91701 в медицинском пункте полка (МПП) было получено направление ... для проведения хирургического лечения калькулёзного холецистита. 24 января (Николай Ехлаков) был госпитализирован, но в проведении операции (ему) было отказано заведующим хирургического отделения Военного клинического госпиталя № 1586 Романовым Ю.А. Основанием для отказа послужило то, что в заключении ВВК № 236-т (были) указаны диагнозы, по которым, согласно расписанию болезней с его (Романова) слов, моего мужа должны отправить в запас/комиссовать и после комиссования провести операцию, мотивация врача мне неизвестна.

После прибытия в часть муж написал рапорт о переводе на другую должность в связи с изменением категории с "А" на "В". В рапорте моему мужу было отказано и. о. командира полка Пимурзиным М.В. и было принято решение об отправке моего мужа в зону СВО 28.01.23", – написала в своей жалобе в Военную прокуратуру Елена Королёва, приложив копии всех медицинских документов.

То есть, со слов супруги, человека вместо того чтобы положить на операционный стол, по сути, вернули на войну. Из-за опасения, что он будет комиссован и на фронт больше не попадёт. А ведь "командиров не хватает"…

С формальной точки зрения мы видим нарушение действующего законодательства – этого человека должны были комиссовать. Здесь нужно правильно составить юридически выверенное заявление в Военную прокуратуру и другие вышестоящие инстанции. Чтобы нерадивых медиков, а также вышестоящее военное руководство, которое принимает подобные решения, привлекали к ответственности, причём не только к дисциплинарной, – убеждён руководитель правозащитного центра Общества "Царьград" Андрей Разумовский.

Правозащитный центр не остался безучастным к судьбе Николая и написал обращение на имя министра обороны с просьбой разобраться в чиновничьем беспределе и найти достойное применение умениям русского воина Николая Ехлакова. Пока же Королёва готовит обращения на имя уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Хочется верить, что она добьётся-таки справедливости для своего мужа и спасёт ему ноги. К слову, сам Николай от службы не бежит, а просто просит поменять её "формат", при котором сможет не подвергать своё здоровье постоянному, отнюдь не военному риску.

И, как показывает отечественный и мировой опыт, на войне нужны все, причём не только бойцы, встречающие врага на передовой. На деле кто-то должен и воду ребятам на передовую возить, и документами заниматься, и работать на тыловых складах, и обучать молодёжь, и чинить доставленную из-под обстрела технику на рембазах. Это если по уму.

Что с того?

Но, к сожалению, очень часто при исполнении приказов, а порой и при их формулировании, ум этот у нас банально забывают задействовать. И выходит то, что выходит: войска оставляют 40% ранее занятых территорий; бойцы таскают неудобную кирзовую обувь, над которой потешается противник, обутый в комфортные тактические ботинки; добровольцам, вопреки президентскому указу, саботируют выдачу статуса участника боевых действий.

Хочется верить, что "там, где нужно" сидят не забронзовевшие истуканы в кителях, а всё-таки не потерявшие способность к анализу действительности люди. Которые могут сделать – пусть и с большим опозданием, но правильные выводы. И восстановить справедливость.

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* "Азовцы" – члены украинской националистической военизированной организации "Азов", признанной террористической и запрещённой в России

https://tsargrad.tv/articles/sdelat-invalida-iz-patriota-kog...

