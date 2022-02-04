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Самые пронзительные фотографии ушедшего года

Ушедший год был богат на различные события, к сожалению, зачастую негативные. Давайте посмотрим некоторые  пронзительные фотографии, ни одна из которых не оставит зрителя равнодушным.

Самые пронзительные фотографии ушедшего года

Так выглядит пожар, потушенный при отрицательной температуреСамые пронзительные фотографии ушедшего годаADREES LATIF / Reuters. Супружеская пара из Оклахомы (США) оплакивает свой дом, разрушенный во время торнадо.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
AP Photos/Discovery Channel, Tiffany Brown. Nick Wallenda идет по тросу толщиной в два дюйма, натянутому над огромным ущельем.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаFatima Shbair / Getty Images. Бейт-Ханун, сектор Газа. Палестинская девочка на руинах своего дома. Четвертый день перемирия между Израилем и движением ХАМАС
Самые пронзительные фотографии ушедшего годаChristophe Simon / AFP / Getty Images. Резиновые пули попадают в демонстранта в Рио-де-Жанейро, Бразилия.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Nacho Doce / Reuters. Супер-герой, а по совместительству мойщик окон, поднимает настроение больным детям в Санкт-Паулу, Бразилия.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаKonstantinos Tsakalidis / Bloomberg. 8 августа. Греция. Женщина, вынужденная покинуть свой дом из-за лесных пожаров на острове Эвбея
Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Tim Holmes / AP. Отважная пожилая женщина помогла детям спастись от смертельного пожара в Австралии.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
AP Photo/Wason Wanichakorn, File. Участники антиправительственных протестов дарят розы тайскому солдату в Бангкоке.

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Самые пронзительные фотографии ушедшего годаHector Vivas / Getty Images. 3 мая. Мехико, Мексика. Обрушение эстакады метро. В этой катастрофе погибли более 20 человек, более 70 получили травмы
Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Manuel Balce Ceneta / AP. На Арлингтонском национальном кладбище вдова скорбит о потере мужа, погибшего в Афганистане.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Barcroft Media / Landov. В Португалии серфингист Garrett McNamara пытается побить мировой рекорд, обуздав самую большую в мире волну.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаAdam Pretty / Getty Images. 26 августа. Токио, Япония. Многократный чемпион Паралимпиад Чжэн Тао из сборной Китая (на фото справа) во время полуфинального заплыва на 100 м свободным стилем
Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Reuters/Romeo Ranoco. Мальчик спасает свою собаку, перенося её через паводковые воды в Маниле, Филиппины.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаNathan Howard / Getty Images. 22 августа. Портленд (штат Орегон), США. Драка участника правой группировки Proud Boys с представителем левого движения
Самые пронзительные фотографии ушедшего годаMichael Sohn / AP. Католики фотографируют новоизбранного папу Франциска в Ватикане.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Samantha Sais /The New York Times / Redux Pictures. У пограничного заграждения в Аризоне девушка держит руку матери, депортированной в Мексику шесть лет назадСамые пронзительные фотографии ушедшего годаEmilio Morenatti / AP. 30 октября. Испания. Дом, покрытый не снегом, а пеплом извержения вулкана Кумбре Вьеха на острове Пальма в Канарском архипелаге
Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Mohammed Abdel Moneim / AFP / Getty Images. Отважная женщина попытались остановить военный бульдозер, спасая раненого мужчину в Каире, Египет.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Sanjay Kanojia / AFP / Getty Images. Молодой человек из Индии висит на линии электропередачи, пытаясь спастись от паводковых вод реки Ганг.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаRalph Orlowski / Reuters. 26 февраля. Штутгарт, Германия. Танцоры Штутгартской балетной труппы Элиза Баденес и Фридеман Фогель во время перформанса «Социальная дистанция» художника-концептуалиста Флориана Менерта
Самые пронзительные фотографии ушедшего годаMohammad Sajjad / AP. Мужчина спасает ребенка, унося его от заминированного автомобиля, Пакистан.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
STR / AFP / Getty Images. Молодого парня сфотографировали в тот момент, когда он прыгал с моста вслед за своей возлюбленной в Ухане, Китай.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаИван Никифоров / AP. 7 августа. Россия. Добровольцы на подступах к селу Куерэлээх во время лесных пожаров в Якутии
Самые пронзительные фотографии ушедшего года
John Kolesidis / Reuters. Мужчина отважно спасает женщину из полузатопленного автомобиля, застрявшего на дороге в Афинах.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаWin McNamee / Getty Images. 6 января. Вашингтон, США. Сторонники проигравшего президентские выборы Дональда Трампа ворвались в Капитолий во время акции в его поддержку. При штурме погибли пять человек, несколько его участников были приговорены к заключению
Самые пронзительные фотографии ушедшего годаSuperbonnie via Reddt / Via reddit.com. Мальчик в костюме медведя с тоской смотрит на зоопарк сквозь запертую дверь.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаБез комментариев. Пусть даже не за прошлый год!Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Wong Maye-E, File / AP Photo. Голову женщины бреют в знак траура перед похоронами камбоджийского короля.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаDarko Vojinovic / AP. 22 января. Мусор на озере рядом с городом Прибой в СербииСамые пронзительные фотографии ушедшего года
Parwiz / Reuters. Маленькие мальчики играют с игрушечным оружием в Афганистане.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаEmilio Morenatti / AP. 18 февраля. Барселона, Испания. Поцелуй на фоне горящих баррикад. Три дня в разных городах королевства демонстранты протестовали против решения суда арестовать рэпера Пабло Аселя за прославление терроризма и оскорбление короны
Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Hasan Jamali / AP. Бомба, которую собирался бросить террорист из Бахрейна, взорвалась в его руках.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
ohn Tlumacki / The Boston Globe / AP. Пострадавший бегун лежит на асфальте, в то время как полиция пытается что-нибудь предпринять после взрыва на Бостонском марафоне.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
China Stringer Network / Reuters. Китайские зеваки наблюдают за бушующими водами Хуанхэ.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаCallaghan O'Hare / Reuters. 5 октября. Сент-Луис, США. Двухлетний ребенок с COVID-19 на аппарате искусственной вентиляции легких
Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Luke Macgregor / Reuters. Минутой молчания на Лондонском марафоне бегуны почтили память погибших спортсменов в Бостоне.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
onathan Palmer / Herald-Leader. Сотрудник K-9 пес Фиго прощается с погибшим боевым товарищем, офицером Джейсоном Эллисом.Самые пронзительные фотографии ушедшего годаChristian Hartmann / Reuters. 27 апреля. Париж, Франция. «Розовое» суперлуние над Эйфелевой башнейСамые пронзительные фотографии ушедшего года
Reuters. Статуя Христа на вершине холма Корковадо, Бразилия.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Philippe Lopez / AFP / Getty Images. Крестный ход филлипинцев, выживших после тайфуна Haiyan.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Jason Lee / Reuters. Испуганный маленький мальчик плачет, обхватив ногу своей матери. Фотография сделана после сильного землятресения в провинции Сычуань в Китае.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Brad Penner / USA TODAY Sports. Сержант ВВС встречает свою семью во время игры между New York Giants и Green Bay Packers.Самые пронзительные фотографии ушедшего года
Roni Bintang / Reuters. Ребенок из Индонезии наблюдает, как выбрасывается пепел из вулкана Mt. Sinabung.

https://novate.ru/blogs/101213/24799/

https://www.rbc.ru/photoreport/01/01/2022/61baed0e9a79477735...

фото сегодняСветлана Митленко
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