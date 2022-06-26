Журнал "Жизнь" ("Life"), 29 марта 1943 года - 3

Часть 1 Часть 2

(Красным шрифтом выделен текст, отмеченный Сталиным при прочтении)







стр.49-51.

СОВЕТЫ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД.

Бывший посол в Москве даёт ответ на ряд недоуменных вопросов.

ДЖОЗЕФ И.ДЭВИС

Будучи послом США в СССР с 1936 по 1938 год, Джозеф Дэвис оказался удачной находкой для обоих народов. Открытые и честные суждения. этого откровенного капиталиста о достижениях коммунистов нравились русским. В то же время его проницательные доклады Государственному Департаменту давали истинную картину политики России и ее мощи. Изданная им книга "Миссия в Москву”, в которой он описывает свою деятельность в качестве посла в СССР, в настоящее время кинофицируется.

Мр.ДЭВИС считает, что сотрудничество США и СССР заложит основу мира. "Лайф” обратился к нему с просьбой ответить на ряд вопросов о послевоенных отношениях с Россией, беспокоящих в настоящее время американский народ.

Насколько мне известно, ответы на эти вопросы, заданные мне редакторами журнала, не отражают какого-либо официального мнения Советского Союза или Соединенных Штатов. Я не намерен был также представить эти ответы в виде догматических утверждений. Это всего-навсего мое собственное мнение и лишь в этом свете они представляют собой какую-то ценность. Они основаны на опубликованных источниках информации и на известных мне фактах и представляют мое собственное суждение.

1. Можем ли мы предположить, что правители России являются людьми доброй воли по отношению к другим народам, и что они желают установления прочного мира во всем мире?

Да. Сделанные ими публичные заявления об осуществляемой политике и их деяния в последнее десятилетие являются подтверждением этого. Занимая пост министра иностранных дел, посол Литвинов был выдающимся защитником совместных действий неагрессивных народов для обеспечения "прочного мира во всем мире". Он проповедовал эту идею как в Лиге Наций, так и за ее пределами. Он постоянно указывал на то, что где бы не вспыхнула война, остальные страны неизбежно окажутся втянутыми в неё, ибо "мир неделим". Абиссиния‚ Испания, Китай, согласие Советов оказать совместно с Францией помощь Чехословакии в случае наступления со стороны Германии – все это свидетельствует об их искренности как "людей доброй воли". Это свидетельствует также об их практической заинтересованности в существовании мира во всем мире и в том, чтобы жить в мире со всеми другими народами.

2. Будет ли Россия держаться изолированно после войны, или она будет стремиться к сотрудничеству с другими великими державами в деле создания прочного мира?

Это будет зависеть от того с какой международной ситуацией им придется встретиться, или же от того с какой международной ситуацией они, по их мнению, имеют дело сейчас. Если они верят и доверяют предложениям со стороны Великобритании, Китая и нашей страны, а также союзных наций, они, по-моему, приложат такие же усилия в общем деле создания прочного и порядочного мира, как и все эти нации, причем усилия эти будут носить возвышенный и альтруистический характер.

Если же, с другой стороны, они сочтут, что не встречаю равного участия других стран в создании такой основы, они, не колеблясь пойдут своим путем. Провести себя они не дадут. Не удастся также заставить их таскать для кого-либо каштаны из огня. Они поступят точно так же, как поступили бы мы, если бы оказались в их шкуре.

3. Попытается ли Россия создать нечто вроде международной федерации, которая олицетворяла бы переход власти от входящих в ее состав государств к центральному правительству? Или же она будет склоняться в пользу добровольного сотрудничества великих держав для поддержания прочного мира?

Советы горячо поддерживали Лигу Наций и постоянно проповедовали необходимость существования более сильной и более эффективной Лиги. Однако, они весьма практичны и реалистичны в применении своих идеалов. "Самое главное – прежде всего" – таков лозунг Советов. Я убежден, что они охотно откажутся от своего господства в той мере, в какой это обеспечило бы сильную федерацию, способную положить конец войнам, агрессии и захвату чужих земель и установить международную полицейскую силу, достаточно сильную для того, чтобы сохранить мир в международном обществе наций. Согласятся ли они на какие-либо другие уступки – будет зависеть от практичности и бескорыстия внесенных предложений и от их веры в добрую волю других крупных стран.

4. Захочет ли Россия заключить какие-либо международные соглашения, которые предусматривали бы передачу военной информации другим народам?

Да. Если это будет построено на честной и взаимной основе и с благородной целью защиты мира во всем мире против гангстеров, людей вне закона или террористов.

5. Уинстон Черчилль охарактеризовал некогда русскую внешнюю политику как "окутанную тайной загадку в загадке". Можете ли вы расшифровать это? Каковы основные цели русской внешней политики?

По-моему, лучшим подходом к решению "загадки" будет забыть эту эпиграмму и отказаться как от понятия "загадка", так и от понятия "тайна". Если здесь и есть какая-либо загадка, то, исходя из моего опыта, её лучше всего решить простейшим способом, а именно, исходя из предположения, что то, что они говорят, они в действительности и думают; что они честны в своих убеждениях, говорят правду и выполняют свои обещания. Если предположить также, что они сильны, дееспособны, отважны и хотят честно поступать по отношению к другим при условии, что, по их мнению, и к ним относятся честно, то эту "загадку" можно решить с достаточной точностью.

С моей точки зрения, внешняя политика Советского Правительства довольно ясна; она, прежде всего, преследует цель территориальной безопасности Советского Союза. С этой целью они создают прочную военную и промышленную систему. Не в пример Германии или Японии, Советский Союз не преследует грабительских целей. Лишь после прихода Гитлера к власти, крупная индустрия, развивавшаяся по сталинскому плану, ускоренным темпом переключалась на военные цели. Как только будет обеспечена территориальная безопасность Советского Союза, политика Советов будет направлена на внутреннее развитие страны. А это может быть лучше всего сделано при условии мира во всем мире. Поэтому советская внешняя политика всегда была направлена на предотвращение войны. Когда они потеряли веру как в желание, так и в способность западной демократии предпринять совместные реальные меры к тому, чтобы остановить Гитлера, они все еще пытались сохранить свою безопасность и мир для своей страны, заключив пакт о ненападении с Гитлером в 1939 году. Это не был пакт совместного наступления против врагов Германии. В нём говорилось только, что ни та, ни другая страна не нападут друг на друга. Они выиграли драгоценное время, которое лихорадочно использовали для защиты своей безопасности против неизбежного нападения со стороны нацистов.

Когда кончится эта война, осуществление их планов внутреннего развития страны в еще большей мере потребует существования мира.

Если мы будем читать заявления Советского Правительства или его вождей в свете этой политики, мы не увидим в них ни "загадки", ни "тайны". Они откровенны и прямы.

6. Существует ли свобода религии в России?

Конституция Советского Союза (статья 124*) предусматривает, что "Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаётся за всеми гражданами".

Та же самая статья отделяет церковь от государства и школу от церкви для того, чтобы "обеспечить гражданам свободу совести".

В статье 135** Конституции говорится, что религия не является препятствием для граждан принимать участие в выборах или же занимать какую-либо должность.

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*) Статья 128, а не 124 (прим. перев.)

**) Статья 139, а не 135 (прим. перев.)

До вступления в силу статьи 135, которой некоторые косвенно приписывают факт признания СССР президентом США в 1933 году, все народы, включая Соединённые Штаты, были гарантированы, что их подданные, проживающие в Советском Союзе, будут иметь: 1) полную свободу совести и отправления религиозных культов; 2) право отправлять церковную службу в церквях или зданиях, избранных ими для этой цели, не подвергаясь преследованиям и 3) право давать религиозное воспитание своим детям.

В 1937 году, по данным председателя Общества "Безбожник", в Советском Союзе насчитывалось около 100 000 священников.

Русская ортодоксальная церковь Советского Союза оказывает воинственную поддержку правительству в этой войне. Высший прелат, митрополит Сергий Московский призывал к терпимости верующих за пределами России и предупреждал эти народы, чтобы они не были введены з заблуждение "фашистской пропагандой" и не верили бы в "ложь" о преследовании церкви за последние годы. Недавно ортодоксальной иерархией была издана в Москве книга, посвященная правде о религии в России. Эта книга поставила своей целью дать точную информацию о положении религии в Советском Союзе.

Однако, несмотря на существующие конституционные гарантии, среди членов партии существует враждебное отношение к религии. Во время моего пребывания в Москве, я получил информацию из надежных источников, что только личное вмешательство премьера Сталина помогло преодолеть возражения против принятия этих статей Конституции.

7. Исполнена ли Россия решимости продолжать дело мировой революции?

По-моему, нет. Сталинская политика пятилеток со всей ясностью отвергла идею Троцкого о мировой революции. Троцкисты считали это одной из "измен" делу революции.

8. Если Россия отказалась от своих честолюбивых намерений стать мировым коммунистом, следует ли ей все же опасаться, "капиталистического" окружения и нападения?

Это зависит от их мнения в отношении того, есть ли у них основания для таких опасений. Поэтому, многое будет зависеть от подхода остальных стран к вопросу о послевоенной реконструкции и от позиции других стран по отношению к СССР. Если враждебность внешнего мира будет очевидна, они, несомненно, почувствуют это и будут защищаться.

До того, как Россия вступила в войну, недоверие России к западным демократиям было весьма реальным. На утро после внезапной ночной атаки Гитлера, 22 июня 1941 года, некоторые весьма осведомленные люди в Москве считали, что Англия одновременно нападет на Россию со стороны Балтийского моря, согласно договору с нацистами. Это опасение было развеяно только выступлением по радио премьер-министра Черчилля, его обещанием оказать России всяческую помощь.

Мне кажется, что в ходе войны, благодаря контакту и лучшему взаимопониманию, в значительной мере рассеялся классический страх перед "капиталистическим окружением и угрозой нападения".

9. Если даже Россия и не заинтересована в осуществлении мировой революции в собственных интересах, будет ли она все же использовать и впредь революционную деятельность в качестве инструмента русского национализма? Возможно ли, например, чтобы она содействовала распространению коммунистической революции в Европе? В Азии?

И эту мысль настойчиво и неутомимо проповедуют Геббельс и другие нацистские пропагандисты как в самой Германии, так и за ее пределами. Выразительные устные заявления премьера Сталина, статьи совместной декларации Объединенных Наций и договор, заключенный с Англией, нанесли удар этому гитлеровскому "чучелу" ‚которое он безуспешно пытался "продать" Европе в течение последних лет. Советский Союз имеет прочную репутацию страны, выполняющей свои обязательства. Советский Союз не будет способствовать разладу во внутренних делах других народов, за исключением тех случаев, когда он сможет воспользоваться этим в качестве инструмента, вызванного военной необходимостью.

10. Каковы, по-Вашему, возможные размеры территориальных требований России?

Было бы вполне естественным для них требовать то, что потребовала бы всякая другая страна при аналогичных обстоятельствах. Во-первых, они захотят, естественно, вернуть то, что было отнято у них силой после последней войны. Затем, естественно, было бы с их стороны потребовать любую территорию, которая с их точки зрения жизненно необходима для обеспечения их безопасности на случай возможного нападения со стороны Европы. в будущем.

Поэтому возможные размеры территориальных требований России будут зависеть от того, каково будет положение после заключения мира и от того, какой, по их мнению, мир будет существовать после заключения мира. Не следует забывать, что после первой мировой войны все Прибалтийские государства были отрезаны от России. Кроме того, та самая Германия, с которой они теперь воюют, отобрала у России в 1917 и 1918 годах почти всю территорию на западе, завоёванную Россией со времен Петра Великого, включая Украину и Белоруссию. Естественно с их стороны захотеть получить все это обратно у Германии, разбитой в этой войне. Пять миллионов украинцев были произвольно превращены в польских граждан после первой мировой войны. Бессарабия, которую примерно в это же время Румыния отняла у России, была русской в течение 100 лет. Соединенные Штаты отказались официально признать Бессарабию, как часть румынской территории. Можно крепко поспорить на тот счет, что притязания Советов на всю эту территорию отнюдь не исходили бы из желания увеличить свою территорию и не шли бы в разрез с обязательствами, взятыми на себя Советским правительством, как в договоре, заключенном с Англией в июне прошлого года, так и в совместной декларации объединённых наций, сделанной в Вашингтоне в январе 1942 года. Можно поспорить, что присоединение этих территорий не представляло бы собой агрессии, а явилось бы попросту возвращением России того, что было отнято у нее силой и справедливым исправлением допущенных в прошлом ошибок.

Далее, если Советское правительство будет. считать, что стоит лицом к лицу с той же самой международной системой, которая существовала до настоящей войны, оно несомненно потребует того, что требовало самосохранение в этой войне, а именно достаточного расширения территория на западной границе СССР для того, чтобы обеспечить себя на случай возможного нападения со стороны Европы. Это означало бы присоединение части Финляндии и, возможно, части польской территории по линии Керзона. Не забудьте, что эта линия была определена Комиссией Керзона, согласно Версальского договора, как линия расовой демаркации польского и русского народов.

В прошлом году, когда был подписан советско-британский договор, предусматривавший оказание взаимной помощи в случае нападения на ту или другую страну в течение 20 лет, как Британия, так и Советский Союз договорились о том, что решение спорных вопросов будет отложено до окончания войны, причем эти вопросы должны быть разрешены на основе определенных широких справедливых принципов. Умное решение. До тех пор, пока Гитлер и нацисты не будут как следует побиты, не время для нас спорить друг с другом.

В это время был поднят вопрос о польской границе. Газеты сообщали, что генерал Сикорский и польское правительство соглашались на такую постановку вопроса в интересах единства военных усилий. После заключения британско-советского договора, который, судя по отчётам прессы, был одобрен генералом Сикорским, было освобождено большое количество поляков, находившихся в заключении в России, выпущено на свободу около 100 000 польских солдат. Они были вооружены Великобританией и Соединенными Штатами и организованы в качестве вооруженной силы против Гитлера. Теперь они находятся на Среднем Востоке.

Я питаю большие симпатии к польскому народу, но едва ли можно было ожидать, что Советы останутся немы, когда в Лондоне встал вопрос об этих спорных пограничных делах, особенно после того, как Советы считали, что поляки согласны отложить решение этого вопроса до одержания победы над Германией. Советы не могли не возразить против урегулирования претензий поляков, так как хотели, чтобы была заслушана и их точка зрения. Весьма многозначительно, что поскольку дело касается Соединенных Штатов, отнюдь не Советы настаивают сейчас на принятии решения по этим спорным делам.

После того, как будет одержана победа, ситуация может оказаться совершенно отличной от той, которая существует сейчас. Многое может произойти за это время. Авиация произвела полную революцию в военной науке. Такие границы, как реки и горы, представляющие собой удобные базы для строительства укреплений‚ во многом потеряли свое значение. Война показала уже, что можно перебрасывать по воздуху тысячи парашютистов для нанесения серьёзного удара по жизненно важным центрам в тылу, попросту перелетев пограничные наземные укрепления. В реконструированном и мирном мире границы возможно не будут уже иметь такого важного значения.

Более того‚ условия мира будут заключать в себе пункты, предусматривающие соглашения о взаимной защите в системе коллективной безопасности, которые снизят необходимость в вооружении и оборонительных сооружениях. Невероятно, чтобы результатом войны не было бы достигнуто хотя бы это немногое.

При таких условиях вполне возможно, что Советы в интересах мира во всем мире будут придерживаться точки зрения, что расширение границ Советского Союза не является жизненно необходимым делом защиты от возможного повторения нападения со стороны Германии.

Товарищество и взаимопонимание, достигнутые в совместной борьбе против Гитлера и агрессии, помогут несомненно найти ключ к разрешению этих сложных вопросов.





стр.52-53

11. Что Россия считает своими собственными сферами влияния?

Это опять же будет зависеть от того, с какой международной ситуацией встретится Советское правительство по окончании войны. Если послевоенный мир может быть гарантирован в осуществлении одного принципа, а именно, что ни одна страна не сможет применить военной силы для навязывания своей воли, тогда эти вопросы, имеющие жизненно важное значение, могут быть решены на основе справедливости к порядочности. Я полагаю, что Советы для достижения этой цели пойдут на такие же уступки, как и всякий другой народ.

Однако, чтобы прямо ответить на этот вопрос, нужно сказать, что есть определённые вещи, представляющие жизненно важный интерес для России. Одним из таких вопросов является доступ к морю и незамерзающим портам. Здесь речь идёт в первую очередь о Тихом океане и Средиземном море. Россия всегда была заинтересована в портах Порт-Артур и Дайрен на Тихом океане, которых она лишилась в 1905 году. Что касается использования ею и другими народами Дарданелл, как пути для вождения кораблей и выхода из Черного моря через Средиземное в океан, то было бы вполне естественно и справедливо со стороны России быть заинтересованной в Дарданеллах. Подходя с реалистической точки зрения, во враждебном или анархическом мире, необходимость самозащиты может потребовать от России бросить значительную часть своих вооруженных сил на защиту от возможного повторения нападения Германии через территорию сопредельных с Россией малых государств, недостаточно сильных для того, чтобы помешать Германии или какому-либо другому агрессору превратить эти малые государства в дорогу, по которой они могли бы провести свои войска для нападения на Советский Союз. Например: крупная морская база Кронштадт и город Ленинград удалены от финской границы всего лишь на 25 миль и находятся в пределах досягаемости немецкой дальнобойной артиллерии. Советский Союз приложил большие усилия к тому, чтобы прийти к соглашению с финским правительством, по которому Советы могли бы компенсировать Финляндии за уступку территорий, жизненно необходимых для защиты от нападения со стороны Германии. Испытывая страх перед Германией, финское правительство не пошло на уступки, ибо территории, о которых идет речь, находились и‚ к сожалению, все еще находятся под угрозой германского оружия.

Если речь идет о существовании в будущем прочного мира, то как эти жизненные интересы, так и другие, как, например доступ к сырью, общее пользование водными и воздушными пространствами, всеми странами, входящими в мировую общину, должны быть немедленно урегулированы на основе взаимности и справедливого балансирования интересов различных государств. При определении их следует исходить из правил порядочности и равенства, как между соседями, желающими мира для взаимной пользы, даже при наличии дружеской экономической конкуренции между ними. Я считаю, что, если только Советский Союз будет убежден в доброй воле и надежности своих международных коллег, его сотрудничество с ними будет самым сердечным и полным.

12. Будет ли Россия готова поддерживать свои требования силой, если мы будем не согласны с ними?

Если Советы окажутся лицом к лицу с анархическим миром, где им придется встретиться не с миром, а с войной, они могут и будут охранять свою безопасность силой оружия, если не будет другого выхода. Это, конечно, будет сделано с большой неохотой.

13. Если другие государства станут коммунистическими и добровольно захотят войти в состав СССР, примет ли их Россия? Будет ли безопасно для нас допустить это?

Если соседние с СССР страны захотят войти в его состав, то они будут, безусловно, приняты. Если это произойдет и, причем, по доброй воле обоих государств, то я считал бы, что это не наше дело, причем совсем необязательно, чтобы это угрожало нашей безопасности. Если найдутся страны, не граничащие с Советским Союзом, такое присоединение возможно представит трудности для Советов, в чём я, однако, сомневаюсь. Во всяком случае, по моему мнению, они будут решать такие проблемы практическим и реалистическим способом совместно с теми нациями, которые сотрудничают с ними в общем деле сохранения мира во всем мире.

В связи с этим имели место многочисленные агитационные выступления со стороны Берлина, трактующие возможность коммунизации Европы в случае победы советских армий. Это старый прием запугивания красной опасностью. Всякий, кто знает Европу, знает очень хорошо, что ни скандинавские страны (Норвегия, Швеция, Финляндия), ни Польша, ни Румыния, ни Венгрия, ни Греция, ни Чехословакия никогда не примут добровольно ни коммунизм, ни советскую систему, И пройдет много времени, прежде чем Советы назовут француза или немца "товарищем" после этой войны.

14. Какова будет русская политика в отношении побеждённых наций?

Нет никакого сомнения, что Россия, как и остальные страны, пожелает увидеть беспристрастные, точные и справедливые действия, законные и хладнокровные. Это будет значить, что те из побежденных наций, которые окажутся виновными в совершенных преступлениях, будут должным образом наказаны на законном основании, если на соответствующем процессе они будут найдены виновными; наказание будет наложено в соответствии с совершенными преступлениями.

Несомненно, Советы потребуют, чтобы были налицо все необходимые гарантии, лишающие побеждённые нации возможности повторно нарушить мир и совершать массовые убийства. Независимо от этого политика Советского Союза, я думаю, будет продиктована гуманитарными соображениями. Опубликованные высказывания премьера Сталина в достаточной мере подтверждают этот вывод.

15. Каково будет отношение к европейской федерации (не включая её самой и Великобритании)?

Оно будет, несомненно, зависеть от характера этой федерации. Если она будет таить в себе семена либо открытой, либо потенциальной агрессии, Советы будут стоять к ней в оппозиции точно так же, как сделали бы и все мы. Если же предположить, что она будет составлять часть общего плана, гарантирующего мир во всем мире путём коллективных мероприятий, и будет так организована, что возможность преобладания в ней потенциальных сильных агрессоров будет исключена, я не думаю, чтобы Советы стояли к ней в оппозиции.

16. На какой основе могут быть созданы устойчивые взаимоотношения в Азии между Россией и Китаем?

Как Россия, так и Китай, по моему мнению, имеют руководителей, которые искренни в своих стремлениях к установлению мира во всем мире.

Обе группы этих руководителей опыты и мудры. Как те, так и другие знают, что не может быть мира, если применяется сила, как инструмент национальной политики для навязывания, воли одних стран другим. Я верю, что и те и другие, стараясь сохранить общий мир, будут активно стремиться к эффективной международной политике. Как только это будет достигнуто, всякие разногласия, которые могли бы возникнуть между этими двумя странами, будут урегулированы справедливо и терпеливо, путем взаимных соглашений на справедливой и беспристрастной основе. В противном случае каждая из них, несомненно управляемая в духе "доброго уважения к общественному мнению", будет приспосабливать свои особенности к таковым других членов объединённых наций для сохранения мира с этим объединением.

Всего только в 1938 г. я получил в Москве надёжную информацию о том, что Советский Союз сослужил хорошую службу правительству генералиссимуса Чан-Кай-Ши, использовав свой влияние для предотвращения коммунистической деятельности, ослабляющей обороноспособность страны в войне с Японией. Это является показателем доброго сотрудничества, которое, по моему мнению, можно ожидать от Советского правительства в интересах общего мира.

Надпись к фотографии

Берингов пролив, русская и американская территории находятся на расстоянии одной мили друг от друга. Справа – Большой Диомид (Россия)‚ слева – Малый Диомид (Америка).





стр. 54-55.

Надпись к фотографии

Русская часовня находится в форте Росс, Калифорния, напоминает о русских поселениях на американском западе. Этот город, купленный у индейцев русско-американской пушной компанией, был покинут в 1842 году. Россия некогда претендовала на часть Канады. "Росс" – искаженное слово "Россия".

17. Боится ли Россия англо-американского союза на антирусской основе?

Не знаю. Это, разумеется, возможно, если мы будем так вести себя, чтобы оправдать эти опасения. Крайне важно, чтобы этого не случилось. Нам следует относиться с большим доверием к Британии и Советскому Союзу так же, как и им следует больше верить заявлениям, которые мы делаем.

18. Что, если русская экономическая система окажется более действенной, чем наша?

Я не исхожу из предпосылки, что их экономическая система окажется более эффективной, чем наша.

На основании того, что я видел, могу сказать, что нам нет надобности опасаться их конкуренции. Наша система свободных предпринимателей, движимая справедливой конкуренцией под защитой правительства, содержит в себе источники инициативы и предприимчивости, а это при благоприятных условиях может превзойти всё, что бюрократия под руководством государственной администрации может создать. Чистый государственный социализм, даже при наличии тех громадных усилий, с которыми его осуществляет советское государство, не может эффективно конкурировать с нашим типом частных предприятий. Такова уж человеческая природа теперь и такой она будет оставаться еще долгое время, что целиком социалистическое государство, по моему мнению, окажется неизбежно менее эффективным, чем такая промышленная, экономическая и социальная система как наша, которая помимо "радости в труде" даёт большое индивидуальное вознаграждение за дополнительные усилия и незаурядные дарования при защите от несправедливой конкуренции, монополий или других видов привилегий.

Тот факт, что Советы за последние годы постоянно развивали систему индивидуальной прибыли с целью увеличения продуктивности своей промышленности, по моему мнению, подтверждает эту точку зрения.

19. Чем может Америка гарантировать России безопасность, в которой она нуждается, и взаимное сотрудничество между обеими странами?

Советское правительство, если речь идет о будущем, считает, что любое соглашение, заключенное с Соединенными Штатами, будет иметь реальную ценность только в том случае, если оно будет оформлено договором, а договор будет ратифицирован Сенатом Соединенных Штатов.

Им очень хорошо известно, что произошло в прошлую войну, когда Сенат отказался ратифицировать договор Лиги Наций. Этот факт дает ответ на вопрос. Наиболее же верный ответ на этот вопрос может быть найден в лучшем взаимопонимании и доверии между нашими народами.

20. Как бы вы поступили с Россией?

Совершенно так же, как я хотел бы, чтобы поступили со мной, если бы нам пришлось поменяться местами. К их словам я относился бы с таким же доверием, с каким просил бы их относиться к нашим, пока доверие не будет нарушено, Так же точно, как я настаивал бы, чтобы их правительство не вмешивалось в наши внутренние дела или в наши государственные вопросы, я со скрупулёзной аккуратностью избегал бы вмешательства в их дела. Это их дело, какое у них правительство. То, что они сообщают своему народу, или то, чего они ему не сообщают, нас не касается. У них свои собственные проблемы. Они решали их таким путём, который доказал, что они способны решать их, а также их намерения служить делу мира, порядка и законности на земле.

Вообще говоря, мы должны обращаться с Советским Союзом так, как с ним следует обращаться по занимаемому им положению.

СССР – великая нация. Она занимает одну шестую часть суши и насчитывает примерно одну десятую всего населения земного шара. Страна обладает громадными природными богатствами — минералами, землей, рыбой, лесами и великим, энергичным, крепким народом. Потенциальные возможности Советского Союза соответствуют тем достижениям, которые он продемонстрировал. Ему суждено стать одной из самых великих держав мира.

В интересах нашей страны и всего мира вообще он должен получить то признание и отношение, которых требует его положение в мире. Без России наша общая победа подвергнется серьёзному риску. Без сотрудничества с Советским Союзом нельзя строить планы длительного и прочного мира. И то и другое понятно само собой. Если мы будем сотрудничать с Советским Союзом на основе. справедливого отношения к нему, к себе самим и остальному миру, Советский Союз может стать неоценимой силой и значительным фактором в деле установления длительного мира и предотвращения войны к общей выгоде для всех нас. Думать о Советском Союзе иначе и относиться к нему по другому — значит подвергать мир и самих себя многим опасностям и катастрофам, которых можно избежать.

Это была в действительности та политика, которую я рекомендовал нашему правительству в последний период моей посольской деятельности в Советском Союзе. В государственный департамент США я счел нужным написать следующее:

"Такая политика не влечёт за собой необходимости одобрения каким-либо образом идеологических концепций русского правительства. Однако, она признаёт право на самоопределение. Она соответствует благородным и христианским декларациям Соединенных Штатов о внешней политике, точно сформулированным президентом Соединенных Штатов и государственным секретарём в связи с внешней политикой. Это – "добрососедская политика", совпадающая с лучшими традициями истории нашей дипломатии".

21. Следует ли нам начать сейчас переговоры с Россией (и с другими великими державами), чтобы заложить основу послевоенного сотрудничества?

Да, при условии, что такие переговоры ограничатся вопросами, по которым достигнуто определённое соглашение, обсуждение которых не ослабит единства, необходимого для того, чтобы выиграть войну. Если, например, великие державы придут сейчас к соглашению, обеспечивающему коллективную безопасность, исключающему войну, как средство агрессии и завоеваний, и дающему средства к принудительному установлению порядка, который обеспечил бы мир во всем мире, то это будет в высшей степени желательно. По вопросу о таких элементарных переговорах не возникнет больших разногласий. Они, несомненно, послужат общим интересам и никому не повредят. Поступив таким образом, мы сделаем большой шаг вперед на пути к миру. При таком условии все остальные вопросы в отдельности будут урегулированы на конференции и путем взаимных уступок справедливо и беспристрастно, ибо насилие будет исключено. Потребуется время для урегулирования неизбежных животрепещущих проблем границ, владения сырьевыми материалами и других экономических и политические проблем.

Такое элементарное соглашение будет само по себе являться большим вкладом в дело цивилизации. С этим можно не спешить – так, по-моему, будет надёжнее. Тропический цветок расцветает быстро, но он быстро увядает и мало приспособлен к жизни. Дремучий лес вырастает не сразу, зато он выдерживает бури и долго живет.

Надпись к фотографии