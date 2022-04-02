«Остановитесь, не делайте украинцев врагами!» … Поздно, до нас успели

Самый популярный плач сегодняшнего дня. Как только притихло коллективное... пардон, дамы, — «стыдло» (которым стыдно быть русским), народился новый сорт миротворцев, вернувшихся из магазинов, где они скупили весь сахар и прокладки, заступивших на пост интернет-пацифизма. Многотысячная армия дрожащими от физических упражнений с отягощением руками — наводняет Сеть призывами остановить братоубийственную войну на Украине, одуматься и вернуться к прежней жизни. Разберёмся накоротке…

Несчастная Украина…

Она брошена на фактическую гибель под гусеницы русского танка. Именно Америкой с прямыми сателлитами, типа Польши и Британии, готовых на всё, кроме собственного участия в конфликте. Действующих подло и цинично, толкая бункерного блогера ближе к пропасти криками «держите меня пятеро, сейчас нападу на Россию, только шнурки поглажу». Это аксиома, которую оспаривать не имеет смысла.

На самом деле, воюют с нами западные бывшие партнёры извлечёнными из собственного Ада санкциями. Откровенным удушением народов России. Инструментарий не для того, чтобы навредить Путину, остановить его в политике Кремля. Именно навредить всему населению страны, от олигархов до древней бабушки-пенсионерки. Стереть из памяти коллективного Запада само понятие русский, как некое недоразумение мировой истории. Русского либерала, патриота, музыканта и писателя, да хоть владельца хаты с краю.

Многие ошибочно (даже в Кремле) утверждают: всё дело в неком «членстве Украины в НАТО», именно поэтому была превентивно начата Спецоперация Z. Давайте отсеивать пропаганду для ушей не очень искушённых в политике граждан — от действительности. Всё… гораздо хуже, на самом деле. Вспоминайте, как главные в Евросоюзе немцы с французами до животного ужаса боялись принятия Украины в Альянс.

Прекрасно понимая, что далёкая Америка может устроить что угодно со своим бандеровским проектом, а Берлин с Парижем окажутся поневоле втянутыми в неконтролируемую воронку ядерной катастрофы. Не понимали херры с мусью, что Киев готовят именно для нападения на Россию? Понимали отчётливо, потому отбрыкивались до последнего.

Видели, как именно строилась государственность после Майдана, системная идеология неонацизма. Под крылом марионеток и компрадоров коррумпированных элит. Как на заокеанских дрожжах росла армия «незалежной», бандеризировалась через «зону АТО». Понимали, чем закончится такой эксперимент. Заранее снимая себя ответственность, не пуская Киев в НАТО, волокитили мольбы Порошенко и Зеленского.

(Иллюстрация из открытых источников)

«Незалежная» отстраивалась на одной идеологии, сформулированной провокатором Кучмой в книжке «Украина – не Россия», где главным идеологическим ядром была русофобия. Закончился такой эксперимент «руснёй», «донбасянами», «колорадами», «москаляками на гиляках». С разрешённой государством нацистской риторикой политических партий об «искоренении русских под корень», их неполноценности.

Простая ведь технология, до боли знакомая в наших южных широтах. Сначала «Грузия — для грузин», потом крестовый поход на окраины, этнический геноцид. Вооружённые конфликты, позволяющие пропагандой войны мобилизовать собственное население. Заручиться поддержкой далёких хозяев, нарастить военное превосходство над «сепаратистами». Толкнуть ослеплённое ненавистью, чувством «арийства» одурманенное общество под каток неминуемого возмездия.

Автора постоянно поправляют в комментариях: «неправильно используете термин «русофобия». Ведь переводится он, как боязнь русских, а речь о некой ненависти. Минуточку, давайте термин расшифруем без лишних политесов, политкорректности, зауми научной. На основании исторического опыта со времён Ивана Васильевича Грозного, когда страна впервые испытала настоящую русофобию.

Русофобия — это патологический страх и ненависть, имеющие характер психической проблемы, сопровождающейся клиническими проявлениями. Состояние не лечится с помощью логических рассуждений, дипломатии и уговоров, поскольку построено на расизме, многовековой концепции превосходства Запада над остальной «варварской азиатчиной», отягчённое «бременем белого человека».

Купируется состояние современной «русофобии» только силовыми методами, неотвратимостью наказания за проявления расового превосходства, изоляцией от левой либеральной идеологии вседозволенности, расчеловечивания, демократических процедур прихода к власти расистов, неонацистов, крайних националистов. Вот так нужно понимать термин. Русофобию лечит денацификация, точка.

(Иллюстрация из открытых источников)

Любопытные факты теперь. Ещё в мае прошлого года удивлённая Всемирная Организация Здравоохранения сообщила устами главы филиала по Украине Ярно Хабихта: восемь миллионов граждан «незалежной» (из 35-ти) нуждаются в психологической и психиатрической помощи. Прогноз говорил, через пять лет можно получить… целиком душевнобольную страну. Такие данные объяснили пандемией, безработицей, низким достатком, недоверием к правительству, социальной безысходностью.

Но данные «не бились». Разные страны в новейшее время переживали экономические и социальные кризисы, войны, массовый голод, эпидемии, разрушение традиционных ценностей, оккупации, массовый терроризм, геноциды… При всём этом не занимая лидирующие позиции в мировом ТОП-5 по самоубийствам. Украина же (после 2014 года) уверенно заняла печальное первое место в Европе, седьмое — во всём мире, хотя ранее обреталась в хвосте второго десятка. С чего так и вдруг?

Дальше. Тревожный сигнал из Польши, самый свежий. На сегодня «незалежную» покинули почти четыре миллиона беженцев. 500 тысяч из полутора миллионов, прошедших медицинское освидетельствование, — нуждаются в срочной помощи психологов, так заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Палома Кучи. Более 30 тысяч украинцев испытывают «серьёзные проблемы с психическим здоровьем, нужна срочная квалифицированная медпомощь». Без комментариев.

Смена кода.. .

Вернёмся пока к воплям «они нас будут ненавидеть по гроб жизни». Во-первых, не совсем так. Проблема есть, но не всеобъемлющая. Украину бандеризировали не восемь лет, а все тридцать после распада СССР. Последние годы после Майдана проведя заключительный этап — жёсткий мобилизационный курс интенсивной русофобии. При попустительстве России, которая позволила на огромных, собственных исторических землях проводить бесчеловечный социальный эксперимент.

1991 год. Русскими во всей полноте такого определения считали себя более 40% граждан бывшей УССР. Еще 40%, называя себя украинцами, не испытывали дискомфорта в рамках Русского Мира: в языке, традициях, культуре, человеческом общении, считая себя братским народом с русскими и белорусами. С каждым годом первая категория всё больше поражалась конформизмом, для личного удобства (либо под влиянием пропаганды) меняя идентичность — на украинскую.

Избежать процесса было невозможно, создавался непроницаемый идеологический колпак, разгонялась псевдо-историчность в сфере образования и культуры. Во времена Ющенко разрешается идеология откровенного нацизма, героизация Бандеры и Шухевича, подкреплённая декоммунизацией, уже агрессивной украинизацией. Вынимая один стержень (русскость с интернационализмом) — насильно вколачивался другой, национального превосходства.

(Иллюстрация из открытых источников)

Что-то новое мы увидели через границу тогда? Нет, конечно. Германию, когда в 1933 году к власти пришёл Гитлер. Как за пять лет до полного оформления Третьего Рейха, идеологи НСДАП провели над немецким народом точно такую же операцию тотального, концентрированного расового воздействия. Назвали себя «арийской расой», противопоставив евреям, «унтерменшам Востока», жидо-большевикам. За пять лет!

Чем отличается современная Украина от того нацистского эксперимента? Ничем, разве что не столь жёстко и открыто общество прессовали кровожадными и незатейливыми штампами антисемитской пропаганды. Информационные технологии изменились, человеческая природа — нет, результат был достигнут ровно тот же, как в случае Третьего Рейха. Времени потребовалось чуть больше, чтобы развилось тяжёлое психическое заболевание (с клиническими проявлениями).

Благодаря таким «клиническим проявлениям» объясняется стойкость и мотивация бандеровских нацбатов, кадровых частей ВСУ, верхушки сил территориальной обороны в городах. Не разбегаться, драться до последнего, не сдаваться в плен, не блюсти законы морали и человечности, отвергать «правила и обычаи ведения войны». Поступать ровно так, как части СС и вермахта, даже не имевшие верховного командования, конкретных приказов, кроме «стоять насмерть». С осознанием собственной обречённости, бесполезности сопротивления.

Ещё пример исторический. Третий Рейх сохранял собственную политическую стабильность, полную управляемость, безукоризненное следование законам и распоряжениям руководства… до 11 мая 1945 года. Даже после капитуляции Берлина и бесславной смерти бесноватого — социально-политическая стабильность на территориях под властью командования частей СС была непоколебима. Это победа идеологии над разумом, если совсем просто объяснять.

Платить по счетам...

Украину толкали только к единственному итогу государственности — быть использованной для военного противостояния с Россией. Никак иначе. Ни против Польши или Венгрии, Белоруссии или Германии. Ручные настройки внешнего управления исполнительной и законодательной властью, нацистские догмы, гнёт пропаганды — были направлены на одно... не замечать войну на далёком Донбассе, сделать её некой обыденностью.

(Иллюстрация из открытых источников)

Под этим непроницаемым политическим колпаком непрерывно готовить кадры «зоны АТО». Восемь лет кряду прокручивать там сотни тысяч нацбатовцев и военнослужащих. Результат сегодня виден, жуткий результат. Костяк «западенцев» оброс мышцами бывших русских, радикально настроенных «украинцев». Они получили столько угодно оружия, западных военспецов, сделали оккупированные земли ЛДНР фактическим полигоном для нацификации образа мысли и поведения.

Как объяснить бесчисленные «Библиотеки» и «Колбасные цеха», пыточные подвалы и безымянные массовые захоронения? Или когда малышня из «зоны АТО» должна при виде украинского военного начинать петь гимн «незалежной»? Где цены на хлеб и прочие продукты… в два-три раза более высокие, чем в Киеве или Харькове. На фоне комендантского часа, весёлой охоты на мирное население ЛДНР и ополченцев всеми доступными вооружениями.

Зазеркалье неонацизма, которое старательно не замечала «раса господ» на всей остальной территории Украины. Не мы сделали население «незалежной» таким. Оно не стало ненавидеть нас после начала Спецоперации Z за падающие ракеты, обстрелы, ведение боевых действий под крики: «А нас за шо!». До нас всё успели «западные партнёры» да идейные нацисты. Что греха таить — сами немало усилий приложили для бандеризации исторической русской земли и людей.

Настало время платить по счетам. Даже не Украине, больше самим. За тридцать лет равнодушия, заигрывания с «западными ценностями», засилья чуждой поп-культуры, безразличия к разгулу торгашей, национал-предателей, бессовестной и безграмотной публики, старательно стирающей из нас всё русское. Счета сегодня предъявлены. Не метафизическим Господом — злейшими врагами, геополитическими противниками России. Русофобами с клиническими проявлениями недуга.

Каждая наша ошибка, недоработка, проявленная ранее слабость, равнодушие, уступчивость, желание договориться с собственными палачами — теперь оформлены в реальные закладные, долговые расписки, которые приходится обслуживать, закрывать, платить по ним. Кровью наших парней на Украине, проблемами в экономике, падением уровня жизни, внутренним расколом на патриотов и псевдо-пацифистов. Всё, что мы сами с собой наделали или позволили сделать, — за всё заплатим. Но после Победы.

(Иллюстрация из открытых источников)

С нас не слезут, не отступятся. Россия — единственная страна, которую никогда не могли победить, покорить, облагодетельствовать словно туземцев «ценностями западной цивилизации». Бой предстоит страшный, а начнём с себя. Разваливших собственными руками СССР, предавших русских за внешним периметром новых границ, позволив проводить над ними чудовищные социальные эксперименты.

Надежда всегда есть...

Внутренним миротворцам придётся сменить пластинку, никто не остановится на Украине до полной дебандеризации преступного киевского режима. Придётся будить те 40% русских, которые под спудом бытовых и общественно-политических обстоятельств сменили идентичность. Немалый процент «щирых украинцев» вообще не заметит изменений, лишь бы царил порядок, перестали стрелять, да личного кабанчика позволили самому колоть...

Освобождённые в ходе Спецоперации территории наглядно показывают, как происходит неизбежное прозрение, тяжёлое похмелье, осознание настоящей реальности. Когда к традиционным ТВ-каналам «незалежной» просто добавляют несколько российских. Специально, чтобы могли сравнить. Вот когда становится наиболее обидно, больно, стыдно тем, кто ещё помнит о совести и своих русских корнях.

Сказ о том, что Украина сама начнёт диалог с Россией, — обычная ложь. Не может отсечённая конечность сама по себе прирасти к телу, для этого требуется квалифицированная медицинская помощь извне. Пугающие цифры психического неблагополучия граждан Украины — тому яркое подтверждение. Не реакция на стресс военного времени, пандемию либо финансовое неблагополучие. Отрезвление от яда длительной пропаганды, которая делала реальный мир — кривым зазеркальем нацистского сюрреализма.

Где не было другого будущего, кроме русофобии, ненависти, преступного равнодушия к неонацистским взглядам. Это «белый человек» западной цивилизации долгими веками превращал расизм в норму жизни. Но не русские. За тридцать лет можно сбить некоторые настройки, но уничтожить фундамент тысячелетней Руси — вряд ли. Информационным насилием, государственным террором, идеологией бандеровской Западенщины Украину довели до состояния молочно-восковой смелости, заставили броситься на своих братьев и сестёр.

(Иллюстрация из открытых источников)

Активировали в «удобный для Запада момент», как сказал ВВП. Немного опоздали по нашей вине, катастрофы массированной атаки на Донбасс не случилось, напротив… прилетела обратка такой силы, которой никто не ожидал. Справедливое возмездие, безразличие к «санкциям из Ада», неумолимое следование загадочному и неизвестному Плану.

Не будет вечной ненависти украинцев к русским. Как только Россия соберётся с духом правдиво объяснить, насколько вынужденной была военная Спецоперация Z, жизненно необходимой для самой Украины, в первую очередь. Отношения восстановятся, не сразу и не вдруг. Сначала оплачут погибших, построят новые дома, займутся хлебом насущным и собственными детьми. Без пресса нацистской пропаганды, «исключительного украинства», брезгливого осуждения с нашего берега.

Как строить настоящий мир физически? По плану. Спокойно утилизировать бандеровские национальные батальоны, носителей нацисткой идеологии, преступников изымать из оборота и судить. Рассказывая факты о геноциде украинского и русского народов, которые бандеровцы своими не считают. Продолжать помогать гуманитарной помощью освобождённым территориям, налаживать мирную жизнь. Сообща начать восстанавливать Донбасс.

Дать гарантии безопасности и честное слово — киевская хунта больше не вернётся, не отомстит. Ведь всё это было с нами. Как только Чечня поняла, что международные террористы не вернутся никогда, — мы стали забывать обиды, избавляться от взаимной ненависти гражданской войны.

А тогдашние миротворцы тоже нас убеждали — кровная вражда между чеченцами и русскими растянется на многие поколения. Где теперь эти умники? Прошло всего пятнадцать лет... Даже комментировать нечего, вот, собственно говоря, и вся история. Жизнь расставляет всё по местам, не торопите её.

https://zen.yandex.ru/media/id/5ef8896c0d13dd78e21972de/osta...