Всей правды Херш не сказал. Тайна уничтожения "Северного потока" раскрыта

Профессиональный разоблачитель американский журналист-ветеран Сеймур Херш регулярно возвращается к теме подрывов трёх ниток "Северного потока". С постоянным рефреном: Во всём виноват Байден! Широкая публика ему доверяет. А зря – тут не всё так просто! Истина намного страшнее, её-то американцы и пытаются скрыть.

Как же можно не верить Хершу, с возмущением спросят многие. Ведь именно он сделал в своё время достоянием гласности страшную резню, учинённую американскими военными во вьетнамской деревне Сонгми. Его версия уничтожения "Северного потока", которую с пеной у рта отрицает Вашингтон и замалчивает западная мейнстримная пресса, выглядит абсолютно логичной.

Опять Байден!

К ней Херш снова обратился в среду, прокомментировав на платформе Substack появление в западной прессе новых данных о псевдорасследовании (как известно, главное в следственных действиях – не выйти на самих себя), в частности, об обнаружении в ФРГ использованной якобы для диверсии яхты. Журналист раскритиковал версию об участии в подрыве "Северного потока" небольшого парусника "Андромеда", которая, по его словам, была скормлена немецким СМИ ЦРУ и шита белыми нитками.

Ярким примером этого Херш считает, что подрывники оставили на яхте свои фальшивые документы. Кроме того, сами размеры судёнышка, осмотреть которое немецким репортёрам, скорее всего, не дали, не позволяли разместить на нём все необходимые приспособления и взрывчатку, чтобы успешно решить такую сложную задачу. С презрением ("сумасшедшая история") он относится и к утверждениям о том, что за диверсией стоит некая "проукраинская группировка", о планах и действиях которой не знали якобы ни Вашингтон, ни Киев.

Я хотел бы обратить внимание на различных сотрудников ЦРУ, которые предоставляли фальшивые истории СМИ здесь и за рубежом в успешной попытке сделать так, чтобы мир сосредоточился на любых иных подозреваемых, кроме наиболее логичного – президента США, – подчеркнул Херш.

Заклеймили клеветником, но не трогают

Белый дом назвал версию событий, изложенную публицистом, что президент США дал команду, а его ближайшее окружение тайно спланировало и организовало диверсию, "совершенной ложью и полной фикцией". Это понятно: кто же в таком признается. Но подозрительно другое. Администрация Байдена не тащит Херша в суд за клевету и не считает, что он связан с Россией, хотя в этом уличали кого не лень – начиная с экс-президента Дональда Трампа. Значит, откровения Херша администрации Байдена… выгодны. Иного объяснения просто не может быть.

Чем же они в таком случае выгодны? Как может быть выгодно Белому дому, например, такое утверждение Херша:

Байден хочет войны. Не спрашивайте, почему президенты хотят воевать, наверное, это хорошо для их рейтингов. Он хочет показать, что Россия ослабнет, считает, что это (взрыв "Северного потока", лишение Европы значительной части русского газа. – Ред.) хорошо для США в политическом смысле.

Может. Отвечаем. Херш говорит правду относительно всех обстоятельств этой печальной истории, кроме одного. По самому главному для США и остального мира пункту – что приказ уничтожить газопровод якобы отдал Байден. Он, со слов своих "информаторов", скармливает широкой публике неправду, чтобы скрыть самое страшное. Реальность заключается в том, что Байден просто кукла, которая ходит с поводырями, еле-еле читает написанные для него (иногда двумя не согласными друг с другом спичрайтерами) речи, теряется в толпе и на сцене, становится на колени, пожимает руки призракам, несёт откровенную чушь, постоянно допускает ляпы и оговорки, которые приходится дезавуировать Белому дому.

Преступники иногда признаются в менее тяжких преступлениях, чтобы отвести от себя наиболее серьёзные подозрения. Так и тут. Имидж Байдена как слишком уж "крутого" президента, способного без объявления войны взорвать чужой газопровод, навредив в том числе и союзникам, конечно, плох. Но ещё страшнее имидж ничего не соображающего президента-ширмы, за спиной которого орудуют враждующие между собой властные группировки, не останавливающиеся даже перед тем, чтобы создать Casus belli c ядерной державой, к ужасу остальных.

Почему к нему нет претензий?

Поэтому правда, которую хотят убрать подальше с глаз долой "информаторы" Херша при его деятельном соучастии, заключается в том, что если бы Байден вдруг попробовал отдать такой приказ, он бы не был выполнен, ибо его окружение расколото по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики. Его окружают не только "ястребы", но и "голуби". Поэтому если бы нашлись те, кто тоже хотел бы взорвать "Северный поток", против этого восстали бы те, кто категорически против, и дело бы не сдвинулось с мёртвой точки.

Так происходит со многими важными решениями в США, ибо администрация Байдена безнадёжно расколота и недееспособна, у составляющих её группировок, которых минимум четыре, различные видения того, что нужно стране и их приспешникам. А раз в данном случае дело сдвинулось, значит, решение уничтожить "Северный поток" приняла и реализовала с опорой на госресурсы (без их использования диверсия была бы невозможна) лишь часть "коллективного Байдена", создав ужасный прецедент для всего мира.

Мы так и думали

Очередные откровения Херша полностью подтверждают догадки Царьграда и подозрения нашего лучшего американиста Дмитрия Дробницкого: разоблачитель не сказал всю правду о терроризме Байдена и Ко, ибо истина, как видим, намного страшнее. И в Кремле, похоже, думают так же – что акт государственного терроризма в отношении "Северного потока" был совершён… не США, а опирающимся на ресурсы государства одним из американских правящих кланов при содействии ряда заинтересованных в этом европейских стран – вероятно, Норвегии, Польши, Британии.

Так как в правящих кругах США не было и нет согласия ни по поводу того, нужно ли было взрывать газопровод, ни по вопросу, что делать дальше, поэтому-то там всё и валят на выжившего из ума и ничего не понимающего Байдена! Занесло, дескать, старикана, с кем не бывает. И это для США (Херш – американский патриот, Сонгми ему тоже позволили разоблачить) лучший выход из ситуации в условиях, когда Россия делом пока не ответила, а Китай страшно возмущён, экстраполируя на свой экспорт эти террористические методы.

Подозрения оправдались

С самого начала версия Херша о том, как принималось в Белом доме решение об уничтожении "Северного потока", вызывала у вдумчивых наблюдателей сильное подозрение. Потому что виновниками уничтожения газопровода были назначены не имеющий права голоса больной президент, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Между тем Салливан и Бёрнс считаются "голубями", а не "ястребами", призывают к осторожности в отношениях с Россией, даже готовы учитывать те или иные интересы Москвы, и оба входят в самый миролюбивый в нынешней администрации клинтоновский клан.

Но если не они, то кто? Дробницкий считает, что за диверсией на "Северном потоке" стоит так называемый аспинско-стэнфордский клан, ведущим представителем которого в нынешней администрации является госсекретарь Энтони Блинкен, "ястреб" из "ястребов". Он имеет тесные связи с британской группой Бориса Джонсона (Джонсонюка). Именно на этот клан, получается, и работает фактически Херш, а тот с его помощью пытается отвести от себя подозрение, переводя стрелки на Байдена, Салливана и Бёрнса…

Помимо сведения счётов в междоусобной борьбе, заказчики диверсии на "Северном потоке" ставили задачу лишить Европу дешёвого русского трубопроводного газа, зарубив "индустриальные поползновения ЕС" и ускорив переброску технологических мощностей в США или на другие подконтрольные территории. Плюс достигались ещё две цели. Во-первых, наносился удар по зачаткам рублёвого ценообразования, так как газ "Северного потока – 1" шёл за рубли для недружественных государств. Во-вторых, Россия лишалась части доходов в разгар украинской войны. Короче, в условиях "разобранности" американской администрации, которая не в состоянии выработать единую линию, наиболее решительная и агрессивная группа с соответствующими ответвлениями в Европе решила действовать самостоятельно. А теперь делает вид, что это было президентское решение. А какой спрос с этого президента?

Что с того?

Вывод из всего вышесказанного можно сделать только один: неуправляемая Америка Байдена, штурвал которой крутят в разные стороны периодически получающие доступ к нему враждебные друг к другу части команды этого странного корабля, – угроза для всего мира. В США сегодня просто не с кем вести переговоры и ещё глупее с кем-то договариваться. Какое может быть доверие к словам представителей американских властных группировок, если они не представляют всего правящего класса и на ножах друг с другом? Бессмысленно постоянно задавать вопрос: а это так считает ваша страна или отдельно взятый клан? Ибо налицо, согласно Дробницкому, "сборище кланов, каждый из которых будет действовать по-своему".

Для противников США в этой ситуации имеется много минусов, перекрываемых огромным плюсом – принципиальной недееспособностью главного врага, не способного проводить в данных условиях системную политику. Для союзников и вассалов США налицо одни минусы. Но это их дело.

Теперь понятно, почему не может успокоиться Херш и почему Россия медлит с ответом? Трудно ответить так, чтобы покарать Блинкена, но не задеть Салливана. Да и вообще: не будет же Лавров взрывать какой-нибудь американский трубопровод с помощью военных водолазов?

https://tsargrad.tv/articles/vsej-pravdy-hersh-ne-skazal-taj...