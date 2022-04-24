Про гвозди и саморезы в России

Давно читаю АШ. Никак не сподобился, чтобы регистрироваться и самому чего-​то писать. в 2014-2015 много писал на политических форумах, может тогда и отгорело всё. А может не пишу на политфорумах потому, что у меня сейчас другое направление - отвлёкся на тематику на профильных БДСМ-​ресурсах: там сейчас своя невидимая междоусобная Z-​битва идёт)).

Но все эти рассуждения про "гвозди матвиенко" подтолкнули зарегиться и написать краткую ремарку про эти самые саморезы)).

Сам я работаю на метизном заводе. У нас полный цикл, своя катанка, сами делаем проволоку, в том числе колючую, делаем и саморезы и гвозди, в том числе и моднявые "витые" гвозди для европоддонов и гвозде-​стрелов. Работаю с нулевых годов. Загрузка производства - 364 дней в неделю, круглосуточно, с короткими ППР. Хотя наши саморезы я ни разу не видел в российских магазинах. Может потому, что вся продукция с завода уходит вагонами сразу на Москву, и где-​то там перераспределяется по крупным строительным концернам.

Наша доля в российском рынке хоть и заметная, но небольшая. Мы ограничены своими мощностями. Купить новое оборудование трудно - московским манагерам подавай окупаемость не ниже определённого ИРР и не позже чем тот срок, который написан в некой "зелёненькой" американской книжечке.

Хотя после первой волны ссанкций 2008 года, из-за Грузии, у нас произошло ослабление тисков капитализма - нам разрешили самим конструировать инструмент и закупать его там, где нам выгоднее.

Настоящий гром грянул в 2014-м, после второй волны ссанкций нам на московском уровне значительно ослабили требования по ИРР и срокам, и мы успели закупить много хорошего оборудования и вдвое увеличить производство. Новые рабочие места и всё такое - на нашем фоне сразу пропиарились все местные чинуши и парткомы. Хотя всё мы сделали без всяких господдержек.

Сейчас на российском рынке есть разные саморезы, в основном Китай. Есть хороший китай, а есть и откровенное гавно-​кетай - это те самые у которых головки отлетают и которые быстро ржавеют.

Почему гавно-​кетай производится и его гонят в Россию? Всё просто. В Китае самый настоящий социализм. Поэтому сталь для метизов делают централизованно, на госпредприятии, всё по советским научным книжкам - с правильным техпроцессом, из дешёвых материалов, огромным объёмом.

Потом этот объём делится на потоки:

1. Мощный поток идёт на хорошие заводы с хорошими техпроцессами, которые производят саморезы для внутреннего потребления и для крупных оптовиков в заграницу.

2. Второй поток идёт многочисленным лавочкам. Эти лавочки хоть и имеют полную господдержку от компартии, но они максимально экономят и на диаметрах проволоки и на инструменте и на термообработке и на защитных покрытиях. Соответственно цены на это гавно чуть ниже чем цена хорошего крепежа. В тонне такого гавна штук саморезов будет больше, чем в тонне хороших саморезов. Такое гавно очень привлекательно для мелких и средних российских оптовиков-​расфасовщиков. Купил тонну гавна подешевле, расфасовал в пакетиков побольше, и продавай по таким же ценам, как и хороший крепеж. Навар с такого обмана решает всё. А права конечного потребителя вообще ничем и никак не защищены.

Как обстоит дело в отечественном метизном производстве. В России отвратительный капитализм. В России нет централизованного производства стали для метизов. Каждый производитель выкручивается сам. Причём выкручивается как при плохом капитализме - хозяева крупных не вкладываются в технологии, но требуют, чтобы из гавна им сделали конфетки на продажу. Например у нас хорошая мощная разливка стали, одна из первых в России. Но для хорошей дешёвой метизной стали нужны и соответствующее сырьё (мы производим из вторчерметовской дряни), и внепечная обработка и другие нужности. Всего этого у нас нет. Чтобы саморезы и гвозди имели соответствующий товарный вид не хуже чем гавно-​кетай, мы вынуждены вводить добавки в сталь. Наша сталь хоть и самая дрянная в мире, но зато с самой высокой себестоимостью. Тот же гавно-​кетай производят из пластичной низкоуглеродки, а у нас металл уже практически как низколегированная спецсталь((.

К тому же и затраты на расходы по металлу у нас закладываются выше чем это могут себе позволить те же китайцы. Все гвозди и саморезы с рваниной на головках у нас сразу улетают в наладочные расходы. Чтобы исключать такие участки гавённой проволоки, приходится срезать мотки и отправлять её на повторные переплавки. Вот вам и высокая себестоимость проволоки.

Не лучше дело обстоит и у средних производителей. Видел тут на АШ спрашивали, почему у предприятия "Prof-​met" такое дурацкое название. Дело в том, что это как раз те самые барыги-​расфасовщики, которые на поставках в Россию гавно-​кетая сколотили хороший капитал, и теперь начинают развивать собственное производство. Название их предприятия очень хорошо подходит для перепродаж и межгосударственных спекуляций.

Их основные сложности в том, что им приходится покупать проволоку у таких предприятий как наше. Ещё им приходится отдавать свои саморезы на термообработку и на защитные покрытия на сторону, опять же к нам. Естественно, что без господдержки они не могут развивать своё производство быстрее, чем им бы этого хотелось. Поэтому они и клепают ширпотреб, иногда и не очень хорошего качества. Ведь у них подход точно такой же, как у производителей гавно-​кетая в Китае, но без господдержки, и самое главное - без качественного и дешёвого китайского металла.

Хотя мы могли бы пойти на подделку гавно-​кетая - снизить затраты и качество изделий, и сразу бы стали конкурентоспособными с этим гавно-​кетаем. Но кто-​то очень убедительный сверху не даёт нам снизить планку качества, и предъявляет нам требования пригодности наших саморезов например на Крайнем Севере. Поэтому и болтаемся со своей дорогой но плохой проволокой, втискиваемся как прокладка между отличным натуральным фирменным Китаем и гавно-​кетаем.

В России в 90-е было уничтожено станкостроение и вообще никак не развивалось производство оборудования для метизов. Поэтому нам приходится привозить оборудование из Германии, Италии, Тайваня. Даже инструмент везём из Сербии и Тайваня - это значительно надёжнее и самое главное - в разы дешевле, чем то, что нам предлагает хромающее российское производство, или например высокотехнологичные Прибалтики, немецкая Индия и Швеция.

К гвоздям конечно требования ниже, поэтому мы завалили и российский и европейский рынок, как нашей проволокой так и гвоздями, которые у нас сертифицированы по стандартам ЕС. Хотя тут тоже вся игра построена на преимуществе перед Европой в энергоносителях и в преодолении их брендов - а это чётко означает, что мы своими низкими зарплатами при высокой себестоимости металла едва перешибаем их высокие зарплаты с низкой себестоимостью их металла, ведь в Европе хороший капитализм - соответственно и металл там тоже делают по правильным технологиям, и по качеству металла Европа почти не уступает социалистическому Китаю.

Чтобы хоть как то отсечь потоки гавно-​кетая в Россию мы проработали новые стандарты на саморезы ГОСТ Р 59571-2021 и ГОСТ Р 59616-2021. Теперь идёт активное протаскивание этих стандартов через правительство на предмет того, что если саморезы не сертифицированы и/или не соответствуют этим ГОСТам, тогда они не смогут нормально ужиться на российском рынке. Соответственно и гавно-​кетай сможет попадать в Россию только с большим трудом. Чувствуется бешенное и сильное противодействие со стороны многочисленных богатых организаций российских барыг-​оптовиков-расфасовщиков, особенно тех которые не занимаются собственным производством крепежа.

А с хорошим китаем, и тем более с хорошей европой мы уже вполне тягаемся как в качестве, так и в ценах за тонну. Вплоть до того, что уже успешно начали вторжение на рынок Европы. Хотя кто его знает, может и закроют нам тудой путь. В настоящее время мы продвигаем наши саморезами со своей маркировкой на каждом саморезе, уже скоро такие саморезы появятся и на российском рынке.

Досадно, что пока ещё не можем делать саморезы со сложной геометрией - не хватает качества нашего металла. Но будем надеяться, что всё поменяется к лучшему.

Месяц назад гром грянул во второй раз, о нас вспомнили, и сейчас мы живём как на вулкане. Вдруг неожиданно все строгие и серьёзные конторы решили импортозаместиться по метизам. Идёт драка за перераспределение наших объёмов, с применением "тяжёлой артиллерии" в виде самых весомых организаций, вплоть до той же Думы. За месяц у нас в штат набран табун специальных манагеров, всё дело которых это отвечать на многочисленные запросы-​переспросы, сортировка жалоб и прочая тягомотина.

И то же самое и происходит у наших смежников, российских и беларуских заводов. Мы и раньше никогда не были конкурентами, легко делились своими достижениями и хитростями в технологиях, у всех у нас один конкурент - это Китай. Даже данными промышленных разведок каждого предприятия у нас между россиянами и беларусами можно обменяться на конференциях. Даже некоторым нашим барыгам-​расфасофщикам можно помогать в их ступорах по технологиям. Они же всё таки наши, тем более когда встают на пусть исправления и сотрудничества с администрацией страны))

И Москва вдруг неожиданно про нас вспомнила, сейчас идёт проработка по установке оборудования внепечной обработки - очень нужное дело для метизной стали. С наших предприятий внезапно сняли повышенные налоги и поборы - нам дали указания не учитывать в своих расчётах по инвестициям и операционным расходам ранее лютовавшие налоги на металлургию, ну кроме всяких НДС и таможенных пошлин.

Нам дали очередное послабление по ИРР и срокам окупаемости. У нас в техотделе как в ГШ МО - работа кипит почти круглосуточно. Сверху спустили планы развития на ближайшие 15-20 лет.

Нам подняли зарплаты, выдали талоны на бесплатное питание и на бензин для поездок на работу. Дали бесплатные путёвки - в отпуск можно ехать на черное море. Мы почувствовали дуновение возврата времён СССР.))

Причём наши европейские и азиатские друзья по поставкам оборудования сами прорабатывают схемы обхода ссанкций. По этим новым путинским схемам они готовы поставлять сложное оборудование за рубли.

Некоторая редкая химия для покрытий к нам приходит из заграницы. Поставки химии из Европы снизились из-за санкций 2014 и совсем прекратились в этом году. А вот поставки точно такой же химии из США и не думали прекращаться. Налицо полный тупизм европейцев - отказались сами себе назло, но в пользу США. Однако неожиданно в прошлом году появились умноголовые российские химики, готовые взяться за этот сегмент материалов. Посмотрим как они справятся.

И уже даже в Москве начались разговоры о восстановлении станкостроения по нашему направлению и налаживании производства инструмента в России - а вот это вообще пахнет настоящей перемогой над гавно-​кетаем.

Так что кому как, но наш сегмент промышленности значительно выиграл в условиях этой уже третьей волны ссанкций.

Чего и всем желаю.

C уважением, REAL

Источник: https://aftersh...