Когалым — город нефтяников в Западной Сибири

Один из молодых городов Западной Сибири появился в Ханты-Мансийском автономном округе в 1975 году во время освоения нефтяных месторождений. Сейчас здесь живёт около 65 тысяч человек, и большая часть горожан связана с «Лукойлом» — главным предприятием города. Именно в Когалыме начинал свою политическую карьеру будущий мэр Москвы Сергей Собянин, он был главой администрации в 1991-1993 годах.

Несмотря на суровые климатические условия Югры и болотистую местность вокруг, у Когалыма отличная транспортная доступность. Город соединён хорошей дорогой с Сургутом, действует аэропорт с рейсами в разные города страны, есть железнодорожный вокзал. Сегодня в Когалыме строят новые высотки, есть аквапарк и оранжерея с тропическими растениями, океанариум и скалодром, множество памятников, большие парки. И даже газон, который вымерзает зимой, ежегодно высаживают заново.

1. В 1971 году геологи открыли здесь два крупных месторождения нефти, через 5 лет началось строительство железной дороги Сургут-Коротчаево — и появился посёлок нефтяников. Через 2 года здесь уже построили вышки и добыли первую тонну нефти, а город начал стремительно расти — население до сих пор ежегодно увеличивается на 1000-1500 человек. 2. Именно в Когалыме расположено главное подразделение Лукойла и основные мощности компании. Сейчас здесь ежегодно добывают свыше 30 млн тонн нефти. Лукойл занимает второе место по объёму добычи после Роснефти, а по выручке уступает только Газпрому. 3. Когалым делится на две части — поселковую и городскую. Поселковая расположена возле вокзала и образовалась из бывшего посёлка Когалымский. 4. Улица Дружбы народов. Когалым иногда называют «Жемчужиной Западной Сибири». В 2007 году на кольцевой развязке на пересечении улиц Молодежная, Дружбы народов и Югорская установили архитектурную композицию с таким же названием. 5. Типичная застройка Когалыма. 6. Рябиновый бульвар называют пешеходным сердцем Когалыма. На центральной аллее летом работает сразу несколько фонтанов, а на краю установлен монумент «Капля жизни». В гранях капли запечатлены ханты в национальной одежде, молодожёны, нефтедобывающее оборудование, вертолёты над таёжной рекой и логотип Лукойла. Сама капля символизирует жизнь и одновременно напоминает о нефти, благодаря которой возник город. 7. Стела «Пламя» — монумент высотой 30 метров и массой более 20 тонн. Композицию разработал британский скульптор Тим Макфарлейн к 35-летию города. Конструкцию изготовили в Китае. Только по территории России путь составил 6 тысяч километров. 8. Рябиновый бульвар. 9. Зимой в Когалыме холодно — температура редко поднимается выше -20 °C, а иногда падает до -40…-50 °C. 10. Храм Успения Пресвятой Богородицы в окружении вечнозелёных сосен. 11. Стела и муралы на тему нефтедобычи на улице Дружбы народов. 12. Стела на пересечении улиц Дружбы народов, Степана Повха и Янтарной. Монумент установили в честь 50-летия города. Это гранитная буровая вышка в окружении бронзовых фигур нефтяников и ханты. 13. Закат над Когалымом. 14. Новостройки на улице Дружбы народов. Город растёт и в нём постоянно появляются новые дома — в том числе нетипичные для региона высотки. 15. Спортивно-культурный комплекс «Галактика» — самый масштабный объект Когалыма. Кроме привычных для подобных центров боулинга и кинотеатра внутри расположен океанариум, оранжерея, аквапарк, детские площадки, скалодром. Здесь есть даже установка с мощной искусственной волной — подходит, чтобы попробовать свои силы в серфинге. 16. Аквапарк в Галактике работает круглый год — на морозе можно увидеть над комплексом сильное испарение. 17. В оранжерее «Галактики» есть собственный японский сад, пальмовый лес, настоящие джунгли, азиатский бамбук — более 1100 растений и 17 видов птиц. В океанариуме — почти 3,5 тысячи представителей подводного мира, в том числе более 20 акул. 18. Пятиглавый храм Святой мученицы Татианы на левом берегу реки Ингу-Ягун с росписью стен и сводов в сербско-византийском стиле и мозаичными иконами на фасадах. 19. Парк Первопроходцев — именно в этом месте состоялась высадка первой экспедиции нефтяников. 20. Храм Святой мученицы Татианы на закате. 21. Филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме открылся в 2024 году. Здесь готовят специалистов для работы в нефтегазовой отрасли. 22. Вокруг Когалыма — тайга, болота и огромное количество рек, ручьёв и озёр. Местные говорят, что Когалым — как остров: вокруг одни болота, под которыми залежи нефти. В начале 90-х добраться сюда с «большой земли» было сложно — чаще всего использовали вертолёт. 23. Памятник Ту-154Б-1 в Когалыме — настоящий пассажирский лайнер, который был в эксплуатации более 37 лет. 24. В Парке Победы установлено 9 единиц военной техники, паровоз начала 1950-х годов и два самолёта — памятник авиаторам Сибири Ту-154Б-1 и истребитель-перехватчик МИГ-25ПУ. Паровоз Л-4339 после списания использовали как ресторан, который назывался «Анна Каренина». В 2015 году его перенесли в парк, теперь внутри обустроили музей. 25. Последний полёт этот Ту-154 совершил в 2000 году — когда его перегнали в Когалым после списания. Сначала самолёт использовали как интернет-кафе, затем обустроили внутри музей. Сейчас люки заварены и самолёт стал частью экспозиции парка Победы. 26. Ту-154. 27. Памятник учебной спарки перехватчик МиГ-25ПУ (перехватчик-учебный). Всего было изготовлено 180 таких машин. Самолёты этой серии развивали скорость более 2400 км/ч. 28. ​Лыжная база «Снежинка» с трёхкилометровой лыжной трассой. 29. Гостиница «Когалым» работает с 1997 года — для города это довольно старое здание. Расположена в самом центре и считается лучшей гостиницей города. 30. Новостройки Когалыма. 31. ЖК «Философский камень» — треугольная, круглая и квадратная высотки на общем стилобате. 32. Высота домов «Философского камня» — 20 этажей плюс два этажа стилобата. Сейчас это самые высокие дома Когалыма. 33. 34. Крыши ЖК «Философский камень». 35. 36. ЖК Философский камень 37. Перспектива геометрии окон. 38. Высотки в 11 микрорайоне Когалыма. 39. Культурная гордость Когалыма и всего Ханты-Мансийского автономного округа — филиал Государственного академического Малого театра России. Это единственная его сцена за пределами Москвы. Театр оборудован так, что позволяет ставить любые спектакли на том же уровне, что и на главной сцене в столице. Филиал работает в Когалыме с 2019 года. 40. Морозный туман на рассвете. 41. Здание администрации Когалыма выполнено в виде закругленной конструкции, которая входит в единый архитектурный ансамбль с Дворцом бракосочетания. Когда Сергей Собянин работал главой администрации Когалыма, этого здания ещё не было. Новую администрацию построили в 2010 году, когда Собянин уже стал мэром Москвы. 42. На лыжной базе «Снежинка» есть круглогодичная лыжероллерная трасса, турниковый комплекс Street Workout и волейбольные площадки. На базе регулярно проводят соревнования, включая всероссийские — «Лыжню России» и «Кросс нации». 43. Гаражи на окраине города. 44. Парк Первопроходцев. Красное здание — спорткомплекс «Когалым-арена». 45. Монумент с факелом рядом с «Галактикой» — памятник героям-нефтяникам, покорителям Западной Сибири. Две параллельные конструкции символизируют нефтяников и газовиков, а сам монумент показывает значимость нефтегазовой отрасли. В верхней части на ветру развевается пламя. 46. На площади перед администрацией Когалыма разбит сквер в форме полукруга с тремя основными аллеями. Это первая точка, в которой фотографируются молодожёны после бракосочетания. 47. Храм Успения Пресвятой Богородицы. На территории подворья также построена семиярусная колокольня, часовня, жилые корпуса, крестильный храм и воскресная школа. 48. Рябиновый бульвар. 49. Стела «Пламя». 50. Когалым в переводе с местного наречия — топь, гиблое место. Но с самим городом название не связано — здесь бывает очень холодно, вокруг действительно труднопроходимая болотистая тайга. При этом город продолжает расти и развиваться. https://gelio.livejournal.com/321415.html

