Тёте Вале из СССР 100 лет

Для каждого мальчишки и девчонки, кто родился в Советском Союзе, было известно имя Валентины Михайловны Леонтьевой. Правда, все её называли просто тётя Валя. Ведь именно она на протяжении многих лет провожала детишек ко сну в передаче «Спокойной ночи, малыши!». На телецентр Валентине Леонтьевой мешками приходили письма с рисунками, поделками и благодарностями на листах бумаги. Часто на конвертах была простая надпись: "Телевизор. Тете Вале", но на почте сразу понимали, кому пишут маленькие зрители и доставляли письма без задержек. Валентина Михайловна говорила: "На всем земном шаре, думаю, никому не читать столько добрых слов, сколько я читала в письмах!" Валентина Михайловна родилась 1 августа 1923 года в Петрограде. С детства увлеклась театром и театральными постановками.

Отец Валентины был старше ее матери на 20 лет, но их объединяла безграничная любовь к детям, театру и музыке. Часто в семье устраивались веселые театральные представления с танцами и чтением стихов, а Михаил Григорьевич сопровождал их виртуозной игрой на скрипке. Неудивительно, что в такой атмосфере Валентина мечтала о сцене и с детства посещала театральную студию. Валентина Леонтьева (первая) в детстве.

Всё было бы хорошо, но Великая Отечественная война внесла свои коррективы. Оказавшись в блокадном Ленинграде, Валентина перенесла все ужасы и тяготы войны – голод, холод, потерю отца.

Дом Леонтьевых до сих пор сохранился и находится на углу Большого проспекта Петроградской стороны и Зверинской улицы.

Когда началась блокада Ленинграда, Валентине Михайловне было 18 лет. Впереди был последний класс школы и мечта о поступлении в Театральный институт. Война скорректировала эти планы. Ее семья отказалась покинуть город – тогда многие верили, что свалившаяся на страну беда – ненадолго. К тому же у старшей сестры Валентины Михайловны Людмилы шел последний месяц беременности – ребенок мог не выдержать изнурительной дороги. Такое решение дорого стоило Леонтьевым. По Дороге Жизни телеведущая эвакуировалась из Ленинграда. Фото: www.globallookpress.com

В обязанности юной Вали входило получение для семьи хлеба по карточкам. В самые страшные зимние месяцы блокады, разрезая мебель для растапливания буржуйки, пилой сильно порезался отец – Михаил Леонтьев. Организм не смог справиться с последствиями раны – он скоропостижно скончался. Впоследствии Валентина Михайловна вспоминала, как сбрасывала тело отца в траншею, где закапывали тела не умерших ленинградцев.

Спустя два месяца после смерти главы семьи Леонтьевы получили посылку. Там лежали джем, два сухаря, три круглых печенья и половинка чеснока. Оказывается, Михаил Леонтьев, чтобы поддержать семью, сдавал кровь. Эти продукты полагались ему за последнюю сдачу.

В начале весны 1942 года Леонтьевы приняли решение эвакуироваться. Их путь пролегал по последнему льду Ладожского озера. Однако в дороге случилось страшное – умер ребенок старшей сестры. Его не смогли даже похоронить, отдав на руки солдатам. Новая жизнь семьи началась в Новоселках Ульяновской области...

В 1944 году она поступила в Московский химико-технологический институт, но, осознав, что это не её, оставила учёбу. Вернувшись к мечте, Валентина поступила в оперно-драматическую студию имени К.С. Станиславского. Получив профессиональное образование, некоторое время играла на сцене Тамбовского драматического театра.

В 1954 году произошёл перелом в судьбе Леонтьевой. По конкурсу она пришла на телевидение. Начав работать помощником режиссёра, в скором времени она стала диктором. Валентина Леонтьева, 1957 год.

Едва появившись на советских экранах, она на многие десятилетия стала одной из самых популярных и узнаваемых дикторов центрального телевидения.

Благодаря детским передачам «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки» за Леонтьевой навсегда закрепилось простое обращение «тётя Валя». На телестудию в Останкино приходили мешки писем, которые были адресованы именно тёте Вале. Еще до появления на телевидении за Леонтьевой ухаживал Булат Окуджава. Они вместе с поэтом гуляли в одной компании, но до серьезных отношений дело так и не дошло. Советский поэт Булат Окуджава ухаживал за телеведущей в молодости. Фото: www.globallookpress.com

Был скоротечный брак с режиссером радио Юрием Ришаром, однако настоящую любовь Валентина Михайловна встретила уже в 1961 году.

В одном из московских ресторанов Валентина Леонтьева познакомилась со статным англичанином, который представился Эриком. Не заметив никакого подвоха, телеведущая весь вечер общалась с мужчиной через переводчика.

А уже на следующий день в квартире Валентины Михайловны раздался телефонный звонок, и вчерашний Эрик на чистом русском языке попросил у телеведущей прощения за розыгрыш. Это был дипломат Юрий Виноградов, который спустя несколько месяцев после знакомства сделал Валентине предложение. Она ответила согласием. А через год, в 1962 году, 39-летняя Леонтьева впервые стала мамой. У пары родился сын Дмитрий, при этом Валентина Михайловна и не думала отказываться от работы на ТВ, уделяя ей все время и до, и после появления на свет ребенка. Воспитание же маленького Мити полностью легло на плечи матери телеведущей. Свадьба Валентины Леонтьевой и Юрия Виноградова. Валентина Леонтьева с сыном Митей.

Небольшой перерыв в телевизионной карьере у Леонтьевой все-таки случился. Это произошло с 1965-го по 1967 год. Тогда Валентина Михайловна была вынуждена покинуть страну вместе с супругом – дипломат по работе был отправлен в Нью-Йорк. Леонтьева США не любила и писала письма, чтобы ей позволили вернуться назад в СССР и начать работать. Просьбу телеведущей выполнили и сразу загрузили работой – теперь на ней были передачи «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши» и «Умелые руки». Вся страна начинает называть ее с теплотой «тетя Валя». Лишь ее сын Дмитрий терпеть не может «Спокойной ночи, малыши», ревнуя маму ко всем остальным детям страны. Понимания между сыном и матерью не было до конца жизни телеведущей. Сама Леонтьева признавалась, что слишком мало дала своему ребенку. Валентина Леонтьева с Митей.

Спустя 10 лет после возвращения из США распался брак Валентины Михайловны с Юрием Виноградовым – супруг попросту не мог выносить того обстоятельства, что жены никогда нет рядом. Все ее время отнимала главная страсть – телевидение.

В 1972 году вышел первый выпуск передачи «От всей души», ведущей которой также стала Валентина Леонтьева. Это было новаторская программа, которая была прообразом современных ток-шоу. В ней Валентина Михайловна рассказывала о судьбах участников Великой Отечественной войны, о тружениках заводов и работниках колхозных полей.

Примечательно, что выпуски передачи проходили не на московской студии, а в домах культуры и клубах по всему Советскому Союзу. За 15 лет существования передачи было снято всего лишь 52 выпуска. В 1977 году Валентина Леонтьева вместе со съёмочной группой посетила и Смоленскую область. Съёмки проходили в посёлке Стодолище Починковского района, и сейчас эта передача выглядит не просто как телепередача, а самая настоящая кинохроника. Справа от В.М. Леонтьевой - Герой Социалистического Труда С.И. Бизунов Телепрограмма "От всей души". Валентина Леонтьева и капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Фото с сайта www.kommersant.ru

В 1982 году Валентине Михайловне Леонтьевой было присвоено звание народной артистки СССР. Она так и осталась единственной женщиной-диктором на центральном телевидении, кто был удостоен этого звания. С развалом страны кардинально изменилось и телевидение. Все передачи с участием Валентины Леонтьевой были закрыты. Она сделала несколько попыток вписаться в сложившуюся среду, но все они оказались безуспешными. В новых телеформатах ей просто не нашлось места. Любимая миллионами зрителей Валентина Михайловна оказалась не у дел и вынуждена была уйти на покой.

К тому же, всю свою жизнь посвятив любимому делу, она так и не сумела найти семейного счастья. Два брака оказались несчастливыми и недолгими, отношения с единственным сыном так и не сложились.

В 2003 году, поздравляя Валентину Леонтьеву с юбилеем, президент России Владимир Путин отметил ее заслуги и сказал, что с ее именем «связана целая эпоха в истории отечественного телевидения».

Оставшись на склоне лет одна, в 2004 году Валентина Михайловна переехала к сестре в посёлок Новосёлки Ульяновской области. Здесь она и умерла 20 мая 2007 года, здесь же и была похоронена.

Своего сына Дмитрий назвал Валентином – в честь знаменитой мамы. Могила В.М. Леонтьевой в посёлке Новосёлки Мелекесского района

Самым трогательным элементом на могиле являются бронзовые микрофон и письма, адресованные тёте Вале. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Валентины Михайловны Леонтьевой. Но её до сих пор помнят и любят. В Ульяновске ей установлен памятник, здесь ежегодно проходит Международный кинофестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души», который носит её имя. Памятник В.М. Леонтьевой в Ульяновске