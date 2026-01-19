Стихи о главном 18

НОВОГОДНЯЯ ВОЙНА...

Нагрянет вновь смертельная усталость

И чувства врозь и мысли невпопад,

Умчалось вдаль все то, о чём мечталось,

Оставив мне войну и снегопад...

Под Новый год - позиции, окопы,

Как Дед Мороз, весь в белом, часовой,

Вот к нам пришла "культурная Европа",

Войну и смерть таская за собой!

Оставив нам разбитые дороги,

Золу и грязь растрелянных домов!

Да что ж у вас за прОклятые богиЧто заставляют вас крушить уютный кров?

Вам все сжигать - и фабрики, и пашни,

Взрывать мосты, чтоб всех разъединить,

Чтоб проклинали мы свой день вчерашний,

Чтоб обрывали - в будущее нить!

Вы все твердите о культуре наций,

Свободный труд непроданых людей,

Но их не счесть - военных операций

На фоне всех возвышенных идей!

Где Югославия, где Ливия с Ираком?

Лежат руины древних городов!

И где б еще затеять в мире драку

Работа ваших прОклятых умов!

Мы Новый год отметим снова чаем,

Срубило елочку осколками как раз,

По блиндажам своим его встречаем

Мы на войне! Уже в который раз...

➖➖➖➖➖

© Олег Прусаков (позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий.

Художник Ильиных Валентина

Боль не унять.

Нет разговора с ней.

Она приходит.

И опять приходит.

С жестоким откровеньем в сердце бродит,

И с каждым годом движется длинней.

Боль не унять.

И рану не зашить

Под Новый год,

Когда вокруг веселье,

Похоже на тяжëлое похмелье...

Не потушить.

Не выжать.

Не забыть.

Боль не унять.

Как задыхаться спать.

Как вздрагивать во сне,

Кидаться мокрым

Сквозь темноту к замëрзшим страшно окнам.

И ждать звонка.

Надеяться...

И ждать...

➖➖➖➖➖

© Ян Березкин, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры респ.

Южная Осетия

Художник Ильиных Валентина

НОВЫЙ ГОД

В морозной тишине ночной,

Гирлянда на окне мерцает,

И год, измотанный войной,

Свечой оплавленною, тает

А календарь теряет дни,

Пришла декабрьская дата,

И в окнах теплятся огни

Без папы, мужа, сына, брата

Мы помним тех, кто в этот час

Стоит на страже, у границы,

Кто защищает молча нас,

И чьи не видим рядом лица

В снегах афганских перевалов,

В руинах грозненских домов

Остались те, кого не стало,

Растаял грохот их шагов

Помянем тех, кто мир оставил,

Чьей жизни нить оборвалась,

И под свечами снег оплавил,

Ушёл в бессмертие от нас…

Под бой курантов, в тишине,

Мы вспомним всех, кто одиноко

Встречает праздник на войне,

От дома милого далёко

➖➖➖➖➖

© диакон Максим Кузнецов

Новогодняя ночь. Художник Сергей Андрияка (1984)

НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Впереди Новый год, торжества, Дед Мороз, смех, подарки...

Загуляет страна, отмечая затем Рождество...

Оботру пот с лица — нынче было особенно жарко

На отдельных участках донбасских фронтов СВО...

"На отдельных участках" недолго стоят в обороне:

Штурмовая пехота, которой особый учёт,

Завтра снова пойдёт перешагивать минное поле,

Где пропавшие без вести лишних прибавят хлопот...

"На отдельных участках" работают "Грады" и "Ноны".

Паутина траншей — "броник" здесь не снимается с плеч..

В сером небе кружа, сеют смерть чужеродные дроны,

Да частенько в эфире звучит иностранная речь...

"На отдельных участках" сжигается техника сразу...

Не запомнить названий всех местных дорог-деревень,

Где горели "буханки", подбитые танки, КамАЗы,

А обстрелы стирали живое огнём каждый день...

"На отдельных участках" калмыки, татары, буряты,

Отработка по целям для многих давно не впервой.

Не гадая о сроках, не путая времени даты —

Сохраняют надежду однажды вернуться домой...

Обращаю взгляд к небу: "Чтоб снова поля колосили,

Помоги нам, Господь, не сломаться... И только всего.

На отдельных участках оставшись опорой России,

Поднимающей флаги победы своей в СВО.

➖➖➖➖➖

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Ильиных Валентина

НОВОГОДНЕЕ

И смерти нет, и дочка без меня

Уже не верит в Дедушку Мороза.

В Донецке на ветру не мерзнут слезы.

Здесь плюс четыре вот уже три дня.

Наш полк на волевых идет вперёд

(Точнее, то, что от него осталось).

И плечи гнет смертельная усталость,

И завтра не наступит Новый Год

Для пацанов, для тех моих друзей,

Что навсегда остались под Авдосом.

И Дед Мороз с румяным красным носом

Подарок не оставит у дверей,

Но мы сквозь грязь и снег идём вперёд.

Мы - русский мир огня, добра и хлеба!

И тот из нас, кто дольше проживёт,

Расскажет всем, как нам далась Победа.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

Художник – Машины рисовашки

НОВЫЙ ГОД?

Такая боль, что нужно выйти в ночь,

Идти по самым тихим закоулкам,

Где даже снегу посветлеть невмочь,

Где шаг, где эхо не бывает гулким.

Где время на петле ворот скрипит,

Где вдоль тропы одни слепые окна,

У каждого бревна радикулит,

Где ветер, вьюга рвутся на волокна.

Где стыло пахнет деревом сырым,

Где жизнь легла в оббитые кастрюли,

Где никогда не наступает Крым,

И никаких берёз и люли-люли…

Там у оврага виден край всего,

Без всяких там морей и океанов,

Над ним стоит скамья для одного,

Как точка сбора новых окаянных.

И там уже давно не ждут гостей.

Фонарь согбенный льёт тоску желтушно.

И я туда продрогший до костей

Пришёл с вопросом глупым, простодушным.

На той скамье похожий на бомжа,

Плащом пурпурным скрыв худые плечи,

Дошедших ждёт, собой не дорожа,

Как может только Богочеловечность...

Я прошептал или подумал свой вопрос,

И Он привстал, не дав мне падать ниц,

Ответил Он мне тихо: Я – Христос…

И с плеч Своих отдал мне плащаницу.

А в городах салюты и огни,

Шампанское и Новый Год метелит…

А мы сидим тут на скамье одни,

До Рождества какая-то неделя…

➖➖➖➖➖

© Сергей Козлов, российский писатель, председатель Тюменской писательской организации, член Союза писателей России c 1999 года, член Союза журналистов России. С февраля 2011 года — главный редактор журнала «Югра». Сергей Сергеевич — литературный редактор газеты «Тюменская область сегодня», главный редактор газеты «Сибирское богатство» и сопредседатель общества русской культуры Тюменской области.

Художник – Владимир Киреев

НОВОГОДЬЕ

Мечтающим в отпуск убраться на съём,

Им в чате напишут - "Встречайте, везём,

Уже под Ростовом, ни снега, ни льда,

И небо лежит над землей, как плита,

Заканчивается сезон трудовой,

Разгрузимся к ночи, а утром домой".

С присущей печалью, что вброд глубока,

Ответят: "Мы выслали к вам Лопуха,

Съезжайте, где лес наиболее толст,

Проедете реку, и сразу под мост,

Где знак поворота лежит неглиже".

- По старой дороге?

- По новой уже.

Вздохнут, перекурят и снова попрут,

Проскочат участок и сядут на грунт.

- Берите левее.

В полей широту,

Где Яндекса жгли ещё в прошлом году,

Где Убер убит, и не видно ни зги,

То берцы, то стельки, то термо-носки.

➖➖➖➖➖

© Сергей Арутюнов, доцент Литературного института им. А. М. Горького, член Союза писателей России

Художник Ильиных Валентина

ПУСТЬ СЛУЧИТСЯ ВОЛШЕБСТВО

Любимые, родные, дорогие!

Пусть в этот год случится волшебство

И вы домой вернётесь все живые,

Закончили вы эту СВО!

Нет больше взрывов, дроны не летают,

На штурм теперь ребята не идут.

Всё люди к мирной жизни привыкают,

Налаживают быт свой и уют!

Я накануне это загадала,

Чтоб в Новый год, когда куранты бьют,

Страна своих героев возвращала

И в небе был победный ваш салют!

Накрытый стол, украшенная ёлка,

Традиционный тазик оливье!

Вы были на войне безумно долго,

Пора на Новый год к своей семье!

Любимые, родные, дорогие,

Пусть в эту ночь случится волшебство!

И вы домой вернётесь все живые,

К своим родным сейчас и в Рождество!

➖➖➖➖➖

© Ирина Вялых

Художник Ильиных Валентина

НОВОГОДНЕЕ

В большой России Новый год.

Страна куражится да пляшет.

Вот и у нас снежок идёт,

Чтоб замести дороги наши...

Снег первый трогаю рукой,

Возрадовшись как в первом классе,

А сколько звёзд над головой

Сегодня ночью на Донбассе!

Не слышно выстрелов вдали,

И не летают даже дроны.

Мы в землю здесь, почти вросли,

Ведь у войны свои законы...

Такая выпала стезя,

(Хотя, был выбор безрассуден),

Но по-другому нам нельзя.

Как объяснить всё это людям?

Средь огненых путей и трасс

Не растеряв души мотивы,

С воспоминаньем милых глаз,

Глядим в иные объективы,

Где жизнь попробовав на вкус,

Судьбу совсем не проклинаю.

Где обещаю, что вернусь,

А вот когда, ещё не знаю.

Ночь новогодняя длинна.

Мечта одна: узреть Победу,

Чтоб многолетняя война

Возможно, завершилась к лету..

Тогда всему сведу итог,

Кивнув беспечной головою.

А нынче пусть идёт снежок,

Да обеляет мир собою.

➖➖➖➖➖

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Ильиных Валентина

Эта белая тишина

Плотным слоем покрыла тело—

Здесь вчера умерла война.

Правда, смерти другим хотела,

Так хотела мечом висеть,

Рвать на жилы в аду бессонниц...

Только стала Покровом сеть

Светлоликих небогородиц.

Снова в душах белым-бело —

Нет войны. Проступая словно,

Стала жизнь на одно село

Больше. Больше и тише снова.

➖➖➖➖➖

© Светлана Кузьмина, член Союза писателей России

Художник Ильиных Валентина

«Вот снова пробки в потолок»

Вот снова пробки в потолок,

В расход за мясом шли салаты.

Хлестали водку, словно сок,

И с каждой рюмкой громче маты.

Иконы, даже на стене,

Ничуть для брани не смущали,

И кости мыли всей стране,

Про храм молчу — не посещали.

Высокопарные лились,

Там за победу нашу тосты.

Но помогать же не брались,

На душах нет мест без коросты.

В угаре пьяном весь январь,

Давно доедены салаты.

Что напиваться-то, как тварь?

За это ль гибнут там солдаты?…

➖➖➖➖➖

Георгий 01.01.2026 https://t.me/Georgiypoems/7504

Прошу, Господь, в ближайший год,

Пошли благие перемены!

С горячей верой, ждёт народ

Безоговорочной Победы!

Помилуй, Боже, помоги!

Спаси бойцов на поле брани!

От пуль шальных убереги

И исцели ребят, кто ранен.

В боях тяжёлых сохрани

И дай им Ангелов за спины,

Чтобы защитники Руси

Домой вернулись невредимы!

Сердца людские умягчи,

Чтоб стали к ближнему добрее.

Даруй терпения, любви,

Чтобы надежда души грела.

Нам прегрешения прости.

Сплоти Россию воедино,

Чтобы не сбились мы с пути

И непременно победили!

Совсем уж скоро Новый год -

Мечтают многие о чуде!

Пускай победным будет он,

И счастье вновь прибудет к людям!

➖➖➖➖➖

Автор: Юлия, жена героя, 21.12.2024

Главное, чтоб не было войны...

Новый год, а век остался старым:

Погибают дочери, сыны

Под курантов ровные удары...

Души в теле мельче всяких пуль,

А вне тела - целые планеты.

Их считает ангельский патруль...

Только на земле опять ракеты...

Вот удар... И вот ещё один...

Смотрит Бог с поникшей головою:

В небе стонет журавлиный клин,

А тела... под мёрзлою травою...

Вновь фейерверк - на радость сатаны -

Не разбудит павшего навеки...

Главное, чтоб не было войны...

А душа пусть будет в ЧЕЛОВЕКЕ.

➖➖➖➖➖

© Алексей Ярославский, член Союза писателей России.

Художник Валентина Ильиных

Налей шампанского

елового

Для этой встречи

года Нового,

Как будто его держит

в животе

Обманщик-телевизор

в темноте!

Мы то, что мы едим,

чтоб в год войти.

Мы - оливье,

шампанское, айти…

Прости советский праздник

в строгий пост.

Сегодня вся Россия - Крымский мост:

Сильна и уязвима,

как зима,

Нелепа и бела,

как жизнь сама.

Чем человек умней,

тем больше рад,

Тем меньше

фейерверков и петард.

Мы, как бы верим,

стоя за столом,

Что в полночь мир

прощается со злом.

И честно ждём

счастливых новостей,

Играя, кто как может,

роль детей.

Открой же в Третьяковке задний двор,

Пусть вылетит

с картины на простор

Тот красный конь - предвестник грозных лет,

И Петров-Водкин

радуется вслед.

➖➖➖➖➖

© Влад Маленко, художественный руководитель Московского театра поэтов

Художник Ильиных Валентина

Ты говоришь, что, мол, не посылал его,

он сам, он за баблом туда пошёл.

Он сам. И там останется до талого.

До талого охотник он большой.

Охотник злу противиться насилием

и делать то, что дОлжно — так, должнО.

Заточен, верно, биться за Россию он.

И за тебя, с Россией заодно.

А ты не посылал его, конечно же.

Он сам. Он сам. Он сам признался мне:

его позвали дети, повзрослевшие

на этой необъявленной войне,

учительница тихая из Купянска,

спуститься не успевшая в подвал.

Сама земля обугленная русская.

И голос деда, кажется, позвал.

И вот теперь, тобой туда не посланный,

он сам, он там, упрямо, тяжело

своих друзей, и молодость, и кровь свою

четвёртый год меняет на бабло.

Потом, когда... Когда, когда неведомо.

Не спрашиваю я, не отвечай.

Когда однажды вымолвит: "Победа!" — он,

ты: "Наша", — бросишь как бы невзначай.

И твой язык отсохнуть не сподобится.

Ни капли не ослабнет аппетит.

Ты вдруг не устыдишься до бессонницы.

Он сам. Он сам. Он сам тебя простит.

➖➖➖➖➖

© Наталия Тебелева

Художник Ильиных Валентина

Сон на войне - и роскошь, и мечта.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

И спали даже, если щедро били

«Баба яга» по нам или артА.

Пол от обломков у стены прибрал,

Столешницу на кирпичи и коврик,

Рюкзак под голову и пофиг, что полковник

За патчи выговор влепить пообещал.

Метис калачиком два метра уложил,

Огромный, но во сне спит, как ребёнок,

Мы с февраля с ним, будто бы с пелёнок,

Храни Господь, чтоб этот парень жил.

Фиксатый Болт обкатан в «Вагнерах»,

Туда из зоны, выжил в мясорубке,

Потом мятеж, но за свои поступки

Хлебает с нами, как и мы - махра.

Под щёку Толстый положил кулак,

Он из деревни, бережливый очень,

Мембрана рвётся - он латает скотчем

И говорит, что хорошо и так.

На грудь Косматый уронил башку,

Пожрать где ищет или ходит хмурый,

Сгибает нА спор лихо арматуру,

И набивает ролтоном кишку.

Вот вся моя пехотная артель -

Спят пацаны, сопят-храпят негромко,

Спят на столах и на дверных обломках,

Сегодня это наша колыбель.

➖➖➖➖➖

©️ Сергей Ефимов https://t.me/orthodoxoprichnick

Художник Аликперова Ирина

Гуляла совесть по столице,

Была невинна и чиста.

Глядела на прохожих лица,

И лжи не ведали уста.

Прошла по площади, по Красной,

И вышла на бульвар страстной.

И жизнь казалась ей прекрасной,

Вот в дом зашла она большой.

Тот дом был Дума городская,

Внутри сияло от убранства.

Там в зал текла толпа людская,

Все из сословия дворянства.

И совесть тоже заглянула

В тот зал, где было заседание.

И чуть в слезах не утонула,

Не в силах сдерживать рыдание…

Она не видела ни в ком

Своей хоть маленькой частицы.

И от обиды в горле ком,

И шок сковал её в столице.

Её схватили за грудки,

И платье всё сорвать пытались.

Во вкус вошли вмиг мужики,

И ничего там не стеснялись.

Про весь же ужас умолчу,

Без красок расскажу лишь вкратце.

Детали все я исключу,

Вся суть в коротеньком абзаце.

Её насиловали, били,

Пытались навсегда заткнуть.

В себе найдя её, душили,

Забили так, что не взглянуть.

Она была им в горле костью,

Что так мешала воровать.

Была незваной в Думе гостью,

Пришлось её замордовать.

Гуляла совесть по столице,

Была невинна и чиста,

Но стоило с пути ей сбиться,

Её распяли, как Христа.

➖➖➖➖➖

Георгий 28.12.2025 https://t.me/Georgiypoems/7466

К исходу близя самый тёмный месяц,

Стеклом потёртым ёлка заиграла,

Когда был вырезан игрушечный красноармеец

Из старого советского журнала.

В будёновке с нарядною звездою,

В зелёной неснимаемой шинели,

В седле на красном жеребце с узорчатой уздою,

Богатырём глядел он в самом деле.

Неровно склеен, накренён нелепо,

Но мне, девчонке, он казался чудом,

И пах травой, как будто перенёс меня в то лето,

Где, разбежавшись, вниз с холма лечу я.

К нему едва решалась прикасаться,

Смотрела – и уснула незаметно

Задолго до того, как непреклонно бить двенадцать

Куранты стали, клича безответно.

К ресницам липли тёплые снежинки.

Мне снились новогодние подарки

Под фейерверки, телевизионные ужимки

И лай соседской пуганой овчарки.

Смешной, несвоевременный, бумажный –

Под ёлкой замер мой красноармеец.

Мне снилось, что пока он тут стоит бессменной стражей,

Никто меня обидеть не посмеет.

➖➖➖➖➖

© Елена Величко, член координационного бюро СМЛ Московская область

КАК СНЕГ, НА ГОЛОВУ УПАВШИЙ...

отцам, не дождавшимся сыновей с войны...

Как снег на голову упал -

Мол, сын ваш - без вести пропавший.

Вся жизнь прошла, как день вчерашний...

Сынок Ваш без вести пропал.

Он прозвенел. Да, тот звонок.

Отец домой пришёл уставший.

А сын, давно уж не писавший,

Пропал. Ну где же ты, сынок!?

Звонил тот самый капитан,

Когда-то с сыном воевавший

В Чечне. Опять военным ставший,

Его армейский корифан.

- Отец, твой сын, он воевал

Смело, уверенно шагавший,

Боец, усталости не знавший,

И верим мы - он не пропал...

Мы отвечаем головой,

Что он, ещё не проигравший,

Не раз за хвост удачу бравший,

Он где-то там, он даст им бой...

Сегодня снова падал снег...

Отец ушёл. Да, не дождавший...

Сказали, без вести пропавший,

Ваш самый близкий человек...

➖➖➖➖➖

© Сергей Максимов

Художник Валентина Ильиных

Окружили враги кольцом…

Но не отнята – вертикаль.

Я прикрыт Небесным Отцом.

Зря, погибель, зубы не скаль.

Пусть грохочет кругом война,

И шажок всего до черты…

Но царит в груди тишина,

И цветут средь нее цветы…

➖➖➖➖➖

© отец Андрей Логвинов

Художник Валентина Ильиных

РУКОПАШНАЯ

Пылало небо на закате,

Наш взвод удерживал рубеж,

Раз нет патронов в автомате,

Берись за нож – коли и режь.

Я верю в ярость ледяную,

Как снайпер верит в свой прицел -

Когда сойдемся мы вплотную,

Не он, а я останусь цел.

Вот мы уже - скрестясь глазами,

За три секунды до ножей,

И мир вокруг как будто замер

В своем кровавом дележе.

Сошлись. С одним и тем же матом

Металл царапал о металл…

И скалил дьявол рот щербатый,

И ворон поле облетал.

Подброшен в небо жребий древний,

Минута длится дольше дня,

Последний лязг, как вздох последний -

И Бог поставил на меня.

Тот был, наверное, с нацбата,

Не храбрость – ненависть гнала,

А я лишь помнил то, что свято -

Тепло родимого угла.

А после пальцы с рукояти

Мне разжимали в блиндаже…

Пылало небо на закате,

Наш взвод стоял на рубеже.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Дарин, член Союза писателей России

БЫЛ ОН С ДЕТСТВА БЕЗУМНО В НЕЁ ВЛЮБЛЕН

Был он с детства безумно в неё влюблён -

В свою Родину - словно в мать.

Белый клевер срывал, зажимал в ладонь

Чтоб никто не посмел отнять.

Отзывалась любовью ему земля,

Где родился он, вырос, жил.

Он страну кормил, добывал угля.

И любимых детей растил.

А когда ниоткуда пришла беда:

Взрывы ГРАДов, нацистов зло.

Стиснув зубы от боли, ушёл тогда

Добровольцем на СВО.

Но однажды под Горловкой, вот беда:

Польский снайпер курок нажал.

Он как будто уставший к земле припал

И руками траву зажал...

Как же был он безумно в неё влюблён

Доверяя мечтам простым.

Белый клевер пророс, где когда-то он

На Донецкой земле застыл.

➖➖➖➖➖

© Константин Судавцев

Художник Валентина Ильиных

«Срочник…»

Прости, Господь, что я совру,

Пусть правды мать не знает,

Что завтра рано по утру

Её сын наступает.

Пусть будет думать, я в тылу,

Не на войне, а в части,

Что я не ранен, не в пылу...

Зачем ей знать все страсти?

Совру, что скоро тихий час,

Ведь как-никак суббота.

Что на обед спешу сейчас,

Гремит вокруг работа.

Пусть спит спокойно моя мать,

И про контракт не знает,

Что завтра снова штурмовать...

И страшно, как бывает.

Прости, Господь, что ей солгу,

От правды сердце схватит.

Сказать, как есть, я не могу

Истерика накатит.

Надеюсь, я вернусь домой

Живой и невредимый.

Молю, Господь, Ты будь со мной,

И Ангел мой незримый.

Пускай меня дождётся мать,

Живого, а не в цинке.

Сейчас я должен ей соврать,

Да так, чтоб без запинки.

Ей правды всей не понести,

В миг сердце оборвётся...

За ложь мою, Господь, прости,

Надеюсь, обойдётся…

➖➖➖➖➖

Георгий 21.12.2025 https://t.me/Georgiypoems/7410

Над Запорожьем – ветер перемен.

Идёт «Восток»*. И каждый Божий день

для будущего мира уготовлен.

Дано заданье – взять опорный пункт,

и мы с тобою снова в группе, друг,

выходим ночью на разведку боем.

И ты идёшь со мной в туман и дым,

чтоб навсегда остаться молодым

и в плоть земли врастать.

Но не сегодня!

Сегодня в планах трасса на Гуляй,

там ад, конечно, так что рано в рай,

с земли не видно Промысла Господня!

К чертям чертей нам доставлять, браток,

так что давай продержимся чуток,

потом расскажем внукам про Победу –

как жжёт арта опорники врага,

и чётко видят цель БПЛА,

с азартом за «ягой» идя по следу.

Нам Родина дала приказ такой:

мы лечим русофобию с тобой –

добро, браток, должно быть с кулаками.

Неважно, кем ты был, когда ты здесь

сбиваешь с тех бандеровскую спесь,

кто Русь и веру топчет сапогами.

И значит, брат, покуда живы мы,

гореть в аду отродьям сатаны,

и пеплом стать в пылу самосожженья.

Без суеты форсируем Гайчур,

и держит Русь за нас с тобой свечу,

и молится

за наше

возвращенье.

➖➖➖➖➖

*Группировка войск «Восток»

➖➖➖➖➖

© Марина Лопатина

Художник Валентина Ильиных

«Тоска по дому…»

Здесь даже птицы не летают,

Но я о птицах, о живых.

А дроны здесь не отдыхают,

И голос жизни давно стих.

Здесь слышно лишь одно жужжание,

И в небе сплошь за роем рой.

Нам жребий выпал — испытания,

Дай Бог, вернёмся же домой.

Устали напрочь все, как черти,

В народе так же говорят?

Почти привыкли все мы к смерти,

Теряем каждый день ребят.

Мечты все стали приземлённей:

Поесть, поспать, обнять семью.

Мы стали за войну сплочённей,

Стоим все вместе на краю.

Но свято верим мы в победу,

Дай Бог, прошли весь ад не зря.

К семье я в мыслях уже еду,

Подняв со дна все якоря.

➖➖➖➖➖

Георгий 23.12.2025 https://t.me/Georgiypoems/7428

ДЕРЖИСЬ, СЕРЕГА!

Я столько времени не думал о войне

И жил как многие - в суть дела не вникая.

И вот однажды старый друг пришел ко мне.

Мы посидели с ним, былое вспоминая.

Потом он рассказал, как там

Ребята многие уходят безвозвратно.

И каждый день, что здесь подарен нам-

Последний, не вернувшимся обратно...

С тех пор я очень часто думаю о нем,

Как будто с ним осталось часть меня.

Как будто с ним я ночью или днем

Держу позиции на линии огня...

Ты доблести для юношей пример!

Несешь ты службу, защищая нас!

Держись Серёга - Русский Офицер.

Мы встретимся с тобой еще не раз!

➖➖➖➖➖

© Священник Николай Аникин

ШТУРМ

Новогоднюю открытку

Не получит, не прочтёт...

Губы плотно сжаты в нитку,

Да и слов – наперечёт.

А с чего болтать напрасно –

Тут такое не в чести;

То ли дело под Попасной

Три опорника снести.

Здесь иным живут и дышат,

Пстобрёхов не берут;

О штурмах потом напишут –

Правда, здорово приврут.

Он из плоти – не из стали,

Но судьба не подвела:

Он один из этой стаи,

И другой родни нема.

➖➖➖➖➖

© Олег Постников, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

У ночной "бабы-яги"

Из подмышек две серьги, –

Две противотанковых

На прищепках цанговых.

По́ боку радикулит, –

Словно "дырчик", тарахтит

Лошадиносилая

Ведьма шестикрылая.

Что тревожишь, что кружишь?

Забери тебя камыш,

Тина, заболочина,

Водяного вотчина.

Скройся, сгинь, нечистый тать,

Дай до солнышка доспать.

➖➖➖➖➖

© Юрий Савченко

Художник Валентина Ильиных

«А им всего по 19…»

Как много там… Кому по девятнадцать,

Но жизнь, видавших, вперёд на целый век.

И где-то сил находит улыбаться

Наш несломимый русский человек.

Оставив юность навсегда в окопе,

И раньше времени полно седых волос.

Как не вникай, но не понять Европе,

Как наш мальчишка до Воина возрос.

Ему б сейчас с девчонкой, да под ручку

Идти проспектом при свете фонарей.

Но он врагам по полной даёт взбучку,

Сказав: «Огонь! Расчётам батарей!»

Там все мужи, и пусть по девятнадцать,

Жизнь повидали уже на целый век,

И всё же сил находит улыбаться

Наш несломимый русский человек.

➖➖➖➖➖

Георгий 20.12.2025 https://t.me/Georgiypoems/7409

В ЗЕМЛЯНКЕ

Мерцает в холодной землянке

Окопной свечи огонёк .

И пьёт кипяток из жестянки,

Чумазый смешной паренёк.

- Сейчас бы в деревню к бабуле:

Там свежий наваристый суп,

Компот и ржаные козули *,

Не ел на гражданке, был глуп.

- Сейчас бы попариться в бане,

Распарить все косточки в ней,-

Вступил в разговор дядя Ваня,-

- С пивком, было бы веселей.

- А мне бы жену молодую,

Покрепче обнять, целовать,

И маму свою пожилую,

В болезни её поддержать.

Такие простые желанья

Суровых седых мужиков:

Скорей бы с родными свиданья,

Где радость царит и любовь.

➖➖➖➖➖

*Козули - печенье

➖➖➖➖➖

©Людмила Мехед

Художник Валентина Ильиных

«Задубевший пряник…»

Нашёл в кармане пряник задубевший,

Он камень, что зубам и не подстать.

Но я неделю как уже не евший,

Вцепившись жадно, буду же глодать.

Кусаю, словно волк свою добычу,

Пытаясь оторвать добыче плоть.

Кой как грызу, от счастья чуть не хнычу,

Вот только бы мне зуб не отколоть.

Оголодал, как зверь, что нет и мочи,

Спасибо за сей пряник же врагу.

Его убив, закрыл рукою очи,

И пряник, что нашёл, приберегу.

Его я съел всего на половину,

Когда ещё кусок пошлёт Господь.

И словно в животе взорвали мину,

Ох, как же брюхо начало колоть.

От голода желудка слиплись стенки,

Неделю как не видел он еды.

От боли опустился на коленки,

Вот этой не хватало мне беды.

Ну вроде потихоньку отпускает,

Наверное, там пряник под размяк.

И камень задубевший во мне тает,

И сам я таю, стал уже дохляк.

Там под бушлатом чую одни рёбра,

Еды и дроном трудно передать.

Вцепился в меня голод, словно кобра,

Но есть приказ, и шаг не отступать.

Достал с кармана пряник задубевший,

Он камень, что зубам и не подстать.

Ещё одну неделю как не евший,

Вцепившись жадно, буду же глодать.

➖➖➖➖➖

Георгий 16.12.2025 https://t.me/Georgiypoems/7378

«Я так замёрз…»

Пришёл мороз, сковало мои руки,

Дышу на них, но не могу разжать.

Который год с семьёй своей в разлуке,

Куда ж деваться, надо побеждать.

Бушлат промёрз, и прям на мне стал колом,

И пальцы ног боюсь не отогреть.

Всю плоть мою пронзает, как уколом,

Мне б от мороза здесь не помереть.

Стою, молюсь в обнимку с автоматом,

И зуб на зуб всё не могу поймать.

Прости, Господь, что злюсь порою с матом,

За нами Родина, приказ не отступать.

Я так промёрз, что прямо коченею,

Ещё чуть-чуть — застыну навсегда.

Я б улетел на юг, но не умею,

Сковали напрочь эти холода.

Эх, и мороз, куда ж скажи, ты давишь?

И все полёвки строем в блиндажи.

Хоть и промёрз, позиций не оставишь,

Когда же мир, молю, Господь, скажи…

➖➖➖➖➖

Георгий 15.12.2025 https://t.me/Georgiypoems/7366

ПОКА НЕ НАЙДЕН, Я – ЖИВОЙ

Я обещал вернуться сыну!

Жене вернуться обещал!

А ты поверил, что я сгинул?

И то, что без вести пропал?

Мы взводом держим оборону.

У нас Россия за спиной.

И, по военному закону,

Пока не найден, я - живой.

Мы не отступим, не сдадимся,

Врагу не выбить нас теперь.

Солдат и мертвый будет биться,

Погибших не предаст друзей.

Когда найдут, домой отправят.

Доставят прах с передовой.

И свечи в храме будут ставить

Теперь уже за упокой.

➖➖➖➖➖

© Владимир Калашников

Художник Валентина Ильиных