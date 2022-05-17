Игра окончена. Путин установил контроль над Центробанком

Похоже, всё. Эпоха 30-летней зависимости Банка России от глобалистских структур и, в частности, Международного валютного фонда (МВФ) завершена. Конечно, это не означает, что с ней покончено навсегда. Нельзя исключать, что лет через 10-15 Россия вновь попадёт в зависимость от Запада и не случится новый 1991 год, но это уже гипотетический вариант развития событий, предпосылок к которому на сегодняшний день нет.

Впервые за многие десятилетия Центробанк начинает проводить по-настоящему суверенную и государственническую политику. Даже несмотря на некоторые по инерции либеральные заявления Набиуллиной. Но главное - это не то, что она говорит, а то, что Банк России фактически перестал быть "независимой" структурой и теперь его действия подчинены курсу Президента и правительства

Конечно, ещё предстоит работа, чтобы закрепить нынешнее положение ЦБ в законодательстве, поскольку сохраняются риски того, что регулятор может в любой момент выйти из-под контроля, но это вопрос будущего

В целом, становятся ясными и причины оставления Набиуллиной на третий срок. Она предсказуемая и понятная. Судя по всему, перед ней было поставлено условие: кардинальный разворот политики ЦБ. Конечно, теоретически с этим мог справиться и другой специалист, но сильные и слабые стороны Набиуллиной Путин понимает гораздо лучше.

А в кризисный период главное - предсказуемость.

В текущей конфигурации уже не так важна непосредственно личность главы ЦБ. Да, в прошедшие два месяца мы обращали внимание на довольно странные заявления и предложение Набиуллиной, от которых снова отдавало либерализмом, но главное - действия Банка России.

Ярким примером того, что ЦБ теперь не является независимым органом является следующий факт. Предложение об ослаблении валютных ограничений. В частности, о сокращении доли обязательной продажи валютной выручки экспортерами (с 80% до 50% для сырьевых и до 0% для несырьевых экспортеров) ЦБ выносит на межправкомиссию. Ранее такие решения регулятор принимал самостоятельно.

По Набиуллиной есть ещё одна интересная деталь, связанная с её предполагаемой ранее отставкой. Но подробности об этом как-нибудь в другой раз. Если говорить вкратце, глава ЦБ была не против покинуть свой пост. Но дальнейшее развитие событий предопределило совсем иной сценарий.

Итак, что мы видим сейчас. Обратим внимание на три тезиса. Первый - заявление Набиуллиной, два других - из доклада Банка России

Снижение ключевой ставки поможет структурной перестройке экономики РФ, не создавая проинфляционных рисков

Основным фактором формирования курса валюты в экономике с ограничениями на движение капитала, к которым отныне относится Россия, становится торговый баланс, влияние финансового счета существенно снижается

Инфляционные процессы в российской экономике в текущем периоде в основном определяются шоками предложения, вызванными внешними ограничениями и лишь в малой степени связаны с циклическим состоянием экономики

Банк России полностью пересмотрел основные положения монетаризма, основное правило которого гласит: при высокой инфляции необходимо поднимать ключевую ставку. Однако данный тезис верен только в том случае, если в экономике имеется избыточная денежная масса, а баланс спроса и предложения сильно перекошен в пользу спроса.

Конечно, русская экономика ничего общего с этим никогда не имела. Однако Банк России действовал именно по такой методичке, искусственно замедляя темпы роста. Не давая экономике реализовать свой потенциал. Подобное имело место даже в прошлом году, когда рост инфляции был обусловлен исключительно её импортом. То есть, Банк России, повышая ключевую ставку, сознательно принимал на себя долларовую инфляцию.

Сейчас мы видим совершенно иную картину. Да, Банк России по-прежнему намерен бороться с инфляцией, но совершенно иными методами. А, именно, через расширение предложения товаров и услуг, а также через обеспечение стабильного курса рубля.

Для реализации первого, конечно же, необходимо снижать ключевую ставку, чем Банк России и намерен заниматься. Это, в свою очередь, снижает процентные ставки по кредитам для реального сектора экономики, что позволяет правительству направлять ресурсы на поддержку все больших отраслей экономики, субсидируя процентную ставку.

К сожалению, пока что о проектной целевой эмиссии ЦБ речи не идет. Но на данном этапе и нынешняя политика регулятора вкупе с грамотными действиями правительства способна показать неплохой результат. Сейчас, в 2022 году, взят курс именно на вливание денег госказны в экономику, а не на целевую эмиссию. В целом, деньги у правительства имеются в достаточном количестве, чтобы показать результат и без дополнительной эмиссии. Цифры мы приводили здесь: Федеральный бюджет выдерживает кризис. Но поддержку экономики можно увеличить

Но данный план актуален пока что на 2022 год. Что будет в 2023 году - посмотрим.

Второе - это стабилизация курса рубля. Даже Банк России говорит, что теперь национальная валюта будет обеспечена исключительно внешней торговлей, а не различными финансовыми операциями, как это было ранее. До настоящего момента рубль зависел от трёх факторов: первое - отток капитала, второе - валютные спекуляции, и лишь в третью очередь от фундаментального фактора - внешней торговли.

Теперь первые два выкинуты, и, с точки зрения развития экономики, остался самый главный - торговый баланс. В своем вчерашнем докладе ЦБ подтвердил наше предположение от 10 мая: Конец спекулятивному рублю. Путин начинает реформу валютного рынка

Таким образом, мы видим, что сейчас Центробанк сосредоточился на двух основных направлениях: обеспечение роста предложения отечественных товаров и услуг и стабилизация курса рубля для предсказуемой и эффективной внешней торговли.

По этим направлениям Центробанк наконец-то начал проводить государственническую политику. Конечно, можно сказать, что у ведомства Набиуллиной имеется огромное количество иных инструментов для стимулирования роста экономики и роста доходов населения, которые регулятор пока что не использует. Но на данном этапе требовать от ещё недавно враждебного ЦБ больше не стоит. А вот в будущем - посмотрим.

При этом нельзя исключать, что Набиуллина по-прежнему будет делать, мягко говоря, спорные заявления. Но надо понимать, что во-первых, это будет исключительно её личным мнением, а, во-вторых, политику Центробанка теперь определяет не только она.

Константин Двинский