Самые пронзительные фотографии ушедшего года

Ушедший год был богат на различные события, к сожалению, зачастую негативные. Давайте посмотрим некоторые пронзительные фотографии, ни одна из которых не оставит зрителя равнодушным.

Так выглядит пожар, потушенный при отрицательной температуре ADREES LATIF / Reuters. Супружеская пара из Оклахомы (США) оплакивает свой дом, разрушенный во время торнадо.

AP Photos/Discovery Channel, Tiffany Brown. Nick Wallenda идет по тросу толщиной в два дюйма, натянутому над огромным ущельем. Fatima Shbair / Getty Images. Бейт-Ханун, сектор Газа. Палестинская девочка на руинах своего дома. Четвертый день перемирия между Израилем и движением ХАМАС

Christophe Simon / AFP / Getty Images. Резиновые пули попадают в демонстранта в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Nacho Doce / Reuters. Супер-герой, а по совместительству мойщик окон, поднимает настроение больным детям в Санкт-Паулу, Бразилия. Konstantinos Tsakalidis / Bloomberg. 8 августа. Греция. Женщина, вынужденная покинуть свой дом из-за лесных пожаров на острове Эвбея



Tim Holmes / AP. Отважная пожилая женщина помогла детям спастись от смертельного пожара в Австралии.

AP Photo/Wason Wanichakorn, File. Участники антиправительственных протестов дарят розы тайскому солдату в Бангкоке.

Hector Vivas / Getty Images. 3 мая. Мехико, Мексика. Обрушение эстакады метро. В этой катастрофе погибли более 20 человек, более 70 получили травмы



Manuel Balce Ceneta / AP. На Арлингтонском национальном кладбище вдова скорбит о потере мужа, погибшего в Афганистане.

Barcroft Media / Landov. В Португалии серфингист Garrett McNamara пытается побить мировой рекорд, обуздав самую большую в мире волну. Adam Pretty / Getty Images. 26 августа. Токио, Япония. Многократный чемпион Паралимпиад Чжэн Тао из сборной Китая (на фото справа) во время полуфинального заплыва на 100 м свободным стилем



Reuters/Romeo Ranoco. Мальчик спасает свою собаку, перенося её через паводковые воды в Маниле, Филиппины. Nathan Howard / Getty Images. 22 августа. Портленд (штат Орегон), США. Драка участника правой группировки Proud Boys с представителем левого движения

Michael Sohn / AP. Католики фотографируют новоизбранного папу Франциска в Ватикане.

Samantha Sais /The New York Times / Redux Pictures. У пограничного заграждения в Аризоне девушка держит руку матери, депортированной в Мексику шесть лет назад Emilio Morenatti / AP. 30 октября. Испания. Дом, покрытый не снегом, а пеплом извержения вулкана Кумбре Вьеха на острове Пальма в Канарском архипелаге



Mohammed Abdel Moneim / AFP / Getty Images. Отважная женщина попытались остановить военный бульдозер, спасая раненого мужчину в Каире, Египет.

Sanjay Kanojia / AFP / Getty Images. Молодой человек из Индии висит на линии электропередачи, пытаясь спастись от паводковых вод реки Ганг. Ralph Orlowski / Reuters. 26 февраля. Штутгарт, Германия. Танцоры Штутгартской балетной труппы Элиза Баденес и Фридеман Фогель во время перформанса «Социальная дистанция» художника-концептуалиста Флориана Менерта

Mohammad Sajjad / AP. Мужчина спасает ребенка, унося его от заминированного автомобиля, Пакистан.

STR / AFP / Getty Images. Молодого парня сфотографировали в тот момент, когда он прыгал с моста вслед за своей возлюбленной в Ухане, Китай. Иван Никифоров / AP. 7 августа. Россия. Добровольцы на подступах к селу Куерэлээх во время лесных пожаров в Якутии



John Kolesidis / Reuters. Мужчина отважно спасает женщину из полузатопленного автомобиля, застрявшего на дороге в Афинах. Win McNamee / Getty Images. 6 января. Вашингтон, США. Сторонники проигравшего президентские выборы Дональда Трампа ворвались в Капитолий во время акции в его поддержку. При штурме погибли пять человек, несколько его участников были приговорены к заключению

Superbonnie via Reddt / Via reddit.com. Мальчик в костюме медведя с тоской смотрит на зоопарк сквозь запертую дверь. Без комментариев. Пусть даже не за прошлый год!

Wong Maye-E, File / AP Photo. Голову женщины бреют в знак траура перед похоронами камбоджийского короля. Darko Vojinovic / AP. 22 января. Мусор на озере рядом с городом Прибой в Сербии

Parwiz / Reuters. Маленькие мальчики играют с игрушечным оружием в Афганистане. Emilio Morenatti / AP. 18 февраля. Барселона, Испания. Поцелуй на фоне горящих баррикад. Три дня в разных городах королевства демонстранты протестовали против решения суда арестовать рэпера Пабло Аселя за прославление терроризма и оскорбление короны



Hasan Jamali / AP. Бомба, которую собирался бросить террорист из Бахрейна, взорвалась в его руках.

ohn Tlumacki / The Boston Globe / AP. Пострадавший бегун лежит на асфальте, в то время как полиция пытается что-нибудь предпринять после взрыва на Бостонском марафоне.

China Stringer Network / Reuters. Китайские зеваки наблюдают за бушующими водами Хуанхэ. Callaghan O'Hare / Reuters. 5 октября. Сент-Луис, США. Двухлетний ребенок с COVID-19 на аппарате искусственной вентиляции легких



Luke Macgregor / Reuters. Минутой молчания на Лондонском марафоне бегуны почтили память погибших спортсменов в Бостоне.

onathan Palmer / Herald-Leader. Сотрудник K-9 пес Фиго прощается с погибшим боевым товарищем, офицером Джейсоном Эллисом. Christian Hartmann / Reuters. 27 апреля. Париж, Франция. «Розовое» суперлуние над Эйфелевой башней

Reuters. Статуя Христа на вершине холма Корковадо, Бразилия.

Philippe Lopez / AFP / Getty Images. Крестный ход филлипинцев, выживших после тайфуна Haiyan.

Jason Lee / Reuters. Испуганный маленький мальчик плачет, обхватив ногу своей матери. Фотография сделана после сильного землятресения в провинции Сычуань в Китае.

Brad Penner / USA TODAY Sports. Сержант ВВС встречает свою семью во время игры между New York Giants и Green Bay Packers.

Roni Bintang / Reuters. Ребенок из Индонезии наблюдает, как выбрасывается пепел из вулкана Mt. Sinabung.

