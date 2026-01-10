За Веру, Царя и Отечество. Отечественная война 1812 года в картинах. 1912. Ч. 3

Часть 1 Часть 2

Картина № 48.

ДОУ

Портрет М. Б. Барклая-де-Толли.

Находится в Военной галерее Зимнего дворца.

Главнокомандующий 1-й Западной армии генерал-от-инфантерии Михаил Богданович Барклай-де-Толли, 52 лет от роду. В войнах 1813—1815 годов произведен в генерал-фельдмаршалы и получил княжеское достоинство.

До назначения в Отечественную войну главнокомандующим 1-й Западной армии прошел блестящую военную карьеру, боевую и административную. Участвовал в Екатерининских войнах с Турками, со Шведами и с Поляками. В Польскую войну 1794 года получил орден Св. Георгия 4-й степени. Участвовал в войне с Наполеоном 1806—1807 годов, получил орден Св. Георгия 3-й ст. и Св. Владимира 2-й степени и чин генерал-лейтенанта; был тяжело ранен. Участвовал в войне со Швецией 1808—1809 годов, командуя отдельным корпусом; в 1809 году совершил знаменитый зимний переход через Ботнический залив (через Кваркен) и занял шведский город Умео. Затем был произведен в генералы-от-инфантерии и назначен Финляндским генерал-губернатором и главнокомандующим Финляндской армии. В Январе 1810 года назначен военным министром, а в 1812 году — главнокомандующим 1-й Западной армии, с оставлением в должности военного министра. За время управления военным министерством (1810—1812 годы) предпринял много преобразований по военному ведомству и направлял подготовку к войне с Наполеоном; при нем выработано и объявлено «Учреждение 1812 года об управлении большою действующей армией» — замечательный акт нашего военного законодательства.

В Отечественную войну, в должности главнокомандующего 1-й Западной армии, на него выпала тяжелая доля: действуя против превосходного в числе и искусного неприятеля, отступать в целях конечного успеха войны, отдавая неприятелю русские земли и города, и твердо держаться этого образа действий, не взирая на его непопулярность в армии и в обществе и неодобрение его Государем. Барклай был тверд, он не принес своей верной идеи в жертву дешевой популярности и угодливости, не растерял до времени вверенных ему войск, сохранил их в целости до того момента, когда назрел час решительной битвы, и искусно довел их почти до места этой битвы. Его твердости и искусству Россия обязана сохранением своих войск к Бородинской битве.

Отступление от Немана к Дрисскому укреплённому лагерю и оставление этого лагеря совершались не по воле Барклая; в этих операциях он был исполнителем велений Государя, находившегося до 6 июля (до Полоцка) при 1-й армии. Но дальнейшими операциями он руководил уже самостоятельно и, как военный министр, давал директивы 2-й армии. Отдачу Витебска и Смоленска Барклай должен был принять на свою личную ответственность. За отдачу Смоленска Государь остался недоволен. Но еще ранее, а именно в конце июля, в Петербурге решался уже вопрос о назначении общего над всеми армиями главнокомандующего, что в начале августа и разрешилось назначением князя Кутузова. Это было большим ударом для самолюбия Барклая. Но он твердо перенес его и в Бородинском сражении проявил большую распорядительность и презрение опасности (говорят, что он даже искал смерти в этом бою *).

*) В письме к Государю от 11 сентября он сам писал, что жарким его желанием 26 августа (день Бородинского боя) было умереть в бою.

За Бородино Барклай получил орден Св. Георгия 2-й степени. В августе еще он был освобожден от обязанностей военного министра, а в сентябре испросил разрешение Государя, за болезнью (его мучила лихорадка, вероятно, в соединении с душевными волнениями), покинуть армию.

Из Тарутинского лагеря он уехал к себе в имение и более участия в Отечественной войне не принимал. Из своего имения он представил Государю письмо с изложением и объяснением своих действий. Государь милостиво ответил ему, высказав свои замечания на действия Барклая, причем особенное неодобрение выразил за отдачу Смоленска без решительного боя.

После Отечественной войны Барклай принимал участие в войнах 1813, 1814 и 1815 годов, командуя сначала 3-ю русскою, а затем русско-прусскою армиями. Получил орден Св. Георгия 1-й степени, сначала графское, а затем княжеское достоинство и фельдмаршальский жезл. Умер в 1818 году и похоронен в своем имении в Лифляндии.

По повелению Императора Николая I (но еще по мысли Императора Александра I) в 1837 году перед Казанским собором в Петербурге Барклаю поставлен памятник (наряду с Кутузовым) со следующей надписью: «Фельдмаршалу князю Барклаю-де-Толли. 1812, 1813, 1814 и 1815».

Поэт В. А. Жуковский, воспевая в Тарутинском лагере в стихотворении «Певец во стане русских воинов» героев прошедшего периода Отечественной войны, совершенно умолчал о Барклае. Это характерно: до того вождь этот был тогда не популярен в армии и, очевидно, в обществе. Зато А. С. Пушкин в 1835 году в стихотворении «Полководец» воздал Барклаю справедливую дань поэта. Стихотворение начинается строфой о Военной галерее Зимнего дворца, где помещены портреты наших генералов, участвовавших в Отечественной войне (эта строфа приведена в нашем предисловии); затем поэт говорит:

«Но в сей толпе суровой

Один меня влечет всех больше. С думой новой

Всегда остановлюсь пред ним и не свожу

С него моих очей. Чем долее гляжу,

Тем более томим я грустию тяжелой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый.

Высоко лоснится, и, мнится, залегла

Там грусть великая. Кругом — густая мгла;

За ним военный стан. Спокойный и угрюмый,

Он, кажется, глядит с презрительною думой.

Свою ли точно мысль художник обнаружил,

Когда он таковым его изобразил,

Или невольное то было вдохновенье —

Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:

Все в жертву ты принес земле тебе чужой.

Непроницаемый для взгляда черни дикой,

В молчаньи шел один ты с мыслию великой;

И в имени твоем звук чуждый невзлюбя,

Своими криками преследуя тебя,

Народ, таинственно спасаемый тобою,

Ругался над твоей священной сединою.

И тот, чей острый ум тебя и постигал,

В угоду им тебя лукаво порицал...

И долго укреплён могучим убежденьем,

Ты был неколебим пред общим заблужденьем;

И на полупути был должен, наконец,

Безмолвно уступить и лавровый венец,

И власть, и замысел, обдуманный глубоко,

И в полковых рядах сокрыться одиноко.

Там, устарелый вождь, как ратник молодой,

Свинца веселый свист заслышавши впервой,

Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —

Вотще!

* * * * * * *

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье

Поэта приведет в восторг и умиленье!

Имя Барклая присвоено следующему полку нашей армии: 4-му гренадерскому Несвижскому генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полку. Картина № 49.

В. А. ТРОПИНИН

Портрет князя П. И. Багратиона.

Находится в Музее 1812 года.

Главнокомандующий 2-й западной армии князь Петр Иванович Багратион, генерал от инфантерии, 47 лет от роду, с блестящею предшествующею боевою карьерою. Почти со дня производства в офицеры участвовал в походах против Чеченцев (1783, 84, 86 и 90 годы), причем в одном из боев был тяжело ранен. Под начальством Суворова участвовал в осаде и взятии Очакова (1788 г.) и в 1794 году в войне с Польшей, в которой обратил на себя особое внимание Суворова храбростью и распорядительностью. В 1799 году, в чине генерал-майора (34 лет), участвовал в итальянском и швейцарском походах Суворова, проявляя те же блестящие боевые качества, что и в польской войне. Неоценимые услуги оказал он нашей армии в войне с Наполеоном на австрийском театре в 1805 году, в роли начальника арьергарда, когда наша армия, вследствие капитуляции австрийской армии под Ульмом, принуждена была отступать из Баварии в Моравию: память о славных для нас делах при Ламбахе, Эмсе, Амштетене и Шенграбене (Голлабруне) неразрывна с именем Багратиона. Война 1805 года дала ему чин генерал-лейтенанта (40 лет) и орден св. Георгия 2-й степени. Затем он участвовал в войнах: 1806—1807 г. г. (с Наполеоном) и 1808—1809 г. г. (со Швецией); в последней ему принадлежит занятие Аландских островов.

В 1809 году был назначен главнокомандующим нашей армии в войне с Турцией и ознаменовал свою деятельность взятием Мачина, Гирсова, Браилова и Измаила и разбитием сераскира у Рассевата; но осада Силистрии не была успешна. В 1810 году сдал командование армией графу Каменскому, получив орден св. Андрея Первозванного.

В Отечественную войну, в чине генерала от инфантерии (47 лет), был назначен главнокомандующим 2-й западной армии.

Это был человек большой храбрости, военного порыва, редкого уменья руководить войсками в бою, с огромным и славным боевым опытом; на поле сражения он был редких качеств генерал. Но стратегические комбинации, требующие исключительной прозорливости, умеряющей несвоевременные порывы, были не в его натуре, что и породило не вполне гладкие отношения его к Барклаю-де-Толли после соединения наших 1-й и 2-й армий в Смоленске.

Для достижения этого соединения армия Багратиона проявила чрезвычайную энергию, что составляет его большую заслугу. По совершившемся соединении обеих армий, возник вопрос об объединении командования ими. Барклай был моложе Багратиона по производству в чин (хотя и старше годами и общей службой), но как военному министру ему принадлежало верховенство, и Багратион этому подчинился. Однако он не мог оценить того образа ведения войны, которого Барклай считал нужным держаться — отступление вглубь страны в виду превосходного в числе и искусного неприятеля — и порицал Барклая на словах и в письмах к Аракчееву (близкому к Государю), что конечно подрывало в армии веру в Барклая и вредило доверию к нему Государя. Так же, впрочем, отнесся он и к Кутузову, когда тот до Бородина явился продолжателем образа действий Барклая.

В Бородинском бою Багратион проявил присущие ему редкие качества и упорно оборонял вверенный ему участок позиции, запечатлев здесь смертельною раною свое геройское руководство боем и передав свое имя тем укреплениям, за обладание которыми он вел горячий и упорный бой (Багратионовы флеши).

Будучи ранен в Бородинском бою (осколком гранаты в ногу с повреждением кости), он принужден был покинуть армию и уехал к себе в имение, во Владимирскую губернию, где он через две с небольшим недели умер и погребен. За Бородинский бой ему было пожаловано 50.000 рублей при всемилостивейшем рескрипте Государя.

Прах Багратиона был в 1839 году, по повелению Императора Николая I, перевезен на Бородинское поле и положен у Бородинского памятника; над могилою его плита, отлитая из чугуна отбитых нами неприятельских орудий. Мысль об этом была возбуждена Денисом Васильевичем Давыдовым, известным партизаном Отечественной войны, а до того сподвижником Багратиона, его бывшим адъютантом. В виду постановки памятника на Бородинском поле и предстоявшего 26 августа 1839 года торжественного открытия его, Давыдов, тогда генерал-лейтенант в отставке, в начале 1839 года подал Императору Николаю I докладную записку, в которой просил перенести прах Багратиона на Бородинское поле или в Александро- Невскую лавру для упокоения рядом с Суворовым; в первом случае, по выражению Давыдова, великая жертва сочеталась бы с великим событием; во втором — знаменитый питомец лег бы возле великого своего наставника. Государь, одобрив эту мысль, приказал перенести прах Багратиона на Бородинское поле, ко дню открытия там Бородинского памятника, причем повелел Давыдову сопровождать гроб Багратиона из Владимирской губернии в Бородино. Но Давыдов не дожил нескольких месяцев до этого торжества — он умер в апреле 1839 года.

Имя Багратиона присвоено следующему полку русской армии: 104 пехотному Устюжскому генерала князя Багратиона полку. Картина № 50.

Кисти художника ДОУ

Портреты выдающихся деятелей Отечественной войны:

Раевский, Милорадович, Дохтуров, Коновницын.

Находятся в «Военной галерее» Зимнего дворца.

Генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский, 41 года от роду. Это один из самых популярных героев Отечеств. войны. В эту войну он командовал 7-м пехотным корпусом, входившим в состав армии Багратиона, с которым он был связан узами дружбы со времени общего их участия в войне 1806—1807 годов.

В самом начале войны, за дело при Салтановке (11 июля), имя его прогремело и стало популярным в армии; в этом деле он геройским самоотвержением и риском потерять двух своих сыновей, дал войскам своего корпуса пример доблестного поведения при атаке неприятеля (см. 4 страницу нашего «Очерка войны»; там портрет Раевского с виньеткой внизу, напоминающею об этом подвиге).

Когда 2 августа отряд Неверовского был атакован превосходными неприятельскими силами, а обе наши армии находились к северу от Смоленска, Раевский оттуда полетел на выручку Неверовского, соединился с ним 3 августа и, отступя к Смоленску, выдержал в нем бой 4 августа с превосходными неприятельскими силами.

В сражении при Бородине бился в центре нашей позиции, обороняя центральный редут, который и получил его имя — «батареи Раевского». Это пункт, который упорно удерживался нами почти до конца Бородинского сражения. Затем принимал славное участие в боях под Мало-Ярославцем и под Красным (ноябрьские бои). За Мало-Ярославец получил орден св. Георгия 3 степени.

Участвовал со славою и в последующих войнах против Наполеона. В войну 1814 года получил орден св. Георгия 2-й степени. Умер в 1839 году, генералом от кавалерии и членом государственного совета.

Генерал от инфантерии Михаил Андреевич Милорадович, 41 года от роду. Перед Отечеств. войной имел уже блестящее боевое прошлое. 28-ми лет, в чине генерал-майора, участвовал в итальянской и швейцарской кампаниях Суворова, который возлагал на него самые рискованные поручения. Затем принимал участие в войне 1805 года против Наполеона в армии Кутузова и за отличия произведен в генерал-лейтенанты и награжден орденом св. Георгия 3-й степени. После того участвовал в войне против Турок и в 1809 году произведен в генералы от инфантерии, имея всего 38 лет от роду. В начале Отечеств. войны формировал запасные войска в Калуге и в середине августа привел их в Гжатск на усиление наших отступавших армий. Затем принимал участие в Бородинском сражении, командуя правым крылом. После того был начальником арьергарда наших армий при отступлении к Москве и далее при переходе их с Рязанской на Калужскую дорогу, а потом бессменным начальником их авангарда при преследовании Наполеона до Березины. Великую услугу оказал он умелыми своими действиями, прикрывая отступление нашей армии через Москву. Во время боя под Мало-Ярославцем форсированным маршем подвел свои войска к полю сражения, сделав переход в 50 верст. Бил неприятельские войска в сражениях под Вязьмой и Красным.

«Прекрасный собою, одетый в боях и на биваках, как на параде — щеголем, во всех орденах, с высоким пером на шляпе, иногда обвязанный богатою шалью, он являлся на борзом коне везде, где мог встретить лицом к лицу опасность. Всегда веселый, неутомимый в военное время, первый в огне, последний на отдыхе, он внушал подчиненным ему войскам свою отвагу. Чем тягостнее становились обстоятельства, тем более обнаруживалась его обычная живость, тем более выказывалось уменье его говорить с обожавшими его русскими солдатами. Во все продолжение своего боевого поприща он ни разу не был ранен, несмотря на то, что, по выражению Ермолова, кто находился при Милорадовиче, тому нужно было иметь две жизни — одну свою, а другую запасную». — Так характеризует Милорадовича наш военный историк (М. Богданович).

Воин необычайной храбрости, Милорадович получил название русского Баярда.

Он принимал участие и в последующих войнах против Наполеона. Получил ордена Георгия 2-й ст., Александра Невского с алмазами и Андрея Первозванного, а также золотую шпагу с алмазами и графское достоинство.

Убит 14 декабря 1825 года на посту С.-Петербургского генерал-губернатора.

Генерал от инфантерии Дмитрий Сергеевич Дохтуров, 66 лет. Один из самых энергичных деятелей Отечественной войны, несмотря на свои немолодые годы. Его боевая репутация прочно составилась уже в предшествующие войны с Наполеоном 1805 и 1806 — 1807 годов (особенно геройски он держался в Аустерлицком сражении); за эти войны он уже имел ордена Георгия 3-й степ. и Александра Невского. В Отеч. войну командовал 6-м пех. корпусом, входившим в состав 1-й армии. В самом начале войны неприятель чуть было не отрезал этого корпуса от 1-й армии, растянутой по границе; но усиленными маршами (переходы до 60 верст) Дохтурову удалось соединиться со своею армией. Славно участие его в обороне Смоленска 5 августа; Дохтуров был в этот день совершенно больной, но не хотел сдавать командования корпусом и энергично вел оборону Смоленска, бомбардируемого и штурмуемого превосходными неприятельскими силами. Государь пожаловал ему за это дело 25.000 рублей. В Бородинском сражении Дохтуров командовал центром нашего боевого расположения, а по выбытии Багратиона из строя принял командование левым крылом и 2-ю армией (до его прибытия на этот участок позиции здесь командовал Коновницын, принявший команду от раненого Багратиона). Дохтурову мы обязаны (по совету бывшего при нем тогда Ермолова) своевременным предупреждением Наполеона у Мало-Ярославца; он же был и главным руководителем этого боя, имеющего огромное значение в ходе Отечественной войны. За этот бой он получил орден св. Георгия 2-й степени.

Дохтуров участвовал и в войнах 1813 и 1814 годов. Умер в 1816 году.

Генерал-лейтенант Петр Петрович Коновницын, 46 лет. За польскую войну 1794 года имел уже Георгия 4-й ст. Но в 1798 году был отставлен от службы. В 1806 году вновь принят на службу и участвовал в войне 1806—1807 г. г. против Наполеона, а затем в шведской войне 1808 года, в которой участие его было особенно славно и он получил орден св. Георгия 3-й степени. Отечественную войну начал в должности начальника 3-й пехотной дивизии; видное участие принимал в сражениях: при Островно 13 июля (впереди Витебска), Смоленске 5 августа, Валутиной горе 7 августа и Бородине (временно принял команду от раненого Багратиона). В начале сентября 1812 года назначен дежурным генералом при главнокомандующем князе Кутузове и стал его правою рукою по части устройства армии и руководства партизанскими действиями. Однако это не лишило его возможности лично участвовать в боях; особенно видное участие принимал он в сражении при Мало-Ярославце. За войну 1812 года получил орден св. Георгия 2-й степени.

Участвовал и в последующих войнах против Наполеона, когда и состоялось назначение его генерал-адъютантом, а в конце 1815 г. — военным министром. В 1817 году произведен в генералы от инфантерии. В должности военного министра оставался до 1819 года, когда был назначен директором военно-учебных заведений и Императорского Царскосельского лицея; тогда же возведен в графское достоинство. Умер в 1822 году. Картина № 51.

Кисти художника ДОУ

Портреты выдающихся деятелей Отечественной войны:

Тучковы — 1-й, 3-й и 4-й и Остерман-Толстой.

Находятся в «Военной галерее» Зимнего дворца.

Тучковы — Николай, Павел и Александр Алексеевичи — три родных брата, все в генеральских чинах, принимали видное участие в Отеч. войне; из них двое убиты в Бородинском бою, а один, израненный штыками в Лубинском бою, попал в плен к неприятелю. Вот главные биографические сведения о них.

Генерал-лейтенант Николай Алексеевич Тучков 1-й, 50 лет от роду. До Отеч. войны имел уже Георгия 3-й ст. и славное боевое прошлое; особенно отличился в 1799 году (пробился из окружённого неприятелем корпуса Римского-Корсакова к Суворову), деятельное и видное участие принимал в войнах 1806—1807 г.г. против Наполеона и в 1808 году против Шведов; за Прейсиш- Эйлау получил орден Св. Георгия 3-й ст. В Отеч. войну командовал 3-м пехот. корпусом, с самого начала войны до Бородинского сражения, в котором смертельно ранен. Корпус его в этом бою был сначала назначен в резерв, но затем передвинут на левый фланг для противодействия неприятельскому корпусу Понятовского. Предводительствуя своим корпусом в контр-атаке на Понятовского, Тучков 1-й получил смертельную рану и пал на поле сражения.

Генерал-майор Павел Алексеевич Тучков 3-й, 36 лет. Уже 27 лет от роду он был генерал-майором. Участвовал в войне со Шведами 1808 года; между прочим, ему приписывают спасение нашего главнокомандующего, генерала Буксгевдена, от захвата в плен Шведами при неожиданной высадке их на остров Кимито. В Отеч. войну командовал 1-ю бригадою 17 пех. дивизии. Герой боя при Валутиной горе (он же бой при Лубине); его инициативе и решительности мы обязаны тем, что неприятелю не удалось врезаться клином между нашими армиями (1-ю и 2-ю) на дороге из Смоленска в Москву и разобщить их (см. описание этого боя в нашем «Очерке войны» стр. 8—9 и объяснение к картине № 7). Тяжело раненый в этом бою, Тучков 3-й попал в плен к неприятелю. Наполеон был к нему очень внимателен и вступил с ним в продолжительную беседу (все это у нас рассказано). Пленным он был отправлен во Францию, где и оставался до взятия нами Парижа в 1814 году. По возвращении в Россию, он был назначен начальником дивизии, но за болезнью принужден был выйти в отставку в 1818 году. Император Николай I в 1826 году вызвал его на службу по гражданской части, на которой он достиг чина действ. тайного советника, должности члена государств. совета и ордена Св. Андрея Первозванного.

Генерал-майор Александр Алексеевич Тучков 4-й, 35 лет. В войне 1806—1807 г. г. против Наполеона заслужил орден Георгия 4-й ст. Затем участвовал в Шведской войне 1808 года. В Отеч. войну командовал бригадой 3-й пех. дивизии, с которой участвовал в сражении при Островно, под Смоленском, при Лубине и Бородинском, в котором был убит при следующих обстоятельствах. 3-я пех. дивизия была выслана из резерва на подкрепление к Багратионовым флешам; здесь шел смертный бой; полки дивизии с криком «ура» бросились на неприятеля; увидя, что один из его полков дрогнул, осыпанный ядрами и картечью, Тучков 4-й схватил знамя, кинулся вперед и был убит. На месте его геройской смерти ныне находится женский монастырь, основанный его вдовою (см. объяснение к картине № 14).

Генерал-лейтенант граф Александр Иванович Остерман-Толстой, 42 лет. Участвовал во многих войнах Екатерининского времени и в 28 лет был уже генерал-майором. Отличною храбростью и распорядительностью заслужил в войну 1806—1807 г. орден Св. Георгия 3-й ст. и золотую шпагу с надписью «за храбрость»; был ранен. В Отеч. войну командовал 4-м пехот. корпусом. Замечательно руководство его боем при Островно (13 июля); это было кровопролитное дело, в котором его корпус в течение целого дня сражался со значительно превосходным в силах неприятелем и не уступил ему своей позиции. Когда ему доложили, что наша артиллерия несет страшные потери, и спросили «что делать», он ответил: «Ничего не делать, стоять и умирать». Затем он участвовал в Бородинском сражении, в котором получил сильную контузию, но через несколько дней принял уже участие в военном совете в Филях, а затем участвовал во всех последующих действиях нашей армии в Отечественную войну.

В войне 1813 г. заслужил орден Св. Георгия 2-й ст. и потерял руку, оторванную неприятельским ядром; он был героем Кульмского сражения этой войны. В 1817 году произведен в генералы-от-инфантерии. Умер в 1857 году. Картина № 52.

Кисти художника ДОУ

Портреты выдающихся деятелей Отечественной войны:

Неверовский, Дорохов, Лихачев, Орлов-Денисов.

Находятся в «Военной галерее» Зимнего дворца.

Генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Неверовский, 41 года. До Отеч. войны участвовал в Турецких и Польских войнах Екатерининского времени. Перед Отеч. войною, будучи в чине генерал-майора, получил поручение сформировать новую 27-ю пех. дивизию; по сформировании повел ее на присоединение ко 2-й армии, что и исполнил в конце июня, когда армия эта отступала из Гродненской в Минскую губернию. Вскоре молодая дивизия и её начальник получили громкую известность по геройскому делу под Красным 2 августа 1812 г. (см. картину № 5 «Подвиг Неверовского» и объяснение к ней). Затем Неверовский со своею дивизией принимал участие в бою под Смоленском 4 августа и отбил атаку Понятовского. 24 августа участвовал в бою у Шевардина. В Бородинском сражении (26 авг.) он со своею дивизией бился на левом крыле (у Багратионовых флешей); здесь дивизия его потеряла две трети своего состава, и сам Неверовский получил тяжелую контузию. За Бородинское сражение он был произведен в генерал-лейтенанты.

Участвуя в войне 1813 года, в последний день Лейпцигского сражения он был тяжело ранен и через несколько дней умер, не успев получить присланного накануне ордена Св. Георгия 3-й ст. Похоронен в г. Галле, в Германии. Возбужден вопрос о перенесении его праха в Россию.

Генерал-майор Иван Семенович Дорохов, 50 лет. Участвовал в Турецких и Польских войнах Екатерининского времени; оказал особые отличия в войну с Поляками 1794 г.; получил два чина за боевые отличия. В войне 1806—1807 г. г. получил орден Св. Георгия 3-й степени. В начале Отеч. войны командовал бригадой. Будучи в составе 1-й армии, оказался в самом начале войны отрезанным от неё и почти окруженным неприятелем, но сумел выбраться (ловкостью и решительностью), присоединился ко 2-й армии и затем прикрывал с севера её отступление. Участвовал в Смоленских боях, 7 августа был ранен, но остался в строю. За Бородинский бой произведен в генерал-лейтенанты. Особенно видная и славная деятельность Дорохова началась после занятия неприятелем Москвы; она заключалась в смелых набегах крупными отрядами на сообщения неприятеля. Первый такой набег был сделан к с. Перхушкову на Смоленской дороге и увенчался блестящим результатом (см. стр. 20 «Очерка войны»). Это было в десятых числах сентября, а в последних числах того же месяца Дорохов сделал набег на укреплённый неприятелем пункт близ Смоленской дороги, а именно на город Верею (см. карту № 5).

Неприятель обнес этот город высоким земляным валом с палисадом и занял его целым батальоном, с целью сделать его опорным пунктом в борьбе с нападениями наших партизан на свои сообщения. Дорохов 29 сентября на рассвете появился перед Вереею совершенно неожиданно и без выстрела повел своих солдат на приступ. Гарнизон, застигнутый врасплох, кинулся к оружию уже тогда, когда наши солдаты ворвались в город, но защищался упорно; часть его была перебита, а прочие положили оружие; Дорохов взял в плен 15 офицеров (с командиром батальона) и более 350 нижн. чинов со знаменем. Едва он овладел городом, как к последнему подошел сильный неприятельский отряд на подкрепление, но узнав, что город уже взят Дороховым, отступил. Несколько сот вооруженных крестьян, под начальством священника городского собора г. Вереи, Иоанна Скабеева, узнав об отнятии этого города у неприятеля, явились к Дорохову и разрыли сооружённые неприятелем укрепления. Раздав жителям 500 захваченных ружей, Дорохов ушел в указанный ему главнокомандующим другой пункт. За это дело ему пожалована сабля с алмазами и надписью: «За освобождение Вереи».

После того Дорохов продолжал свои действия на сообщения Наполеона до выхода его из Москвы и первый узнал и донес о появлении значительных неприятельских сил на новой Калужской дороге, что и вызвало высылку туда (к Фоминскому) корпуса Дохтурова. В сражении под Мало-Ярославцем Дорохов был тяжело ранен и принужден оставить армию. После того он проболел более двух лет и умер в 1815 году. Чувствуя приближение смерти, он написал завещание, в котором он обратился к жителям Вереи со следующими словами: «Если вы слышали о генерале Дорохове, который освободил ваш город от врагов отечества нашего, то я ожидаю от вас за сие, в воздаяние, дать мне три аршина земли для вечного моего успокоения при той церкви, где я взял приступом укрепление неприятеля». Желание его исполнено, и он похоронен в г. Верее.

Генерал-майор Петр Гаврилович Лихачев, 53 лет. Участвовал в Кавказских войнах Екатерининского времени, где провел 15 лет и заслужил орден Св. Георгия 3-й степени. В Отеч. войну командовал 24 пех. дивизией. Геройски вел ее в Смоленском бою 5 августа и в Бородинском сражении 26 августа. В последнем его дивизия после полудня сменила утомлённые войска, защищавшие центральный редут (батарею Раевского). Будучи болен, он сидел на походном стуле в переднем углу редута, под градом пуль, ядер и гранат, и ободрял своих молодцов. «Смелей, ребята!» говорил он, «Помните — мы деремся за Москву.» В критическую минуту, он во главе своих солдат бросился в атаку, прямо на неприятельские штыки. Раненый, он не был убит только потому, что неприятельские солдаты узнали в нем русского генерала. Он был взят в плен, и вице-король итальянский Евгений Богарне представил его Наполеону. Наполеон обошелся с ним очень ласково и предложил возвратить ему оружие, несмотря на плен; но Лихачев отказался. Отправленный в качестве пленного во Францию, он умер в пути (в Кёнигсберге).

Генерал-адъютант, генерал-лейтенант граф Василий Васильевич Орлов-Денисов, 37 лет. Участвовал в войнах против Наполеона 1806—1807 годов и заслужил орден Св. Георгия 4-й ст., а затем в Шведской войне 1808 года. В Отеч. войну видное участие принимал в сражениях при Валутине (7 августа) и особенно при Тарутине (6 октября, см. картину № 28 и объяснение к ней), в котором захватил 38 неприятельских орудий, штандарт и 1500 пленных, за что и награждён орденом Св. Георгия 3-й ст. Участвовал в войнах 1813 и 1814 годов; прославился знаменитой атакой лейб-казаков во фланге многочисленной кавалерии Мюрата в Лейпцигском сражении (4 окт. 1813 г.) Умер в 1844 году в чине генерала от кавалерии *).

*) Прах его в 1911 году перевезен в Новочеркасск.

Его имя присвоено одному полку русской армии, который называется 9-м Донским Казачьим генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полком. Картина № 53.

Кисти художника ДОУ

Портреты выдающихся деятелей Отечественной войны:

Воронцов, Костенецкий, Багговут, Платов.

Находятся в «Военной галерее» Зимнего дворца.

Генерал-майор Михаил Семенович Воронцов, 30 лет, впоследствии генерал-фельдмаршал, светлейший князь. Перед Отеч. войной прошел продолжительную боевую школу (почти непрерывную с 20 лет) на Кавказе, в Наполеоновских войнах 1805, 1806—1807 г. г. и в Турции; заслужил ордена Св. Георгия 4-й и 3-й степ. В Отеч. войну командовал сводною гренадерскою дивизией (входила в 8-й пех. корпус, находившийся в составе 2-й армии). Особенно видное участие принял в Бородинском сражении. Здесь дивизия его билась на левом крыле у Багратионовых флешей и была почти вся уничтожена; осталось в строю всего 3 офицера и 300 нижних чинов, сам Воронцов был ранен (см. картину № 10 и пояснение к ней). Отправляясь для излечения раны в свое имение, он пригласил туда же около 50 раненых генералов и офицеров и около 300 нижних чинов, которые нашли там заботливый уход.

Дальнейшая карьера М. С. Воронцова полна изумительной плодотворной деятельности на разных отраслях государственного служения при Императорах Александре I и Николае I: военной, административной и дипломатической. Его имя неразрывно со всеми войнами этих царствований и с устроением Новороссии, Крыма и Кавказа. Он умер в 1856 году.

Имя его присвоено одному полку нашей армии, который называется 79-м пех. Куринским генерал-фельдмаршала князя Воронцова полком.

Генерал-лейтенант Василий Григорьевич Костенецкий, 43 лет. Боевой артиллерийский генерал. Участвовал в Турецких войнах Екатерининского времени, в войнах 1805 и 1806—1807 годов против Наполеона и в Шведской 1808 года. Особенно отличился в сражении под Аустерлицем и получил орден Св. Георгия 4-й ст. Отечественную войну начал в должности начальника артиллерии 6 пех. корпуса и оказал особые отличия в сражениях Смоленском 5 августа и Бородинском. В последнем ему пришлось лично отбиваться банником от неприятельских атак. Польские уланы атаковали батарею 6-го корпуса, при которой находился Костенецкий; одаренный необыкновенной силой, он схватил банник, свалил им с лошадей несколько улан и, с помощью своих артиллеристов, отбил атаку. За Бородинское сражение он получил орден Св. Георгия 3-й ст. Удача этого рукопашного боя подала Костенецкому мысль предложить впоследствии введение в артиллерии железных банников, на что Император Александр I ответил: «Железные банники у меня могут быть, но откуда взять Костенецких, чтобы владеть ими?» После Бородинского сражения Костенецкий был назначен (временно) начальником артиллерии обеих армий, и его стараниями она быстро оправилась от понесенных в этом сражении потерь. Участвовал в последующих войнах с Наполеоном. Умер в 1831 году от холеры.

Генерал-лейтенант Карл Феодорович Багговут, 51 года. Принимал участие в Турецких войнах Екатерининского времени и весьма видное в Польской войне 1794 года. В 1800 году, уже в чине генерал-майора, был отставлен от службы, но с восшествием на престол Императора Александра I снова принят на службу. Выдающееся участие принимал в войне 1806—1807 годов против Наполеона, заслужив орден Св. Георгия 3-й ст. и чин генерал-лейтенанта. Затем видное участие принимал в войне 1808 года со Шведами. В Отечеств. войну командовал 2-мъ пех. корпусом и принимал участие в сражениях: Смоленском 5 августа, под Геодоновым 7 авг. и Бородинском, за которое награжден орденом Св. Александра Невского. В Тарутинском сражении 6 октября убит неприятельским ядром.

Генерал от кавалерии Матвей Иванович Платов, атаман Донских казаков, 61 года. Поступил на службу 13 лет, а в 20 лет командовал уже казачьим полком в Турецкую войну (1774 г.) Перед Отеч. войной был уже атаманом Донских казаков, генералом от кавалерии и имел ордена Св. Георгия 3-й и 2-й степеней. В Отеч. войну командовал всеми казачьими войсками. Первое блестящее дело казаков Платова было под Миром 27 и 28 июня 1812 г. (см. картину № 3 и объяснение к ней). Особенно выдающаяся деятельность его началась при преследовании армии Наполеона во время отступления её от Мало-Ярославца на Смоленск и далее к Березине, затем к Неману. Особенно тяжкие поражения Платов нанес неприятелю в Смоленской губернии (на р. Вопь корпусу вице-короля и у Дубровны на р. Днепр остаткам корпуса Нея), за что возведен в графское достоинство. При преследовании неприятеля казаками Платова в Отеч. войну ранено и убито более 18.000 человек и взято в плен около 40.000 чел. (в том числе 10 генералов и более 1000 офицеров), 15 знамен и 364 орудия. Участвовал и в последующих войнах с Наполеоном. Имя его приобрело огромную популярность во всей Европе. Умер в 1818 году. В Новочеркасске ему поставлен памятник.

Имя его присвоено одному казачьему полку, который называется 4-м Донским Казачьим графа Платова полком. Картина № 54.

Кисти художника ДОУ

Портреты выдающихся деятелей Отечественной войны:

Кайсаров, Сеславин, Кутайсов, Денис Давыдов.

Находятся в «Военной галерее» Зимнего дворца.

Генерал-майор Паисий Сергеевич Кайсаров, 29 лет от роду. Был адъютантом Кутузова в войну 1805 г. с Наполеоном и в Турецкую войну 1808—1812 г., а затем в ту же войну правителем канцелярии главнокомандующего и секретарем мирного конгресса в Бухаресте. В Отечественную войну прибыл с Кутузовым к армии в чине полковника и был назначен дежурным генералом при нем; вскоре был произведен в генерал-майоры. Участвовал в Бородинском сражении и в военном совете в Филях. Когда началось преследование армии Наполеона после сражения у Мало-Ярославца, Кайсаров получил начальство над передовыми частями Платова и причинил неприятелю много вреда. По изгнании неприятеля из пределов России возвратился к своему прежнему месту при Кутузове, при котором и оставался до его смерти.

После командовал летучим партизанским отрядом в 1813 и 1814 годах. В 1813 году получил орден св. Георгия 3-й степени.

По окончании Наполеоновских войн занимал должности строевые и в генеральном штабе. Достиг должности корпусного командира и чина генерала от инфантерии. Умер в 1833 году.

Капитан Александр Никитич Сеславин, 32 лет. Один из славных партизан Отеч. войны и последующих Наполеоновских войн. До того участвовал в войнах 1805 и 1806—1807 годов; был ранен и заслужил золотое оружие с надписью «За храбрость». Затем участвовал в Турецкой войне и снова был ранен. В Отечеств. войну был сначала адъютантом главнокомандующего 1-й армии, Барклая-де-Толли; за Бородинское сражение получил Георгия 4-й ст. С открытием партизанских действий стал одним из самых славных партизан. Особенно важным по своим результатам случаем его деятельности было своевременное открытие движения армии Наполеона на Мало-Ярославец. Когда Наполеон выходил со своей армией из Москвы, Сеславин рыскал со своим партизанским отрядом по Калужской дороге. Выследив движение крупных неприятельских сил, он у с. Фоминского забрался на дерево и, незамеченный, наблюдал прохождение армии Наполеона, причём видел и самого Наполеона, проезжавшего в карете. Пропустив их, он из числа отставших захватил несколько пленных и от них узнал, что вся неприятельская армия направляется через Мало-Ярославец к Калуге. С этим известием он немедленно поскакал в Тарутино с докладом к главнокомандующему, но на пути встретил корпус Дохтурова, двигавшийся к Фоминскому, и доложил ему о виденном. Доклад этот побудил Дохтурова (по совету Ермолова) повернуть к Мало-Ярославцу и преградить там неприятелю путь к Калуге, что и было исполнено и имело огромное значение для дальнейшего хода войны.

При преследовании армии Наполеона от Мало-Ярославца к Смоленску и далее к Березине, а затем к Неману, отряд партизана Сеславина неотступно висел на фланге неприятеля, временами обгоняя его, доставлял главнокомандующему ценные сведения, освобождал города, находившиеся в стороне от пути движения нашей армии, от неприятельских гарнизонов, устанавливал связь с отдельно действовавшими корпусом Витгенштейна и армией Чичагова и проч.

28 Октября Сеславин, совместно с партизанами Давыдовым и Фигнером, при содействии кавалерии графа Орлова-Денисова, принудил у Ляхова неприятельскую бригаду Ожеро положить оружие. За это дело произведен в полковники. При занятии Вильны ворвался в нее на плечах неприятельской кавалерии, причем был ранен.

Проявлял такую же деятельность в войнах 1813 и 1814 г. г. и был произведен в генерал-майоры. После Наполеоновских войн, покрытый девятью ранами, он оставил службу. Умер в 1858 году.

Генерал-майор граф Александр Иванович Кутайсов, 28 лет. Очень быстро сделал карьеру: в 21 год был уже артиллерийским полковником и в этом чине участвовал в кампании 1805 года, а в следующем году был уже произведен в генерал-майоры. В войну 1806—1807 г. г. выказал себя одним из самых лихих и отважных начальников конной артиллерии, особенно в сражении при Прейсиш-Эйлау, за которое и получил орден св. Георгия 3-й степени. В эту же кампанию он получил саблю за храбрость, усып. алмазами. В Отеч. войну он был начальником артиллерии 1-й армии с начала войны до Бородинского сражения включительно. В сражении под Смоленском он принес большую пользу своими распоряжениями. В Бородинском сражении он рано погиб и потому не мог принести ожидавшейся от него пользы. Он был убит в начале сражения, неизвестно как и где; об его смерти узнали по окровавленному седлу его прибежавшей лошади. Тело его не было найдено. Его раннему выбытию из строя в этом бою приписывают неполное проявление мощи нашей многочисленной артиллерии: многие наши батареи совсем не были употреблены в дело и напрасно простояли в резерве, подвергаясь убийственному неприятельскому огню.

Молодой, красивый, образованный, даровитый, смелый — он пользовался любовью в армии, и потеря его была очень чувствительна.

Подполковник Денис Васильевич Давыдов, 28 лет — наш знаменитый партизан Отечеств. войны, инициатор применения в ней партизанских действий. До Отеч. войны имел уже хорошую боевую школу, которую прошел под непосредственным руководством двух славных воинов — Багратиона и Кульнева. У первого он был адъютантом в войну 1806—1807 г. г. против Наполеона, а затем в Турецкую войну. Вместе с Кульневым он участвовал в шведской войне 1808—1809 годов и, по словам самого Давыдова, «в поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он окончил курс аванпостной службы и познал цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою». Каким образом Ахтырского гусарского полка подполковник Давыдов, незадолго до Бородинского сражения, предложил партизанский способ действий, как к этому сначала отнеслись недоверчиво, но как после первого его успеха способ этот получил широкое применение в нашей армии — рассказано в нашем «Очерке войны» (стр. 20).

Открыв партизанские действия после Бородинского сражения, Давыдов вел их в течение всей Отечеств. войны. Наиболее крупные из его дел: пленение бригады Ожеро под Ляховым (совместно с партизанами Сеславиным и Фигнером и кавалерией графа Орлова-Денисова), нападение под Копысем на 3.000-ное неприятельское кавалерийское депо и рассеяние его, занятие Гродны.

Участвовал со славою в последующих войнах наших с Наполеоном, которые и закончил генерал-майором. Впоследствии участвовал в Кавказских войнах и польской войне 1830 — 1831 г.г. Будучи произведен в генерал-лейтенанты, вышел в отставку. В 1838 году возбудил вопрос о перенесении праха Багратиона на Бородинское поле и назначен был сопровождать его перевоз, но за несколько месяцев до того, в апреле 1839 года, умер.

Д. В. Давыдов был не только славный воин, но и поэт; его стихи, которых не мало, своеобразны. Оригинальность его поэтического творчества была признана А. С. Пушкиным, который сказал, что он Д. В. Давыдову обязан тем, что не поддался подражанию Жуковскому, а пошел самостоятельным путем, т. к. Давыдов своим творчеством дал ему почувствовать, что можно быть оригинальным. Кроме стихов, Давыдов оставил несколько военных сочинений; наиболее крупная из его военно-литературных работ — «Опыт теории партизанских действий». Картина № 55.

Кисти художника ДОУ

Портреты выдающихся деятелей Отечественной войны:

Кульнев, Ламберт, Ожаровский, Чаплиц.

Находятся в «Военной галерее» Зимнего дворца.

Генерал-майор Яков Петрович Кульнев, 49 лет. Участник Турецкой и Польской войн Екатерининского времени, войны 1806—1807 г. г. против Наполеона и Шведской 1808—1809 годов. В последней принимал выдающееся участие, получил орден Св. Георгия 3-й ст., стяжал славу редкого авангардного начальника и приобрёл огромную популярность. Затем участвовал в Турецкой войне, в которой получил брильянтовую саблю. Энергия его и бдительность делали его незаменимым авангардным начальником. «Я не сплю и не отдыхаю, чтобы армия спала и отдыхала», говорил он. В Отеч. войну с самого её начала командовал авангардом І-го корпуса (графа Витгенштейна). Блестящим его делом было дело 3 июля у Друи. С одним гусарским и одним казачьим полками он неожиданно напал на бригаду неприятельской авангардной кавалерии (из дивизии Себастьяни), опрокинул ее и захватил в плен бригадного генерала (Сень-Женье), 3 офицеров и 14 нижних чинов. Действия Кульнева были настолько энергичны и решительны, что Себастьяни, имевший две бригады в 1800 коней, определил силы Кульнева в 4000 человек и отступил на 10 верст. Молодецкое дело у Друи обеспокоило Наполеона и вызвало у него предположение о переходе нашей армии в наступление. Вскоре после этого разыгрались Клястицкие бои (описание их см. в объяснении к картине № 4), в одном из которых он был убит: ему ядром оторвало обе ноги.

Имя его присвоено одному из полков нашей армии, который называется 6-м гусарским Клястицким генерала Кульнева полком.

Генерал-майор граф Карл Осипович Ламберт, 41 года. Французским офицером королевской армии, при революции 1793 года, эмигрировал в Россию и принят в русские войска. В польскую войну 1794 года заработал орден Св. Георгия 4 ст. В Швейцарском походе 1799 г. был ранен. В войне 1806—1807 г. г. получил орден Св. Георгия 3-й ст. Отечественная война застает его начальником 5-й кавал. дивизии, в чине генерал-майора; дивизия поступает в состав 3-й армии Тормасова; здесь кроме 5-й ему подчиняется и 8-я кавал. дивизия, он становится начальником кавалерийского корпуса этой армии и отличается в боях: под Кобриным (получает золотую саблю с алмазами) и при Городечне (производится в генерал-лейтенанты). С переходом 3-й армии в наступление к Минску (уже под начальством Чичагова) граф Ламберт, следуя в авангарде, смело теснит неприятеля, поражает его при Кайданове, овладевает Минском и затем укреплённой Борисовской переправой через р. Березину. В этом последнем деле он получает тяжелую рану и вынужден оставить строй. Это был отличный авангардный начальник, смелым и умелым действиям которого армия Чичагова обязана рядом побед и захватом Борисовской переправы через р. Березину. Выход его из строя уже через несколько дней сказался неблагоприятными последствиями: поражением авангарда армии Чичагова у Лошницы, неожиданным нападением неприятеля на главные силы Чичагова у Борисова и оттеснением их за р. Березину.

По состоянию своего здоровья граф Ламберт мог возвратиться в строй лишь в 1814 году, затем он участвовал во взятии Парижа. Умер в 1843 году, в чине генерала от кавалерии и в должности сенатора.

Генерал-адъютант Адам Петрович Ожаровский, 37 лет. Во время преследования армии Наполеона от Мало-Ярославца, командовал одним из передовых летучих отрядов. Действия его отличались энергией и смелостью. Причинил много вреда неприятелю. Умер в 1855 г. членом государственного совета.

Генерал-майор Е. И. Чаплиц. Отважный авангардный начальник в 3-й армии (Чичагова). Во время наступления этой армии от Бреста к Минску, в конце октября месяца Чаплиц с отдельным отрядом был выслан к Слониму для прикрытия армии Чичагова с тыла. Он неожиданно налетел на Слоним и овладел им, при этом уничтожил только что сформированный польско-литовский гвардейский уланский полк и взял в плен его командира — генерала Конопку.

Во время преследования армии Наполеона от р. Березины, Чаплиц командовал авангардом армии Чичагова. Энергично теснил неприятеля и нанес ряд поражений его арьергарду. Так у Сморгони 4 ноября он рассеял арьергард армии Наполеона под начальством Виктора, взял 28 орудий и 3.000 пленных; 26 ноября у Ошмян захватил 60 орудий и 2.000 (по некоторым показаниям 4.000) пленных, в числе которых был адъютант маршала Даву; 28 ноября вытеснил неприятеля из Вильны и занял ее. Картина № 56.

Портреты выдающихся деятелей Отечественной войны:

Ростопчин, Тормасов, Чичагов, Уваров, Фигнер, Бибиков, Арнольди.

Портреты Тормасова, Уварова и Бибикова находятся в «Военной галерее» Зимнего дворца.

Генерал от инфантерии граф Феодор Васильевич Ростопчин — в Отеч. войну главнокомандующий в Москве, или по-теперешнему Московский генерал-губернатор, 49 лет от роду. Начал службу в Л. Гв. Преображ. полку в царствование Екатерины Вел. Приобрёл особую любовь Великого Князя Павла Петровича, будущего Императора Павла I, который по восшествии своем на престол произвел Ростопчина в генерал-майоры и назначил его генерал-адъютантом для докладов по воен. делам. Затем он пользовался особыми милостями Императора, получая ордена, подарки, богатые поместья; в 1799 году он был возведен в графское достоинство, затем назначен главным директором почтово-телеграфного департамента и членом госуд. совета (37 лет). После кончины Императора Павла I он вышел в отставку и жил в Москве, посвящая свои досуги литературе. Перед Отеч. войною, а именно в мае 1812 г., он был произведен в генералы от инфантерии и назначен главнокомандующим в Москву. На этом посту он стремился поддерживать в населении патриотическое настроение и ненависть к вторгнувшемуся в отечество врагу; для этого он составлял, печатал и распространял воззвания, которые получили название «Ростопчинских афиш». Пожар, возникший в Москве по занятии её неприятелем и столь гибельный для врага, молва приписала Ростопчину. Некоторые распоряжения его (сожжение казенных складов, барок на Москве-реке, увоз пожарного снаряда и проч.) оправдывают это предположение; однако нет явных доказательств его распоряжений о поджоге домов в Москве, да и собственные его два дома в Москве уцелели от пожара. Но великолепный дом свой в с. Воронове на дороге из Москвы в Калугу он приказал сжечь, при приближении к нему неприятеля, и дом этот был сожжен, так что непріят. войска по приходе в с. Вороново нашли лишь пепелище, а на железных дверях уцелевшей церкви следующую надпись на франц. языке: «Я в продолжение 8 лет устраивал это поместье и счастливо жил здесь в кругу своей семьи. Жители этого селения, в числе 1720 человек, при приближении вашем, его покидают, и я сам поджигаю свой дом, чтобы вы не осквернили его вашим в нём пребыванием! Французы, я оставил вам в Москве два моих дома, со всею обстановкой стоимостью в полмиллиона рублей; а здесь уж вы застанете одно пепелище.» Так рассказывает в своих мемуарах граф Сегюр, тогда адъютант Наполеона. Наполеон в своих бюллетенях называл Ростопчина зажигателем, Геростратом, сумасшедшим. По очищении неприятелем Москвы, Ростопчин вернулся туда и, оставаясь еще в течение двух лет её главнокомандующим, сделал много к возрождению её из пепла и разорения. В 1814 году он был уволен от этой должности и назначен членом Гос. Совета, а в 1823 году по собственному ходатайству уволен и от этой должности. Умер в 1826 году.

Генерал от кавалерии Александр Петрович Тормасов, 60 лет. Перед Отеч. войною был уже испытанный продолжительною военною вообще и в частности боевою службою генерал. В особенно благоприятном свете выказал свои военно-административные и боевые способности на должности главнокомандующего в Грузии и на Кавказской линии (1808—1812 г. г.). Отеч. война застает его в должности главнокомандующего 3-ю обсервационною армией, расположенною на Волыни. За успешные действия этой армии и победу при Кобрине награжден орденом св. Георгия 3 ст. и 50.000 рублей. После прихода из придунайских княжеств на Волынь армии Чичагова и соединения этой армии с 3-й под общее начальство Чичагова, Тормасов был отозван в квартиру главной армии князя Кутузова, где и оставался до конца Отеч. войны. Участвовал и в весенней кампании 1813 года, временно став во главе нашей армии по смерти Кутузова. Но вскоре по расстроенному здоровью покинул армию и был назначен членом Госуд. Совета. В 1814 году был назначен главнокомандующим в Москве (на место Ростопчина). В 1816 году возведен в графское достоинство. Умер в 1819 году.

Адмирал Павел Васильевич Чичагов, 52 лет. До 1812 года проходил морскую службу, строевую и административную. Начал ее с должности адъютанта у своего отца, знаменитого своими морскими победами в Балтийском море адмирала Василия Яковлевича Чичагова. П. В. Чичагов имел тоже хорошую боевую практику, заработал в 1789 году орден св. Георгия 4-й ст. и золотую шпагу «за храбрость». При образовании министерств был главным деятелем по образованию морского министерства, затем был назначен товарищем морского министра, а потом и морским министром. В 1811 году назначен состоять при Особе Его Императорского Величества, сенатором и членом Государ. Совета. В начале 1812 года, когда Государь был недоволен затяжкою переговоров Кутузова с турецким правительством о мирном трактате, Чичагов был послан в Дунайские княжества на смену Кутузова, но приехал уже тогда, когда договор о мире с Турцией был заключен Кутузовым. Все же адмирал Чичагов остался главнокомандующим нашей Дунайской армии (сухопутной) и вскоре повел ее в Волынь на соединение с армией Тормасова. По соединении, они обе образовали одну армию, и начальство над нею было вверено Чичагову, а Тормасов был отозван. Вскоре началось осуществление Государева плана об окружении Наполеона. Во исполнение этого плана Чичагов повел свою армию к р. Березине. Движение это было исполнено энергично; занят г. Минск, а затем занята и укреплённая неприятелем Борисовская переправа через р. Березину. Но когда Наполеон приблизился к Березине, Чичагов поддался обману Наполеона и ложным направлением своей армии дал ему возможность устроить на р. Березине новую переправу и переправить свою армию через эту реку. *)

*) Неудачное руководительство моряка Чичагова сухопутною армией в Березинской операции послужило темой для известной басни И. Я. Крылова «Щука и кот», написанной в 1813 году начинающейся словами: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник.»

Однако дальнейшее преследование остатков армии Наполеона к Вильно и далее Чичагов снова вел весьма энергично. В 1813 году, по болезни, уехал за границу и с того времени не возвращался в Россию. Умер в 1849 году.

Генерал-адъютант, генерал-лейтенант Феодор Петрович Уваров, 39 лет. Молодой кавалерийский генерал с орденом св. Георгия 2-й ст. (получил в 1810 г. в войне против Турции). Еще в чине генерал-майора он императором Павлом был пожалован в генерал-адъютанты. В Отечеств. войну командовал 1-м резервным кавалерийским корпусом, входившим в состав 1-й армии. Особенно видное участие имел в Бородинском сражении (см. картину № 12 и объяснение к ней). Принимал участие и в последующих Наполеоновских войнах, когда и произведен в генералы от кавалерии и награжден орденом св. Владимира 1-й ст. После этих войн был одним из любимых генерал-адъютантов Императора Александра I. В 1821 году назначен командующим отдельным гвардейским корпусом. Умер в 1824 году.

Капитан Александр Самойлович Фигнер — известный партизан Отечеств. войны, о деятельности которого имеется много рассказов почти легендарного свойства. До Отеч. войны он имел уже орден св. Георгия 4 ст. за доставление важных сведений очень смолою рекогносцировкой турецкой крепости Рущук в войну 1810 года. Отечественную войну он начал офицером в 11 артиллерийской бригаде и с отличием участвовал в бою 7 августа (при Дубине), в котором со своею батареей, расположенною за р. Строганью, удержал натиск французов на наше левое крыло и отбил атаку неприятельской пехоты на эту батарею. С открытием партизанских действий Фигнер стал одним из самых смелых, до дерзости, партизан. Он решался и умел, переодеваясь, проникать в неприятельское расположение, вступать в разговоры с офицерами неприятельской армии, прислушиваться к их разговорам и таким путем получать много важных сведений. Этот образ действий облегчался для него знанием многих иностранных языков (в том числе итальянского) и конечно требовал от него необычайной смелости и самообладания. Такому образу действий способствовало и особое настроение его души. Он был ненавистником Наполеона по убеждению, готовился к смерти с самого начала Отечественной войны, ежедневно ходил в церковь и молился со слезами. По занятии неприятелем Москвы, он, с разрешения главнокомандующего, отправился туда, в продолжении дня ходил по городу, переодетый то во фрак, то в крестьянскую сермягу, пробирался в дома, занятые неприятелем, и выведывал, что было нужно; а ночью, вооружив несколько жителей, нападал на неприятельских людей и, как говорят, искал случая убить самого Наполеона.

Фигнер не ограничивался, однако, такого рода деятельностью, так сказать в одиночку, разведывательного характера, а производил также набеги и нападения на неприятельские обозы, транспорты и небольшие отряды, наравне с другими славными партизанами. Вместе с Давыдовым и Сеславиным и кавалерией графа Орлова-Денисова он у Ляхова 28 октября принудил неприятельскую бригаду генерала Ожеро положить оружие.

Продолжая свою деятельность и в 1813 году, Фигнер сложил свою голову в Германии, будучи уже полковником и флигель-адъютантом, получив то и другое за отличие. Окруженный со своим небольшим партизанским отрядом неприятельскою конницею, он бросился в реку Эльбу (близ Дессау в Саксонии) но, сраженный пулею, утонул.

Тайный советник Александр Александрович Бибиков, 47 лет. Государственную службу начал офицером и прослужил в ней до чина капитана, получив в шведской войне (Екатерин. времени) орден св. Георгия 4-й ст. В 1795 году перешел на гражд. службу и ко времени Отеч. войны был тайным советником и сенатором. При формировании ополчения, он был назначен начальником 1-го отряда С.-Петербургского ополчения и, в силу установленных правил, надел генеральский мундир *).

*) На основании Высоч. повелений, регулировавших организацию ополчений в Отеч. войну, гражданские чиновники, в чинах тайных и действ. статских советников, поступая в ополчение, получали право надеть генеральский мундир, без присвоения им однако военных чинов.

Его отряд принимал видное участие в октябрьском сражении под Полоцком (см. картину № 29 и объяснение к ней), и Бибиков был за это дело награжден орденом св. Георгия 3-й степени. После того, кроме ополченского отряда, ему было вверено командование 5-ю пехотною дивизией (в корпусе Витгенштейна). В сражении 2 ноября при Смолянцах был ранен пулею в ногу, но не покинул рядов. В сражении под Студянкою (Березинская переправа) не мог сидеть верхом на лошади, вследствие раны, но ездил по рядам своей дивизии в санях. Перешел со своими ополченцами и за границу, с которыми и участвовал в кампании 1813 года, но в августе вследствие болезни должен был покинуть строй и возвратился в Россию в сенат на должность сенатора, причем ему дозволено было ношение военного мундира. Умер в 1822 году.

Капитан Иван Карлович Арнольди, 30 лет. На портрете он изображен в генеральском мундире, но в Отечеств. войну он был только капитаном артиллерии и командовал 13-ю конною артиллерийскою ротою, которая входила в состав армии Чичагова. Участие Арнольди в Отеч. войну было наиболее ярко в октябрьском набеге отряда Чаплица на Слоним и в ноябрьских боях на р. Березине. Набег отряда Чаплица на Слоним ознаменовался уничтожением только что сформированного польско-литовского гвардейского уланского полка неприятельской армии и пленением его командира — генерала Конопки. В этом набеге капитан Арнольди в 25 верстах от Слонима, во главе небольшого отряда из 100 гусар и полусотни казаков, нагнал отделившийся от полка Конопки отряд улан, захватил в плен 2-х офицеров с 200 нижн. чинов и отбил полковой денежный ящик с большим запасом денег в золоте.

На Березине Арнольди со своею конно-артиллерийскою ротою участвовал во всех боях 14—16 ноября на правой стороне р. Березины против с. Студянки, где Наполеон устраивал переправу и переправлял по ней свою армию; вся артиллерийская рота Арнольди была почти уничтожена, но принесла большую пользу.

Затем он участвовал в кампании 1813 года, в которой заработал орден св. Георгия 4-й, а в Лейпцигском сражении потерял левую ногу. Но и с одной ногой он продолжал оставаться на военной службе. В 1825 году участвует в печальной церемонии перевоза тела Императора Александра I из Таганрога, затем принимает участие в войнах 1828 и 1829 годов, в чине генерал-майора, причем оказывает особое отличие в сражении под Кулевчею (1829 г.) Заканчивает свою службу чином генерала от артиллерии и должностью сенатора. Умер в 1860 году. https://t.me/electronekrasovka/7679

