Какие памятники были уничтожены

Памятников уничтожено было очень и очень много. Вот только некоторые из них.

Летом 1884 года, героям-казакам был установлен памятник-часовня (работа выполнена бывшим туркестанским воинским начальником подполковником Головиным на добровольные пожертвования). Памятник сооружен из кирпича, в виде четырехсторонней колонны, высотою около 5 1/2 аршин; вверху памятника в колонне широкий крест, выше которого на самой вершине памятника водружен изящной работы чугунный крест, а внизу чугунная доска с надписью: “памяти воинов, павших под Иканом в 1864 году”.

В 1885 году памятник окружен в виде ограды 8 орудиями, связанными артиллерийскими тормазными цепями; вокруг этой ограды разбит огород, вырыто два колодца, устроено два водоема и построен домик для сторожа.

После Октябрьской революции памятник был уничтожен большевиками... Памятник, поставленный на братской могиле.

А в 1913 году в Ташкенте был установлен памятник всем покорителям Средней Азии: Но и он был в 1919 году был разрушен большевиками, возглавляемыми Лениным, который говорил : "Мы снесли весь этот хлам и воздвигнем в Москве и других городах Советской России памятники Марксу, Энгельсу, Марату, Робеспьеру, героям Коммуны и нашей революции"...

Одной из многовековых традиций русского народа является увековечивание памяти павших воинов в виде созидания храмов, посвященных важным вехам русской истории.

Для памяти воинов, павших в морских сражениях, такое увековечивание имеет особое значение: как правило, их близкие лишены возможности поклониться могилам своих отцов и дедов, которые погребены далеко от дома, в пучине морской. Поэтому храмы, посвященные памяти павших моряков, всегда были особо почитаемы в России.

Санкт-Петербург и Кронштадт, как города морской славы России, не могли остаться в стороне от этой многовековой традиции.

В Кронштадте был сооружен Морской Никольский собор, а в Санкт-Петербурге – Храм Христа Спасителя, или, как его нарекла народная молва, Храм Спаса-на водах.

Поскольку собор имел также мемориальный характер, то на его стенах можно было увидеть 130 мемориальных досок, размещенных по всему периметру храма.

На них золотыми буквами были высечены имена тысячи моряков, погибших с 1695 по 1910 годы. Их списки были составлены историком русского военно-морского флота, генералом Аполлоном Семеновичем Кротковым.

Они включали имена погибших в сражениях, при кораблекрушениях и при исполнении служебного долга (без различия вероисповедания) офицеров флота, флотских корпусов, адмиралтейства, гардемарин, а также служивших на, военных кораблях гражданских и медицинских чинов и, на отдельных белых досках, священнослужителей; общим числом указывались погибшие нижние чины. (фото из уже восстановленного храма)

Текст записи содержал описание обстоятельств гибели, например: "1900 г. 4 ноября. В бою при занятии фортов в Таку на лодке "Кореец" убит лейтенант Евгений Бураков, смертельно ранен и умер от ран лейтенант Василий Деденев, убито 8 матросов".

Имена офицеров и флотских служителей были нанесены на черные мраморные доски, располагавшиеся по всему периметру храма на стенах галерей.

Имена флотских священников были нанесены на белые мраморные доски, расположенные в алтарной части храма, близ Горнего места. Заполнено было 2 доски с 14 именами священников.

Всего было изготовлено 130 черных и 20 белых, досок. Но лишь часть из них была заполнена ко дню освящения храма. За всех погибших моряков в соборе ежедневно возносилась молитва. Здесь бережно сохранялись реликвии, связанные с морской славой России.

Уникальный храм-памятник истории Российского флота стал градостроительной и морской доминантой Кронштадта — главный купол храма виден со всех точек Невского фарватера.

Храм, освященный в июне 1913 года, проработал недолго. Службы в нем проходили до 1927 года, а через два года – в 1929 - президиум Леноблисполкома вынес постановление о закрытии храма и передаче здания под культурно-просветительские цели.

По решению Президиума Леноблисполкома от 5 июля 1929 г., утвержденному ВЦИК 2 октября 1929 г. 14 февраля1930 года на Якорной площади состоялся антирелигиозный митинг. С Храма торжественно сбросили колокола и кресты. Алтарь Господень был осквернен, память павших воинов поругана.

С куполов смыли позолоту, отломали позолоченные части икон, демонтировали мраморный иконостас, замазали штукатуркой мозаичные иконы, закрасили росписи, реликвии из галереи военно-морской славы и всё церковное имущество из храма забрали. Со стен галерей и алтаря демонтировали мраморные памятные доски вечного поминовения погибших российских военных моряков и флотских священнослужителей и использовали их при строительстве хозяйственных объектов.

В 2002 году приняли решение о восстановление храма и реконструкция была завершена в 2013 году.



Храм Спаса на водах

Не менее, а может быть, и более показательной является судьба Храма Христа Спасителя, или, как его именовали в народе, - Храма Спаса-на водах, посвященного памяти моряков, погибших в Цусимском сражении.

Он располагался в конце Английской набережной, невдалеке от Адмиралтейских верфей, где рождались корабли Русского флота, Строительство храма было освящено 19 февраля (4 марта) 1909 года на территории Ново-Адмиралтейского завода. Уникальный храм памятник стал «символом братской могилы для погибших без погребения героев-моряков» в русско-японской войне 1904—1905 годов.

В память об их подвиге на фронтоне храма было начертанно: «больше сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя».

По стенам верхнего храма собора древней славянской вязью были начертаны названия:

эскадренных броненосцев «Петропавловск», «Ослябя», «Наварин»;

крейсеров «Дмитрий Донской» и «Паллада»;

миноносцев «Стерегущий», «Грозный» и «Громкий»;

транспортов «Камчатка» и «Иртыш» и всех остальных судов Первой и Второй Тихоокеанских эскадр, а также Владивостокского отряда крейсеров — всего 91 корабля.

Под каждым из названий кораблей были указаны эскадры, куда они входили, и даты боёв, в которых принимали участие, с числом погибших (всего 8269 человек). Перечислялись они поимённо, с указанием воинских званий и занимаемых должностей. Их имена отливались на медных досках, замурованных в стены.

Иконы, расположенные над названиями кораблей, в ряде случаев были подлинными, спасёнными экипажами, и поднятые с затонувших кораблей, некоторые заменяли копиями: их специально для храма выполнили в мастерской московского иконописца В. П. Гурьянова.

На памятных досках были перечислены и те, кто, оставив свои корабли, ушли на сухопутный фронт и погиблиина батареях Порт-Артура, и те, кто скончался от ран в Японии.

По стенам храма шли панели из темно-зеленого и темно-красного мрамора. Выше них находились каменные «как бы надгробные, доски» из белого старицкого камня, а на них – были помещены бронзовые доски с именами всех убитых и умерших от ран моряков.

«Тут поименованы все: адмиралы, командиры судов, штабы отрядов, судовые офицеры, механики, врачи, священники, иеромонахи, художник Верещагин, кондуктора и все нижние чины до самого младшего включительно».

Этим Храм Спаса на водах отличался от Кронштадтского Морского Никольского собора, где имена нижних чинов не указывались, указывалось только их число.

Причем, в годы Первой мировой войны эти списки пополняли именами моряков, павших в боях Великой Отечественной, как она тогда именовалась.

Всего к октябрю 1917 года было около 12 тысяч имен. Эти списки составлял капитан второго ранга Г.Н. Мазуров. Позднее, в 1918 году его сбросят с баржи у Толбухина маяка сторонники новой власти, а таблички отправят в переплавку.

После Октябрьского переворота 1917 г. большевики запретили службы, неоднократно закрывали и опечатывали храм, изымали, а то и просто разворовывали, ценности, уникальные утварь и предметы убранства, арестовывали священников, в числе которых был последний настоятель храма о. Владимир (Александрович) Рыбаков.

Бронзовые доски с именами павших моряков были пущены на переплавку!

В течение 20-х годов дважды – в 1919 и в 1924 годах в храме производилась конфискация ценностей, «имеющих музейное значение», а в 1931 г. по инициативе руководства завода «Судомех» и «Инспекции по делам культов» было принято решение Октябрьского районного Совета Ленинграда и Президиума Ленсовета о сносе храма под предлогом расширения производственных площадей предприятия.

8 марта 1932 г. Храм Спаса-на-Водах – неотъемлемая часть истории российского военно-морского флота – и мост через Ново-Адмиралтейский канал, были взорваны. Согласно городскому преданию, старые моряки на коленях просили 1-го секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) С.М. Кирова сохранить здание храма, но это не помогло, и городское начальство во главе с Кировым наблюдало за взрывом с наб. Лейтенанта Шмидта на противоположном берегу Невы.

Вопрос о необходимости восстановления в Санкт-Петербурге церкви Спас-на-Водах периодически поднимается с 1980-х годов. В конце 90-х годов на месте, где стоял Спас-на-Водах, была возведена часовня, в которую передали сохранившиеся реликвии из взорванной церкви, и где теперь проходят панихиды по погибшим моряках.

Возникает вопрос: кому мешала народная память о русских моряках, созидавших славу России?

«… взрыв Храма Христа Спасителя явился апогеем и символом разрушения и насилия, высшей степенью унижения русского народа, точно так же его возрождение на старом месте явится возрождением, воскресением России». Владимир Солоухин — «Последняя ступень»

К зиме на Москворецкой набережной остался только остов. Под него заложили взрывчатку. 5 декабря 1931 года храм-памятник Воинской славы, главный храм России, перестал существовать. Кинооператор Владислав Микоша снял их в тот самый морозный день. Он был единственным, кому удалось запечатлеть разрушение храма. Задание было секретным, сам оператор узнал что, собственно, будет происходить, уже на месте. «Сказал потом, что был настолько потрясен тем, что происходило, что не мог снимать сначала, потому что они сразу начали валить эти скульптуры, отбойными молотками вгрызаться в итальянский мрамор».

Тогда всё, что я должен был снимать было как страшный сон; от этого хочешь проснуться и не можешь. Погибала уникальная живописная рукопись на стенах Собора. Через широко распахнутые двери выволакивались с петлями на шее чудесные мраморные творения. Их сбрасывали с высоты на Землю - в грязь! У ангелов, которые ненадолго зависали над городом, отлетали руки, головы, крылья...»

26 мая 1893 - В Москве прошла закладка памятника императору Александру II, сооружавшегося по проекту художника П.В. Жуковского архитектором Н.В. Султановым и скульптором А.М. Опекушиным. Памятник Александру II в Кремле. Почтовая открытка 1898-1900 гг.

Через пять лет памятник откроют, еще через двадцать фигуру царя сбросят, а в 1928 году от памятника не останется ничего. Памятник императору Александру III в Москве,1912 год. Открыт в 1912 году на Пречистенской набережной (близ Всехсвятского проезда), возле храма Христа Спасителя (у юго-восточного угла храма);

Разрушен летом 1918 года.

Памятник Александру III в Иркутске

В Российской Империи каждый памятник был на своём месте. Так и памятник Александру III в Иркутске был поставлен не просто так — именно этот самодержец распорядился о строительстве Транссибирской магистрали, прошедшей через город. В честь завершения работ по строительству Транссибирской железной дороги было принято решение о возведении памятника царю в благодарность за принятое им решение о строительстве. В связи с решением в 1902 году был объявлен всероссийский конкурс. Вскоре одобрение получил проект Роберта Романовича Баха.

В 1908 году памятник был торжественно открыт. На гранях пьедестала были расположены бронзовые портреты выдающихся исторических деятелей, которые внесли заметный вклад в освоение и развитие Сибири. На северной части монумента изображён Ермак Тимофеевич, личность, сделавшая большой вклад в присоединение Сибири к российскому государству. На грани, обращённой к югу, изображён Михаил Михайлович Сперанский, бывший с 1819 по 1821 год генерал-губернатором Восточной Сибири и проведший успешные реформы региона. На западной грани, обращённой к Ангаре, изображён генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский. На восточной стороне находится герб Российской империи — двуглавый орёл, в лапах которого свиток, царский рескрипт, данный на имя наследника, цесаревича Николая Александровича. Сам российский император был одет в форму казачьего атамана сибирских войск.

Вскоре после октябрьского переворота 1917 года в 1920 году в первомайские праздники по Декрету о памятниках республики бронзовую статую царя и бронзовые надписи на полированном граните «Императору Александру III» и «Благодарная Сибирь» убрали, а памятник отправили на хранение, а позже на переплавку. Пьедестал без императора простоял 43 года. В разное время на его место хотели поставить то Ленина, то Григория Шелихова, но в итоге в 1963 году на пьедестале бывшего памятника был установлен бетонный пирамидальный шпиль, который стали называть памятником «Первопроходцам Сибири». Справедливость восторжествовала в 2003 году, когда памятник Александру III был восстановлен на средства Восточно-Сибирской железной дороги.

Памятник Н. Н. Демидову в Нижнем Тагиле

Идея увековечения памяти Николая Никитича Демидова (1773-1828 гг.), известного предпринимателя и мецената, пришла к его сыновьям вскоре после похорон родителя в его горнозаводской вотчине. Памятник был заказан у директора парижской Академии изящных искусств Франсуа Бозио. Изготовление монумента и доставка его на Урал растянулись на целых семь лет – его торжественное открытие состоялось только в 1837 г.

Памятник представлял собой сложную аллегорическую композицию из девяти скульптур. Постамент венчала фигура Николая Никитича, подающего руку коленопреклоненной женщине в греческой тунике и короне. Одни усматривали в ее фигуре Россию, другие – покровительницу Нижнего Тагила, третьи – аллегорию на возрождение местной промышленности. У подножия были размещены четыре скульптурные группы, иллюстрировавшие основные этапы биографии Демидова. Впрочем, тагильцы понимали сложную скульптурную композицию по-своему: наверху изображены Демидов с женой, внизу – члены его семьи. Если бы Бозио узнал о такой бесхитростной интерпретации его замысла, он крайне бы удивился.

Долгие годы этот интереснейший памятник оставался одной из главных достопримечательностей Нижнего Тагила. К сожалению, в советские годы ни красота, ни сложность, ни старина его не спасли - он был разобран и отправлен на переплавку либо в 1918-1919 гг., либо в начале 1930-х гг. В последнее десятилетие в СМИ неоднократно появлялись новости о планах его восстановления, правда на другом месте. Хочется веритить, что благое начинание будет доведено до конца.

Михаил Скобелев: прославленный «Белый генерал»

В историю Михаил Скобелев вошёл с прозванием «Белый генерал» — так его называли в войсках за появление в сражениях в белом мундире и на белом коне. Болгарский народ считает его национальным героем. Родился будущий генерал в Петропавловской крепости, комендантом которой был его дед — Иван Никитич Скобелев. До шести лет мальчик воспитывался дедом.

В 1858—1860 годах Михаил Скобелев поступал в Санкт-Петербургский университет и кавалергардский полк. Первый боевой опыт будущий генерал получил в том же году при подавлении Польского восстания. С 31 марта Скобелев в отряде подполковника Занкисова участвовал в разгроме восставших.

Спустя два года после окончания Николаевской академии Генштаба - престижнейшего военного заведения тех лет - Скобелев был направлен на Среднеазиатский фронт – Россия тогда проводила активную политику покорения этого региона. В конце 1870 года он был командирован в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией, а в марте 1871 года Скобелев был отправлен в Красноводский отряд, в котором командовал кавалерией. Скобелев получил важное задание: с отрядом он должен был произвести разведку путей на Хиву. Уже в 1873 году он участвует в хивинском походе в качестве офицера генерального штаба. Скобелев поддерживал в своём эшелоне идеальный порядок и в то же время заботился о нуждах солдат. С небольшим отрядом и десятикратным перевесом в численности у противника, Скобелев скоординированными и грамотными действиями разгромил противника и вместе с генералом Кауфманом 29 мая вошёл в Хиву. В итоге, 19 февраля 1876 года Кокандское ханство было полностью завоёвано и была образована Ферганская область, а 2 марта Скобелев был назначен военным губернатором этой области и командующим войсками. В скоро начавшейся русско-турецкой войне Скобелев достиг пика своей карьеры и знаменитости. После плевненских неудач 22 августа 1877 года была одержана блестящая победа: при взятии Ловчи Скобелев показал свои таланты в командовании доверенных ему сил, за что 1 сентября Скобелев был произведён в генерал-лейтенанты. В ноябре Скобелев осадой взял Плевну. После падения Плевны главнокомандующий решил перейти через Балканы и двинуться к Константинополю. 28 декабря все три части отряда генерала Радецкого с разных сторон атаковали неприятеля, и вынудили армию Весселя-паши к капитуляции (30 000 человек при 103 орудиях); сдачу Весселя-паши принял лично Скобелев.

После войны белый генерал стал очень знаменит. 7 января 1878 года он был пожалован золотой шпагой с бриллиантами, с надписью «За переход через Балканы». Но такая популярность генерала многим не нравилась в высшем окружении императора. После войны Михаил Дмитриевич занялся подготовкой и обучением вверенных ему войск в суворовском духе. Последним боевым заданием Скобелева в жизни было покорение Туркмении. После смерти отца от сердечного приступа в 1879 году и трагической гибели матери в 1880 году во владение М. Д. Скобелева перешло имение Заборово в селе Спасское Рязанской губернии, где он построил школу для крестьянских детей и, в 1881 году — Спасо-Преображенскую церковь.

Михаил Скобелев скоропостижно скончался в Москве 7 июля 1882 года. Его смерть была таинственной: есть версия, что генерала отравили. В 1911 году в Москве поставили памятник Скобелеву, который был позже снесён большевиками.

Памятник Архипу Осипову и Николаю Лико во Владикавказе

22 октября 1881 года во Владикавказе на Александровском проспекте перед зданием штаба 21-й пехотной дивизии всё-таки был открыт памятник штабс-капитану Лико и рядовому Осипову, но уже по проекту военного инженера капитана В. А. Лишева. Памятник имел вид обелиска из серого финского мрамора на гранитных постаментах. На обелиске был бронзовый орёл, державший в клюве венок.

При советской власти (во второй половине 1920-х или 1930-х годах) памятник был снесён как один из символов Российской империи. Части памятника были использованы для мощения одной из лестниц в Центральном парке культуры и отдыха. В 1980-х годах коллекционер Б. В. Фитье, работавший некоторое время в Историческом музее Владикавказа, принёс в него сохранившийся фрагмент памятника.

Обелиск в память об открытии морского канала в Санкт-Петербурге

Сооружен по проекту архитектора В.В. Николя и открыт 15 мая 1885 года на дамбе, отделяющей Гутуевский корабельный бассейн от реки Невы, у выхода в Морской канал. Утрачен во время ВОВ. Его не снесли. Его просто не стали восстанавливать... да и не до этого было.

Оказывается, в Петербурге до революции хотели поставить памятник адмиралу Ушакову

Планировали это на октябрь 1917 года. По понятным причинам, этому не суждено было сбыться.

Памятник Михаилу Скопину-Шуйскому в Калязине

С приходом к власти большевиков происходит забвение князя Скопина-Шуйского из-за симпатии большевиков и лично Сталина к историческим бунтарям, в том числе Ивану Болотникову, против которого воевал Скопин-Шуйский. Таким образом, до недавнего времени фигура Скопина-Шуйского оставалась на обочине историографии, а память ему, за исключением небольшого изображения на композиции «Тысячелетие России», практически нигде не была увековечена. Лишь сегодня наблюдается медленная "реабилитация" князя.

Так, в 2009 году на пожертвования горожан был установлен памятник предводителю русских войск Скопину-Шуйскому. Открытие приурочено к 400-летию победы на реке Жабне под Калязином над польско-литовскими интервентами в Смутное время в августе 1609 года. На памятнике изображена скопа, символизирующая Россию, которая попирает польско-литовские знамёна.

Вот еще один памятник. Памятник Гавриилу Романовичу Державину в Казани Памятник знаменитому поэту и государственному деятелю Г. Р. Державину, выполненный по совместному проекту К. А. Тона и С. И. Гальберга, стал одним из последних российских памятников в подчёркнуто классическом стиле. Поэт на нем представлен в тунике и с лирой, а барельефы на постаменте наполнены античными аллегориями, включая Афину (участие в подавлении Пугачевского восстания), Фемиду (пребывание на посту министра юстиции) и Аполлона. Открытие памятника состоялось 23 августа 1847 года по дворе Казанского университета, откуда он был впоследствии перенесен на главную площадь города. Здесь монумент простоял до начала 1930-х годов, после чего был снесён — поэту припомнили и воспевание монархии, и подавление пугачёвского бунта, и министерскую службу. На его месте было заложено новое здание театра. Впоследствии советская власть изменила отношение к Державину на более лояльное, разрешив издание его сочинений, однако о восстановлении памятника не могло быть и речи. Только в начале 2000-х годов, в преддверие 260-летия со дня рождения поэта Правительство Татарстана обратилось к этой идее. Воссозданный памятник был торжественно открыт 3 декабря 2003 года. После долгих лет Гавриил Романович вернулся в родные края.