Россия начала строить реактор на быстрых нейтронах и запустила Амурский ГПЗ

Сразу два события, показывающих, кто же на самом деле «отстал лет на 50-100» в технологиях, произошли в России 9 июня. Во-первых, стартовала стройка экспериментального реактора на быстрых нейтронах «БРЕСТ-300». А во-вторых – была начата эксплуатация Амурского газоперерабатывающего завода.

Очередной урок либерде, верещащей о российской «отсталости»…

https://vk.com/video3485515_456241166

…Преподнесли отечественные госкорпорации.

«Строители 9 июня начали заливку бетонного основания для строящегося в СЕверске энергоблока с уникальной реакторной установкой "БРЕСТ-300"; данное событие эксперты называют историческим в части развития атомной энергетики нового поколения.

Ранее сообщалось, что Росатом с 2011 года реализует на Сибирском химкомбинате (СХК) в Северске проект "Прорыв" по созданию технологии замкнутого топливного цикла. Там появится опытно-демонстрационный комплекс (ОДЭК), который будет включать в себя три промышленных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок "БРЕСТ-300" и модуль по переработке облучённого топлива.

Уровень безопасности комплекса и реактора фактически исключает аварии. Генподрядчиком строительства является "Концерн Титан-2".

https://www.riatomsk.ru/article/20210608/stroiteljstvo-reakt...

Что такое «БРЕСТ-300»? Это не имеющая аналога в мире технология, которую наши ядерщики называют энергетикой XXII-го века. Вот кратко об её сути от известного эксперта по атомным станциям Бориса Марцинкевича.

«Если коротко – это реактор на быстрых нейтронах с естественной безопасностью, поскольку свинец способен принять в себя практически любой уровень радиации. Активная зона рассчитана под нитрИдное топливо, то есть более плотное, что позволяет "дожигать" минорные актинИды - самую "ядовитую" часть облучённого ядерного топлива, самую большую головную боль при захоронении – этой гадости просто не станет. Ну, и режим брИдера - нового топлива нарабатывается столько, чтобы пристанционный завод рефабрикАции обеспечивал практически "вечное" питание реактора, без добавок свежего природного урана.

Отпадёт необходимость вести добычу руды и её переработку, поскольку в ход пойдёт уран-238 из "хвостов" обогатительных заводов».

https://vk.com/wall-197487820_117672?reply=117685

Понятно, да? Россия начала строить АЭС, способную работать чуть ли не вечно. Потому что ядерных отходов, которые такие АЭС способны перерабатывать, на планете накопили уже на несколько сотен лет вперёд. А может, и на тысячу.

И когда «БРЕСТ-300» опробуют – такие реакторы пойдут в серию.

«БРЕСТ-300 будет экспериментальной установкой малой мощности (300 мегаватт электрической и 700 мегаватт тепловой мощности), на базе которой Росатом планирует отработать промышленную технологию атомных станций с реакторами на быстрых нейтронах, которая впоследствии будет тиражироваться.

По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачёва, "БРЕСТ" – это чистая и безопасная атомная энергетика четвертого поколения.

"Это не просто научное решение, а прообраз промышленной установки, мы её будем потом масштабировать на уровне страны, где мощность пойдет на гигаватты. Надеемся, что к 2030-2040 годам это будет объектом нашего экспорта. Здесь тройная выгода: мы качественно повышаем экономику атомной энергетики, начинаем использовать природный уран и отработавшее ядерное топливо, сводя к нулю радиоактивные отходы и фактически исключая запроектные аварии", – сказал на церемонии Лихачёв».

https://www.riatomsk.ru/article/20210608/stroiteljstvo-reakt...

Авария, подобная чернобыльской катастрофе, на новой АЭС физически невозможна. Потому что новый прорывной теплоноситель – жидкий свинец – поглотит любые дозы радиации.

Это, без преувеличения, гениальное достижение отечественных ядерщиков.

Кстати, наши атомщики регулярно пиарят свои достижения на своём YouTube-канале. Спасибо подписчику «Политической России» Ивану Зубкову, что напомнил. В апреле вышло видео прям с подборкой новых изобретений «Росатома».

Однако и российская газовая отрасль – старается не отставать.

«Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) "Газпрома" в районе города Свободный Амурской области, в формате видеоконференцсвязи глава государства наблюдал за запуском в работу предприятия, которое станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа.

https://vk.com/video-184319935_456239355

Амурский ГПЗ в год будет производить 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гЕлия, 2,4 миллиона тонн этАна, около 1 миллиона тонн пропАна, около 500 тысяч тонн бутАна, около 200 тысяч тонн пентАн-гексАновой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году».

https://ria.ru/20210609/zavod-1736296792.html

Это к вопросу о визге тех всёпропальщиков, которые мимикрируют под людей левых убеждений и утверждают, что Россия якобы поставляет на экспорт только сырьё.

«Амурский ГПЗ, газоперерабатывающий завод, - это хороший шаг в повышении глубины переработки сырья, а это означает рачительное, эффективное использование природных ресурсов. После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать ... 42 миллиарда кубических метров природного газа, производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия. Такой объём позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», - сказал Путин в ходе церемонии запуска работы завода».

https://ria.ru/20210609/zavod-1736296792.html

Так что там насчёт «тысяч заводов, закрывшихся при Путине», а, мамкины революционеры? Может, уже перестанете причислять к заводам «фирмы-однодневки», которые постоянно, то открывают, то закрывают ради налоговых махинаций?

Вот реальный завод. Гигантский – заводов такого размера в СССР не было. Число сотрудников Амурского ГПЗ – 35 тысяч человек. Да-да, 35 тысяч.

Это – настоящая реиндустриализация. Это – промышленность XXI века, а на горизонте уже виднеется и промышленность века следующего, базирующаяся на атомной энергетике реакторов типа «БРЕСТ».

Это Россия, выжедети. Самая технологически развития страна планеты.

Обтекайте.

Руслан Осташко